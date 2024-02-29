Украина будет пытаться удержать линию фронта в течение следующих 6 месяцев до получения F-16 и увеличения производства западных боеприпасов, - Bloomberg
Украина будет пытаться удержать линию фронта, насколько это возможно, до второй половины 2024 года. Тогда Киев может получить истребители F-16, а производство западных боеприпасов должно увеличиться. Это позволило бы Украине спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Украинские чиновники обеспокоены тем, что российское наступление может набрать значительные обороты к лету, если союзники не увеличат поставки боеприпасов, по словам лица, знакомого с их анализом.
Внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева становятся все мрачнее, поскольку украинские войска пытаются сдерживать российские атаки, ограничивая количество снарядов, которые они могут выпустить", - пишет издание.
В то же время, как утверждает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, которого цитирует Bloomberg, "большое наступление по-прежнему будет проблемой для Кремля", поскольку, несмотря на нехватку ресурсов в Украине, России потребуется гораздо больше солдат, а также тяжелых танков и транспортных средств для начала наступления.
"У Путина больше артиллерии, он имеет возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например, танков и бронетехники", - подчеркнул Бауэр.
Он указал на то, что российские войска во время взятия Авдеевки погибали с высоким коэффициентом – семеро на каждого потерянного Киевом солдата.
"Соотношение 1:7 означает, что ему (Путину - ред.) понадобится много сил, чтобы победить украинцев", - добавил адмирал.
"Стратегия Украины состоит в том, чтобы попытаться удержать линию фронта насколько это возможно до второй половины года, когда она может получить истребители F-16, а западное производство боеприпасов должно увеличиться. Это позволит Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году", - отмечает Bloomberg.
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Але не так багато як потрібно!
як і про дерева
як і про захисні споруди
2025 рік - оптимістично .
вообще было бы класно все ядерном огнем сгорело от львова чопа до казахстана,абсолютно весь постсовок должен быть уничтожен со всей населяющей в нем биомассой.
Я вважаю, що земля, по хорошому, мала б належати тваринам. Бо тварини, на відміну від людей, є нормальні істоти. А люди кончені, факт.
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Что с мобилизацией?
Модернизация возможна при содействии США, при том что уже более полугода США блокирует военные поставки, радости мало