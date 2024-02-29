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Новости Война
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Украина будет пытаться удержать линию фронта в течение следующих 6 месяцев до получения F-16 и увеличения производства западных боеприпасов, - Bloomberg

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Украина будет пытаться удержать линию фронта, насколько это возможно, до второй половины 2024 года. Тогда Киев может получить истребители F-16, а производство западных боеприпасов должно увеличиться. Это позволило бы Украине спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Украинские чиновники обеспокоены тем, что российское наступление может набрать значительные обороты к лету, если союзники не увеличат поставки боеприпасов, по словам лица, знакомого с их анализом.

Внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева становятся все мрачнее, поскольку украинские войска пытаются сдерживать российские атаки, ограничивая количество снарядов, которые они могут выпустить", - пишет издание.

В то же время, как утверждает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, которого цитирует Bloomberg, "большое наступление по-прежнему будет проблемой для Кремля", поскольку, несмотря на нехватку ресурсов в Украине, России потребуется гораздо больше солдат, а также тяжелых танков и транспортных средств для начала наступления.

Также читайте: Запад был слишком оптимистичен по поводу войны РФ против Украины в 2023 году, - адмирал Бауэр

"У Путина больше артиллерии, он имеет возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например, танков и бронетехники", - подчеркнул Бауэр.

Он указал на то, что российские войска во время взятия Авдеевки погибали с высоким коэффициентом – семеро на каждого потерянного Киевом солдата.

"Соотношение 1:7 означает, что ему (Путину - ред.) понадобится много сил, чтобы победить украинцев", - добавил адмирал.

"Стратегия Украины состоит в том, чтобы попытаться удержать линию фронта насколько это возможно до второй половины года, когда она может получить истребители F-16, а западное производство боеприпасов должно увеличиться. Это позволит Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году", - отмечает Bloomberg.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив передвижение тяжелой техники, - Евлаш

Автор: 

боевые действия (4095) Bloomberg (220) ВСУ (6603) Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+8
А без епохальних і потужних контрнаступів ніяк?
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29.02.2024 14:55
+7
Контрнаступ у 2025 році? А що каже наша буданга, плани контрнаступу вже на столі у пуціна?
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29.02.2024 14:52
+7
Чомусь ніхто не бере до уваги мульярд дронів від Зеленського, вони там шо взагалі не в курсі?
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29.02.2024 14:55
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Правила форума Совет форумчан
Яких ще 6 місяців?((Та ж казали до літа((
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29.02.2024 14:50 Ответить
уже літають, судячи із сушкопаду......
Але не так багато як потрібно!
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29.02.2024 14:52 Ответить
Не думаю,що вже літають,бо москалі про це б вже кричали.Думаю збивають модернізованими ,допотопними С200,котрі ніодна технологія не може приземлити)та Буками модернізованими під американські ракети.
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29.02.2024 15:18 Ответить
москалі зараз "сліпі" без А-50
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29.02.2024 15:20 Ответить
Вони не кричать, бо ще рік тому всі F-16 вже позбивали ))
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29.02.2024 15:22 Ответить
альо....коннашенков на полном серйозе еще месяца 1,5-2 назад сбил около 10 ф16)
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29.02.2024 15:41 Ответить
*та збільшення виробництва західних ***********
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29.02.2024 15:15 Ответить
Контрнаступ у 2025 році? А що каже наша буданга, плани контрнаступу вже на столі у пуціна?
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29.02.2024 14:52 Ответить
Початок червня перетворюється на початок вересня.
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29.02.2024 14:53 Ответить
Чомусь ніхто не бере до уваги мульярд дронів від Зеленського, вони там шо взагалі не в курсі?
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29.02.2024 14:55 Ответить
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29.02.2024 14:59 Ответить
вони в курсі, що чергові "слова на вітер"
як і про дерева
як і про захисні споруди
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29.02.2024 15:13 Ответить
А без епохальних і потужних контрнаступів ніяк?
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29.02.2024 14:55 Ответить
А зелені довбойоби контрнаступами марять. І це при тому, що не можуть втримати нинішні фронти від просування кацапами. І звідки вони взагалі взяли, що у 25 році ще будуть при владі?
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29.02.2024 14:58 Ответить
А яка в них перешкода не бути при владі до 2025р?Самі вони не підуть.Силовики не перейдуть на сторону народу,якщо заворуха буде,а будуть ******* от душі якби тільки не в окопи .Шанс 2022р безнадійно втрачений,коли ЗЕ труси міняв кожні 5 хвилин в бункері,навіть Єрмак трохи мулу пустив,а потім взяв все під контроль
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29.02.2024 15:07 Ответить
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29.02.2024 15:10 Ответить
Півроку? Єрунда, до тих пір будемо м'ясом дірки затикати, за стратегією Арахамії.
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29.02.2024 15:00 Ответить
Это тот самый Адмирал Бауер который сказал что Авдеевка "невелика втрата"?
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29.02.2024 15:01 Ответить
У порівнянні з Херсоном взагалі мізерна.
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29.02.2024 15:03 Ответить
Авдіївки, власне, взагалі більше нема.
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29.02.2024 15:17 Ответить
Нема як населеного пункту, у віськовому плані ще як є - панівна висота та укріпрайон.
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29.02.2024 15:30 Ответить
Значить наступні 6 місяців ухилянти ховайтеся. Нам то тутешнім пенсіонерам все одно, а ви тикайте з цього сайту поки вас не виявили.))
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29.02.2024 15:01 Ответить
Ухилялись 2 года (вернее 10 лет с 2014), так что какие-то 6 месяцев как два пальца об асфальт
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29.02.2024 15:12 Ответить
Щоб планувати контрнаступ - потрібно мати перевагу в ресурсах - людських , збройних , *********** .
2025 рік - оптимістично .
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29.02.2024 15:04 Ответить
У нас з допомогою навіть в цьому році величезні проблеми, кацапи укріплюються, про кількість людей і говорити зайве. Оці всі плани виглядають на мій погляд утопічно. Або може й самовбивчо.
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29.02.2024 16:10 Ответить
Bloomberg - помойка . С 1990-х годов репортеры Bloomberg News могли отслеживать ряд данных о пользовании терминалами, что, по словам М.Уинклера, позволяло понять, как именно клиенты пользуются терминалами и какие темы их интересуют больше всего. https://ru.interfax.com.ua/news/general/152554.html Главред Bloomberg принес извинения и разъяснил нюансы доступа журналистов к данным клиентов...
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29.02.2024 15:04 Ответить
пів року при умові що фронт не посунеться. А то не дадуть
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29.02.2024 15:05 Ответить
"Мы плавно и уверенно" наступаем на грабли!
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29.02.2024 15:14 Ответить
ти хіба що плавно і впевненно блазнюєш, клоуне
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29.02.2024 15:19 Ответить
Сегодня ехал в тралике, в обед по делам, так мне пенсионерка одна жаловалась, что она бы этого ********** клована руками на части порвала бы за то что он он гнусавый мудак и чмо
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29.02.2024 15:21 Ответить
Цікаво, що ця пенсіонерка тринділа в 2019. Угадаю з 3 раз.
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29.02.2024 16:00 Ответить
багато коментуючих що зараз є на сайті загинуть. вони стали на захист зєлі та проти поляків. ну самі вони свою долю вибрали......
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29.02.2024 15:15 Ответить
как то ******* доживу до конца войны или нет)вот честно,надеюсь что в след.жизни буду хоть деревом хоть камнем но не в ****** постсовке)
вообще было бы класно все ядерном огнем сгорело от львова чопа до казахстана,абсолютно весь постсовок должен быть уничтожен со всей населяющей в нем биомассой.
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29.02.2024 15:45 Ответить
благословляю тебе.
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29.02.2024 15:47 Ответить
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29.02.2024 17:07 Ответить
Не то шоб я був з вами не згодний, але хіба інші чимось краще?
Я вважаю, що земля, по хорошому, мала б належати тваринам. Бо тварини, на відміну від людей, є нормальні істоти. А люди кончені, факт.
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29.02.2024 16:01 Ответить
Тю, як не вмер , так здох. Гiршоi тварини за людину - немае...
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29.02.2024 17:08 Ответить
Людині до тварин еволюціонувати ще і еволюціонувати. Люди втратили душу в процесі "еволюції", розміняли на папірці з мордами, на машинкі і домікі, на айфончікі і губатих шлюх. Будь-яка тварина краща, чесніша і моральніша за людину. Нажаль.
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29.02.2024 17:27 Ответить
Pri nastupu nuzni F-16 i ecio vazno kakije raketi i bombi dast zapad pri nix ,i skolko dast ,eto dajiot premucestvo vozduxe nad kacapami.Te ze raketi kakije dast ,vet mogut dat i raketi do 1000 kilometrov sto letit,bombi skazem 1 toni ,mogut dat s kasetam bombamii.Raznix typov jest raketi i bombi sto jest u zapada s F-16.Pri vstrece su34 i F-16 jesli necajno takoje popadiotsia srazu sbyti su 34 ili su 35,tut voprososv netu
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29.02.2024 15:22 Ответить
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-29/ukraine-russia-war-kyiv-sees-risk-of-russian-breakthrough-by-summer Bloomberg . в курсі, що рашист- кровопивця української крові ,згідно підкилимних домовленостей з США.НАТО І ЄС.буде знищувати Україну і вбивати український народ , ще весь 24 рік
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29.02.2024 15:37 Ответить
"Українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів". ... Поки вони будуть шукати легкий хліб то можуть залишитися без України.
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29.02.2024 15:57 Ответить
а свої зелені виробляти так і не збираються.....за те асхфальт на 17 лярдів....
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29.02.2024 16:10 Ответить
При співвідношенні втрат 1 до 7 ********* не тільки не переможе, але й остаточно стане країною інвалідів, імпотентів, дебілів і алкодегенератів. Кацапкам доведеться народжувати від китайців і "чуркобєсов" всіх мастей яких вони зневажають і ненавидять, або запровадити державну програму примусового штучного запліднення від здорових донорів. У них і так була демографічна криза. Тепер наближається демографічний колапс.
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29.02.2024 16:18 Ответить
А часом не наоборот?
Расия избавится от уголовников, пьяниц и нищих из депрессивных регионов - пусть сокращение, но и оздоровление популяции!
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29.02.2024 18:25 Ответить
Ну і кого ж тоді вони експлуатувати будуть в якості "работніков"? Чомусь все населення ********** мріє жити в москві, пітері, новосибірську або владивостоці. Все інше в ********** повна дупа з якої тікають і мріють виїхати і ніколи не повернутись. Саме оце бидло виробляє ВВП і забезпечує паразитарне існування великих міст-вітрин.
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29.02.2024 18:33 Ответить
"

Несколько беднейших регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. Как объясняют эксперты, это связано с выплатами за участие в войне против Украины.

Об этом сообщило "https://www.radiosvoboda.org/a/news-bidni-regiony-rf-zrostannja-nakopychen-grobovi/32840781.html Радио Свобода ", информирует .

Несколько регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. При среднем приросте в размере от шести до девяти процентов в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия - на 33,26%, а Тива - на рекордные 57,57%.
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29.02.2024 18:56 Ответить
Одноразові "похоронні" та "інвалідні" гроші скоро будуть витрачені на нагальні потреби самок та їх лічинок. Де брати наступні кошти? Хто їм буде заробляти? Трупи чи пяні в гівно інваліди? "Празднік жізні" дуже скоро обернеться жахливим похміллям...
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29.02.2024 19:06 Ответить
" И когда они вспоминали об этом, говорили, повторяя, как молитву, мрачную лагерную поговорку: "Умри ты сегодня, а я завтра"
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01.03.2024 10:11 Ответить
https://youtube.com/shorts/PewVyBd3Xmo?si=yT6jQFgaWfjaXDv0 ...

Итальянский военный... станция Овдiiвка.1942 Донбас
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29.02.2024 16:33 Ответить
коротко ,о чем , некогда мне видосики смотреть
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29.02.2024 16:39 Ответить
за 6 месяцев у лаптей ни одного самолета не останется
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29.02.2024 16:38 Ответить
Там нет видосика
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29.02.2024 16:44 Ответить
мультики ?
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29.02.2024 16:45 Ответить
"Україна намагатиметься втримати лінію фронту наскільки це можливо до другої половини 2024 року. Тоді Київ може отримати винищувачі F-16, а виробництво західних *********** має збільшитися. " - а воевать кто будет?
Что с мобилизацией?
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29.02.2024 18:26 Ответить
Если в фках будет старая авионика,то это те же самые "тупые миги ".
Модернизация возможна при содействии США, при том что уже более полугода США блокирует военные поставки, радости мало
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29.02.2024 18:54 Ответить
 
 