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Новости Война
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У нас есть поименные списки людей, которых РФ планирует привлечь к спецоперации "Майдан-3", - ГУР

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Главное управление разведки имеет списки людей, с которыми работает Россия в рамках так называемой спецоперации Майдан-3, чтобы привлечь их к распространению своей риторики и попытаться повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких людей.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вбрасывание тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, проходят как в Украине, так и за рубежом", - пояснил Юсов.

По его словам, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание телеграм-каналов.

Также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях, подчеркнул Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Майдан-3" - максимально дорогая операция для россиян, но она уже проваливается, - Буданов

"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" разнообразных инструментов – начиная от телеграм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений - соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", - рассказал представитель ГУР.

Операция, цель которой - расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны России получила название "Майдан-3".

По словам Юсова, практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало из советских спецслужб.

"Такое название дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, затем российские спецслужбы хорошими украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Так, для них "майдан" – это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы загадаем, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами", - добавил он.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается посеять среди украинцев раздор и хочет устроить государственный переворот. Ссылаясь на данные разведки, Зеленский сказал, что этот план в России называют Майдан-3.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уверен, что РФ хочет устранить его до конца года: Возможно, не путем убийства, а через смену власти

Автор: 

информационная война (679) переворот (312) разведка (4179)


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Топ комментарии
+84
Я поясню, якшо хтось не поняв.

Майдани створюють не ті, хто туди людей виводить, а ті, хто створює причини для Майдану.
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29.02.2024 17:09
+75
Єрмак, Подоляк, Арахамія, Безугла ...

Сікрєт Полішинеля, *** )))
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29.02.2024 17:04
+54
ГУР так само знає,хто злив плани про контрнаступ
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29.02.2024 17:05
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Якби ще в людей в голові щось було замість насрато .
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29.02.2024 17:47 Ответить
тому і "насрато" що негідники від влади туди серуть. Не в кожного фільтр спрацьовуе, нажаль.
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29.02.2024 17:52 Ответить
ну якось до виборів весни 2019 не влада срала в голови потенційних виборів Зеленського.

мені здається, шо таки не тодішня влада України ...
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29.02.2024 18:07 Ответить
То це були б не Зєрмаки.
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29.02.2024 19:27 Ответить
Ви наче Аліса в країні чудес. У них цілком інші цілі і методи, які ніяк не пов'язані з законом, народовладдям чи перемогою України у цій війні
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02.03.2024 10:26 Ответить
"Майдан-три" - мем питомо кацапський, адже в Україні він уже відбувся - Революцією Гідності, слідом за "революцією на граніті" 1990 р. та Помаранчевою революцією 2004 р.
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29.02.2024 17:34 Ответить
ще були податковий майдан , автомайдан...починаються з одного, перехоять в інше...або не переходять, гальмують...
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29.02.2024 20:19 Ответить
Міхо-майдан... - в нього там трусів бракувало.

Десь у 2017му Квартал було глузував з плану кремля 'Шатун', хоча ще 17.04.2014 в інтерв'ю сєпарам у Горлівці сам Зе казав про його намір 'максимально шатать украинскую власть'

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02.03.2024 20:35 Ответить
Прокацапські ригоанали при владі діють на випередження, дискредитуючи потенційне всенародне невдоволення привладними узурпаторами заздалегідь
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02.03.2024 10:30 Ответить
я чомусь думав, що Андрій нормальний!
Помилявся.......
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29.02.2024 17:42 Ответить
Андрій Єрмак ?

Та ващє чудак на всі 100 !!!
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29.02.2024 18:08 Ответить
Юсов......)))
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29.02.2024 18:49 Ответить
ну по біографії він таки нормальний, але ж ...

сім'я, жінка, діти... кредити ... машина, хата, мама, тато...

поёцця в тєстні, шо "Такіх не беруть в космонавти".

А його чомусь взяли в цей гадюшник
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29.02.2024 19:24 Ответить
"піджак" - він і в Африці "піджак"
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29.02.2024 19:29 Ответить
ну ми з тобою мідні труби не проходили з різних причин, тому шо нам судити ?

чілавєк слаб по своїй природі
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29.02.2024 19:32 Ответить
Поіменні списки людей, яких "обробляють" рашисти - це феєрична брехня.
А от списки ГУР людей, які критикують Зеленського, це більше схоже на правду.
Щоб потім усім приклеіти звинувачення у роботі на кремль.

Тільки є неувязочка - Зеленський сам працює на рашистів, і досить давно.
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29.02.2024 17:43 Ответить
Склад ВР потрібно змінити повністю, у ВР потрібно обрати справжніх патріотів, тих, хто пройшов фронт, не меньше 2х років
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29.02.2024 17:45 Ответить
Навіть прибиральниця може стати президентом(головне,щоб фронт пройшла).Коли ***** ви вже поумнішаєте?Вам цього дебіла мало?
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29.02.2024 17:51 Ответить
До чого тут прибиральниця, на фронті достатньо освідчених людей,
а до ВР не так вже багато і треба
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29.02.2024 20:04 Ответить
вже ж поміняли у воєнкоматах на тих, хто з фронту...а потім журяться, що процес мобілізації провалився
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29.02.2024 20:17 Ответить
Провалився, бо немає закону та достатньої мотивації
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29.02.2024 20:20 Ответить
таке ж саме казатимеш за верховну раду...
закон про мобілізацію є і діє, згідно нього проводили раніше і провадять мобілізацію зараз, але провалюють
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29.02.2024 20:33 Ответить
з чого почнеш цей процес зміни ?
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29.02.2024 19:27 Ответить
Тільки не колишніх привладних бариг, мародерів, аферистів і корупціонерів, що підло й підступно асоціюють себе із ЗСУ
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02.03.2024 10:34 Ответить
Ідіоти. Дайте вгадаю: Порошенко і Залужний?
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29.02.2024 17:47 Ответить
Огласіть весь список
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29.02.2024 17:50 Ответить
Там вище написали- пів країни в списку ))
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29.02.2024 19:10 Ответить
Яка маячня.
Он карлсон грузинський майдан збирав, без труселів.
Раніше антимайдан намагались зібрати ригі…
Воно щось вийшло, з того???
А зараз, коли широкомасштабне вторгнення і більшисть тих, хто виходили проти овоща на фронті тепер - який Майдан???
Пересрата бубочка своєї тіні вже сцить, янетряпка довбана, гадає що цією ****** підростить рейтинх??? Рейтинх зростає, коли справу свою гарно робиш, а не з конкурентами воюєш…
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29.02.2024 17:58 Ответить
Нажаль це свідчить про те що ГУР працюе не на державу а на янелоха і тих хто йим керуе. Була надія на керівництво ЗСУ і тут вони їих поувольняли як після вагнергейту звільнили всіх офіцерів яки відмовились брехать як янелох. Оце і е переворот прокуратура,суди,менти,сбу,НаБУ,БЄБ ГУР а тепер і ЗСУ все під зрадником янелохом і його гоп компаніі в ОПі. Але коли Україна переможе це все їм не допоможе наш народ ******** влади ніколи не терпів і терпіти не буде. А зараз всі трепещите бо список не оголошують тому що будуть туди включати всіх хто з ними не згоден. Це даже не путінський час це час Сталіна.
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29.02.2024 18:24 Ответить
так відчуваю що вже зєшобло обмірковує закон про ворогів народу
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29.02.2024 18:06 Ответить
Точніше, вороги "слуг народу" ...
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29.02.2024 19:48 Ответить
Такі дурнуваті викиди говоряь про те як влада думає. Що всі барани.
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29.02.2024 18:07 Ответить
Бо у 2019 році вийшло. Чому ж і зараз не спробувати, тим більше що ВР - своя, яких хочеш законів стеліпає, менти - свої, судді - свої.
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29.02.2024 20:28 Ответить
Це мабуть людям з цього списку "хтось" ставив підслухуючі пристрої:
Портнікову, Гончаренко, Залужному, Бігусам...
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29.02.2024 18:08 Ответить
Ну в принципе правильно...
Ситуация-то реально аховая - Зеля - президент, и законно от него не избавиться, пока война...
И чё делать?
Вполне найдутся люди, которых можно подтолкнуть к "свержению Зели"....
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29.02.2024 18:09 Ответить
Зелені підари готують грунт для придушення опозиції і розчищення політичного поля від опонентів на випадок незаконних виборів.
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29.02.2024 18:15 Ответить
Калькує рашку. Або ращка все надала, йому лишається тільки виконувати.
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29.02.2024 20:30 Ответить
Майдани в Україні всі проти русні і їх політики у владі України. Завжди за ЄС і НАТО,проти яких боролися русня і їх послідовники. Зеленський послідовно боровся проти 2х останіх Майданів,і хоче боротися з уявним(поки що).
То виходить що знов Зє і влада бореться проти України,ЄС,НАТО,групи Рамштайну за рашу?!!!
От це обрали у 2019!
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29.02.2024 18:18 Ответить
Так , бо саме вони зЕлені -антимайдан .
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29.02.2024 19:06 Ответить
Хто чи що вам ,зелена погань,передасть якусь інформацію?Звідки в вас можуть бути інформатори серед кацапів?Всю колишню агентуру здали ще при першому Легітимному ,знаючи їх долю навряд чи хтось захотів співпраці при Порошенко,а дивлячись на те які прізвища при владі зараз , після ванергейту який притомний буде надавати вам якусь інформацію?Ви ж його здасте ФСБ,з потрохами,того ж дня....В Україні від Майдана обсцикаються тільки гебня та злодії ,тому всі ці "списки" складені на лубянці і спущені вам наказом до виконання.
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29.02.2024 18:23 Ответить
Ну що, всі вже зрозуміли, що ця бл*дота зелена робить?
Під виглядом "спецоперації кремля" дискредитувати ідею Майдану, заборонити протести (привіт, паРаша), усі, хто незадоволений владою ї її зрадницькими діями, віднині - "агенти кремля" (привіт, паРаша №2), автозаки це лайно гундосе вже закупило.
Звісно, "спєцоперація крємля" вспливе тоді, коли гундос узурпує владу після 20 травня, і в народі почнуться протести.
Під цю дудку посадять опозицію та усіх невдоволених. Привіт, паРаша №3.
Боже, хто б тоді міг подумати, що ми на Майдані вибороли таке "майбутнє" для України!
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29.02.2024 18:26 Ответить
То виходить, що учасники Майдану 1 і Майдану 2 російські агенти? І "Небесна сотня" російські агенти? Дожилися, ось що в головах слугориг. Боїтеся Майдану? І правильно робите, Майдан виникає за секунду і зность все воровите, мародерне і не українське!
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29.02.2024 18:28 Ответить
схоже ГУР перетворюеться на таемну поліцію "зеленої" влади.
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29.02.2024 18:28 Ответить
Усі хто не згоден із зелями, ті будуть у списку.
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29.02.2024 18:30 Ответить
Звісно,агент Казбек поділиться своїми списками з колегами з гур мо.
Андрей Портнов:
"Друзья, в оставшиеся две недели нужно составить самый актуальный список порохоботов периода 2014-2019 гг. Сами знаете, зачем.»
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29.02.2024 18:38 Ответить
Довбойоби шашличні і ти юсов разом з ними. Кого взагалі це їбе, закінчився строк пздуй нахєр в тюрму бонапард куєв.
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29.02.2024 18:39 Ответить
Знаєте, посполиті, що не треба було би Майдану, як би ті 20 морпіхів, яких кинули на героїчну смерть, прийшли у Охвіс і спитали у кротів і щурів - Для чого?
Ось чому ліквідували зелебобіки військову прокуратуру і суди!
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29.02.2024 18:40 Ответить
Вау!!!
Список:
- Порошенко
- Залужний
- Турчинов
- Бутусов
- .... і так далі (ну ви зрозуміли хто ворог)...
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29.02.2024 18:45 Ответить
категорически возражаю!
на втором месте - Аваков и бабка Параска
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29.02.2024 19:16 Ответить
дело к выборам идет, ща много всего интересного появится
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29.02.2024 18:48 Ответить
1. В них є поіменні списки людей, яких РФ планує залучити до спецоперації "Майдан-3".

2. В них немає поіменних списків людей, які злили плани ЗСУ ворогу.
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29.02.2024 18:52 Ответить
Які ще списки? Зрадник явився з повинною і сам зізнався що злив плани наступу ворогу. Чому мовчать правопохоронні органи, невідомо.
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02.03.2024 10:43 Ответить
Уже даже новый нарратив продвигают в массы, мол москва хочет завалить на выборах зеленского, ну там майданы и тд, и по-этому сохранение у власти ЗЕ = победа над россией.
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29.02.2024 18:52 Ответить
У ГУР є поіменні списки !! ГУР--якщо там , в ваших списках мене нема , то я подам на вас до суду !
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29.02.2024 19:05 Ответить
на первом месте - Петр Алексеевич, на втором - Аваков, за третье борются Яценюк с Турчиновим и на четвертом- несравненная Юлия. ну а как без же нее!
вот это и есть типичные майданщики 🤣🤣👎
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29.02.2024 19:15 Ответить
З якого ти світу ?
Аваков з тих,хто поставив царювати Зєлєнского.
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29.02.2024 19:18 Ответить
Так це ж він рже над українцями.
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29.02.2024 20:35 Ответить
баба Юля уже не воїн - якщо тільки на колясці!
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29.02.2024 19:39 Ответить
Певен, що у перших номерах "загроз" іде Залужний. Може навіть перед Порохом.
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29.02.2024 19:43 Ответить
гур не дасть збрехати: вони разом з Народом України - огенди *******
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29.02.2024 21:02 Ответить
Вот оно чьо, Міхалич!
То ви всіх знаєте?!
І скількох вже нейтралізували?
Ну, хоч одного назвати можеш?
Чи нє вєлєно
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29.02.2024 19:10 Ответить
прошу огласить весь списочек
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29.02.2024 19:13 Ответить
чума на вас, блаЗЄнські брехуни!
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29.02.2024 19:25 Ответить
Гордон вчора назвав двох з поіменного списку. Це агенти ФСБ Іванов і Петров. А чому не названий Боширов?
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29.02.2024 19:27 Ответить
бо вдавивсь новачком... ))
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29.02.2024 21:03 Ответить
а где Сидоров! самоликвидировался?
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29.02.2024 21:23 Ответить
Все йде до того, що скоро об'являть що для чого нам така Україна якщо зеленський не буде президентом.
Ці гниди присмокталися до влади не на жарт. Як вже це все замахало.
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29.02.2024 19:29 Ответить
Ой, десь я це вже чула... "Єсть Путін - єсть Рассія, нєт Путіна - нєт Рассії". Вже відкрито до цього йдуть.
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29.02.2024 20:13 Ответить
Це часом не списки Портнова, по яких кацапи людей розшукували? Підготовка до репресій набирає оберти.
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29.02.2024 19:38 Ответить
Список тих, хто не подобається з тих чи інших причин ЗЄрмакам, починаючи з Порошенка та Залужного і закінчуючи Бутусовим та Бігусом.

І так (дописувачу вище) - це практично стовідсотково список Портнова. Бо ЗЄрмаки та Портнов з однієї лайнярні вилупки.
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29.02.2024 19:44 Ответить
для прорашистських манкуртів на кшталт не українця.котрий пробує українцям "втирати" рашистську куйню.а чи то ІПСО про майдан."майдан" - від,коли Україна- українське .а ось "квартал "зелені чоловічки ",тьфу ти плять перепутав,"зелені слуги".що хрин один рашистське ІПСО.котрим в 2016 році інфікували Україну і її "нарід" для того.щоб "зелена прорашистська інфекція" розїла "мозги мудрому наріду " до такої степені.аби у 2019 році "піпл" "мудрий нарід" вибрав на свою голову "зелений вирок" .Для манкуртів-П.Тичина(((На майдані коло церкви
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі; -
Гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
Тільки прапори цвітуть…
На майдані, коло церкви
Посмутились матері:
Та світи ж ти їм дорогу,
Ясень місяць угорі!
На майдані пил спадає,
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
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29.02.2024 19:51 Ответить
Так так, 2й майдан був від австрійського генштабу, 3й від російського?
Посадіть корупціонерів, саботажників і не буде майданів.
Буданов не там шукаєте. У вас є поіменні списки корупціонерів і саботажників ?
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29.02.2024 21:27 Ответить
Зеля зачистку робить
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29.02.2024 21:35 Ответить
Дуже правильне трактування - майдан або інші прояви мітингів були і будуть антиросійські.
Тобто спекулювати на правах людей які не бажають жити в диктаторській владі ніяк не можна співставити з повалення режиму.
Хіба що влада вже є диктаторською?
І вона теж вигадує причини поневолення людей за штучно створеною метою захисту "слабких".
Тепер спробуйте цім " знатокам" пояснити кими вони є коли маніпулюють подіями мітингів/майданів для виявлення своїх демократичних побажань!
Що в офісі, що в гур - не мають поняття про свободу виявлення. Там лише служіння.
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29.02.2024 22:11 Ответить
Интересно, в этом списке Ермак, Татаров, Арахамия, Баканов есть?

Да, и объясните, пожалуйста, Зеленскому, что Майданы не назначаются кем-то, это не раша, В Украине нет царей и повелителей.

Если народ Украины что-то решит, то его ни кто не остановит, ни янукович, ни российская армия, ни Ермак с Зеленским.

Слава Украине!
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29.02.2024 22:12 Ответить
Хто ж насправді поклав план?
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29.02.2024 22:24 Ответить
AP (Who will be next?,,.)

@Antyroad

В ответ

https://twitter.com/Mugabli @Mugabli

АНТИМАЙДАН вводить запобіжні заходи проти Майдану, це Оруєл в кубі
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29.02.2024 22:47 Ответить
,,Майдантри,, - люди всебічні, всеїдні і все погодні, як по вітру так і по нутру. Живуть окремо і далеко. І ніхто їх не бачить. Але інколи, дуже в нетипових ситуаціях, вони спливають в хворобливих ,,мріях найсексуальнішого ,,мрійника,, **********,,. І, він, як подобає ,,херою,, стримую всю ,,лють,, в єдиному екстазі 73 процентного лайна, в лоні гумового відстійника. Правда дирявого, бо хламідії Яникоку передалися Янилоху. А, це вже досліди для нащадків. Минулих ,,подвигів гандонів **********,,.
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29.02.2024 23:45 Ответить
Дебіли. Ви б для початку запустили б цю інфу на якомусь каналі ісландія петрова та іванова... А так хто ж вам повірить
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01.03.2024 00:03 Ответить
А петров би колупаючись пальцем в носі (як люба правдива людина) вже б розклав все по полицям...
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01.03.2024 00:07 Ответить
канешно, ермак - то все план кремля, татаров - план кремля, баканов и резников адвокаты - план кремля, брусчатка - план кремля, блокировка порошенко - план кремля, мильйоны дронов и мильярды деревьев - план кремля, 40 млрд на дроны и где дроны? план кремля

беззубый кулеба, шмыгаль чем занимается, депутаты прыгающие через заборы - план кремля

провал с оборонными сооружениями - план кремля, шашлычки - план кремля

прокуроры на Х5 БМВ - план кремля, где одесский военком - план кремля?

киевляне орущщие ахмат сила - и гуляющие на свободе -план кремля

зеков никак не могут мобилизовать - план кремля

кругом один план кремля, где **** план Зе?
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01.03.2024 00:19 Ответить
Майдан нельзя назначить, майдан это воля украинцев
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01.03.2024 08:15 Ответить
Клоуны сами все делают для этого. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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01.03.2024 09:11 Ответить
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