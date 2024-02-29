Макрон о своем заявлении относительно отправки иностранных войск в Украину: "Каждое слово взвешено, продумано и весомо"
Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину взвешена и продумана.
Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийского поселка в Сан-Сен-Дене (регион Большой Париж), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждое слово, которое я произношу на эту тему, взвешенное, продуманное и весомое", - подчеркнул Макрон, однако отказался от "геополитических комментариев", заявив, что олимпийский поселок - не место для этого.
Что этому предшествовало:
Путин в своем обращении к федеральному собранию отреагировал на возможность отправки в Украину европейского контингента, возобновив угрозы Западу ядерным оружием. В понедельник после международной встречи по поддержке Украины в Париже Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает в перспективе участия европейских войск в войне в Украине, в то же время подчеркнув, что у Запада пока нет консенсуса в этом вопросе.
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вот тому я Макрону вірю! не зважаючи на все його балабольство.
Чим дужче будуть перти і окуповувати Україну орки, тим більше буде з'являтись таких заяв європейских лидеров.
"Вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что... о вводе своих войск заявят орбан и фицо !"
Макрон-Наполеон...
Хай так!
Рафалі... Хай малюють...
Ракетні хфости, яросних атак-
Достойних кисті Рафаєля...
Це жахіття Західного світу
Злякався слів Макрона
В пуйла всього один мотив
Погроза є єдина оборона.
Але все ж надто неправдоподібна заява від Макрона.
Таке враження, що він або говорить про далеку-далеку перспективу, або французи дуже зле оцінюють теперішню ситуацію на фронті і завбачливо готуються до найгіршого.
проти цих дядьків з сокирами вагнер буде сратись
нападати на маленьку безядерну, позаблокову державу він герой