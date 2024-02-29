ВР сможет рассмотреть законопроект о мобилизации не ранее второй половины марта, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Депутаты Верховной Рады смогут приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации не ранее второй половины марта.

Об этом секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос") сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Секретариат комитета подготовит ориентировочную таблицу правок, которую мы будем рассматривать не раньше 5 марта. С учетом этого прогнозируем, что голосование за соответствующий законопроект в зале будет не раньше второй половины марта", - сказал он.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к наработке ко второму чтению соответствующего документа 27 февраля.

Читайте также: Комитет ВР завершил рассмотрение правок в законопроект о мобилизации: аспирантам-контрактникам оставили отсрочку, - нардеп "Голоса", воин Костенко