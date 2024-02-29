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Президент Латвии Ринкевичс о послании Путина: "Мы не должны позволить ему начертить ни одну красную линию"

Едгарс Рінкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя обращение Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, призвал партнеров больше помогать Украине.

Об этом он написал в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

По словам Ринкевичса, Путин в своем послании 29 февраля "опять угрожает ядерной войной, он хочет запугать нас и продолжить свою агрессию против Украины и свободного мира".

"Мы не должны подвергаться его шантажу, надо удвоить наши усилия по вооружению Украины, укрепить нашу собственную оборону и не позволить ему начертить ни одной красной линии", - подчеркнул президент Латвии.

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Едгарс Рінкевичс про заяву Путіна

Как известно, 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил и пугал последствиями потенциального решения привлечь военные страны НАТО в Украину. При этом он назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на какую-либо из стран Европы

Автор: 

путин владимир (31303) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Як добре забезпечувати собі безпеку за наш рахунок? Ви напевно до цього довго прагнули і ось прийшов 2014 рік на ваше щастя і наше лихо, і всі ваші бажання справдилися. Поки що у нас війна, ви живете спокійно. Дякую і вашим і тодішнім нашим.
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29.02.2024 20:22 Ответить
Згоден, що у всіх наших проблемах винуваті латвійці, а не 73 % ідіотів, завдяки яким страждають 25 % нормальних людей
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29.02.2024 20:49 Ответить
Українці знову у всьому винні - напевно навіть винні у тому на шо ніяк вплинути не могли ( ну ніяк не могли хоч обхезайся від натуги ). Дякувати ми також повинні виборцям країн Заходу які обирали таких політиків шо все кацапам попускали - ну а шо ви може хочете надрукувать шо на Заході ніхто не знав чиї це вуха росли в конфліктах по всьому колишньому совку починаючи з 1992 року , чи на Заході не знали шо кацапи робили в Ічкерії?
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29.02.2024 21:47 Ответить
Ну, надіюсь, Європа не всралась од слів дибільного марозматіка.
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29.02.2024 20:23 Ответить
Хзна. Але памперсів прикупили.
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29.02.2024 20:38 Ответить
"Ми не повинні дозволити йому накреслити жодної червоної лінії" ..
Не треба бути дуже поспішним - якщо ***** бажає накреслити ту червону лінію поперек власної гортанки то повинні не тільки дозволити а ще й допомогти
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29.02.2024 20:49 Ответить
Українці, що за діч ви несете в комментах. Порадуйтесь, що Европа нарешті просипається (хоч і пізно, але просипається), і тому у нас з'являється хоч якийсь шанс. Звісно, якщо Зе-банда і цей шанс не просре, як просрала всі шанси до цього
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29.02.2024 20:52 Ответить
У прутіна, ці лінії, коричневого кольору…, перетворилися на цілі загажені райони на територїї України! Це, як з лептоспірозо …
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29.02.2024 21:09 Ответить
 
 