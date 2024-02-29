Байден призывает страны G7 к июню разработать стратегию использования замороженных российских активов, - Bloomberg

Президент США хочет, чтобы страны "Группы Семи" представили план по использованию замороженных активов РФ для помощи Украины до июня.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Байден хотел бы, чтобы замороженные активы использовались для финансирования бюджетных нужд Украины, а затем для ее восстановления, сказал собеседник агентства. Президент США не считает, что использование замороженных российских средств заменяет необходимость помощи Украине, сказал другой собеседник.

Осведомленные о недавних переговорах источники издания говорят, что Байден в частном порядке сказал союзникам, что в случае, если Украина проиграет в войне, он считает, что международный порядок будет нарушен как минимум на следующие пять десятилетий.

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Представители стран G7 обсуждают варианты использования 280 млрд долларов замороженных активов Центрального банка России.

Дебаты проходят в то время, когда Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерии и боеприпасов, союзники пытаются быстро найти источники поставок, и в то же время 60 миллиардов долларов экономической помощи остаются заблокированными в Конгрессе США.

Союзники согласны с тем, что замороженные средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но расходятся во мнениях о том, насколько законным будет их полный арест.

США считают неправильным, если Россия будет решать, когда выплачивать Украине компенсацию за причиненный ущерб.

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Как ранее сообщало агентство Bloomberg, Франция и Германия, а также Европейский центральный банк до сих пор сопротивлялись любым действиям, которые привели бы к аресту российских средств. Они опасаются ответных мер России, направленных на европейские активы, а также потенциального влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен призвала крупнейшие страны с развитой экономикой найти способ использования замороженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту.

Великобритания и Канада также выступают за арест российских активов, по словам одного из собеседников агентства.

Одна из проблем состоит в том, что подавляющее большинство средств находится в Европе и любое соглашение должно быть поддержано всеми странами G7. Другая проблема – найти вариант, который все союзники признают юридически обоснованным и который поможет снизить риски для евро.

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