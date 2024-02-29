Президент Латвии Ринкевичс о послании Путина: "Мы не должны позволить ему начертить ни одну красную линию"
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя обращение Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, призвал партнеров больше помогать Украине.
Об этом он написал в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.
По словам Ринкевичса, Путин в своем послании 29 февраля "опять угрожает ядерной войной, он хочет запугать нас и продолжить свою агрессию против Украины и свободного мира".
"Мы не должны подвергаться его шантажу, надо удвоить наши усилия по вооружению Украины, укрепить нашу собственную оборону и не позволить ему начертить ни одной красной линии", - подчеркнул президент Латвии.
Как известно, 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил и пугал последствиями потенциального решения привлечь военные страны НАТО в Украину. При этом он назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на какую-либо из стран Европы
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Не треба бути дуже поспішним - якщо ***** бажає накреслити ту червону лінію поперек власної гортанки то повинні не тільки дозволити а ще й допомогти