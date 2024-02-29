Уровень доверия к Зеленскому снизился. "Слуга народа": Власть не может делать только то, что нравится большинству

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому падает из-за того, что в условиях войны властям приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно.

Об этом в комментарии LIGA.net заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Шуляк подчеркнула, что сейчас Украина находится в сложной ситуации и война – "это не о комфорте, удобстве или неудобстве".

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"Перед нами стоят более глобальные вызовы, и в этом случае власти не могут делать только то, что нравится абсолютному большинству. Власть будет делать то, что нужно делать в государственных интересах, в том числе и будет принимать непопулярные решения", - отметила она и акцентировала, что "в определенных промежутках времени это может нравиться или нет".

Руководитель СН считает, что государственные органы должны руководствоваться исключительно интересами государства и "максимально объяснять обществу принятые решения, в том числе и непопулярные меры, которые необходимы, чтобы противостоять агрессору".

Она отметила, что за два года войны в обществе накопилась определенная усталость и напряжение и это косвенно влияет на настроения людей и их отношение к государственным органам.

Также, по ее мнению, есть "еще два фактора, которые играют против нас": популизм отдельных политических игроков из оппозиции и вражеское ИПСО.

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"Иногда они очень близки друг к другу по содержанию, потому что ряд политических игроков не видят границы между критикой и работой на врага по подрыву доверия к государственным институтам", - рассказала Шуляк и добавила, что пока не стоит "бегать за рейтингами".

Соцопрос украинцев по Зеленскому

По данным КМИС, в феврале 2024 года подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что президент должен занимать должность до конца военного положения, в то же время 10% респондентов поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия, а до избрания нового главы государства его полномочия будет исполнять глава Верховной Рады. Президент Зеленский считает, что украинцы переизбрали бы его на выборах, если бы они состоялись.