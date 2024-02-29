Военные РФ, окопавшиеся в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, не выжили, - городской голова Вараша Мензул

Городской голова Вараша, являющийся городом-спутником Ривненской АЭС, Александр Мензул заявил, что Российские военные, которые окапывались в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, не выжили.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Если об Украине, то надо напоминать всем, что мы – ядерное государство. Да, у нас нет ядерного оружия, но у нас – ядерные материалы. Украина является подписантом меморандума по МАГАТЭ о контроле над перемещением ядерных материалов, потому что потенциально это – ядерное оружие", - отметил Мезул.

В этом контексте он напомнил пример Запорожской АЭС, где Украина не контролирует перемещение радиоактивных материалов. И рассказал, как окапывались "безграмотные орки" в Чернобыльской зоне, в радиоактивном Рыжем лесу.

"Я знаю это место, там можно находиться считанные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских солдат, которые там были, никто не выжил", - добавил городской голова.

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