Командующий сухопутными войсками Павлюк принял участие в XVI Диалоге по безопасности Украина-США и назвал основные потребности на поле боя
Александр Павлюк очертил основные потребности ВСУ во время XVI Диалога по безопасности Украина-США
Об этом генерал Павлюк сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В формате онлайн присоединился к XVI Диалогу по безопасности Украина-США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны, который прошел в Вашингтоне. Тематическая часть, посвященная, в частности, вопросам Сухопутных войск, состоялась при участии уважаемых военных специалистов и аналитиков ведущих учреждений по безопасности", - написал он.
Командующий выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России.
"В ходе разговора также обозначил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против превосходящего противника. В частности, по отдельным видам вооружения, военной технике и возможностям усиления армейской авиации", - отметил Павлюк.
Кроме того, он заверил участников, что только продолжение поддержки Украины, Вооруженных Сил и Сухопутных войск ВСУ позволит полностью восстановить территориальную целостность страны в международно признанных границах и снизит возможности России распространить свою агрессию на другие страны.
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