Россияне глушат связь в городах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне глушат интернет и телефонную связь в населенных пунктах.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на заявления российской пропаганды, на самом деле оккупантам известны реалии, что они лишь захватчики и не пользуются поддержкой местных. Следовательно, враг глушит связь, чтобы украинцы не передавали информацию Силам Обороны о перемещении россиян", - говорится в сообщении.

В частности, связь россияне массово глушат в Энергодаре, чтобы скрыть свои действия. Однако это не дает результатов.

"Полностью лишить связи у врага не получится, а украинцев на ВОТ большинство и они постоянно передают информацию о реальном положении вещей на своей родной земле", - добавили в Центре.

Читайте также: На ВОТ россияне будут фиксировать явку на "выборах" президента РФ с помощью видеонаблюдения, - Центр нацсопротивления