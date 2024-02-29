На фронте критическая ситуация, тяжелые бои с ранеными и погибшими: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и приборов ночного видения

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи со сбором на дроны, Starlink, рации и приборе ничего видения для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте критическая ситуация, особенно возле Часового Яра, Новомихайловки и сел к западу от Авдеевки. Тяжелые бои, очень тяжелые бои с погибшими и тяжелоранеными. Враг штурмует и забрасывает управляемыми авиационными бомбами наши позиции. Нашим бойцам нужна срочная помощь!" – говорится в сообщении.

Так, воинам 3 ОШБр нужен Мавик 3Т – 195 тыс. грн.

Для еще одного штурмового подразделения нужны

Мавики про - каждый по 79 тыс. грн, а также нужны старлинк, рации и прибор ночного видения.

В течение 10 дней Юсупова викупила:

Два Мавик 3 Т и четыре Мавик 3 про. 276 900 и 345 000 грн;

Оплатила аппараты АЗФ для тяжелораненых - 125 тыс. грн;

Прибор ночного видения на каску – 14 тыс. грн;

Лекарство для прифронтового госпиталя – 10 599 грн

Сегодня волонтер оплатила;

Старлинк – 20 750 грн

Рации с аккумулятором – 30 417 грн

Прибор ночного видения – 27 050 грн.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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