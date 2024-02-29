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Новости Война
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Макрон о своем заявлении относительно отправки иностранных войск в Украину: "Каждое слово взвешено, продумано и весомо"

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину взвешена и продумана.

Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийского поселка в Сан-Сен-Дене (регион Большой Париж), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждое слово, которое я произношу на эту тему, взвешенное, продуманное и весомое", - подчеркнул Макрон, однако отказался от "геополитических комментариев", заявив, что олимпийский поселок - не место для этого.

Что этому предшествовало:

Путин в своем обращении к федеральному собранию отреагировал на возможность отправки в Украину европейского контингента, возобновив угрозы Западу ядерным оружием. В понедельник после международной встречи по поддержке Украины в Париже Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает в перспективе участия европейских войск в войне в Украине, в то же время подчеркнув, что у Запада пока нет консенсуса в этом вопросе.

Читайте также: Предложение Макрона послать в Украину войска НАТО открывает "пугающий сценарий", - Ватикан

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1310)


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Топ комментарии
+30
Макрон знає древню, грецьку аксіому, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
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29.02.2024 18:37
+18
Браво Макрон! путін блефує, хіба схоже, що той старий бункерний дід, з двома десятками байстрюків та казковими палацами, котрих теж з десяток, та 300 метровими. яхтами зібрався до раю? А навколо нього всі ж такі точно клептомани - думаєте вони на той світ поспішають, від ядерної зброї у відповідь???
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29.02.2024 18:45
+14
Молодець.
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29.02.2024 18:38
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Макрон знає древню, грецьку аксіому, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
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29.02.2024 18:37 Ответить
Він поки єдиний хто зрозумів як розмовляти з ху-йлами. Бо адепти "аби не ескалації" його тільки веселять...
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29.02.2024 18:50 Ответить
балти теж говорять про ввод військ
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29.02.2024 19:58 Ответить
Балтам потрібно в себе по максимуму готуватись.Тут поки що треба побільше зброї.
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29.02.2024 20:05 Ответить
саме так !
вот тому я Макрону вірю! не зважаючи на все його балабольство.
Чим дужче будуть перти і окуповувати Україну орки, тим більше буде з'являтись таких заяв європейских лидеров.
"Вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что... о вводе своих войск заявят орбан и фицо !"

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29.02.2024 19:57 Ответить
А ще йому відомо про так звану політику *неопределенности*відносно ворога,типу *якщо так,то так,а можливо і не так,та ну його і т.д і т.п.*
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29.02.2024 22:14 Ответить
Мужик, слов на ветер не бросает. Видел как он общается с толпой протестующих фермеров, настоящий мачо.
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29.02.2024 18:38 Ответить
Молодець.
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29.02.2024 18:38 Ответить
Схоже, що хуьло розілив Макрона - наслідки будуть для хуьла плачевними
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29.02.2024 18:39 Ответить
За язик не тягнули...
Макрон-Наполеон...

Хай так!

Рафалі... Хай малюють...
Ракетні хфости, яросних атак-
Достойних кисті Рафаєля...
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29.02.2024 18:40 Ответить
Макрон Емануель Буонапартий
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29.02.2024 22:23 Ответить
База
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29.02.2024 18:41 Ответить
Воно-то так, але тепер ми, українці, маємо думати над різницею між зваженим і виваженим
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29.02.2024 18:44 Ответить
Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані" Оригинал )))
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29.02.2024 19:05 Ответить
Браво Макрон! путін блефує, хіба схоже, що той старий бункерний дід, з двома десятками байстрюків та казковими палацами, котрих теж з десяток, та 300 метровими. яхтами зібрався до раю? А навколо нього всі ж такі точно клептомани - думаєте вони на той світ поспішають, від ядерної зброї у відповідь???
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29.02.2024 18:45 Ответить
Я сказав Понтій Пілат: "Quod scripsi, scripsi". Написав, те що хотів написати.
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29.02.2024 18:46 Ответить
Нісенітниця це, країни НАТО це ніколи не підтримають. Вони ніколи не давали нам таких обіцянок. Вони ніколи не називали конкретних дат нашого вступу до блоку. Вони ніколи не повинні відповідати за те, що нам колись щось наснилося, що вони нам щось винні. Вони ніколи не візьмуть на себе відповідальність за що ми вирішили, не запитавши в них прийти до них не тільки в гості, але і в них жити.....
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29.02.2024 18:48 Ответить
все так, але схоже, що НАТО виявилось не дієздатне проти головної загрози, і йде пошук нових, дієвих альянсів.
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29.02.2024 18:51 Ответить
кацап
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29.02.2024 20:30 Ответить
Франція хоче відправити війська в Україну в обхід НАТО, - Габріель Атталь. Силами французьких військових хочуть захистити кордони України, покращити протиповітряну оборону, а також навчати українську армію, заявив премʼєр Франції.
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29.02.2024 19:01 Ответить
Ух ти!!!
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29.02.2024 19:03 Ответить
А, попереду- МакронЕнко!
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29.02.2024 19:03 Ответить
Эх Джонсоненко не вовремя пьянку устроил.
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29.02.2024 19:07 Ответить
П'яниці нам не друзі, але й не вороги. Владік, ти не швиди
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29.02.2024 19:24 Ответить
Ну нехай в *уйла пукан порветься!
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29.02.2024 19:07 Ответить
Гопник-путлер такого від Макрона точно не чекав! І це вже не мало. З тієї тварюки повинно збивати пиху, бити його, хай і інтелігентно по-французськи, але жорстко! Молодчага Макрон!
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29.02.2024 19:07 Ответить
Півтори роки ховався, Думу думав... взагалі Красива, не очікував від нього такої "вменяємості".. головне щоб це не було пустими словами..хоча навіть такі слова дуже Голосно і правильно звучать..
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29.02.2024 19:10 Ответить
Людина, яка єдина сказала кілька слів на захист правди, змушена пояснювати свої слова та виправдовуватися.
Це жахіття Західного світу
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29.02.2024 19:19 Ответить
Вже повз валізу навалив
Злякався слів Макрона
В пуйла всього один мотив
Погроза є єдина оборона.
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29.02.2024 19:22 Ответить
Після подій в Нігері, погляди Макрона на росію радикалізувалися.
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29.02.2024 19:34 Ответить
Помста за те, що слухавку не брав.
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29.02.2024 19:39 Ответить
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29.02.2024 19:44 Ответить
2 года ждал и озверел)
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01.03.2024 01:16 Ответить
ну, " французький легiон " ніхто не скасовував, він у підпорядкуванні лише президента франції.
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29.02.2024 19:40 Ответить
І котрий вже стикався (не надто успішно за наслідками, правда) з Вагнерами в Африці.

Але все ж надто неправдоподібна заява від Макрона.
Таке враження, що він або говорить про далеку-далеку перспективу, або французи дуже зле оцінюють теперішню ситуацію на фронті і завбачливо готуються до найгіршого.
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29.02.2024 19:58 Ответить
Шольц гризе когті і думає : " А ми пАйдем в абход! "
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29.02.2024 19:42 Ответить
не варто куйлу було забирати у француза "total" Хранцузька помста для рашиста- куйла ,буде страшною...
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29.02.2024 19:58 Ответить
Французський іноземний легіон (10 тис. командос !) може потренуватись на війну у полісських джунглях та болотах, замінивши наші війська на кордоні з білорашкою
проти цих дядьків з сокирами вагнер буде сратись

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29.02.2024 20:04 Ответить
Легіон така собі структура.Там немало кацапів служить,як мінімум раніше 25 років тому служило,з того що мені відомо
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29.02.2024 20:08 Ответить
Та так,після Югославії туди багато хто з Совка і навіть з Варшавки намилились.
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29.02.2024 22:07 Ответить
ну так пишут, что кацапы и в ВСУ служат. Люди туда идут за французским гражданством, ср.ть им на кацапстан, даже если сами оттуда.
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01.03.2024 01:19 Ответить
Макрон цілком правий. Тільки введення Західних військ або надання Україні ядерної зброї може зупинити цю війну.
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29.02.2024 20:15 Ответить
а ***** очкує , Франція теж ядерна держава ...

нападати на маленьку безядерну, позаблокову державу він герой
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29.02.2024 20:36 Ответить
Лев , що глупі фантазії ти малюєш ? Франція це свобода та світло , рашка , це рабство, темрява та людожерство. Зрозуміло, дурненький ?
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29.02.2024 21:58 Ответить
мне не дает покоя, что ж его так перемкнуло?
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01.03.2024 01:17 Ответить
 
 