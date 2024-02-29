"На сильных не нападают": Дуда не верит в возможность нападения России на НАТО
Россия не отважится напасть на НАТО.
Об этом в комментарии заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
"На сильных не нападают. На слабых нападают. На тех, кого можно легко победить. Думаю, если бы Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", – сказал он.
Польский лидер считает НАТО сильным и способным "немедленно защищаться". Он также отметил, что модернизирует свою армию.
По словам Дуды, Польша передала Украине устаревшую постсоветскую технику, чтобы заменить ее современной.
"Поэтому я в это [нападение России] не верю, потому что верю, что мы подготовимся", – резюмировал президент страны НАТО.
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Тупе населення, наслухавшись Бігусятини та інших, зробили Україну слабкою! Зробили це РАЗОМ!
Щоб трохи проснулись.