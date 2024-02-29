На фронте критическая ситуация, тяжелые бои с ранеными и погибшими: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и приборов ночного видения
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи со сбором на дроны, Starlink, рации и приборе ничего видения для украинских защитников.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На фронте критическая ситуация, особенно возле Часового Яра, Новомихайловки и сел к западу от Авдеевки. Тяжелые бои, очень тяжелые бои с погибшими и тяжелоранеными. Враг штурмует и забрасывает управляемыми авиационными бомбами наши позиции. Нашим бойцам нужна срочная помощь!" – говорится в сообщении.
Так, воинам 3 ОШБр нужен Мавик 3Т – 195 тыс. грн.
Для еще одного штурмового подразделения нужны
Мавики про - каждый по 79 тыс. грн, а также нужны старлинк, рации и прибор ночного видения.
В течение 10 дней Юсупова викупила:
Два Мавик 3 Т и четыре Мавик 3 про. 276 900 и 345 000 грн;
Оплатила аппараты АЗФ для тяжелораненых - 125 тыс. грн;
Прибор ночного видения на каску – 14 тыс. грн;
Лекарство для прифронтового госпиталя – 10 599 грн
Сегодня волонтер оплатила;
Старлинк – 20 750 грн
Рации с аккумулятором – 30 417 грн
Прибор ночного видения – 27 050 грн.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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nvg-10 сам по собі він лайно, і коштує 11 тис.
Умеров, курва? Де прилади?
вчись як треба працювати.
Бо волонтери не повинні вічно твою работу робити!
Хай хлопці одужують
Мені цікаво інше - чи потрапили за призначенням ці 200 000 дронів?
Тут є великі сумніви.
Самая лживая и подлая нация на которую никто не нападал...
Голобородька на оставил выбора никому..., генералов Залужного и Шапталы нет..., теперь к победе коммунизма...
Це називається медвежа послуга, можливо звучіть досить жорстко та ганебно, але пора перестати латати гниле корито. Хто в темі той зрозуміє.
Можливо ти купиш йому артелерійській постріл в момент коли лізе м'ясо на броні? Ні.
Чі ракетну систему земля-повітря на 500 км з мозгом на борту? Щоб тонна вибухівки не впала тобі на голову? Ні.
Можливо зенітно-програмовані **********? Неж ні.
Плита, кровоспас, шлем, шумоподавляючі системи, окуляри, баф-маска, одяг, їжа, та навідь нічник, має забезпечуватися зразу після влк, без всяких там але і може.
Кацапи мають жирок щоб і рибу з'їсти та на пляшку сісти, а у нас нічого не змінилося все потужньо-незламно-глобально.
Поміняли, шило на швайку.
Але все що можу - доначу Бірюкову. Хоча би тому, що він не помічений мною у брехні. На відміну від попередньої Юсупової.