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Еврокомиссия начала шаги по разблокированию 137 млрд евро из фондов ЕС для Польши, фермеры получат 1,4 млрд

протест,кордон,польща

Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше путь к доступу в 137 миллиардов евро финансирования ЕС.

ЗОб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕК.

Отмечается, что Польша приняла необходимые шаги по реформам верховенства права и укреплению независимости судебной системы.

Средства будут направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики Польши, продвижение зеленой энергии и цифровых переходов, а также на поддержание здоровья и чистой мобильности.

"Одна из крупнейших мер в польском плане стоимостью 1,4 миллиарда евро касается инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Поддержка уже поступает тысячам фермеров и рыболовов, а также МСП в сельскохозяйственном секторе, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство и выйти на новые рынки", – говорится в сообщении.

Читайте также: ЕС разблокирует 137 млрд евро финансирования для Польши, 1,4 млрд пойдут фермерам, - фон дер Ляйен

Автор: 

Еврокомиссия (1459) Польша (8424) фермер (187)


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Топ комментарии
+9
Це дуже мало. Фермери з криками "нас нє слишат!" будуть домагатись отримання всіх 137 мільярдів. Інакше - повна і безстрокова блокада України. Так.
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29.02.2024 17:02
+8
О, ну за такi грошенята можно i ******** трохи побути, нiвроку, так, польськi "партнери" ??
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29.02.2024 17:10
+7
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29.02.2024 17:09
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Це дуже мало. Фермери з криками "нас нє слишат!" будуть домагатись отримання всіх 137 мільярдів. Інакше - повна і безстрокова блокада України. Так.
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29.02.2024 17:02 Ответить
Шантаж Туска вдався!

ЕС заплатить гроші «за блокування України».

Оце гусь!

І з рф торгуе. І ЕС доїть! І Україну блокує !
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29.02.2024 18:33 Ответить
Зараз хробаку перебються кому більше перепала хто палко блокував найбільше туск насип
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29.02.2024 17:03 Ответить
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29.02.2024 17:09 Ответить
О, ну за такi грошенята можно i ******** трохи побути, нiвроку, так, польськi "партнери" ??
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29.02.2024 17:10 Ответить
Я знаю, тут є багато полякiв. Пукнiть щось, як вам бути курвами, норм ?
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29.02.2024 17:13 Ответить
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29.02.2024 17:20 Ответить
Аби вдавилися.
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29.02.2024 17:21 Ответить
Жадібні пшецькі скоти
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29.02.2024 17:48 Ответить
"Зазначається, що ухвалила необхідні кроки, яки стосуються реформ верховенства права та зміцнення незалежності судової системи." - висипання зерна на кордонах, блокування доріг та бездіяльність судів та влади щодо цих подій демонструє справжній успіх цієї рехформи.
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29.02.2024 17:58 Ответить
Українськи бариги зернотрейдери з допомого влади зробили все, щоб розісратися з поляками. Це зерно не українське, а офшорних бариг, за яких влада, українці, які не розібралися в суті конфлікту, жопу рвуть.
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29.02.2024 20:00 Ответить
Іди лікуй голову. У тебе реальні проблеми.
Я тобі відкрию велику таємницю, однак з весни 2023-го року у польщі заборона на ввезення українського зерна.
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29.02.2024 21:03 Ответить
"1,4 мільярда євро" - ось ціна для платників податків із Німеччини і Нідерландів дешевих польських сирів і ковбаси. Просто наші дебіли продовжують вірити мантрам, що наші виробники сильно наживаються на них, тому і ціни на українське високі у порівнянні з польським.
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29.02.2024 21:01 Ответить
 
 