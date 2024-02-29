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Новости Агрессия России против Украины
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Один человек погиб в результате авиаудара РФ по селу Юльевка на Запорожье

область,запорізька

Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Юльевка Запорожского района Запорожской области, погиб человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек погиб в результате вражеского удара по прифронтовому селу Юльевка. Приблизительно в 13.10 военные РФ нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Новоалександровской громаде Запорожского района. И унесли жизнь невинного человека.

Информация о раненых и разрушениях уточняется", - написал он.

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Автор: 

обстрел (27275) Запорожская область (3100)


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Не може бути.
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29.02.2024 14:57 Ответить
Від зеленої брехні,в москальні літаків менше не стає.
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29.02.2024 16:01 Ответить
 
 