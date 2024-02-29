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Новости Война
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Военные РФ, окопавшиеся в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, не выжили, - городской голова Вараша Мензул

радіація,чорнобиль

Городской голова Вараша, являющийся городом-спутником Ривненской АЭС, Александр Мензул заявил, что Российские военные, которые окапывались в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, не выжили.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Если об Украине, то надо напоминать всем, что мы – ядерное государство. Да, у нас нет ядерного оружия, но у нас – ядерные материалы. Украина является подписантом меморандума по МАГАТЭ о контроле над перемещением ядерных материалов, потому что потенциально это – ядерное оружие", - отметил Мезул.

В этом контексте он напомнил пример Запорожской АЭС, где Украина не контролирует перемещение радиоактивных материалов. И рассказал, как окапывались "безграмотные орки" в Чернобыльской зоне, в радиоактивном Рыжем лесу.

"Я знаю это место, там можно находиться считанные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских солдат, которые там были, никто не выжил", - добавил городской голова.

Читайте также: Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля

Автор: 

россия (95629) Чернобыль (512)


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Топ комментарии
+42
Сльози ні дают пісать камінтарій...
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29.02.2024 18:24
+28
Звучить як красива історія, але без доказів вона такою і залишиться.
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29.02.2024 18:24
+16
Окопаться в рыжем лесу - это премию Дарвина можно давать
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29.02.2024 18:43
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Звучить як красива історія, але без доказів вона такою і залишиться.
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29.02.2024 18:24 Ответить
Таварісчь Рєджіна! Як там зараз погода у Вологді?
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29.02.2024 18:40 Ответить
Ви головне марафон не перемикайте, а ти ще голову вмикати прийдеться.
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29.02.2024 18:42 Ответить
Навіть земля не принімає.
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29.02.2024 18:41 Ответить
Та й *** з ними
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29.02.2024 22:01 Ответить
Про смерть одного (у них завжди одного)

Про смерть одного ( уних завжди гине один ) оркі повідомляли ще в квітні 2022 р.
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29.02.2024 18:43 Ответить
Нехай би робили ротації,по батальйону щотижня.Я б навіть їсти їм привіз,смоли гарячої.І омивайки,для дезактиваціїї.Безпеку гарантую!!!
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29.02.2024 20:38 Ответить
Америцій (продукт розпаду урану) - він такий. Лічильники його не беруть (тільки впритул), але вдихнеш з пилюкою і все.
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29.02.2024 19:00 Ответить
Ну. Вот откуда в берётесь такие всезнайки? Америций 241 получают из 239 плутония.
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29.02.2024 19:57 Ответить
Я там був з 1травня 1986 року, десь 7 травня в рижий ліс відправили бульдозериста з мого взводу, робити просіки в рижому лісі, на випадок пожежі. Вечером його забрали в шпиталь, він помер від опроиінення! Це за 1 день, а орки скіки часу таи буле, ще й радіактивний грунт перекопували, та й мародерили мабуть!
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01.03.2024 04:24 Ответить
Радіоактивні матеріали швидко розпадаються, різниця між 1 травня 1986 і зараз колосальна. Але якщо коппати радіоактивний грунт - то ага.
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01.03.2024 11:23 Ответить
Ну опять! Гугл вам в помощь. Быстро распадается далеко не все радионуклиды. Ну читайте, перед тем, как писать. Про периоды полураспада
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01.03.2024 14:57 Ответить
Ні, я, якраз в курсі, бо вчився на енергетика. Але ви хочте, щоб вам реферат замість коментаря на пару слів з телефона писали? Тому такого роду притензії актуальні між колегами в вузькоспеціалізованих напрямках, в таких коментарях професійних бесід не ведуть.
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05.03.2024 01:34 Ответить
Пані Реджино, ця штука одночасно є і красивою історією, і правдою. Доказ тут простий, як пісня двірника. Навіть зараз перебувати в "рудому лісі" можна протягом кількох хвилин - через радіаційний фон. Оркам же стало дурного глузду не тільки тусуватися там надто довго, а ще й окопуватися - тобто отримувати ще й "додаткове" опромінення.
...Є і кумедна частина цієї історії. Незадовго до мученицької смерті орки мали всі підстави величати себе "наше сіятєльство" або, як мінімум, "наша свєтлость" (бо світилися в темряві). Але це неточно.
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05.03.2024 20:20 Ответить
Розрахунки показують, якщо навіть припустити, що певна особа протягом декількох тижнів знаходилася на дуже забрудненій ділянці зони відчуження, при цьому копала траншеї, окопувала техніку, облаштовувала побут, а також збирала на місці деревину та використовувала її для розпалювання вогнищ і там само вживала їжу, її доза зовнішнього опромінення за цей період буде співставною з дозою опромінення, яку може отримати працівник ЧАЕС за десять-п'ятнадцять років.

Можна зачепитися за так звані "гарячі частинки", але із більшою ймовірністю окупанти могли просто загинути в подальшому на війні.

https://www.sstc.ua/news/okopuvannya-v-rudomu-lisi-sho-bude-z-okupantami Що чекає в майбутньому на тих, хто довго перебував на особливо забруднених ділянках зони відчуження?
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05.03.2024 20:35 Ответить
Це розрахунки. За основу бралися одні дані, іншими нехтувалося. Тому теоретично може бути так, як написав автор публікації. Може й не бути. Може бути ще якось інакше. Залежно, які дані братимемо для розрахунків.
Якщо ми з Вами проявимо наполегливість і будемо шукати сліди "їх сіятєльств" та "їх свєтлостєй", то, скорше за все, зайдемо в нікуди. Бо і білоруські медики, і їхні кацапські колеги інстинкт самозбереження не відключили - базікати зайвого не стануть, бо це шкідливо для здоров'я - їхнього і членів їхніх родин. Отже, за даними їхніх звітів (які ще треба відшукати, а це - не найлегша задача), сказати щось певне не вдасться. З іншого боку, лаптєлапим хєнєралам з палговнєгамі глибоко наплювати на ввєрєний їм лічний састав. Тому я не здивуюся, якщо частина того лічнага састава, ясно сяючи в темряві, відправилась у пекло до лихих парфумів ще навесні 2022-го року, а тих, хто примудрився вижити, щоб багато не патякали, цілком могли кинути на м'ясний штурм. У підсумку, всі ці орки стали поціновувачами творчості Кобзона та Хіру Алєксандрова.
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05.03.2024 22:16 Ответить
Сльози ні дают пісать камінтарій...
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29.02.2024 18:24 Ответить
Не переймайся ти так... Не треба... Свиноматки кацапські ше помьйоти зроблять
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29.02.2024 18:38 Ответить
Так таки так: - на островах в диких племенах, - не я, Гришка Распутін, про все, що чекає ***** та *****ссію. Які "люди", такі й шкури, така для них й жрачка. АРХ М
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29.02.2024 18:44 Ответить
Опорос https://feedlife.com.ua/info/oporos-svinomatki/ свіноматкі.
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29.02.2024 18:46 Ответить
Так це ж невинні свинюшки, поросятка. А кацапсячі свиноматки помьоти роблять
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29.02.2024 18:48 Ответить
Лишається тільки уточнити - від кого?
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29.02.2024 18:50 Ответить
Як від кого? Від китайців або виживших свинособак
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29.02.2024 18:56 Ответить
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29.02.2024 19:17 Ответить
Наверно бродят там как в Сталкере, превратившись в мутантов.
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29.02.2024 18:24 Ответить
Они в снорков только могут превратиться,потому что туда они уже зомбированные приползли.
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29.02.2024 19:07 Ответить
Навпаки - людиноподібні мутанти з мутованою свідомістю перетворилися у звичайні людські трупи. Це хороша мутація. 😊
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29.02.2024 19:20 Ответить
це не проблема , кацапи не створенні для життя
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29.02.2024 18:28 Ответить
Довга дорога на концерт.
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29.02.2024 18:29 Ответить
У Кобздона зажигалки не придется зажигать.Они сами светиться будут.Главное разсестся так,что бы в зале получилось светящееся слово скреп жопа.
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04.03.2024 11:57 Ответить
Грибов-мутантов добавилось)
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29.02.2024 18:30 Ответить
Окопаться в рыжем лесу - это премию Дарвина можно давать
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29.02.2024 18:43 Ответить
Командир хробаків говорив, що німці під час війни там окопувалися і все було добре)))
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29.02.2024 18:58 Ответить
Читав що якийсь витіран на раше писав,що він там окопи копв у 1943 і досі живий.
Мабуть витіран 1950х років народженя.
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29.02.2024 19:15 Ответить
Когда с ними говорили работники станции, то выяснили, что эти россияне понятия не имели, что там радиоактивная зона и даже ничего не знали о Чернобыльской аварии. Плоды российского образования.
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29.02.2024 19:00 Ответить
Наші кацапів не сильно і "просвіщали" - просто спостерігали за ними Більшість їх вважали що "рудий ліс" - лише така топонімічна народна назва Про це мені говорили чернігівці що працюють на ЧАЕС Щодо променевої хвороби у них - ПРАВДА У мене товариш є У його дружини - родичі в БРСР Один зних - лікар Так він казав що спочатку хворі кацапи поступали до республіканського радіологічного центру а коли кількість їх стала переважать усіх хворих з БРСР - вивезли їх до Росії
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04.03.2024 11:41 Ответить
Так ведь и войска специально обученные есть! И оборудование. Да и учёные могли подсказать воякам. Но нет! Одно слово - рашка. Впрочем, поделом
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29.02.2024 19:59 Ответить
Ну ,тоді їх до тих ,як назвав ***** "санітарниє патєрі")))
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29.02.2024 18:48 Ответить
То навіть не патєрі, то "санітарниє атходи".
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29.02.2024 19:07 Ответить
Фейк, ани все живие...
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29.02.2024 19:03 Ответить
Цікаво про родичів тих,хто звідти до дому їздив.
Але навряд дізнаємось.
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29.02.2024 19:23 Ответить
До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", - додав міський голова. Джерело:

Цікаво, звідки у міського голови «канали», що знають про «ніхто не вижив»?
Невже один політолог, що працює головою розвідки?
Хтось невихований назвав би міського голову пиз…уном, але я промовчу..
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29.02.2024 19:05 Ответить
Ну, некоторых обученных сразу увезли в Беларусь, там лечили-содержали. Возможно, инфа оттуда, в Гомеле есть соответствующий ридиационный центр
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29.02.2024 20:02 Ответить
Атомники, які під час совку разом працювали надали інформацію колегам?
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01.03.2024 11:27 Ответить
Ти читало - голова ЯКОЇ громади це написав? Люди з таких місць спілкуються між собою! Коли гупнуло в Чорнобилі - люди в СРСР нічого не знали Але знали люди в Балаково (Саратовська область) Там теж є АЕС
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04.03.2024 11:45 Ответить
Яр, ти таки ********.
Іди ***** і проходь мимо того, що я пишу.
Сподіваюсь, я висловився ясно.
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05.03.2024 10:02 Ответить
Синку! "Туди" йдеш саме ти! Бо моя в/ч в ті часи забезпечувала обслугу повітряної радіологічної розвідки в Заволжі І Балаковська АЕС входила в цю зону
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05.03.2024 10:14 Ответить
та похєру, що там забезпечувала твоя в/ч.
Не про це мова.
Мова про те, що ти невихована бидло-пенсія.
Тобі подібні готові втоптати в багно любого, хто вам не зрозумілий або не згоден. Ви поняття не маєте, що таке виховання і ввічливість.
Ви гірше ворогів, бо від ворога знаєш, чого чекати.
Повторювати курс більше не буду.
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05.03.2024 11:34 Ответить
Поцілуй мене в зад!
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05.03.2024 11:41 Ответить
Здається снорків в Рудому лісів стало більше)
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29.02.2024 19:06 Ответить
Ще в квітні була інфа з белораши,що майже всіх,хто був у тому лісі поклали до радіологічного центру.
Там досі вивчають наслідки,і місць (ліжок)багато.
І там специ можуть з 90%-95% вирогідністю спрогнозувати термін житя ураженого.
Мабуть звідти інфа протекла.
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29.02.2024 19:21 Ответить
Алекс, сначала ответил, а потом прочитал твой пост. Именно так и было
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29.02.2024 20:03 Ответить
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29.02.2024 19:22 Ответить
Пустомеля цей Мензул..

Схоже на каву в Криму в 2023р...
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29.02.2024 19:24 Ответить
Из Чернобыля вернулся
Хочется повеситься
*** зараза не стоит
Но красиво светится
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29.02.2024 19:31 Ответить
В мене є сумніви в правдивості слів цього мера. Постійно дивлячись передачі з Чорнобильської зони бачиш фауну, флору як вона відновлюється. Корови дикі, коні, вовки, люди які живуть там з 86 року прекрасно себе там почувають.
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29.02.2024 19:47 Ответить
Не сумнівайся. Перевір усе на собі. Он раніше була страшилка про краплю нікотину, яка вбиває лошадь. Брешуть. Про Чорнобиль теж. Їдь туди, сміливо погуляй по Рижому лісу, покопай ямки. Може ще здоровіше станешь, як дикий кабан чи корова. Тіки заповіт склади на всяк випадок. Мало лі як воно там далі складеться...
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29.02.2024 23:03 Ответить
пошукай в інеті - про мутацію жаб у зоні ...
Є і з картинками .
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29.02.2024 23:05 Ответить
Феєрична туфта!! Якийсь Мензул втирає про "лічені хвилини" . Таким одна порада - мовчи, за розумного виглядатимеш
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29.02.2024 19:52 Ответить
Тварини ж не постраждали?
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29.02.2024 20:31 Ответить
Ліза-дохтур перевірить тіск і до накабздону
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29.02.2024 20:34 Ответить
Розрахунки показують, якщо навіть припустити, що певна особа протягом декількох тижнів знаходилася на дуже забрудненій ділянці зони відчуження, при цьому копала траншеї, окопувала техніку, облаштовувала побут, а також збирала на місці деревину та використовувала її для розпалювання вогнищ і там само вживала їжу, її доза зовнішнього опромінення за цей період буде співставною з дозою опромінення, яку може отримати працівник ЧАЕС за десять-п'ятнадцять років.

Можна зачепитися за так звані "гарячі частинки", але із більшою ймовірністю окупанти могли просто загинути в подальшому на війні.

https://www.sstc.ua/news/okopuvannya-v-rudomu-lisi-sho-bude-z-okupantami Що чекає в майбутньому на тих, хто довго перебував на особливо забруднених ділянках зони відчуження?
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29.02.2024 20:45 Ответить
На некоторых участках рыжего леса приборы показывали десятки и сотни рентген в час, это было в 1987 году. Грунт и лес там не вывозился полностью, думаю, что там и сейчас немало. Две недели нахождения, плюс попадание радионуклидов с пылью убьет любого.
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29.02.2024 22:05 Ответить
Х...й з ними, здохли та й здохли
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29.02.2024 22:12 Ответить
Хотілось би, але дуже сумніваюсь, що це правда.
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29.02.2024 22:38 Ответить
Якщо дивитись наше відео с коптера - то цілком імовірно. Окопувались вони між станцією і Буряківкою. Там найвищій фон. Руки вони не миють, бо живуть як свині. Якщо наїлися бруду, то він вже не вийде з них, тому здохнуть в короткі терміни.
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29.02.2024 23:35 Ответить
І це ж наскільки треба бути тупими... Бруд можна змити з чоботів, з колес, але ж змивається все в грунт, не зникає як вбиті вампіри в казкових західних серіалах ))). Гадаю, вони знайшли що хотіли...
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29.02.2024 23:43 Ответить
 
 