Россияне глушат связь в городах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях россияне глушат интернет и телефонную связь в населенных пунктах.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на заявления российской пропаганды, на самом деле оккупантам известны реалии, что они лишь захватчики и не пользуются поддержкой местных. Следовательно, враг глушит связь, чтобы украинцы не передавали информацию Силам Обороны о перемещении россиян", - говорится в сообщении.
В частности, связь россияне массово глушат в Энергодаре, чтобы скрыть свои действия. Однако это не дает результатов.
"Полностью лишить связи у врага не получится, а украинцев на ВОТ большинство и они постоянно передают информацию о реальном положении вещей на своей родной земле", - добавили в Центре.
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