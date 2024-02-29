ВР сможет рассмотреть законопроект о мобилизации не ранее второй половины марта, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Депутаты Верховной Рады смогут приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации не ранее второй половины марта.
Об этом секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос") сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Секретариат комитета подготовит ориентировочную таблицу правок, которую мы будем рассматривать не раньше 5 марта. С учетом этого прогнозируем, что голосование за соответствующий законопроект в зале будет не раньше второй половины марта", - сказал он.
Законопроект о мобилизации
Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к наработке ко второму чтению соответствующего документа 27 февраля.
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Над дипутатами не капає, і взуття не жме, можна ще разів що два у вілпустку сходити, ляси поточити, зебілам по вухам поїздити...
ПОЛІЦІАНТ -МЕНТ ! БРОНЯ! БРОНЯ! БРОНЯ..........!
Усі ізраїльтяни віком до 40 років, які служили в ЦАХАЛі, якщо інше не звільнено, теоретично мають право на службу в резерві.
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
Лапті канадійські абарзєлі. Перейшли на ізик, падлюки. Вже навіть не шифруються.
Та то такі канадійці, як я - король Лір. У них уже явно проступили касавароткі (у ваньок) та проросли какошніки (у маньок). Вочевидь, це вкурвило модератора, і він почав звірствувати - до дідька позносив коментарі.
...І знову напівзахід - терти коменти замість деактивації цих паскуд.
пс якщо хтось думає, що саме так зелене уйобисько не "думає", то ви помиляєтеся.
А внесення змін, будуть по Регламенту ВРУ та КМУ мусолити, аж до початку ЛІТА, у ТУРБОРЕЖИМІ ..
А потім, після розголосу, наробивши шуму, зробили вигляд що щось "опрацювали". Прав не передбачено, спецоблік не скасовано. Один примус, примус, примус.
Ви заїпали, чесно, пропагандони тупі.
З одного боку пишите воювати всі, а як вказуєш що менти не воюють, що інші "кадри" собі бмв 5х купують. Оьосновуєте що потрібен тил.
Настількиви вже заїбали що вже покуй на все. Ненавиджу. Інколи більше ніж русню.
https://uainfo.org/blognews/1708202252-skandal-iz-ttsk-na-zakarpatti-naukovtsya-zatrimali-v-goteli.html