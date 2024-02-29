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В ЕС прокомментировали заявления Путина в послании: Он продолжает обманывать собственную нацию и вводить в заблуждение общественность за границей

єс

В ЕС прокомментировали заявления российского президента Владимира Путина в его посланиях к Федеральному собранию 29 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом рассказал внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано во время ежедневного брифинга в Брюсселе.

"На эту речь стоит смотреть в контексте предстоящих президентских выборов в России. Это часть усилий Путина по переизбранию", – сказал Стано.

С другой стороны, по его словам, это один из многих примеров того, как Путин пытается перебросить вину за войну, которую он начал против Украины, за нестабильность, которую он пытается создать вокруг Украины во всем регионе.

"Для него это еще одна возможность распространить хорошо известную ложь. Он продолжает обманывать собственную нацию и вводить в заблуждение общественность за рубежом, ведь есть те, кто до сих пор продолжает его слушать", – отметил спикер.

По его словам, именно Путин начал войну против Украины и именно он ответственен за все последствия: внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные последствия.

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Стано также отметил, все ядерные угрозы Путина являются абсолютно неприемлемыми и неуместными.

"Путин обманывает нацию, нация живет под железным кулаком и репрессиями в стиле Сталина, армия находится в катастрофическом состоянии, экономика разрушается, доверие к стране полностью разрушено и его усилия разрушить Украину провалились", – заявил он.

Так, 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В частности, он заявил, что стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной готовности. Кроме того, Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных. И заявил, что сообщения США о намерении РФ разместить ядерное оружие в космосе являются "вбросами" с целью вовлечь Россию в переговоры на своих условиях.

Автор: 

путин владимир (31303) Евросоюз (17139) Стано Петер (92)


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Яку "власну націю він обманює". - Вони в захваті від нього, він плоть від плоті своїх **************...
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29.02.2024 16:45 Ответить
Погрози та шантаж це основна « зброя» ху&ла.

Усе як завжди.
» Кроме мордобития никаких чудес…».
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29.02.2024 16:49 Ответить
На Московії відбувся вихід/виступ, воєнного злочинця до в'язнів табору ГУЛАГ імені сраліна-члєніна….
В'язні були «радісно мовчазними, із сльозами на очах, окрім тих, кого готували для виступу перед синім оком пропаганди…
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29.02.2024 16:50 Ответить
Так вы ж сами ему в этом помогали.
Путин - это один из продуктов ЕС.
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29.02.2024 17:12 Ответить
А може вести власну громадскість за кобздоном?...
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29.02.2024 17:21 Ответить
Братские договора Молотов-Риббентроп рюZZkие Шариковы выполняли успешно и чесно с первого дня 23 августа 1939 года... Газета Правда за 1 мая 1941 года вышла с разгромом политики США и Британии по отношению к братской Германию....Наш неделимый и крепкий союз против западных капиталистов нерушим...👺👹братаны блин краснопузые...черепа серпа и молота...😁 Гугл в помощь...
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29.02.2024 17:24 Ответить
Яка там ще "нація"???
Там "фауна" з рівнем інтелекта "флори"...
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29.02.2024 17:49 Ответить
 
 