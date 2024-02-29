ОК "Південь" о Приднестровье: Граница надежно защищена и укреплена. Критической угрозы нет

Граница Украины с непризнанным Приднестровьем укреплена, оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявила руководитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация под контролем Сил обороны. Что касается участка границы с непризнанным Приднестровьем, то он надежно защищен, укреплен, а его оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения и все это время обеспечивается Силами обороны", - рассказала Гуменюк.

Спикер отметила, что в Украине с самого начала осознавали, что указанное направление опасно, поэтому контроль за этим участком был заострен с самого начала.

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"Сейчас мы можем сказать, что ничего больше, чем информационные вбросы, это не несет. Тот контингент, что в ПМР, нами полностью изучен. Мы знаем, как ему противодействовать, мы готовы. Но критической угрозы тот контингент не несет", - добавила она.

Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России. Позже в правительстве Молдовы выразили убеждение, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации. МИД Украины также прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы, отметив, что Россия не может выступать в роли миротворца.

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