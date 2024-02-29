Спикер парламента Словакии Пеллегрини о войне в Украине: Надо попытаться решить это дипломатическим путем

Словакия помогает Украине, чем может, но надеется на начало "мирных переговоров" с Россией для окончания войны.

Об этом после встречи глав парламентов стран Вышеградской четверки заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы все стоим за Украину и осуждаем Россию как агрессора. С другой стороны, после двух лет войны, после того, как много было оказано помощи в прошлом году, сейчас мы находимся в тупике и не видим решения этого конфликта... Следовало бы попытаться создать возможности для дипломатического решения...", - отметил Пеллегрини.

"Я не уверен в военном решении без помощи дипломатии. Я боюсь, что если мы не попытаемся решить это дипломатическим путем, через год мы снова здесь встретимся и будем констатировать, что Украина потеряла еще несколько десятков тысяч жизней", — заявил политик, добавив, что это его прагматичное мнение. Он выразил надежду, что найдутся политики, инициирующие такие мирные переговоры, что "остановят убийства людей".

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При этом глава парламента Словакии признал, что именно Украина должна решать, как она хочет закончить эту войну, согласна ли она присоединиться к мирным переговорам.

Пеллегрини, несколько раз назвав войну "конфликтом в Украине", посетовал, что Словакию несправедливо критикуют за ее нынешнюю позицию. Он напомнил, что его страна изначально предоставляла военную технику и сейчас продолжает оказывать помощь "всем, что может себе позволить". Это, уточнил он, гуманитарная помощь, поддержка Украины на пути в ЕС, а также усилия для того, чтобы транши одобренной Евросоюзом финансовой помощи вовремя поступили в Киев.

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