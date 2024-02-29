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Новости Война
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Соратника Кивы, который шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

наручники,сізо,тюрма,злочинці

Соратнику ликвидированного экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы огласили приговор. Мужчина шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, ликвидированного в конце 2023 года в России.

"Также осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ. Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов. По данным следствия, злоумышленник пытался выявить и передавал агрессору локации украинского ПВО вблизи областного центра", - говорится в сообщении.

Он был задержан во время спецоперации на территории области осенью 2022 года.

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"Как установило расследование, осужден местный житель, идеологический сторонник рашизма, который в 2014 году познакомился с Кивой. После 24 февраля 2022 года мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере", - отметили в СБУ.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории гостиницы в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.

Источники Цензор.НЕТ в СБУ показали кадры с места ликвидации предателя Кивы.

Автор: 

приговор (1221) СБУ (19916) Кива Илья (398) Днепропетровская область (3981)


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Топ комментарии
+7
Треба було відправити до дружбана киви, а так 15 років кормити підарка!🤬
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29.02.2024 17:17
+6
шуфрич?
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29.02.2024 17:16
+3
Шуфрича з калаМойським, переховує влада Зеленського, від Суду Людського!!
Вони мабуть, таки, їй відслюнявили копієчку … за нагадані послуги…
Це ж не якісь там, дубінський чи насралов, у зеленій ковдрі казенній з Феофанії… Одні збитки від них…, але теж, вони таки, відкосили від захисту України!! Модернізували схеми, привладні…
Співпадіння чи …
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29.02.2024 17:34
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шуфрич?
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29.02.2024 17:16 Ответить
Та ну. Соратники ківи це та влада, яка йому ордени давала і нагородну зброю. А було все це з 2014 до 2019.
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29.02.2024 17:34 Ответить
да ну...і скільки ви чекали щоб це написати...сподіваюсь що ви отримуєте добрі гроші за такі пости....
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29.02.2024 17:38 Ответить


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Реєстрація:10.02.2024
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29.02.2024 17:39 Ответить
Якщо є що заперечити, заперечь по суті. А так ..... черговий пшик.....
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29.02.2024 17:43 Ответить
пробачте мене, але з ботами нема сенсу і часу дискутувати..допобачення
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29.02.2024 17:47 Ответить
Треба було відправити до дружбана киви, а так 15 років кормити підарка!🤬
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29.02.2024 17:17 Ответить
А хвамилие назвать стесняются?
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29.02.2024 17:20 Ответить
Ківі жив
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29.02.2024 17:20 Ответить
реали ?

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29.02.2024 17:26 Ответить
сьогодні в АТБ бачив.
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29.02.2024 17:28 Ответить
соратнік ківа в застенке СБУ - уже "побрили"

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29.02.2024 17:24 Ответить
Нарешті ківі зустрінеться з манго, дуже на це чекаю.
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29.02.2024 17:28 Ответить
Якщо соратнік, вимагаємо на восоєдінєніє однопартійців, якщо ківі неможливо до нього, то засудженого відправити до ківи.
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29.02.2024 17:30 Ответить
Шуфрича з калаМойським, переховує влада Зеленського, від Суду Людського!!
Вони мабуть, таки, їй відслюнявили копієчку … за нагадані послуги…
Це ж не якісь там, дубінський чи насралов, у зеленій ковдрі казенній з Феофанії… Одні збитки від них…, але теж, вони таки, відкосили від захисту України!! Модернізували схеми, привладні…
Співпадіння чи …
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29.02.2024 17:34 Ответить
ОПЗЖ -це і є зрадницька партія де були кацапські агенти
Але багато хто голосував за ОПЗЖ
Тобто хотіли Росії
Це або пенсіонери які плачуть за СРСР або етнічні кацапи
І таких партій в Україні було багато
А народ голосує аби голосувати
Щось дали пенсіонеру, і він з радістю проголосує
А йому що?
Це страждає молодь а не пенсіонер яко нічого втрачати
Тому в Україні може щось змінитися тільки тоді коли зникнуть покоління які плачуть за СРСР
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29.02.2024 17:37 Ответить
А міг піти шляхом Киви.
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29.02.2024 17:46 Ответить
Маловато буде. А може як Ківі - на довічне..
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29.02.2024 17:48 Ответить
На вiчне
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29.02.2024 18:23 Ответить
Чому НЕ засудили до 25 років тюрми ???
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29.02.2024 18:42 Ответить
 
 