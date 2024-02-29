ВСУ нужно больше стройматериалов и спецтехники для строительства линий обороны на фронте, - Евлаш
Украинские защитники не могут использовать какую-либо промышленную технику на первой линии фронта, поскольку враг ее сразу уничтожает.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на линии фронта украинским бойцам необходимы доски, бревна для укрепления перекрытий и оборудования блиндажей, а также специальная бронированная техника, которая сможет быстро рыть окопы и рвы там, где это возможно.
"Потому что на первой линии уже невозможно использовать какую-либо промышленную технику, так как ее сразу поражают. Нам нужно много бетона, потому что те же ДОТЫ выливаются и собираются", - отметил Евлаш.
Он добавил, что необходимо вовлечение всех украинцев в сопротивление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пора міняти сирського на Суровікіна.
той, курва, вміє укріплення будувати, до того ж кажуть Армагедон зараз нє у дєл, у буйла в опалі, в якомусь Досаафі працює
адже президент признався, що ті кошти спеціально не витрачали на армію для її збільшення вдвічі-втричі, щоби збагачувались ці наближені компанії
Всю будівельну техніку підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізувати на користь інженерних військ, а працівників будівельних компаній мобілізувати у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК перевести в управління МОУ для виконанея суто оборонних замовлень.
де курви харчєваться будуть ?👿
бєрі скільки влізе 👿
третій рік війни 😕
"моя стратегія - це тактика" - пам'ятаєте?
хто таке із вєлічайших вєрховніших головоМандувачів міг таке зморозити?
Краще ОПу залучи, україньці і так знають що треба робити!
- а чого ті лінії не будуються завчасно? приклад Авдіївки: ніх*я не збудовано, на що розрахунок. Залужний ще літом просив почати будувати лінії оборони
- чого в нас тендери, бюрократія ?
Нарешті до наших хрєнералів дійшло, що на оборонних укріпленнях можна красти більше, ніж на яйцях та яблуках... А, головне - безкарно, бо ж військова таємниця. Скільки солдатів загине в обкрадених при будівництві бункерах?