Еврокомиссия начала шаги по разблокированию 137 млрд евро из фондов ЕС для Польши, фермеры получат 1,4 млрд
Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше путь к доступу в 137 миллиардов евро финансирования ЕС.
ЗОб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕК.
Отмечается, что Польша приняла необходимые шаги по реформам верховенства права и укреплению независимости судебной системы.
Средства будут направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики Польши, продвижение зеленой энергии и цифровых переходов, а также на поддержание здоровья и чистой мобильности.
"Одна из крупнейших мер в польском плане стоимостью 1,4 миллиарда евро касается инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Поддержка уже поступает тысячам фермеров и рыболовов, а также МСП в сельскохозяйственном секторе, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство и выйти на новые рынки", – говорится в сообщении.
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ЕС заплатить гроші «за блокування України».
Оце гусь!
І з рф торгуе. І ЕС доїть! І Україну блокує !
Я тобі відкрию велику таємницю, однак з весни 2023-го року у польщі заборона на ввезення українського зерна.