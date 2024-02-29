"Как только правительство получит финансирование", – спикер Конгресса Джонсон о принятии помощи Украине

Конгресс вернется к вопросу помощи Украине после того, как американское правительство получит финансирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Как только правительство получит финансирование", – ответил Майк Джонсон, спикер Палаты представителей журналистке на вопрос о принятии помощи Украине.

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