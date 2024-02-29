Макрон о своем заявлении относительно отправки иностранных войск в Украину: "Каждое слово взвешено, продумано и весомо"

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину взвешена и продумана.

Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийского поселка в Сан-Сен-Дене (регион Большой Париж), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждое слово, которое я произношу на эту тему, взвешенное, продуманное и весомое", - подчеркнул Макрон, однако отказался от "геополитических комментариев", заявив, что олимпийский поселок - не место для этого.

Что этому предшествовало:

Путин в своем обращении к федеральному собранию отреагировал на возможность отправки в Украину европейского контингента, возобновив угрозы Западу ядерным оружием. В понедельник после международной встречи по поддержке Украины в Париже Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает в перспективе участия европейских войск в войне в Украине, в то же время подчеркнув, что у Запада пока нет консенсуса в этом вопросе.

Читайте также: Предложение Макрона послать в Украину войска НАТО открывает "пугающий сценарий", - Ватикан