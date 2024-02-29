РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11539 посетителей онлайн
Новости
7 967 68

Уровень доверия к Зеленскому снизился. "Слуга народа": Власть не может делать только то, что нравится большинству

Голова партії Слуга народу Олена Шуляк

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому падает из-за того, что в условиях войны властям приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно.

Об этом в комментарии LIGA.net заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Шуляк подчеркнула, что сейчас Украина находится в сложной ситуации и война – "это не о комфорте, удобстве или неудобстве".

Читайте также: Буданов об увольнении Залужного: "Если все хорошо и все сделано правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?"

"Перед нами стоят более глобальные вызовы, и в этом случае власти не могут делать только то, что нравится абсолютному большинству. Власть будет делать то, что нужно делать в государственных интересах, в том числе и будет принимать непопулярные решения", - отметила она и акцентировала, что "в определенных промежутках времени это может нравиться или нет".

Руководитель СН считает, что государственные органы должны руководствоваться исключительно интересами государства и "максимально объяснять обществу принятые решения, в том числе и непопулярные меры, которые необходимы, чтобы противостоять агрессору".

Она отметила, что за два года войны в обществе накопилась определенная усталость и напряжение и это косвенно влияет на настроения людей и их отношение к государственным органам.

Также, по ее мнению, есть "еще два фактора, которые играют против нас": популизм отдельных политических игроков из оппозиции и вражеское ИПСО.

Читайте также: У Зеленского падает рейтинг, в Киеве политическая грызня, - The Economist

"Иногда они очень близки друг к другу по содержанию, потому что ряд политических игроков не видят границы между критикой и работой на врага по подрыву доверия к государственным институтам", - рассказала Шуляк и добавила, что пока не стоит "бегать за рейтингами".

Соцопрос украинцев по Зеленскому

По данным КМИС, в феврале 2024 года подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что президент должен занимать должность до конца военного положения, в то же время 10% респондентов поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия, а до избрания нового главы государства его полномочия будет исполнять глава Верховной Рады. Президент Зеленский считает, что украинцы переизбрали бы его на выборах, если бы они состоялись.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) рейтинг (1639) Слуга народа (2631) Шуляк Елена (86)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Хто б пистіа!!! Думаєш люди заболи як ти до пораненого воїна з розборками прибігала? Мразь зелега!!!🤬🤬🤬
показать весь комментарий
29.02.2024 17:20
+28
Через таких як ти і знизився! Які припераються до травмованих Військових у лікарню з обурливими вимогами!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:14
+28
Він не просто знизився, а впав нижче плінтуса
показать весь комментарий
29.02.2024 17:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через таких як ти і знизився! Які припераються до травмованих Військових у лікарню з обурливими вимогами!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:14 Ответить
Вибачте, а він у здравомислячих був?
показать весь комментарий
29.02.2024 17:18 Ответить
А якже-ж. Сам Беня КАЛ.омойський кукурікав, що цей дрищ - справжній Голобородько.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:26 Ответить
Президент Зеленський вважає, що українці переобрали б його на виборах, якби вони відбулися.

так давай на вибори !
чого/кого бздиш, вова ?
Генерала Залужного ?
ну та да да
показать весь комментарий
29.02.2024 17:30 Ответить
тільки Хунта військових-патріотів; іншого легітимнішого виходу на зміну чинної влади нема.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:38 Ответить
Вы конечно не поверите.
Но в дождь нужно одевать дождевик, а в солнечную погоду - футболку.
Во время войны должны управлять военные, а в мирное время - гражданские.
Потому что, если во время войны управляют гражданские, то после, в результате выборов, приходят военные. Которые первой задачей ставят перевооружение и ограничение прав и свобод. Разрушенная страна не развивается, а все ресурсы уходят на вооружение для будущей войны - 100%.
После военной "хунты" к власти всегда приходят гражданские, которые, по идее, восстанавливают страну с либерализацией экономики и расширением гражданских прав.
Так что, не только сейчас, нам и на будущее насрано.
показать весь комментарий
29.02.2024 19:54 Ответить
Падає рейтинг тому, що робиться не те, що треба.
показать весь комментарий
29.02.2024 20:47 Ответить
Він не просто знизився, а впав нижче плінтуса
показать весь комментарий
29.02.2024 17:16 Ответить
Який рейтинг може бути у жлоба і оманського зрадника?

показать весь комментарий
29.02.2024 18:09 Ответить
а що ж ви таке зробили
показать весь комментарий
29.02.2024 17:19 Ответить
Ну от мусіли непопулярне в народу рішення прийняти про 17 млрд. на велике крадівництво будівництво.
........ мусіли - бо перед ними "стоять глобальні виклики"..........
показать весь комментарий
29.02.2024 17:42 Ответить
Хто б пистіа!!! Думаєш люди заболи як ти до пораненого воїна з розборками прибігала? Мразь зелега!!!🤬🤬🤬
показать весь комментарий
29.02.2024 17:20 Ответить
********* зелена!!
показать весь комментарий
29.02.2024 20:09 Ответить
Если бы За не трсся над своим рейтингом, как Кощей над златом, то Закон о мобилизации был бы принят еще год назад, а Залужный был бы на своем месте.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:21 Ответить
Авжеж, розкрадати бюджет, пускати шалені суми на другорядне, а на залишок грошей купувати для ЗСУ за завищеними в рази цінами -це все в ''дердавних інтересах''!!!!
Най би вас там шляк трафив !!!!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:21 Ответить
её пытали?.. чи она сама така "розумна"?
хотя упоротый лохторат слуг ест любое Г+Г, если это бесплатно
показать весь комментарий
29.02.2024 17:22 Ответить
А шо, ЗЕбанутому блазню хтось довіряв? Хоча, тупе бидло, яке повірило, що буба криворогий зменшить оплату за комуналку і у всих їх буде кінець. Єпохи бідності. Натомість блазень прокукурікав, що за тарифи він шуткував, кінець бідності настав у 95 кварталу, і своїми дебільними висерами блазень привів в Україну війну.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:23 Ответить
мадам, ще трошки і ти разом зісвоїм л-ідаром, будете разом шукати комфорт у 4 кутах камери.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:23 Ответить
Зеленський поставив усе на Перемогу. Ніякі рейтинги, ніякі вибори його не переймають. Наступний термін - в одне місце, Єрмака з Татаровим - в те ж місце!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:27 Ответить
Також, на її думку, є "ще два фактори, які грають проти нас": популізм окремих політичних гравців з опозиції та вороже ІПСО. Джерело:
На 100% згоден. До речі, популізм окремих політичних гравців з опозиції = вороже ІПСО. Це було відомо ще з 2019 року. У них і заяви однакові.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:28 Ответить
Дуже зручно виправдовувати свою легитимність і свою політичну роботу незалежно від її якості тим, що інші просто популісти. Ну звичайно, для особи при владі всі інші популісти та ІПСОшники... Дитячий садочок.. такий аргумент можна розкручувати лише як останній... коли більше нема чого сказати
показать весь комментарий
29.02.2024 17:48 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:28 Ответить
головнi провiдники популізму "окремих політичних гравців" та вороже ІПСО - це сам Ze, його єрьмак, ОП-95, та прочi "слуги кремля" зi своїм "телемарафетом."
показать весь комментарий
29.02.2024 17:28 Ответить
Зате рівень нетерпимості росте до зевлади
показать весь комментарий
29.02.2024 17:30 Ответить
Доверие это уверенность в добросовестности, искренности и честности.
У меня доверие к власти по шкале до 10 составляет 0.
А одобрение или неодобрение действий власти это совсем о другом. Я могу могу какие то решения поддерживать, но на уровень доверия это мало влияет.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:31 Ответить
Її що, замість бєсвумної випустили?
показать весь комментарий
29.02.2024 17:32 Ответить
Так-так:
Вони ЗМУШЕНІ не тільки "бігати за рейтингами" та робити те, що "подобається більшості", але й ЗМУШЕНІ красти, брехати, тупити, відмичати дні народження/корпоративи/відпустки, ...
Вони НЕ ХОЧУТЬ цього робити, але природа їх - СИЛЬНІША за них!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:33 Ответить
Ти,паскуда, ділиш народ України на більшість і меншість? А ну скажи своїй більшості,що ви для них зробили добре? Хоча тим,що не скажи-божа роса!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:35 Ответить
"...державні органи повинні керуватися винятково інтересами держави та "максимально пояснювати суспільству прийняті рішення, зокрема й непопулярні заходи, які необхідні, щоб протистояти агресору..."

Цю цитату пані Олена мала би собі повісити на шию, замість ладанки.
Щоб не виходило так гладенько брехати.
А Зеленському треба цю цитату до лоба приклеїти.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:37 Ответить
На шию дощечку і - на шибеницю
показать весь комментарий
29.02.2024 17:41 Ответить
яка ж ****
показать весь комментарий
29.02.2024 17:38 Ответить
Краще б ця влада взагалі нічого не робила і з'їбл@сь заідси. От тільки якось щось не складається у них з землею обітованною - чи то главначпупс на них образився, чи вони на нього? Не хочуть зустрічатись, хоч що роби...
показать весь комментарий
29.02.2024 17:40 Ответить
Коли представник влади починає ототожнювати інтереси влади з інтересами країни, а державу з владою, то виникає питання в чому різниця між нею та владою у рашистів? Особливо смішно від представника правлячої партії чути що інший представник цієї ж правлячої партнії обраний Президентом не бігає за рейтингами. Це як в мультфільмі "кто похвалит меня больше всех, тот получит вкуснує конфету"... Позорно взагалі такі статті писати про самих себе. Чи вона правда розраховує, що її думки можна сприймати об'єктивними ...
показать весь комментарий
29.02.2024 17:43 Ответить
туфта всё это, такое запускают только для того что-бы показать - мол снизился НО всё равно ахереть какой высокий. КМИС это ручная конторка, она вылазит как по сигналу, когда нужно после непопулярных мер (типа снятия Залужного), показать что всё хорошо у ЗЕ с рейтингами.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:43 Ответить
Агов, ті хо довіряє слугам та особисто зеленому поцу, отзовиться. Хочу порахувати розумово відсталих у розвітку.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:44 Ответить
Що значить, влада не повинна подобатися більшості?? Владу та сама більшість і винаймає на роботу!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:46 Ответить
Як вибрри- то їх обрала більшість.. (73%)
А як падають рейтинги-"ми не можемо всім подобатись"...)))
От тепер зебіли хай думаЮТЬ...!😁😁😁
показать весь комментарий
29.02.2024 19:25 Ответить
І яж про це саме кажу)
показать весь комментарий
29.02.2024 19:48 Ответить
Чого це іі так шибануло -- ше завтра Безугла почне вибачатись
показать весь комментарий
29.02.2024 17:47 Ответить
За даними КМІС, у лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент має обіймати посаду до кінця воєнного стану,........
Якщо ця кміс звідкись взяла цю висмоктану з пальця цифру, то хай би пішла на фронт і повоювала.
А взагалі то УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД глибоко ненавидить зільонського і усю його бандитську шоблу..... настільки глибоко, що терпець може луснути у любу хвилину. Тому зільонський і звільнив ЗАЛУЖНОГО І його соратників.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:47 Ответить
Ставинога,ти про Залужного серйозно?Ти не блондинка?Зняття Залужного-це підтвердження некомпетентності жиденяти-ні в політиці,ні у військових справах.Залужного треба було тримати на його посту-до перемоги.А тепер Залужний стає дуже серйозним гравцем у політиці.Проведи вибори сьогодні-результат зрозумілий.Також не уявляю-Стефанчук-верховний!?!???
показать весь комментарий
29.02.2024 18:24 Ответить
Ще одна вилізла, коли ми вже її позбудемось?
Шуляк Голова Комітету ВР з питань містобудування. По суті, це шкідник, який гальмує розвиток будівельної галузі. На її місці нормальний фахівець та порядна людина давно могла б навести лад у будівельній галузі, так ні, на цьому місці сидить Шуляк генерує корупційні закони та стримує нормальний розвиток галузі, та завдає шкоди суспільству!
показать весь комментарий
29.02.2024 17:51 Ответить
Якби зелена влада не крала в українців і світу, якби не брехала українцям і світу...
показать весь комментарий
29.02.2024 18:10 Ответить
Знизився - це під плінтус заліз?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:13 Ответить
І такі фітнес леді сидять у разі і приймають закони
****** стид
Можна декларацію подивитися вашу не шановна ,кончена
показать весь комментарий
29.02.2024 18:38 Ответить
Су народа прихлебатели активно кинулись защищать про...б власти после потери Авдіївки и дальнейших потерь всего месяц после снятия Залужного и все так стало понятно про их решения увольнения

багатопрофiльний невіглас

@fjua14

У мене одного враження, що планування війни тепер схоже на оркестр пʼяних макак?

показать весь комментарий
29.02.2024 18:43 Ответить
" Влада не може робити тільки те, що подобається більшості " -- що ??!! То навіщо така влада ? Владу зелену -геть !!!!!!!!
показать весь комментарий
29.02.2024 18:47 Ответить
А як волали що нам довіряють "аж 73%...!)
А шо "случілась"..?!)))
показать весь комментарий
29.02.2024 19:22 Ответить
Не по адресі , я за пана Порошенка . )
показать весь комментарий
29.02.2024 19:24 Ответить
Той барига на ЗСУ донатит,в отличии от жаб.
показать весь комментарий
29.02.2024 20:53 Ответить
Влада не може зупинится пи..дити бюджети. Може тому й не подобається?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:57 Ответить
Чергова тупа заява від слуг наріду...!)
Боже,вони геть нєобучаємі і нестепні...
Ото Україна з ними втрапила в велику халепу...
показать весь комментарий
29.02.2024 19:21 Ответить
У нас війна, а у них рейтинги... Шапіто...
показать весь комментарий
29.02.2024 19:37 Ответить
Найкраще буде для всіх, коли Зеленський через місяць передасть свої повноваження голові Верховної Ради, а так він буде нелегітивний.
показать весь комментарий
29.02.2024 20:04 Ответить
Где эти ЗЕленые СУКИ таких мерзких ****** находят и на должности садят, на Окружной и то ШМАРЫ по-симпатичней.
показать весь комментарий
29.02.2024 20:22 Ответить
ШУЛЯК - ГИДОТА!
показать весь комментарий
29.02.2024 20:26 Ответить
Ви, зелені потвори, побачите після війни, як до вас ставляться українці.
Не всі зможуть втікти.....
показать весь комментарий
29.02.2024 20:35 Ответить
Вы долбоебы зелёные,два года непопулярных решений,хоть одно нормальное приняли?
показать весь комментарий
29.02.2024 20:36 Ответить
Якщо хто не знає, то я розкажу вам велику таємницю родини шуляк. У березні 2022-го року, повнолітній син і чоловік цієї депутатки, з мішком грошей виїхали у австрію. При цьому у прикордонників не виникло запитань на якій підставі кабєлєй призовного потрібно випустити з країни під час мобілізації, так само на якій підставі вони не декларують купу грошей. І тепер ця підрша шуляк дивується чому у зепідрів падають рейтинги
показать весь комментарий
29.02.2024 21:11 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1763266935783911717 1 ч

хто розуміє, що зробив Гончаренко цією фразою, то разом зі мною поаплодує, в яку обгортку він загорнув цю "цукерку". Це розтяжка.
показать весь комментарий
29.02.2024 21:40 Ответить
А хто заважав цій владі будувати укріплення 2 роки під Авдієвкою?
Тому і падає рейтинг
показать весь комментарий
29.02.2024 21:55 Ответить
Влада -это нанятые народом Украины менеджеры, обязанность которых удовлетворять потребности граждан Украины. Они, менеджеры, при избрании на должность, дают клятву Народу Украины.
Влада для народа, не наоборот. Пусть почитает Законы и Конституцию.
показать весь комментарий
29.02.2024 21:59 Ответить
....В такоє смутноє врємя надо жєртвовать массамі раді спасєнія єдініц!...- раді спасєнія нас с Вамі...
показать весь комментарий
29.02.2024 23:58 Ответить
Как может снизится то чего нет.
показать весь комментарий
01.03.2024 08:09 Ответить
Клоуны воруют как не в себя и не хотят Майдана. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
показать весь комментарий
01.03.2024 09:13 Ответить
 
 