У нас есть поименные списки людей, которых РФ планирует привлечь к спецоперации "Майдан-3", - ГУР

Главное управление разведки имеет списки людей, с которыми работает Россия в рамках так называемой спецоперации Майдан-3, чтобы привлечь их к распространению своей риторики и попытаться повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких людей.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вбрасывание тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, проходят как в Украине, так и за рубежом", - пояснил Юсов.

По его словам, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание телеграм-каналов.

Также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях, подчеркнул Юсов.

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"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" разнообразных инструментов – начиная от телеграм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений - соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", - рассказал представитель ГУР.

Операция, цель которой - расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны России получила название "Майдан-3".

По словам Юсова, практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало из советских спецслужб.

"Такое название дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, затем российские спецслужбы хорошими украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Так, для них "майдан" – это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы загадаем, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами", - добавил он.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается посеять среди украинцев раздор и хочет устроить государственный переворот. Ссылаясь на данные разведки, Зеленский сказал, что этот план в России называют Майдан-3.

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