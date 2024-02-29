Еврокомиссия начала шаги по разблокированию 137 млрд евро из фондов ЕС для Польши, фермеры получат 1,4 млрд

Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше путь к доступу в 137 миллиардов евро финансирования ЕС.

ЗОб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕК.

Отмечается, что Польша приняла необходимые шаги по реформам верховенства права и укреплению независимости судебной системы.

Средства будут направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики Польши, продвижение зеленой энергии и цифровых переходов, а также на поддержание здоровья и чистой мобильности.

"Одна из крупнейших мер в польском плане стоимостью 1,4 миллиарда евро касается инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Поддержка уже поступает тысячам фермеров и рыболовов, а также МСП в сельскохозяйственном секторе, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство и выйти на новые рынки", – говорится в сообщении.

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