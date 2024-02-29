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Украина и Турция договорились продлить "транспортный безвиз" до завершения войны

Транспортний безвіз з Туреччиною

"Транспортный безвиз" с Турцией будет действовать, по меньшей мере, до завершения войны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины провела заседание смешанной комиссии по перевозкам с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции. Результат работы – продолжение либерализации грузовых перевозок. "Транспортный безвиз", или либерализация грузовых перевозок с Турцией, включает двусторонние грузовые перевозки и перевозки транзитом.

"Благодарен турецким коллегам за конструктивное сотрудничество для развития экономик обеих стран. Продолжение либерализации грузовых перевозок – это пример принятия решений на основе цифр и реальных показателей относительно положительного влияния на рынок двусторонних перевозок. Из всего экспорта, поставляемого в Турцию, около 15% – автомобильным транспортом. Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% от всего объема товаров", – подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Таким образом, для выполнения грузовых и транзитных перевозок не требуется разрешений. Договоренности включают в себя безразрешительный проезд для пустого въезда грузовиков. Соответствующее решение зафиксировано протоколом заседания.

Кроме этого, удалось увеличить количество разрешений на грузовые перевозки в/из третьих стран на одну тысячу – до 3500.

Міністерство інфраструктури про транспортний безвіз з Туреччиною
Міністерство інфраструктури про транспортний безвіз з Туреччиною

Автор: 

перевозки (519) Турция (3379)


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А поляки хоч приблизно на таке здатні ??
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29.02.2024 21:02 Ответить
Тобто з друзями Путіна..оце перемога.
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04.03.2024 09:59 Ответить
 
 