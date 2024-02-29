РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11615 посетителей онлайн
Новости
887 4

Россияне глушат связь в городах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

цнс

На временно оккупированных территориях россияне глушат интернет и телефонную связь в населенных пунктах.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на заявления российской пропаганды, на самом деле оккупантам известны реалии, что они лишь захватчики и не пользуются поддержкой местных. Следовательно, враг глушит связь, чтобы украинцы не передавали информацию Силам Обороны о перемещении россиян", - говорится в сообщении.

В частности, связь россияне массово глушат в Энергодаре, чтобы скрыть свои действия. Однако это не дает результатов.

"Полностью лишить связи у врага не получится, а украинцев на ВОТ большинство и они постоянно передают информацию о реальном положении вещей на своей родной земле", - добавили в Центре.

Читайте также: На ВОТ россияне будут фиксировать явку на "выборах" президента РФ с помощью видеонаблюдения, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10162) связь (322) Центр национального сопротивления (569)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виступами 95 кварталу?
показать весь комментарий
29.02.2024 15:16 Ответить
скільки ж вам платять за таке агресивне просування бренду "95 квартал" куди попало?
показать весь комментарий
29.02.2024 15:24 Ответить
показать весь комментарий
29.02.2024 15:30 Ответить
а 95 квартал це бренд? я вважаю їх збіговиськом недоумків . як і приЗЕдента.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:32 Ответить
 
 