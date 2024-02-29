ВСУ нужно больше стройматериалов и спецтехники для строительства линий обороны на фронте, - Евлаш

Украинские защитники не могут использовать какую-либо промышленную технику на первой линии фронта, поскольку враг ее сразу уничтожает.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на линии фронта украинским бойцам необходимы доски, бревна для укрепления перекрытий и оборудования блиндажей, а также специальная бронированная техника, которая сможет быстро рыть окопы и рвы там, где это возможно.

"Потому что на первой линии уже невозможно использовать какую-либо промышленную технику, так как ее сразу поражают. Нам нужно много бетона, потому что те же ДОТЫ выливаются и собираются", - отметил Евлаш.

Он добавил, что необходимо вовлечение всех украинцев в сопротивление.

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