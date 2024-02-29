У нас есть поименные списки людей, которых РФ планирует привлечь к спецоперации "Майдан-3", - ГУР
Главное управление разведки имеет списки людей, с которыми работает Россия в рамках так называемой спецоперации Майдан-3, чтобы привлечь их к распространению своей риторики и попытаться повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких людей.
Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вбрасывание тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, проходят как в Украине, так и за рубежом", - пояснил Юсов.
По его словам, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание телеграм-каналов.
Также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях, подчеркнул Юсов.
"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" разнообразных инструментов – начиная от телеграм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений - соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", - рассказал представитель ГУР.
Операция, цель которой - расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны России получила название "Майдан-3".
По словам Юсова, практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало из советских спецслужб.
"Такое название дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, затем российские спецслужбы хорошими украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Так, для них "майдан" – это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы загадаем, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами", - добавил он.
Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается посеять среди украинцев раздор и хочет устроить государственный переворот. Ссылаясь на данные разведки, Зеленский сказал, что этот план в России называют Майдан-3.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мені здається, шо таки не тодішня влада України ...
Десь у 2017му Квартал було глузував з плану кремля 'Шатун', хоча ще 17.04.2014 в інтерв'ю сєпарам у Горлівці сам Зе казав про його намір 'максимально шатать украинскую власть'
Помилявся.......
Та ващє чудак на всі 100 !!!
сім'я, жінка, діти... кредити ... машина, хата, мама, тато...
поёцця в тєстні, шо "Такіх не беруть в космонавти".
А його чомусь взяли в цей гадюшник
чілавєк слаб по своїй природі
А от списки ГУР людей, які критикують Зеленського, це більше схоже на правду.
Щоб потім усім приклеіти звинувачення у роботі на кремль.
Тільки є неувязочка - Зеленський сам працює на рашистів, і досить давно.
а до ВР не так вже багато і треба
закон про мобілізацію є і діє, згідно нього проводили раніше і провадять мобілізацію зараз, але провалюють
Он карлсон грузинський майдан збирав, без труселів.
Раніше антимайдан намагались зібрати ригі…
Воно щось вийшло, з того???
А зараз, коли широкомасштабне вторгнення і більшисть тих, хто виходили проти овоща на фронті тепер - який Майдан???
Пересрата бубочка своєї тіні вже сцить, янетряпка довбана, гадає що цією ****** підростить рейтинх??? Рейтинх зростає, коли справу свою гарно робиш, а не з конкурентами воюєш…
Портнікову, Гончаренко, Залужному, Бігусам...
Ситуация-то реально аховая - Зеля - президент, и законно от него не избавиться, пока война...
И чё делать?
Вполне найдутся люди, которых можно подтолкнуть к "свержению Зели"....
То виходить що знов Зє і влада бореться проти України,ЄС,НАТО,групи Рамштайну за рашу?!!!
От це обрали у 2019!
Під виглядом "спецоперації кремля" дискредитувати ідею Майдану, заборонити протести (привіт, паРаша), усі, хто незадоволений владою ї її зрадницькими діями, віднині - "агенти кремля" (привіт, паРаша №2), автозаки це лайно гундосе вже закупило.
Звісно, "спєцоперація крємля" вспливе тоді, коли гундос узурпує владу після 20 травня, і в народі почнуться протести.
Під цю дудку посадять опозицію та усіх невдоволених. Привіт, паРаша №3.
Боже, хто б тоді міг подумати, що ми на Майдані вибороли таке "майбутнє" для України!
Андрей Портнов:
"Друзья, в оставшиеся две недели нужно составить самый актуальный список порохоботов периода 2014-2019 гг. Сами знаете, зачем.»
Ось чому ліквідували зелебобіки військову прокуратуру і суди!
Список:
- Порошенко
- Залужний
- Турчинов
- Бутусов
- .... і так далі (ну ви зрозуміли хто ворог)...
на втором месте - Аваков и бабка Параска
2. В них немає поіменних списків людей, які злили плани ЗСУ ворогу.
вот это и есть типичные майданщики 🤣🤣👎
Аваков з тих,хто поставив царювати Зєлєнского.
То ви всіх знаєте?!
І скількох вже нейтралізували?
Ну, хоч одного назвати можеш?
Чи нє вєлєно
Ці гниди присмокталися до влади не на жарт. Як вже це все замахало.
І так (дописувачу вище) - це практично стовідсотково список Портнова. Бо ЗЄрмаки та Портнов з однієї лайнярні вилупки.
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі; -
Гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
Тільки прапори цвітуть…
На майдані, коло церкви
Посмутились матері:
Та світи ж ти їм дорогу,
Ясень місяць угорі!
На майдані пил спадає,
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
Посадіть корупціонерів, саботажників і не буде майданів.
Буданов не там шукаєте. У вас є поіменні списки корупціонерів і саботажників ?
Тобто спекулювати на правах людей які не бажають жити в диктаторській владі ніяк не можна співставити з повалення режиму.
Хіба що влада вже є диктаторською?
І вона теж вигадує причини поневолення людей за штучно створеною метою захисту "слабких".
Тепер спробуйте цім " знатокам" пояснити кими вони є коли маніпулюють подіями мітингів/майданів для виявлення своїх демократичних побажань!
Що в офісі, що в гур - не мають поняття про свободу виявлення. Там лише служіння.
Да, и объясните, пожалуйста, Зеленскому, что Майданы не назначаются кем-то, это не раша, В Украине нет царей и повелителей.
Если народ Украины что-то решит, то его ни кто не остановит, ни янукович, ни российская армия, ни Ермак с Зеленским.
Слава Украине!
@Antyroad
В ответ
https://twitter.com/Mugabli @Mugabli
АНТИМАЙДАН вводить запобіжні заходи проти Майдану, це Оруєл в кубі
беззубый кулеба, шмыгаль чем занимается, депутаты прыгающие через заборы - план кремля
провал с оборонными сооружениями - план кремля, шашлычки - план кремля
прокуроры на Х5 БМВ - план кремля, где одесский военком - план кремля?
киевляне орущщие ахмат сила - и гуляющие на свободе -план кремля
зеков никак не могут мобилизовать - план кремля
кругом один план кремля, где **** план Зе?