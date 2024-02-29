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Новости Война
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ВСУ нужно больше стройматериалов и спецтехники для строительства линий обороны на фронте, - Евлаш

фортифікації

Украинские защитники не могут использовать какую-либо промышленную технику на первой линии фронта, поскольку враг ее сразу уничтожает.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на линии фронта украинским бойцам необходимы доски, бревна для укрепления перекрытий и оборудования блиндажей, а также специальная бронированная техника, которая сможет быстро рыть окопы и рвы там, где это возможно.

"Потому что на первой линии уже невозможно использовать какую-либо промышленную технику, так как ее сразу поражают. Нам нужно много бетона, потому что те же ДОТЫ выливаются и собираются", - отметил Евлаш.

Он добавил, что необходимо вовлечение всех украинцев в сопротивление.

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Автор: 

оборона (5212) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+17
Бач коли кинулись -- а як лінія фронту була більш - менш стабільна - **** груші окалачували
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29.02.2024 13:08
+17
Для того, щоби в інженернтх військах ЗСУ були і техніка і будматеріали потрібно заморозити будь-яке будівництво в Україні, крім оборонного призначення.
Всю будівельну техніку підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізувати на користь інженерних військ, а працівників будівельних компаній мобілізувати у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК перевести в управління МОУ для виконанея суто оборонних замовлень.
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29.02.2024 13:09
+16
не на часі....а хто тоді 17 лярдів на дороги дерибанити буде.....
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29.02.2024 13:05
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не на часі....а хто тоді 17 лярдів на дороги дерибанити буде.....
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29.02.2024 13:05 Ответить
Йшов третій рік війни.... ! 👿
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29.02.2024 13:19 Ответить
може вже пора міняти командування?

пора міняти сирського на Суровікіна.
той, курва, вміє укріплення будувати, до того ж кажуть Армагедон зараз нє у дєл, у буйла в опалі, в якомусь Досаафі працює
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29.02.2024 13:30 Ответить
Не від військових залежить маштабне будівництво укріпрайонів. Портрібно держзамовлення на оренду, чи закупівлю техніки, тисяч кубометрів бетону, сотень одиниць пересувних бетонних насосів, виготовлення промисловим способом опалубки, мобілізації цивільного населенням на таке маштабне будівництво. А військові повинні займатися війною і обладнанням позицій безпосередньо на передку і в тактичній смузі оборони.
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29.02.2024 14:15 Ответить
....кріси продовжували красти і шкодити 👿
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29.02.2024 13:32 Ответить
Кацапи не заморочуються - прийшли, забрали техніку з персоналом і копають. А у нас виявляється проводять тендери!!!! на будівництво ліній оборони...
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29.02.2024 13:07 Ответить
ті, хто перед цією невтомливою війною, на дорогах великого будівництва президента заробив значні кошти, мають розкошелюватись зараз і будувати зараз...
адже президент признався, що ті кошти спеціально не витрачали на армію для її збільшення вдвічі-втричі, щоби збагачувались ці наближені компанії
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29.02.2024 13:50 Ответить
Бач коли кинулись -- а як лінія фронту була більш - менш стабільна - **** груші окалачували
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29.02.2024 13:08 Ответить
Причьому такі золоті груши - котри стоять удоль нових та ремонтуємих шляхів під программою *********** зеленского - он траса Миколаїв-Одеса з осині прошлого року знов ремонтують - бетону вклали мільярдів на 2-3. Цеж скіки могли зробити опорників для взводу, роти. Ціль перебування зеленского на посту - якамого більше знищити патріотів України.
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29.02.2024 15:49 Ответить
Для того, щоби в інженернтх військах ЗСУ були і техніка і будматеріали потрібно заморозити будь-яке будівництво в Україні, крім оборонного призначення.
Всю будівельну техніку підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізувати на користь інженерних військ, а працівників будівельних компаній мобілізувати у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК перевести в управління МОУ для виконанея суто оборонних замовлень.
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29.02.2024 13:09 Ответить
Цементні заводи і комбінати ЗБК - повинні працювати на оборону 24\7\365
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29.02.2024 13:17 Ответить
а Відбудівництво-Крадівництво ?!

де курви харчєваться будуть ?👿
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29.02.2024 13:22 Ответить
в окопах на передке
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29.02.2024 15:11 Ответить
ЗСУ потрібно більше будматеріалів та спецтехніки для зведення ліній оборони на фронті. Ай-ай-ай, і хто ж має за це відовідати?! Давайте вгадаю - бригада, що тримає позицію, має ще десь техніку та матерал знайти. Будувати, як професійні інженерні війська і при цьому вправно воювати. Це схоже на рімейк фільму "Універсальний солдат" тільки в масштабах бригади.
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29.02.2024 13:09 Ответить
А коли це були другі і треті лінії оборони чому не використовували?
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29.02.2024 13:09 Ответить
Три лінії оборони із бетонними дотами були при Пороху в АТО, збудовані в 2014-2015 рр.
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29.02.2024 13:26 Ответить
Але ЗЄля запустив років з тилу, з Чонгару
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29.02.2024 13:34 Ответить
орків
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29.02.2024 13:46 Ответить
Та Золоте відразу віддав росіянам, бо їм там бліндажі сподобались.
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29.02.2024 14:28 Ответить
Не знав про це ! 👿
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29.02.2024 14:45 Ответить
"Українські захисники не можуть використовувати будь-яку промислову техніку на першій лінії фронту" - ну звісно ніхто не стане будувати лінії оборони під кулями - але треба у безпеці будувати лінію оборони за лінією фронту, щоб відійти у підготовлені позиції у разі потреби, а не у чисте поле як зараз
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29.02.2024 13:15 Ответить
Так як ви сказали роблять в Московії.
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29.02.2024 14:29 Ответить
А, в цей час зедебіли виділяють 17 мільярдів на дороги, ну не ******* ?
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29.02.2024 13:15 Ответить
НІ! Це навмисний саботаж від зеленої багнюки взагалі і від "козиря" дЄрьмака зокрема!
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29.02.2024 13:18 Ответить
Щоби побільше можна вкрасти
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29.02.2024 13:17 Ответить
У нас у місті 9ти поверхівки будуються як гриби купа технікі у чому проблема ? чи нема сили волі у верховного ??!! можна збудувати що хоч
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29.02.2024 13:17 Ответить
по радіо "Бєтон від ковальської" вже мізки вигриз -

бєрі скільки влізе 👿
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29.02.2024 13:37 Ответить
"лінії фронту українським бійцям необхідні дошки, колоди для зміцнення перекриттів та обладнання бліндажів" - ледарів та ухилянтів на Західну україну ліс рубати та на лісопилки і вистачить колод та дошок на тисячу км лінії фронту.
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29.02.2024 13:17 Ответить
та невже? яке прозріння... на 2-му році війни...
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29.02.2024 13:17 Ответить
......на третій

третій рік війни 😕
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29.02.2024 13:38 Ответить
Можливо треба починати їх рити ще до того як ця місцевість стає першою лінією оборони? чому за Авдіївкою з жовтня ніхрєна не побудували?
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29.02.2024 13:21 Ответить
Не на часі.
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29.02.2024 13:27 Ответить
Так хто ж думав що Авдіївку можемо здати?

"моя стратегія - це тактика" - пам'ятаєте?
хто таке із вєлічайших вєрховніших головоМандувачів міг таке зморозити?
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29.02.2024 13:44 Ответить
Яка несподiванка на 3-му роцi
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29.02.2024 13:25 Ответить
Він додав, що необхідне залучення всіх українців до опору.

Краще ОПу залучи, україньці і так знають що треба робити!
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29.02.2024 13:28 Ответить
- а чого кацапи можуть, а ми ні?

- а чого ті лінії не будуються завчасно? приклад Авдіївки: ніх*я не збудовано, на що розрахунок. Залужний ще літом просив почати будувати лінії оборони

- чого в нас тендери, бюрократія ?
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29.02.2024 13:29 Ответить
Це правильно, хоч і з страшним запізненням. Та щось знову може піти не так. Ну, наприклад, Верховному дійшло і він озвучив цю тему з місяць чи більше тому, а захисникам Авдіївки довелось відходити у чисте поле. А, наприклад, генерал Кривонос про це почав говорити півтора року чи більше. І хто слухав?
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29.02.2024 13:39 Ответить
Пішов третій рік війни...
Нарешті до наших хрєнералів дійшло, що на оборонних укріпленнях можна красти більше, ніж на яйцях та яблуках... А, головне - безкарно, бо ж військова таємниця. Скільки солдатів загине в обкрадених при будівництві бункерах?
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29.02.2024 14:46 Ответить
Да ну, нах*р? Строить - это не пи*дить, тут материалы нужны.
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29.02.2024 15:43 Ответить
 
 