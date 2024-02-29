Один человек погиб в результате авиаудара РФ по селу Юльевка на Запорожье

Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Юльевка Запорожского района Запорожской области, погиб человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек погиб в результате вражеского удара по прифронтовому селу Юльевка. Приблизительно в 13.10 военные РФ нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Новоалександровской громаде Запорожского района. И унесли жизнь невинного человека.

Информация о раненых и разрушениях уточняется", - написал он.

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