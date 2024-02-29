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Новости Война
9 025 56

На фронте критическая ситуация, тяжелые бои с ранеными и погибшими: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и приборов ночного видения

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи со сбором на дроны, Starlink, рации и приборе ничего видения для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте критическая ситуация, особенно возле Часового Яра, Новомихайловки и сел к западу от Авдеевки. Тяжелые бои, очень тяжелые бои с погибшими и тяжелоранеными. Враг штурмует и забрасывает управляемыми авиационными бомбами наши позиции. Нашим бойцам нужна срочная помощь!" – говорится в сообщении.

Так, воинам 3 ОШБр нужен Мавик 3Т – 195 тыс. грн.

Для еще одного штурмового подразделения нужны

Мавики про - каждый по 79 тыс. грн, а также нужны старлинк, рации и прибор ночного видения.

В течение 10 дней Юсупова викупила:

Два Мавик 3 Т и четыре Мавик 3 про. 276 900 и 345 000 грн;
Оплатила аппараты АЗФ для тяжелораненых - 125 тыс. грн;
Прибор ночного видения на каску – 14 тыс. грн;
Лекарство для прифронтового госпиталя – 10 599 грн

Сегодня волонтер оплатила;

Старлинк – 20 750 грн
Рации с аккумулятором – 30 417 грн
Прибор ночного видения – 27 050 грн.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы еще больше донатят на фоне усталости от войны и неопределенности, - опрос Gradus Research. ИНФОГРАФИКА

Наталія Юсупова

Звіт про допомогу ЗСУ, Наталія Юсупова
Звіт про допомогу ЗСУ, Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова

Автор: 

помощь (7814) сбор (303) волонтеры (2636) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+14
допомагаю тільки порохоботам. зелені йдуть на єрмака.
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29.02.2024 15:34
+14
Та даже такого « лайна» НЕМА!

Умеров, курва? Де прилади?
вчись як треба працювати.

Бо волонтери не повинні вічно твою работу робити!
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29.02.2024 15:40
+11
Умеров все по фронтах і по фронтах,,,,,,
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29.02.2024 15:25
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Прилад нічного бачення на каску - 14 тис. грн;
nvg-10 сам по собі він лайно, і коштує 11 тис.
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29.02.2024 15:22 Ответить
Та даже такого « лайна» НЕМА!

Умеров, курва? Де прилади?
вчись як треба працювати.

Бо волонтери не повинні вічно твою работу робити!
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29.02.2024 15:40 Ответить
Аіех, купуй дешевше та кращої якості та не скигли на Юсупову; ми усі разом тобі тільки подякуємо.
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29.02.2024 15:50 Ответить
Я їх виробник якщо що, тільки не цих.
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29.02.2024 16:50 Ответить
Дякую!
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29.02.2024 18:19 Ответить
То, мабуть, варто зв'язатись з Юсуповою напряму і вирішити це питання.
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29.02.2024 20:26 Ответить
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01.03.2024 08:27 Ответить
Умеров все по фронтах і по фронтах,,,,,,
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29.02.2024 15:25 Ответить
От попрошайки эти Юсуповы... всё просят и просят, им же уже ясно сказали, что они уже получили почти мильён дронов... От неблагодарные, ненасытные..
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29.02.2024 15:38 Ответить
хайло завали, паскудо
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29.02.2024 20:27 Ответить
Це сарказм .
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29.02.2024 20:33 Ответить
Ванька не понял
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01.03.2024 00:28 Ответить
На куй тут твій сарказм?
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01.03.2024 06:42 Ответить
Ванька Ванькин
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01.03.2024 14:44 Ответить
+ на лікування
Хай хлопці одужують
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29.02.2024 15:25 Ответить
+
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29.02.2024 21:05 Ответить
.лять, зла не зватает на тех зебилов. Им Байден еще прошлым летом говорил, шобы немедленно залечь в жесткой обороне. Не , зебилы и народ положили , и боеприпасы все выпуляли налево-направо.
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29.02.2024 15:28 Ответить
буратінка виконує не прохання та поради Байдена, а накази патрушева.
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29.02.2024 15:54 Ответить
І де мільйон дронів, де хоч щось на армію від держави? А, ми вам пенсії платите, а ви донатьте. І не заважайте красти, суки майданні
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29.02.2024 15:29 Ответить
"За перші два місяці 2024 року українські виробники виготовили близько 200 000 FPV-дронів. Про це у коментарі Forbes Ukraine заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр." /15:03 29 лютого 2024/
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29.02.2024 20:08 Ответить
Яке відношення ця Гвоздяр має до виговлення цих дронів? Це все приватні виробники , продукцію якиз викупили донори і волонтери і ще далеко не всю. Зеленьський і Шмигаль ні копійки ще не виділили на виробництво саме державних дронів і ця Гвоздяр і цифри точної неможе знати, хто, що із приватників виготовив і продав волрнтерам.
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29.02.2024 20:15 Ответить
За що купив, за те продав.
Мені цікаво інше - чи потрапили за призначенням ці 200 000 дронів?
Тут є великі сумніви.
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01.03.2024 08:31 Ответить
Як мавіки допоможуть проти керованих авіабомб?
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29.02.2024 15:30 Ответить
Так, вони цими бомбами просто зносять наш фронт, і той десяток збитих бомбардувальників мало на що впливають - їх ще сотня з чимось. Окрім того, тут пишуть про F-16, які прибудуть через пів(!) року - вони вже не ************, якщо і далі так піде. Довоювались...
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29.02.2024 16:09 Ответить
+
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29.02.2024 15:33 Ответить
допомагаю тільки порохоботам. зелені йдуть на єрмака.
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29.02.2024 15:34 Ответить
Подоляк?
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29.02.2024 15:37 Ответить
Гаворящій кракоділ.
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29.02.2024 15:49 Ответить
Судя по дате реестрации-очень молодой крокодил.
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29.02.2024 15:54 Ответить
А як же асфальт...,
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29.02.2024 15:51 Ответить
17 мільярдів на ямковий ремонт доріг, а? Війна війною, а дерибан за розкладом
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29.02.2024 16:11 Ответить
+
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29.02.2024 16:01 Ответить
без государства такие вопросы не решить, а государство яйца по 17 может купить и никто за это не ответит, потому, как все в доле
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29.02.2024 16:03 Ответить
Он, до речі, на останні торги по закупівлі продуктів для армії ніхто не прийшов - кажуть, та на#єр нада, щоб в партію поставки підсунули ящик-другий з гнилою картоплею, до прикладу, а камон у лапи татарівських орлів. Або відкупайся, або в тюрячку. І харчі знову поставляють ті, хто купує готелі в Чорногорії. Бо більше постачати нікому...
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29.02.2024 16:15 Ответить
+
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29.02.2024 16:10 Ответить
https://youtube.com/shorts/hW6padhJWUw?si=RTILLi98wVz-2jro ...

Самая лживая и подлая нация на которую никто не нападал...
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29.02.2024 16:37 Ответить
+1000 грн
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29.02.2024 16:57 Ответить
Дякую! Вы молодец!
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29.02.2024 22:03 Ответить
все є. І тепловізори і дрони. Але воно потрібніше на західному кордоні. І військові і поліція. Там же страшний чувак в гідрокостюмі. А схід зачекає
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29.02.2024 17:06 Ответить
На заході кордон від поляків стережуть
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29.02.2024 18:20 Ответить
https://youtu.be/YbY148lJUsQ?si=LMpTT_JIOt7g-RL0 ...

Голобородька на оставил выбора никому..., генералов Залужного и Шапталы нет..., теперь к победе коммунизма...
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29.02.2024 17:14 Ответить
найвеличнiший ***** (******)стностi i його 6стки менеджерiв цього не знають?
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29.02.2024 17:26 Ответить
Треба парочку f16 придбати.. ото буде допомога..
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29.02.2024 20:02 Ответить
Вибачаюся, але які зараз нахер донати?
Це називається медвежа послуга, можливо звучіть досить жорстко та ганебно, але пора перестати латати гниле корито. Хто в темі той зрозуміє.
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29.02.2024 20:12 Ответить
У тебе точно немає нікого з друзів , рідних на фронті , бо таке не написав би .
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29.02.2024 20:37 Ответить
Ну от що ти доброго зробиш купуючи все що потрібно захиснику держави за власний кошт?
Можливо ти купиш йому артелерійській постріл в момент коли лізе м'ясо на броні? Ні.
Чі ракетну систему земля-повітря на 500 км з мозгом на борту? Щоб тонна вибухівки не впала тобі на голову? Ні.
Можливо зенітно-програмовані **********? Неж ні.
Плита, кровоспас, шлем, шумоподавляючі системи, окуляри, баф-маска, одяг, їжа, та навідь нічник, має забезпечуватися зразу після влк, без всяких там але і може.

Кацапи мають жирок щоб і рибу з'їсти та на пляшку сісти, а у нас нічого не змінилося все потужньо-незламно-глобально.
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29.02.2024 20:56 Ответить
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29.02.2024 20:24 Ответить
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29.02.2024 20:44 Ответить
Це і є приклад, «доцільності та дієвості», заміни СРАТЬєхом Зеленським у Міноборони, отого в очочках адвоката, що малював щось на салфетках…, на такого ж Умерова…. Почалися у МОУ, докорінні зміни, без самих змін…
Поміняли, шило на швайку.
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29.02.2024 21:22 Ответить
Як би я не ставився до Юсупової, але ЦИМ її словам "На фронті критична ситуація, важкі бої, з пораненими та загиблими" - я довіряю.
Але все що можу - доначу Бірюкову. Хоча би тому, що він не помічений мною у брехні. На відміну від попередньої Юсупової.
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29.02.2024 22:32 Ответить
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29.02.2024 22:37 Ответить
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01.03.2024 09:06 Ответить
 
 