Один человек погиб в результате авиаудара РФ по селу Юльевка на Запорожье
Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Юльевка Запорожского района Запорожской области, погиб человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Один человек погиб в результате вражеского удара по прифронтовому селу Юльевка. Приблизительно в 13.10 военные РФ нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Новоалександровской громаде Запорожского района. И унесли жизнь невинного человека.
Информация о раненых и разрушениях уточняется", - написал он.
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Olyx
показать весь комментарий29.02.2024 14:57 Ответить Мне нравится 1
ВІКТОР #474355
показать весь комментарий29.02.2024 16:01 Ответить Мне нравится 0
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