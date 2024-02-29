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Новости Война
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Спикер парламента Словакии Пеллегрини о войне в Украине: Надо попытаться решить это дипломатическим путем

пеллегріні

Словакия помогает Украине, чем может, но надеется на начало "мирных переговоров" с Россией для окончания войны.

Об этом после встречи глав парламентов стран Вышеградской четверки заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы все стоим за Украину и осуждаем Россию как агрессора. С другой стороны, после двух лет войны, после того, как много было оказано помощи в прошлом году, сейчас мы находимся в тупике и не видим решения этого конфликта... Следовало бы попытаться создать возможности для дипломатического решения...", - отметил Пеллегрини.

"Я не уверен в военном решении без помощи дипломатии. Я боюсь, что если мы не попытаемся решить это дипломатическим путем, через год мы снова здесь встретимся и будем констатировать, что Украина потеряла еще несколько десятков тысяч жизней", — заявил политик, добавив, что это его прагматичное мнение. Он выразил надежду, что найдутся политики, инициирующие такие мирные переговоры, что "остановят убийства людей".

Читайте также: Турция готова возобновить переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, - Эрдоган

При этом глава парламента Словакии признал, что именно Украина должна решать, как она хочет закончить эту войну, согласна ли она присоединиться к мирным переговорам.

Пеллегрини, несколько раз назвав войну "конфликтом в Украине", посетовал, что Словакию несправедливо критикуют за ее нынешнюю позицию. Он напомнил, что его страна изначально предоставляла военную технику и сейчас продолжает оказывать помощь "всем, что может себе позволить". Это, уточнил он, гуманитарная помощь, поддержка Украины на пути в ЕС, а также усилия для того, чтобы транши одобренной Евросоюзом финансовой помощи вовремя поступили в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны Словакии призвали к мирным переговорам относительно завершения войны в Украине

Автор: 

Словакия (982) переговоры с Россией (980)


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Топ комментарии
+13
Вже вирішували "дипломатичним шляхом". У 1938. - Вчив у школі, чи ходив "на півО"?
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29.02.2024 21:04
+10
Підор, проведи перемовини про передачу Братислави *****.
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29.02.2024 21:09
+7
Ну так запропонуйте ***** віддати Словаччину разом з Фіцо замість Донбассу?
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29.02.2024 21:17
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Вже вирішували "дипломатичним шляхом". У 1938. - Вчив у школі, чи ходив "на півО"?
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29.02.2024 21:04 Ответить
Знову дурнуваті паралельні?
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29.02.2024 21:15 Ответить
Так словаки в 1938ому були і не проти. Отримали незалежність, стали номінальним союзником Гітлера.
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29.02.2024 21:23 Ответить
Сідай - два. Повернися у 2014
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29.02.2024 21:05 Ответить
Оце що на картинці -- хороше. Пеллегріні -- лайно.

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29.02.2024 21:06 Ответить
Підор, проведи перемовини про передачу Братислави *****.
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29.02.2024 21:09 Ответить
Мобілізувався вже, херой?
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09.03.2024 09:09 Ответить
Спікер парламенту Словаччини "дипломатично" впав на колінця і відсмоктав кремлівський ****.Чекаєм тепер на Орбана,він ж не може віддати без боротьби ****,який так довго облизував,надрачував і тримав за щокою).
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29.02.2024 21:13 Ответить
Він також дозволив kремлю відвідати його через чорний хід. Без мастила.
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29.02.2024 22:57 Ответить
Не будет никаких переговоров - мир уже начал подготовку к войне с Рашкой и этот процесс можно остановить только капитуляцией Рашки. Но капитуляции не произойдет и далее пойдут слова - Рашка должна проиграть в Украине чтобы она не напала Европу, после чего войска союзников Украины будут введены на территорию Украины от куда и начнется наступление на Рашку. 2025 год для русни будет фатальным.
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29.02.2024 21:14 Ответить
Лікуйся, дегенерат.
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09.03.2024 09:10 Ответить
Ну так запропонуйте ***** віддати Словаччину разом з Фіцо замість Донбассу?
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29.02.2024 21:17 Ответить
перефрпзую, " потрібно спробувати віддати ***** Україну" дипломатичним шляхом , і буде все супер жуйка і мир у всьому мирі .
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29.02.2024 21:18 Ответить
думаю йдеться не про це... Скоріше про корейський сценарій, і після заяви Макрона і ряду світових дипломатів (Макрон не наш бубочка нетряпкович, так просто такі речі не триндить)....
Корейський сценарій найбільше відповідає концепції ДВОХ ПОЛЮСНОГО СВІТУ на який дронькає ху..ло!!!
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29.02.2024 21:29 Ответить
Спробу заморозити по лінії фронту.
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09.03.2024 09:11 Ответить
Ще одне бажаюче заглянути *уйлу в ''очко'' і ''сайтісь па срєдінє''.
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29.02.2024 21:27 Ответить
Пшел вон
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29.02.2024 21:42 Ответить
Хочеш *уйлу віддати частину України? Дипломат хрєнів?
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29.02.2024 21:49 Ответить
Щоб щось "віддати", потрібно цим володіти, дурачок) Ти можеш, скільки хочеш "не віддавати" Мелітополь, але реальність інша.
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09.03.2024 09:12 Ответить
Тут багато хто пише дуже рішучі комєнти, певно прямо з окопу в перервах між штурмами.
Кидайте в мене каміння але спочатку скажіть - що буде з Україною через рік? Чи не виснажемо ми нашу армію, чи не втратимо ще більше людей і територій, і чи не будемо ми ЗМУШЕНІ йти на перемовими на ще гірших умовах??
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29.02.2024 21:37 Ответить
Виїжджай за кордон та не повертайся. Ніколи. І вову іванова f610b6a1 з собою забери.
Сцикуни, блть!
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29.02.2024 22:06 Ответить
Можливо помиляюся, але здається що нереалістична мета війни оголошена навмисно, щоб зелена шобла продовжувала сидіти при владі. З такими тенденціями як зараз через +/-рік доведеться йти на перемовини на ще гірших умовах. А суспільство буде вимагати мир за будь яку ціну.
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02.03.2024 23:17 Ответить
Вже писано і сказано мільйон разів але бачу що до олігофренів не доходить.
Не піде Путін ні на які перемовини окрим таких де умовами будуть нейтралітет України з втратою частини території з метою підготовки до наступного нападу.

Але дятли все про кордони 91-го курликають і думають шо можна віддати ******** те шо він віджав - і той на цьому задовільниться.

так ніби в нас не було мінських а 80 років тому ще одного шизанутого аргесора не намагались задобрити.
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29.02.2024 22:15 Ответить
В мене до тебе те саме питання. Ти можливо вважаєш що в тебе з якоїсь причини є більше прав вирішувати долю країни ніж в мене? Якщо так то чому?
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29.02.2024 22:28 Ответить
навіщо уникаєш відповіді? (хотя я за твою відповідь здогадуюсь).....
Хіба ми не просто висловлюємо свою думку? у тебе вона радикально-націоналістична (хоча як на мене дещо ефімерна), у мене більш логічна як на мене... Долю країни вирішують не ти і я, її в кінцевому результаті вирішить більшість, тож не звизди, і попрошу відповісти на запитання(**,)....
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29.02.2024 22:43 Ответить
Твоя думка ні разу не логічна, тому що не спирається ні на логіку, ні на розрахунки, ні на історичний досвід як нашої країни так і всесвітній, а тільки на безпідставне припущення про те ще якийсь договір врятує нам життя і території. Саме тому я і пишу що це небезпечнам маячня яку неможливо раціонально обгрунтувати і яка тільки підігрує пропаганді окупантів.

А на твоє питання я відповім коли ти поясниш навіщо тобі це знати.
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29.02.2024 22:55 Ответить
ХМ) ну давай подумаємо великий ви нащадок Діогена)...
1) Щодо логіки, через брак адекватного командування і неможливість пояснити самим собі фанатам війни, що для них перемога. Ми маючи під боком зелену плісняву яка саботує будь які дії не можемо далі ефективно вести війну... Отже потрібна ДИПЛОМАТІЯ!!! Але що неТряпкович що кулеба дипломати від бога).... Неможливо перемогти у війні гинучи за свою державу, потрібно заставляти ворожого бідолагу гинути за свою, а в нас бачу триндьож кулеби про лопати може стати реальністю!!!
2) Розрахунки).... Якщо звернемось до голої математики то 25млн населення яке лишилось проти 140+/-.... Економіки як і кількість одиниць техніки з ************ я навіть порівнювати не буду, бо це немає сенсу!!! Думаю тут очевидно!!!
3) Історичний досвід) ну про нас тут мало що можна говорити, немите опг потипу козаків мало чим походило на державу, так скоріше шось похоже.... Але тут впирається все і у вміння українців вибирати собі ''чудових'' лідерів. Від хмельницького до петлюри, грушевський а тепер ще й зеЛебобік.... А про всесвітній, щоб довго не писати скажу тільки одне фіни, карелія, лінія манергейма, єдина влада і вмотивований народ (з оцього всього в нас був тільки вмотивований народ, і то бубочкін провтикав і це).
Пропаганді окупанта якій саме?
Мені навіщо) ну щоб зрозуміти хто ти).... Але я повторюсь я вже і так зрозумів!!!
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29.02.2024 23:14 Ответить
Так і думав, голий популізм замість розрахунків.

1. Перемога це збереження держави і усунення загроз в довгостроковій перспективі. Ніякі перемовини не гарантують зміни влади в Україні на більш адекватну, як показує практика - після спокійних років пост-Мінська, народ забув про війну вибрав популістичне лайно.

2. 25 млн (35?) млн не стане набагто більшою цифрою після війни - бо не факт що повернуться ті хто виїхав, зато багато хто виїде. Тому перемир'я тут не допоможе. Те саме й з економікою - в рашки вона все одно буде більше ще довгі роки і вони зроблять все щоб Єропа нас не прийняла і не вкладала в нашу економіку.

Більше того - під час перемир'я буде зневільовано всі наші реальні теперешні переваги над москалями - як швидкість вибивання їх танків, ббм гармат, літаків та короблів що не перекривається їх виробництвом в рашці. Можливість руйнувати їх заводи зникне. Можливіть уразити і добити кримський міст зникне. Можливіть відганяти русняві корти від наших вод дронами - зникне. І вони хоча не будуть нападати але засруть все мінами "по тихому" і з коридором для зерна можна буде попрощатись. А ще любі турецькі союзники згідно з міжнародними договорами відкриють рахованам протоки - і ті перекинуть нахер тапер не потрібний Балтійський флот у чорне море а також суда з інших флотів і всі наші здобутки на морі підуть псу під хвіст.

3. досвід того ж Мінська ти не розглянути я бачу не хочеш щоб зрозуміти що наступний напад русні неминучий а ми до нього будемо готові гірше з причин які я навів вище.

------

Я рік провів на Донбасі. В тому числі в тих самих окопах якими всі так ******* козиряти як якимось аргументом в дискусії про перемовини, хоча я так і не добився від тебе відповіді як саме таких досвід повинен допомагати в подібній дискусії про долю цілої країни.

Не подумай що я тебе в чомусь звинувачую але великий досвід спілкування на подібні теми доводить одну річ: єдину реальну вигоду від заморозки конфлікту можуть отримати ті громадяни україни які планують звідси звалити -а далі хоч трава не рости і буряти на площі Ринок хай дітей гвалтують.

Всі інші доводи за перемир'я з позиції українця а не русні - необгрунтовані і більше емоційні нідж логічні
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01.03.2024 00:21 Ответить
які розрахунки?)
1) Держава і так збережена, частково але факт.... В подальшому оскільки кацапи хапнули кураж щоб їх Дніпро не зупинило, з нашими супер стратегами.
2) 35 це маєш наувазі після того як по заклику кулеби повернуться? Тобто ти пропонуєш тримати в гетто людей яким не сильно то і потрібна Україна, примусом заставити їх страдати, бо вам вона потрібна?(ну СИЛЬНО))))....
Про яку Європу говорити? ви подивіться що це за країна, кому ми даром потрібні? Хіба як ресурс, але для цього дайте нашим чинушам зелених і ці ідіоти хоть рідну маму продадуть, зато загорнуть як гарно у вишиваночку... Кацапам робити непотрібно нічого, нас приймуть хіба в палату для душевно хворих, якщо хтось і далі думатиме про велич України.
3) То що наступний, а тим паче що цей напад русні був неминучий було зрозуміло вже давно, ще року так з 2008 відколи кацапстан взяв курс на імперські амбіції. Але що з цим що з наступним, наші і так сратимуться в кого трава зеленіша чи в зелеботів чи в порохоботів, а десь збоку тихо підстонуватимуть фанати юльки замість того щоб озброюватись.... А може й добре, бо на одній мотивації заснованій на псевдо історіях про козаків і ще якусь діч далеко не заїдеш...
4) О щодо вигоди тих хто виїде? Ну звісно, а кому потрібна ця країна, і за що винити цих людей? Я б сам ліпше отримав статус апартрида(що клоуни тихенько прибрали в 2022) чим жив з статусом українець. Мої батьки телепні в свій час своїм проукраїнським вихованням голову задурили мені, тож не покинути з кінцями цю ''ДІДЖИТАЛІЗОВАНУ'' пародію на державу було найбільшою помилкою в моєму житті(хотя признаю це моя винна, міг же все послати), а коли я прозрів, і потім почухавши голову яке клеймо мені поставили на жопу коли в небесній канцелярії помилково послали сюди, стало пізно. 33 роки одне тільки лайно, лайно починаючи зі школи, потім універ(ри), потім ті ж воєнкомати(тепер ТЦК), потім роботи, а ти один хрен винен, і на твоїй смерті заробляють латентні абхазці, татари, євреї..... Ні дякую цей атракціон по косплею світового бомжа з кучою лицемірних вишиваночників не по мені, тож з цим я погоджусь, одна хоть вигода від перемир'я.... А якщо вкид про те що трава не ростиме відсилка на римлян і Карфаген то хай і так)...
5) Ну донбас не донбас, окоп це не аргумент особисто для мене в таких дискусіях... Просто цікаво дізнатись що ж за людина так браво відправляє людей на убой і звідки це ж вона так глаголить)... ось і все.
6) Бачите скільки б ви не розпинались про ХОЛІВАР, страх відкрити кордони і побачити реальну картину у вас усіх присутній). Що пробирає страх побачити скільки людей просто покине Україну?) смішно якщо чесно, глаголити про патріотизм, конституційний обов'язок, страшити але в той же момент так яро боятись)))), що наступні покоління тих хто покине цю державу навіть не згадають, що мали відношення до України ...... Це нічого окрім посмішки не викликає..
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01.03.2024 03:31 Ответить
1. на голому куражі кацапи вже вперлися в три села за авдієвкою.

2. я пропоную всім виконувати Конституцію і закони. А то виходить гнила херня - коли армія воювали переважно добровольцями і колишніми АТОшниками - ніхто через Тису не плив і про Україну-концтабір не скиглив. Навпаки, всі були такі патріотичні, пісньки про Пса Патрона співали і т.д. Як тільки виявилось що захист країни це обов'язок який треба ділити порівну - почалося оце завивання. І так - мені глибоко по ху ю на нешановні почуття нешановних хитродупих недогромадян. Можливо, коли вони відслужать то будуть більше цінувати скою країну.

" ви подивіться що це за країна, кому ми даром потрібні? "

нормальна країна, як виявилось, покраще за багато інших. А це ниття про те як все погано в моїх печінках ще зі школи сидить, вже набридло до нудоти.

"страх відкрити кордони і побачити реальну картину у вас усіх присутній"

я і так знаю цю картину як знали її ще ті пра-пра-пра...діди які придумали закриття кордонів і мобілізацію. Багато хто чомусь наївно вважають що примус до виконання обов'язків це якийсь пережиток минулого якого в 21-му сторіччі не може існувати. Ну можливо воно би так і було якби в 21-му сторіччі на наших очах не зносили житлові багатоповерхівки корабальними ракетами а міжнародна спільнота не кліпала на це очима. Але тепер замазитись у все це середньовічне лайно доведеться цілому поколінню а може й декільком бо Третя Світова на порозі.
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05.03.2024 18:52 Ответить
"А зараз вам всі винні, а молодь розгрібайте"

я усього на декілька років старше за тебе

"просто випустіть тих кому ЦЕ і даром непотрібно"
"Донбас мені і даром не здався як і 60% населення"
"А я просто з доброю душею відмовлюсь від клейма громадянина України"

відмовляйся на здоров'я. Коли ВП закінчиться - вали на всі 4 сторони.

І зрозумій нарешті, клоунець несмішний - ціна програшу України буде вимірятися навіть не тим що я і такі як я вимушені будуть всіх зусиль і страждань мільйонами шукати де їм жити щоб зберегти хоч крихти ідентичності і забути про те що наші діти колись виростуть українцями - хєр на нас, ідеалістів... Справжня ціна буде полягати в тому що нація зникне з лиця землі а мільйони українців (в тому числі моїх родичів і друзів) помруть фізично - хтось одразу, хтось після тортур, хтось після виселення, а хтось у нових війнах куди їх мобілізує рашка.

І от таку ціна за обісрані штанці ухилянтів я платити не те що неготовий - я скоріше таке гівно як ти своїми руками в Тисі утоплю якщо треба буде, ніж таке допущу.
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06.03.2024 10:15 Ответить
див. вище - мені пох на твій дупобіль як і на думку подібних до тебе двуногих недомужичків
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06.03.2024 10:50 Ответить
звісно що розумію. для таких істот і придумали примусову мобілізацію )) тепер повзи вже звідси, не докучай
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06.03.2024 11:43 Ответить
щодо всіх цих можливостей і здобутків.... Не хочу применшувати заслуги хлопців на фронтах... Але щоб ці всі дані генштабу не виявились піар фішечками наших конашенкових
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01.03.2024 03:35 Ответить
а доречі, я не пишу ні з окопа ні з військової частини, ні з госпіталя!!! Я людина від військової справи далека. Але навідміну від тебе мені не хватає наглості розказувати про ефімерні речі!!! Ну і попрошу тебе реальніше дивитись на речі!!!
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29.02.2024 22:52 Ответить
Ти ще від історії людина далека і від аналізу, тоді б знав що мир з рф це відкладена війна в майбутньому і що мирні домовленості з рф тільки відкладуть масштабну війну ти я бачу дуже хочеш щоб, наші діти і внуки вмирали в майбутніх війнах з рф?
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06.03.2024 21:05 Ответить
Не буде ніяких дітей і внуків, дурачок, якщо ти вмреш ні за що в окопі під **********.
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09.03.2024 09:14 Ответить
Так не треба вмирати треба воювати завдяки одним дегенератам початку 20 століття які погано воювали з комуністами, ми вже втратили були державу хочеш повторення?
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09.03.2024 11:38 Ответить
Дешевий популізм від дурачка, далекого від окопів. Реальність - безглузді смерті навколо якоїсь чергової *********...
З поточним рівнем підтримки в нас немає можливості завдати поразки росії, і якщо є можливість заморозити - це хороший варіант.
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09.03.2024 11:41 Ответить
Нам ніхто по факту і не винен ніякої підтримки це наша війна яку ми повинні закінчити чи ти хочеш її пограти як наші тупі предки. Єдине про що я жалію що не жив на початку 20 століття я б тоді розстрілював тих хто не хотів воювати за Україну
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09.03.2024 11:55 Ответить
Ого який ти борцун нев"*******)) До воєнкомату на 3 рік війни дорогу вже знайшов?)
І чим ти зібралось "закінчувати" війну перемогою? лопатами?
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09.03.2024 11:59 Ответить
Тобто ви в окопі. І ви особисто гарантуєте що через +/-рік ситуація покращиться і Україна не буде змушена йти на перемовини на ще гірших умовах? Чудово.
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02.03.2024 23:12 Ответить
Почитай вище що я відповідав

Ніяких перемовин в тому вигляді як їх деякі собі уявляють не буде ні через рік ні через 10 , яка б ситуація на фронтах не складалася би на користь будь-кого
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05.03.2024 18:54 Ответить
Звідки у вас така впевненість? Ще один-два від'ємно успішних "контрнаступи", пару законів про мобілізацію і ще які небудь подлянки а-ля блокада кордону чи блокада допомоги і суспільство буде вимагати миру за будь яку ціну. Це вже не кажучі що дядьки з Європи/Америки будь якої миті примусять піти на умови хйла. А як не підемо вони можуть і визнати анексію нашої території так само як визнали анексію частини Фінляндії совком.
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05.03.2024 23:51 Ответить
" і суспільство буде вимагати миру за будь яку ціну"

ще раз. почитай вище. А ще краще почитай Айн Ренд для виправлення світосприйняття.

Абсолютно неважливо що там вимагатиме суспільство в Україні чи політики в ЄС допоки існує об'єктивний фактор у вигляді рашистської ********* і її поїхавшого на листах Хмельницького до печенігів фюрера, який вже зараз висуває нереалістичні вимоги для перемовин і буде робити їх ще менш реалістичними з кожним новим успіхом на фронті - аж до повного роззброєння і назначення якогось мертвечука гауляйтером.
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06.03.2024 09:49 Ответить
Нацистський російський рейх це об'єктивний фактор. І його перевага в рази це об'єктивний фактор. І неспроможність чи не бажання Західного світу вирішити проблему - об'єктивний фактор.
Якщо Америка/Європа натисне і наше суспільства і влада підуть на капітуляцію. Чим більше втратимо армії тим гірше будуть умови. Ви самі не в окопі а хтось за вас чомусь має воювати. Ви пропонуєте битися на смерть. Таких в суспільстві відсотків 5, добре якщо 10. Решта побіжать штурмувати кордони 1991 року але не східні а західні, або просто будуть чекати на милість від окупантів. Подивіться на окуповане Приазов'я - нема ніякого масового партизанського руху.
Зараз поки маємо армію можемо спробувати заморозити війни, миру не буде а буде пауза типу Мінськ-2 чи 3. Зараз вимоги хйла нереалістичні, ну то поміркуйте які вони будуть якщо наша армія буде ще більш виснаженою. Чи ви пропонуєте роками воювати, відступати щоб ворог пережував всю країну до Ужгорода так як він перемолотив Бахмут, Попасну, Марьїнку?
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06.03.2024 18:42 Ответить
Скажи ти ідіот ? Ти не вчив історію ти нічого не виніс з історії що з агресором не можна домовлятись мир зараз це війна з рф в майбутньому ти хочеш в майбутньому знову велику війну ?
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06.03.2024 21:02 Ответить
А ви шановний неідіот з окопа пишите? А то чим далі від фронту, то рішучіщі комєнтатори. В історії багато разів домовлялися з агресором. Ви лякаєте великою війною, а у нас зараз що? Травневі шашлики? Ви особисто гарантуєте що через рік не доведеться домовлятися з агресором на ще гірших умовах?
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07.03.2024 00:18 Ответить
В мене 2 братів воюють і багато друзів і вони проти домовлянь з ворогом. В історії домовленості з ворогом ніколи не приносили нічого доброго
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07.03.2024 06:02 Ответить
"Зараз поки маємо армію можемо спробувати заморозити війни, миру не буде а буде пауза типу Мінськ-2 чи 3."

я тут багато розписував вже чому такий план повна куйня.Якщо коротко то це тому що заморозка нівелює всі наші переваги - рашка не піде нікуди з окупованих територій, не припинить обстріли прикордоння і ЛБЗ (як не припинила після Мінську) - а отже ми будемо вимушені тримати всю армію в готовності, нас ніхто не прийме в ЄС в такому стані, а отже грошей на економіку не буде а на зброю перестануть давати як тільки ми почнемо переговори.

Далі рашка заведе новий флот через Босфор, наклепає ракет і БПЛА в рази більше ніж ми (бо економіка) і за пару років ти забудеш про Мар'їнку як забув про Луганськ тому що на часі буде вже оборона Києва і Одеси.

І тоді ти або звалиш за бугор або опинишся в тих самих окопах в яких ти на відміну від мене ніколи не бував але намагаєшся мене ними налякати. А окопи ті швидко опиняться десь піді Львовом.
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07.03.2024 10:26 Ответить
Можливо я помиляюся, але здається що свідомо заявлена нереалістична мета війни - вийти на кордон 1991 року. Зроблено це щоб лідор і зелена шобла безкінечно продовжувала свої повноваження.
Але уявімо собі фантастичну ситуацію - виходимо на кордон 1991 року. Тоді що війна припиниться? хйло такий скаже ок ви перемогли і припинить обстріли?

Головне питання - Ви вважаєте що час працює на Україну? У нас є перевага в солдатах, в артилерії, в снарядах, в ракетах, в танках, в дронах, в літаках, в економіці???
Коли буде відповідь що буде через рік-два? Чи не доведеться йти на перемовини або на капітуляцію на набагато гірших умовах???
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08.03.2024 23:32 Ответить
Головне питання - Ви вважаєте що час працює на Україну?

так

"У нас є перевага в солдатах, в артилерії, в снарядах, в ракетах, в танках, в дронах, в літаках, в економіці??? "

в дронах, і в якості солдат.

По арті і танках - час працює на нас. По снарядах і економіці також - бо є союзники які нарощують виробництво і нам допомагають
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25.03.2024 10:44 Ответить
Ще більша куйня - помирати в окопах тисячами ні за що. Моблізійся, клован, і звідти можеш це писати.
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09.03.2024 09:24 Ответить
"на за що"

клован, коли відсидиш з моє в окопах, тоді будеш мати право кукурікати. нах пішло, гівно тисоплавне
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25.03.2024 10:45 Ответить
Найкраще б він жував.
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29.02.2024 21:42 Ответить
Правильно! Дипломатичним! Віддати Словаччину *****
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29.02.2024 21:43 Ответить
Гадаю, батьки пана Пеллегріні не розповідали своєму синові, як їм жилося під совєцьким чоботом. Чи вони самі й були тим самим чоботом?
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29.02.2024 21:58 Ответить
Де ж ти був попередні 10 років, миротворець, блін?
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29.02.2024 22:04 Ответить
підор
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29.02.2024 22:47 Ответить
Відвезіть його під Авдіївку, хай позначення на собі "силу дипломатії" з дикими нелюдями.
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01.03.2024 02:19 Ответить
я побоюсь запитати, а хто фінансуватиме весь банкет?
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01.03.2024 03:41 Ответить
Потрібно пустити цього Піллігріні до голодного крокодила і щоб він спробував домовитись, а маньяк з рф в стократ гірше.
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01.03.2024 08:42 Ответить
 
 