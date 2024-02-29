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Новости Война
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ОК "Південь" о Приднестровье: Граница надежно защищена и укреплена. Критической угрозы нет

придністровя

Граница Украины с непризнанным Приднестровьем укреплена, оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявила руководитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация под контролем Сил обороны. Что касается участка границы с непризнанным Приднестровьем, то он надежно защищен, укреплен, а его оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения и все это время обеспечивается Силами обороны", - рассказала Гуменюк.

Спикер отметила, что в Украине с самого начала осознавали, что указанное направление опасно, поэтому контроль за этим участком был заострен с самого начала.

Читайте также: Госдеп прокомментировал ситуацию в Приднестровье: США твердо поддерживают территориальную целостность Молдовы

"Сейчас мы можем сказать, что ничего больше, чем информационные вбросы, это не несет. Тот контингент, что в ПМР, нами полностью изучен. Мы знаем, как ему противодействовать, мы готовы. Но критической угрозы тот контингент не несет", - добавила она.

Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России. Позже в правительстве Молдовы выразили убеждение, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации. МИД Украины также прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы, отметив, что Россия не может выступать в роли миротворца.

Также читайте: Россия не может выступать в роли миротворца в урегулировании в Приднестровье, - МИД Украины

Автор: 

Приднестровье (657) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+4
Не завойовники, але повинна бути абсолютна блокада з нашого боку, всі взаємини тільки через КПП з молдовськими службістами
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29.02.2024 17:17
+3
"ОК "Південь" про придністров'я: Кордон надійно захищено та укріплено..."- а баканаФФи з єрмачками ти татаравими про ЦЕ знають??
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29.02.2024 16:43
+1
> але в цьому разi Приднестров"я буде частиною України

33 роки ми були суцільними лохами. Чому тут не будемо?
Звісно якщо увійдемо до Придністров'я, воно не стане нашим. Молдова і Румунія скажуть дякую, на цьому все , це ж "їхнє" .

А склади там такі, що краще їх не чіпати. Нам туди не треба лізти, вийдемо лохами
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29.02.2024 17:28
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"ОК "Південь" про придністров'я: Кордон надійно захищено та укріплено..."- а баканаФФи з єрмачками ти татаравими про ЦЕ знають??
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29.02.2024 16:43 Ответить
Нам треба лiквiдувати цей фурункул та забрати аммо з тих складiв. Якщо Молдова допоможе, то добре. Iнакше це треба зробити самим, але в цьому разi Приднестров"я буде частиною України. Це справедливо.
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29.02.2024 16:52 Ответить
Ми не завойовники.Цей ваш вброс....провокативний.Хочете душите фкрункули?Вперед в бойову бригаду!!
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29.02.2024 16:57 Ответить
Не завойовники, але повинна бути абсолютна блокада з нашого боку, всі взаємини тільки через КПП з молдовськими службістами
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29.02.2024 17:17 Ответить
І це треба було робити з самого початку виникнення тієї клоаки
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29.02.2024 17:18 Ответить
> але в цьому разi Приднестров"я буде частиною України

33 роки ми були суцільними лохами. Чому тут не будемо?
Звісно якщо увійдемо до Придністров'я, воно не стане нашим. Молдова і Румунія скажуть дякую, на цьому все , це ж "їхнє" .

А склади там такі, що краще їх не чіпати. Нам туди не треба лізти, вийдемо лохами
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29.02.2024 17:28 Ответить
То чого ти не в армії, а в Канаді?
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29.02.2024 17:53 Ответить
Загрози немае?
Або « критичної загрози» немае?

Якщо ху&ло анексує це? загрози немае?

Може треба щось робити? Бути проактивними?
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29.02.2024 17:00 Ответить
У вас зі слухом проблеми:
Потрібно НЕ "захищати", а "ЗАЧИЩАТИ"!!!
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29.02.2024 17:04 Ответить
Чонгар разминировала Верещук,все идёт плану Оманскому
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29.02.2024 17:38 Ответить
Сенатор-а ти від республіканців,демократів чи кацапів?Верещук тоже була в Омані?Після того,як Бутусов уточнив на які укріплені і підготовлені позиції відійшли з Авдіївки-виникають сумніви до слів речниці.Гроші на укріплення точно "пішли",як і на Європейський вал.Сяде в ПР вертолітний десант-і будуть медалі-за взяття Кишинева...
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29.02.2024 19:11 Ответить
 
 