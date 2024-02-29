МИД Китая объяснил турне спецпредставителя Ли Хуэя по Европе: "Подготовка пути к мирным переговорам"

Китай отправляет специального представителя по делам Евразии Ли Хуэя в Украину, Россию и Европу для подготовки пути к мирным переговорам.

Об этом на брифинге сообщила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, затяжная война России против Украины "не отвечает общим интересам международного сообщества".

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"Основной целью этого раунда челночной дипломатии является достижение консенсуса для прекращения конфликта и подготовки пути к мирным переговорам, и Китай готов продолжать играть свою роль и вносить больше мудрости в политическое урегулирование", – сказала Мао.

Турне Ли Хуэя по Европе

Ранее стало известно, что с 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулеби во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил за мир и переговоры между Украиной и РФ.