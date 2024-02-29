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"На сильных не нападают": Дуда не верит в возможность нападения России на НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда

Россия не отважится напасть на НАТО.

Об этом в комментарии заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"На сильных не нападают. На слабых нападают. На тех, кого можно легко победить. Думаю, если бы Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", – сказал он.

Польский лидер считает НАТО сильным и способным "немедленно защищаться". Он также отметил, что модернизирует свою армию.

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По словам Дуды, Польша передала Украине устаревшую постсоветскую технику, чтобы заменить ее современной.

"Поэтому я в это [нападение России] не верю, потому что верю, что мы подготовимся", – резюмировал президент страны НАТО.

Автор: 

НАТО (9998) путин владимир (31303) Дуда Анджей (760)


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Топ комментарии
+49
Якщо вкритись ковдрою з головою, то нічні монстри не дістануть.
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29.02.2024 21:32
+40
Дурень думкою багатіє. А дуда і справді довбойоб пісовський.
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29.02.2024 21:34
+22
Але срати під себе будете все життя, якщо не дай Бог Ми програємо..
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29.02.2024 21:33
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Золоті слова!
Тупе населення, наслухавшись Бігусятини та інших, зробили Україну слабкою! Зробили це РАЗОМ!
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01.03.2024 07:11 Ответить
Самовпевнені часто терплять поразку, Дуда. Якщо Трамп скаже я вас не буду захищати а Україна (не дай Боже) впаде, що будеш робити Дуда, на кого сподіватися? Невже на сцикливих німців?
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01.03.2024 07:40 Ответить
може НАТО сила, але труслива і продажна польща. Слава ЗСУ!
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01.03.2024 08:12 Ответить
На сильних не нападуть, а по Польщі вгатити ракетами можуть.
Щоб трохи проснулись.
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01.03.2024 09:08 Ответить
Це після всього він називає нас слабкими? 😳В спину бити ознака сили і інтелекту..
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01.03.2024 09:53 Ответить
Если бы каззапы захватили Украину, то им бы не нужно было нападать на Польшу. Они бы просто давили на все страны блока НАТО и те бы послушно выполняли их хотелки. Представить ситуацию когда на границе с Польшей сотни тысяч солдат рф, техники и авиации (только что одолевших самую сильную и выносливую армию Европы). при этом кремль грозит ядерными ударами "такой силы которых вы еще не видели в своей истории" + продажные политики прикормленные кремлем типа Ле Пен......и только Дуда смело встал бы в проломе за всю ЕС...ага)))) Скорее всего "фермеры" вынесли бы эту дуду "за три дня". Кстати при таком раскладе в составе войск рф были бы сильные и выносливые солдаты ЗСУ владеющие практически всей номенклатурой НАТО! Владеющие не просто теоретически а практически.
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01.03.2024 10:36 Ответить
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