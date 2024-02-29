Соратника Кивы, который шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ
Соратнику ликвидированного экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы огласили приговор. Мужчина шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным Службы безопасности, злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, ликвидированного в конце 2023 года в России.
"Также осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ. Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов. По данным следствия, злоумышленник пытался выявить и передавал агрессору локации украинского ПВО вблизи областного центра", - говорится в сообщении.
Он был задержан во время спецоперации на территории области осенью 2022 года.
"Как установило расследование, осужден местный житель, идеологический сторонник рашизма, который в 2014 году познакомился с Кивой. После 24 февраля 2022 года мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере", - отметили в СБУ.
Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории гостиницы в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.
Источники Цензор.НЕТ в СБУ показали кадры с места ликвидации предателя Кивы.
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Реєстрація:10.02.2024
Вони мабуть, таки, їй відслюнявили копієчку … за нагадані послуги…
Це ж не якісь там, дубінський чи насралов, у зеленій ковдрі казенній з Феофанії… Одні збитки від них…, але теж, вони таки, відкосили від захисту України!! Модернізували схеми, привладні…
Співпадіння чи …
Але багато хто голосував за ОПЗЖ
Тобто хотіли Росії
Це або пенсіонери які плачуть за СРСР або етнічні кацапи
І таких партій в Україні було багато
А народ голосує аби голосувати
Щось дали пенсіонеру, і він з радістю проголосує
А йому що?
Це страждає молодь а не пенсіонер яко нічого втрачати
Тому в Україні може щось змінитися тільки тоді коли зникнуть покоління які плачуть за СРСР