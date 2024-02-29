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ВСК против Киева в парламенте создали для манипуляций и дискредитации столичной власти, - Кличко

кличко

Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти Киева в период действия военного положения создали, чтобы продолжать манипулировать и распространять ложную информацию о работе столичной власти.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Київ", передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо, что провластные нардепы заинтересовались, наконец, тем, как происходит жизнедеятельность Киева во время войны, когда нужно содержать, ремонтировать, восстанавливать после обстрелов инфраструктуру. Когда нужно предоставлять необходимые сервисы жителям города, обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса. Но отмечу, что внутри страны в условиях войны, к сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что ВСК в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что столица уже несколько лет ожидает принятия нардепами важных для Киева законопроектов – и о сохранении культурного наследия, и об ответственности за нарушение комендантского часа, и об административной ответственности за недопуск в укрытие, о развитии территорий города и границ столицы. Некоторые из этих важнейших законопроектов лежат в парламенте несколько лет.

"Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже и помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты. Главное – чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций. И не только какие-то заседания ради "громких" заголовков в медиа проводила, а чтобы депутаты шли, вникали, понимали, как работает городское хозяйство", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что 22 февраля Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной специальной комиссии по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Возглавил комиссию народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Также читайте: Надеемся, понимание важности поддержки Украины возьмет верх, - Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

Автор: 

ВР (29250) ВСК (458) Киев (25565) Кличко Виталий (4643)


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Топ комментарии
+8
Чекати допомоги,або ,хоча б,розуміння від зеленого багна -себе дурити!
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29.02.2024 13:04
+8
где Кличко говорит, что ему плохо? он одно просит, что бы не мешали и занимались делами. а ты витюня смотри марафон, это твой уровень развития!
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29.02.2024 13:10
+8
а кто украл деньги М.О? кто украл гуманитарку в Запорожье? кто украл на строительстве дорог? кто продолжает красть на закупках для ЗСУ? или тебя лично только мэр Киева беспокоит?!
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29.02.2024 13:15
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Віталій! А кому зараз легко....?
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29.02.2024 13:03 Ответить
где Кличко говорит, что ему плохо? он одно просит, что бы не мешали и занимались делами. а ты витюня смотри марафон, это твой уровень развития!
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29.02.2024 13:10 Ответить
Чекати допомоги,або ,хоча б,розуміння від зеленого багна -себе дурити!
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29.02.2024 13:04 Ответить
ну, на це в зеленого утирка завше час знайдеться, це вам не фортифікації будувати; задля цього й ставку не гріх провести...
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29.02.2024 13:06 Ответить
Віталя, хто вкрав гроші на будівництві Дегтярівського мосту? Маніпулятори?
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29.02.2024 13:08 Ответить
а кто украл деньги М.О? кто украл гуманитарку в Запорожье? кто украл на строительстве дорог? кто продолжает красть на закупках для ЗСУ? или тебя лично только мэр Киева беспокоит?!
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29.02.2024 13:15 Ответить
Он, проклятый!
На пару с Яценюком - второй миллиард долларов по карманам рассовали!
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29.02.2024 18:48 Ответить
Так поки один Кличко і тримається. Пороха обливають брудом потужно, Залужного звільнили і намагаються всі свої про*оби навісити на нього. Залишилось Кличка сковирнуть з посади.
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29.02.2024 13:26 Ответить
Кличко народно избранный мэр и узнаваемый в мире человек. снять его как мэра Чернигова власть не сможет, опасно. вот и ищут криминал третий год. сами при этом не забывая воровать!
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29.02.2024 13:30 Ответить
Клічко мудак не чого не робить у Києві (мости, дороги, транспорт, хаотична забудова), тільки деребанить гроші, відбили мозок.
Перетворився на другого косманавта (леня та віталька).
як створили ТСК так на армію вже 5 мильярдів, а як будуть саджати то вже буде 10?
Все для перемоги
Слава Україні!
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29.02.2024 13:27 Ответить
ты откуда вылезло, поло умное существо!? где тебя ущербного мишка подоляк нашёл? твой удел в жизни смотреть марафон и облизывать власть. а судя потому, что ты сегодня появился следуя медицинской терминологией, ты костя романюк, выкидыш!
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29.02.2024 13:35 Ответить
Марія ти не тільки курносая а ще ї безмозглая. Як би ти мешкала у Київі ти б усе зрозуміла.
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29.02.2024 13:42 Ответить
больше чем уверенна, что ты костик житель Троещины! я киевлянка и живу на Воскресенке и вижу то , что сделал Кличко для города. а ты видно всегда голосовал за тех кто обещал метро до Вигуровщины провести.
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29.02.2024 16:08 Ответить
А тебе у Київ яка електричка привезла? А якщо ти такий киянин то міг би побачити які у нас були варіанти окрім Кличка.
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29.02.2024 16:24 Ответить
Ты, гавелдык махнарылый, за украинца пытаешься подкосить?
"не чого не робить"
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29.02.2024 18:51 Ответить
Ти чмо появилося на цензорі сьогодні,щоб ****** брудом кличка? "Киянин" хренов.
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29.02.2024 14:13 Ответить
Ніхто в цьому не сумнівається. Але тикати цим в морду зеленим покидьками треба. І чим частіше і гучніше - тим краще!
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29.02.2024 14:08 Ответить
 
 