РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11539 посетителей онлайн
Новости
4 559 40

МИД Китая объяснил турне спецпредставителя Ли Хуэя по Европе: "Подготовка пути к мирным переговорам"

Речниця МЗС КНР Мао Нін

Китай отправляет специального представителя по делам Евразии Ли Хуэя в Украину, Россию и Европу для подготовки пути к мирным переговорам.

Об этом на брифинге сообщила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, затяжная война России против Украины "не отвечает общим интересам международного сообщества".

Читайте также: Китай отправит спецпредставителя в турне по России, Украине и странам ЕС

"Основной целью этого раунда челночной дипломатии является достижение консенсуса для прекращения конфликта и подготовки пути к мирным переговорам, и Китай готов продолжать играть свою роль и вносить больше мудрости в политическое урегулирование", – сказала Мао.

Турне Ли Хуэя по Европе

Ранее стало известно, что с 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулеби во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил за мир и переговоры между Украиной и РФ.

Автор: 

Китай (2990) Ли Хуэй (31)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Найкращий варіант закінчення війни - виведення кацапських військ на кордони 1991 року, виплата репарацій, незалежнісь республікам рашистської ********* та повернення кацапстаном Китаю історичних земель.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:02
+12
Його ім'я - ***; прізвище - Лі.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:04
+10
Лі **** - це родич кремльовського карлика ?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найкращий варіант закінчення війни - виведення кацапських військ на кордони 1991 року, виплата репарацій, незалежнісь республікам рашистської ********* та повернення кацапстаном Китаю історичних земель.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:02 Ответить
Погано, що не жінка. А так - треба показати Київську обл., Одесу, Харків, Дніпро..
показать весь комментарий
29.02.2024 18:24 Ответить
А що вузькооку жінку послати по курсу "рузкого аєнного *******" ніз-зя?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:48 Ответить
Ця мадам щось там говорила про "мудрість у політичному врегулюванні".
Тому курс вказати їй просто необхідно!
показать весь комментарий
29.02.2024 19:40 Ответить
Комуністичний Кітай хоче «перемовен» бо допомагае РФ не допустити її поразки.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:37 Ответить
Мао Нін на фото вказує шлях Лі, от тільки забула як правильно: "на " чи "на".
показать весь комментарий
29.02.2024 18:02 Ответить
Шлях ...
Мао... Зе дуун...
Шлях -шлях...

Шляпати ще довго...
Рису треба багато довгого...

Червоної фарби треба
Не один бідон...

Розлити на полях
Асвмблеї ООН...
показать весь комментарий
29.02.2024 18:25 Ответить
А з ким Китай воює???
показать весь комментарий
29.02.2024 18:02 Ответить
Лі **** - це родич кремльовського карлика ?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:03 Ответить
Только слегка оху#вший.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:14 Ответить
Його ім'я - ***; прізвище - Лі.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:04 Ответить
Не повірите, коли я учився в КІСІ (КНУБіА) у паралельній групі були китайці - один з них *** Го. Викладачі, коли робили перекличку, спочатку трохи ох*вали. Але хто із 6 з них був той Го, я так і не поняв, викладачі, схоже теж. Бо вони, як індики, ніфіга не розуміли. Їм мабуть те навчання було потрібне "для галочки". Але компи у них у всіх тоді були чудові і з ними вони дуже вправно обходились, особливо з іграми, тоді була Старкрафт
показать весь комментарий
29.02.2024 19:32 Ответить
І на Олімпійських Іграх досить часто *** виступали. Переважно у легкій атлетиці.
показать весь комментарий
29.02.2024 21:09 Ответить
О видно економіка рашкі летить в низ так що як гепнеться то і кітайська посипиться трошки. То вже і Пекін переговори готує. А наш лідор тільки цього і жде.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:04 Ответить
А з ху(е)я лі ?!
показать весь комментарий
29.02.2024 18:04 Ответить
о ****** ?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:07 Ответить
Китай хіба не може цикнути на кацапського васала
без усяких "спецпредставників"?

Навіщо цей балаган?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:07 Ответить
Китай может намекнуть что перестанет снабжать рашку боеприпасами через КНДР если ему дадут что то взамен.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:09 Ответить
Лі **** послали нах#й у Євпропі. Так підготовив до мирних переговорів, що Франція, Нідерланди та Литва готуються ввести війська в Україну
показать весь комментарий
29.02.2024 18:09 Ответить
Буду краток-ідітє *****!
показать весь комментарий
29.02.2024 18:11 Ответить
До Європи це вже цікаво. Яку ж дадуть відповідь наші європейські друзі, в чию сім'ю ми так біжимо стрімголов? Головне щоб їхня відповідь нам лоба не зламала від несподіванки.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:14 Ответить
Оцей Х-Лі є переговорником від ***-Ла.
Всі вони є одна коаліція (банда) варварів (хоча китайці й вважають варварами всіх не китайців).
показать весь комментарий
29.02.2024 18:16 Ответить
Це добрий знак,вони не просто так хочуть цього,попа вутін просить свого сюзерена щоб врятував його резинову попу.Та в Китаї з економікою не дуже все весело,їм теж хочеться щоб все трохи стихло.І щоб Європа повністю не прокинулась,і не наваляла кацапам.Інакше гегемонія Китаю закінчиться,коли мордор впаде. Нам просто потрібно протриматись якимось чудом ще трохи...
показать весь комментарий
29.02.2024 18:18 Ответить
Пригостіть цю Маму Ніну бутербродом і женіть на×ер.
показать весь комментарий
29.02.2024 18:23 Ответить
Мдаа...
Дав же Бог ім'я....
показать весь комментарий
29.02.2024 18:23 Ответить
Так вона свою ХВамілію шукатиме?
показать весь комментарий
29.02.2024 18:39 Ответить
Я Ху Єю з Лі ****...
показать весь комментарий
29.02.2024 18:40 Ответить
"... підступною рукою

він в Київ спрямував брудного ***."
показать весь комментарий
29.02.2024 18:43 Ответить
Чому *** називають "******"? Він *** і в прямому і в перносному сенсі!
показать весь комментарий
29.02.2024 18:46 Ответить
Гм... - дурне поїхало в турне, - мені більш сподобалась новина про розгортання Китаєм військ на кордоні з Го-Го-Го-Госсією, мабуть з напівдохлої гуски скубтимуть пір,я на поджушки. АРХ М
показать весь комментарий
29.02.2024 18:48 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13130963/moment-elephant-throws-tourist-ground-india.html
показать весь комментарий
29.02.2024 19:05 Ответить
Слони взагалі розумні та справедливі тваринки
показать весь комментарий
29.02.2024 19:46 Ответить
...з таким прізвищем і в турне
показать весь комментарий
29.02.2024 20:12 Ответить
Кремлівський **** не справляється,прислали на допомогу китайський ****
показать весь комментарий
29.02.2024 21:02 Ответить
Який з чотирьох? https://www.youtube.com/watch?v=Ofnmwtlsu98
показать весь комментарий
29.02.2024 21:14 Ответить
У школі "****́" *******, а зараз партійці "****́" заздрять.
показать весь комментарий
01.03.2024 02:15 Ответить
 
 