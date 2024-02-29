В ЕС прокомментировали заявления Путина в послании: Он продолжает обманывать собственную нацию и вводить в заблуждение общественность за границей

В ЕС прокомментировали заявления российского президента Владимира Путина в его посланиях к Федеральному собранию 29 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом рассказал внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано во время ежедневного брифинга в Брюсселе.

"На эту речь стоит смотреть в контексте предстоящих президентских выборов в России. Это часть усилий Путина по переизбранию", – сказал Стано.

С другой стороны, по его словам, это один из многих примеров того, как Путин пытается перебросить вину за войну, которую он начал против Украины, за нестабильность, которую он пытается создать вокруг Украины во всем регионе.

"Для него это еще одна возможность распространить хорошо известную ложь. Он продолжает обманывать собственную нацию и вводить в заблуждение общественность за рубежом, ведь есть те, кто до сих пор продолжает его слушать", – отметил спикер.

По его словам, именно Путин начал войну против Украины и именно он ответственен за все последствия: внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные последствия.

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Стано также отметил, все ядерные угрозы Путина являются абсолютно неприемлемыми и неуместными.

"Путин обманывает нацию, нация живет под железным кулаком и репрессиями в стиле Сталина, армия находится в катастрофическом состоянии, экономика разрушается, доверие к стране полностью разрушено и его усилия разрушить Украину провалились", – заявил он.

Так, 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В частности, он заявил, что стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной готовности. Кроме того, Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных. И заявил, что сообщения США о намерении РФ разместить ядерное оружие в космосе являются "вбросами" с целью вовлечь Россию в переговоры на своих условиях.