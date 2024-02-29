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"Как только правительство получит финансирование", – спикер Конгресса Джонсон о принятии помощи Украине
Конгресс вернется к вопросу помощи Украине после того, как американское правительство получит финансирование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Как только правительство получит финансирование", – ответил Майк Джонсон, спикер Палаты представителей журналистке на вопрос о принятии помощи Украине.
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+20 kharkov1000
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+18 Vik Tor #521724
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вже закон про кордон по-боку
знає ?
В цьому році , чи ніколи ?
Как СССР стремительно в Венгрию или ЧССР входил?
Соплежуи, мля.
Видать где-то крепко спалился...
В нього хребет з *** трампа. Стоїть добре
СОРОМНО.
Хочете ще цікаву історію? Ось:
Посольство США в Україні нещодавно організовувало візит у березні ряду наших народних депутатів у Вашингтон та штати. - Ідеальний момент для підтримки прийняття рішення Конгресу такого необхідного Україні (закону). Про що багато разів говорили.
Більше того - організатори були готові оплатити це свій рахунок.
І в ОП цю поїздку та виїзд депутатам не погодили. Ні від влади, не від опозиції.
🤷♂️🤷♂️🤷♂️Навіть не знаю як це коментувати