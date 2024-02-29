Уровень доверия к Зеленскому снизился. "Слуга народа": Власть не может делать только то, что нравится большинству
Доверие к президенту Владимиру Зеленскому падает из-за того, что в условиях войны властям приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно.
Об этом в комментарии LIGA.net заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.
Шуляк подчеркнула, что сейчас Украина находится в сложной ситуации и война – "это не о комфорте, удобстве или неудобстве".
"Перед нами стоят более глобальные вызовы, и в этом случае власти не могут делать только то, что нравится абсолютному большинству. Власть будет делать то, что нужно делать в государственных интересах, в том числе и будет принимать непопулярные решения", - отметила она и акцентировала, что "в определенных промежутках времени это может нравиться или нет".
Руководитель СН считает, что государственные органы должны руководствоваться исключительно интересами государства и "максимально объяснять обществу принятые решения, в том числе и непопулярные меры, которые необходимы, чтобы противостоять агрессору".
Она отметила, что за два года войны в обществе накопилась определенная усталость и напряжение и это косвенно влияет на настроения людей и их отношение к государственным органам.
Также, по ее мнению, есть "еще два фактора, которые играют против нас": популизм отдельных политических игроков из оппозиции и вражеское ИПСО.
"Иногда они очень близки друг к другу по содержанию, потому что ряд политических игроков не видят границы между критикой и работой на врага по подрыву доверия к государственным институтам", - рассказала Шуляк и добавила, что пока не стоит "бегать за рейтингами".
Соцопрос украинцев по Зеленскому
По данным КМИС, в феврале 2024 года подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что президент должен занимать должность до конца военного положения, в то же время 10% респондентов поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия, а до избрания нового главы государства его полномочия будет исполнять глава Верховной Рады. Президент Зеленский считает, что украинцы переизбрали бы его на выборах, если бы они состоялись.
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так давай на вибори !
чого/кого бздиш, вова ?
Генерала Залужного ?
ну та да да
Но в дождь нужно одевать дождевик, а в солнечную погоду - футболку.
Во время войны должны управлять военные, а в мирное время - гражданские.
Потому что, если во время войны управляют гражданские, то после, в результате выборов, приходят военные. Которые первой задачей ставят перевооружение и ограничение прав и свобод. Разрушенная страна не развивается, а все ресурсы уходят на вооружение для будущей войны - 100%.
После военной "хунты" к власти всегда приходят гражданские, которые, по идее, восстанавливают страну с либерализацией экономики и расширением гражданских прав.
Так что, не только сейчас, нам и на будущее насрано.
крадівництвобудівництво.
........ мусіли - бо перед ними "стоять глобальні виклики"..........
Най би вас там шляк трафив !!!!
хотя упоротый лохторат слуг ест любое Г+Г, если это бесплатно
На 100% згоден. До речі, популізм окремих політичних гравців з опозиції = вороже ІПСО. Це було відомо ще з 2019 року. У них і заяви однакові.
У меня доверие к власти по шкале до 10 составляет 0.
А одобрение или неодобрение действий власти это совсем о другом. Я могу могу какие то решения поддерживать, но на уровень доверия это мало влияет.
Вони ЗМУШЕНІ не тільки "бігати за рейтингами" та робити те, що "подобається більшості", але й ЗМУШЕНІ красти, брехати, тупити, відмичати дні народження/корпоративи/відпустки, ...
Вони НЕ ХОЧУТЬ цього робити, але природа їх - СИЛЬНІША за них!
Цю цитату пані Олена мала би собі повісити на шию, замість ладанки.
Щоб не виходило так гладенько брехати.
А Зеленському треба цю цитату до лоба приклеїти.
А як падають рейтинги-"ми не можемо всім подобатись"...)))
От тепер зебіли хай думаЮТЬ...!😁😁😁
Якщо ця кміс звідкись взяла цю висмоктану з пальця цифру, то хай би пішла на фронт і повоювала.
А взагалі то УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД глибоко ненавидить зільонського і усю його бандитську шоблу..... настільки глибоко, що терпець може луснути у любу хвилину. Тому зільонський і звільнив ЗАЛУЖНОГО І його соратників.
Шуляк Голова Комітету ВР з питань містобудування. По суті, це шкідник, який гальмує розвиток будівельної галузі. На її місці нормальний фахівець та порядна людина давно могла б навести лад у будівельній галузі, так ні, на цьому місці сидить Шуляк генерує корупційні закони та стримує нормальний розвиток галузі, та завдає шкоди суспільству!
****** стид
Можна декларацію подивитися вашу не шановна ,кончена
багатопрофiльний невіглас
@fjua14
У мене одного враження, що планування війни тепер схоже на оркестр пʼяних макак?
А шо "случілась"..?!)))
Боже,вони геть нєобучаємі і нестепні...
Ото Україна з ними втрапила в велику халепу...
Не всі зможуть втікти.....
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1763266935783911717 1 ч
хто розуміє, що зробив Гончаренко цією фразою, то разом зі мною поаплодує, в яку обгортку він загорнув цю "цукерку". Це розтяжка.
Тому і падає рейтинг
Влада для народа, не наоборот. Пусть почитает Законы и Конституцию.