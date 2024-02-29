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Новости Помощь Украине
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"Как только правительство получит финансирование", – спикер Конгресса Джонсон о принятии помощи Украине

джонсон,майк

Конгресс вернется к вопросу помощи Украине после того, как американское правительство получит финансирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Как только правительство получит финансирование", – ответил Майк Джонсон, спикер Палаты представителей журналистке на вопрос о принятии помощи Украине.

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Автор: 

конгресс (37) помощь (7814) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+20
Ох, не той Джонсон там у спікерах..
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29.02.2024 19:16
+18
то границя, то уряд. а далі шо придума рука путіна?
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29.02.2024 19:18
+14
Щось американці взагалі не американці..
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29.02.2024 19:19
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Ох, не той Джонсон там у спікерах..
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29.02.2024 19:16 Ответить
цей не Джонсон, а дрібне чортеня, яке вужом крутиться -

вже закон про кордон по-боку
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29.02.2024 19:46 Ответить
У 2018 році передвиборчу кампанію Джонсона спонсорував https://www.dialog.ua/ukr/world/290828_1709094478 директор Тульського збройового заводу Ніколаєв.
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29.02.2024 19:58 Ответить
це знають вже всі, хіба що крім тупих реднеків-трампістів
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29.02.2024 20:06 Ответить
Отож коли уряд отримає фінансування , може спікер Конгресу Джонсон
знає ?
В цьому році , чи ніколи ?
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29.02.2024 19:17 Ответить
знає. сьогодні-завтра знову проголосують тимчасовий бюджет на кілька днів чи тижнів, щоб запобігти шатдауну.. і після 8 березня можуть почати обговорювати знову закон про допомогу Україні, про ту стіну. короче, буде і далі тягнути наскільки буде йому це вдаватися. хоча, ця тяганина може миттєво припинитися, якщо Верховний суд США відхилить апеляцію Трампа і заборонить йому балотуватися на виборах президента.
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29.02.2024 19:27 Ответить
Як тільки рак на горі свісне..... Скотиняка.
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29.02.2024 19:17 Ответить
то границя, то уряд. а далі шо придума рука путіна?
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29.02.2024 19:18 Ответить
Как вы в 50-е 60-е или 70-е воевать собирались????
Как СССР стремительно в Венгрию или ЧССР входил?
Соплежуи, мля.
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29.02.2024 19:18 Ответить
и где тот сасер, соплежуи, мля?
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01.03.2024 01:12 Ответить
Щось американці взагалі не американці..
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29.02.2024 19:19 Ответить
Занадто ви лукавий, Джонсон, як для віруючої людини.
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29.02.2024 19:20 Ответить
Хто вірить в чорта вони всі такі.
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29.02.2024 19:31 Ответить
Та вын ы сам чорт, прокацапський
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29.02.2024 19:34 Ответить
так вже ж проголосували за уникнення шатдауну.
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29.02.2024 19:23 Ответить
Крепко Джонсона держат за яйца.
Видать где-то крепко спалился...
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29.02.2024 19:24 Ответить
Там напевно погодинно капає від Газпрому.
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29.02.2024 19:35 Ответить
Його виборчу кампанію фінансували каųanu, це встановлений факт.
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29.02.2024 21:03 Ответить
3.14здит - по глазах видно!
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29.02.2024 19:24 Ответить
Зверніть увагу, він заляпаний кров'ю українців.
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29.02.2024 19:32 Ответить
Як тільки ти отримаєщ по зубах, падлюка.
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29.02.2024 19:32 Ответить
..амёба безхребетна
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29.02.2024 19:33 Ответить
неправда.
В нього хребет з *** трампа. Стоїть добре
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29.02.2024 19:39 Ответить
Это не амёба. Это хабадник с характером.
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01.03.2024 09:10 Ответить
а хто правительству не дает деньги ?
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29.02.2024 19:57 Ответить
...пуйло аплодує джонсону.
СОРОМНО.
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29.02.2024 19:57 Ответить
так уже уладили вопрос с шатдауном , на днях будут деньги
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29.02.2024 20:06 Ответить
Частично .Ещё 8 числа будут голосовать
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01.03.2024 05:23 Ответить
Гога Магога
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29.02.2024 20:04 Ответить
То батарея гаряча, то срака холодна. То був якийсь кордон з Мексикою, тепер - фінансування. А потім ще щось вилізе.
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29.02.2024 20:09 Ответить
Бидон ему вставил пистон
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29.02.2024 20:10 Ответить
Подивимося, чи візьметься він за розум.
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29.02.2024 20:28 Ответить
главное уже не отрицает , так что будем с оружием
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29.02.2024 20:09 Ответить
https://s.poembook.ru/theme/d8/e1/90/d2ba787b19400b021360a0488f0db97b83212609.jpeg
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29.02.2024 20:21 Ответить
Понятно, эта ШАВКА ***** хотел сказать - "как только РАК свиснет".
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29.02.2024 20:28 Ответить
От же гнида ''побожна''.
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29.02.2024 20:35 Ответить
Цинічне,закомплексованне,сцікливе.. Америка... Куди ти котися с такими правителями. Це -жесть. Сором.. Пуйло зараз в ейфорії... Дах
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29.02.2024 20:56 Ответить
Питання фінансування уряду УЖЕ вирішено.
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29.02.2024 21:09 Ответить
https://t.me/yzheleznyak/7494 Железняк нардеп :

Хочете ще цікаву історію? Ось:

Посольство США в Україні нещодавно організовувало візит у березні ряду наших народних депутатів у Вашингтон та штати. - Ідеальний момент для підтримки прийняття рішення Конгресу такого необхідного Україні (закону). Про що багато разів говорили.

Більше того - організатори були готові оплатити це свій рахунок.
І в ОП цю поїздку та виїзд депутатам не погодили. Ні від влади, не від опозиції.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️Навіть не знаю як це коментувати
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29.02.2024 23:29 Ответить
Мудак,***...
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01.03.2024 03:23 Ответить
 
 