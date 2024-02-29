Командующий сухопутными войсками Павлюк принял участие в XVI Диалоге по безопасности Украина-США и назвал основные потребности на поле боя

Александр Павлюк очертил основные потребности ВСУ во время XVI Диалога по безопасности Украина-США

Об этом генерал Павлюк сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В формате онлайн присоединился к XVI Диалогу по безопасности Украина-США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны, который прошел в Вашингтоне. Тематическая часть, посвященная, в частности, вопросам Сухопутных войск, состоялась при участии уважаемых военных специалистов и аналитиков ведущих учреждений по безопасности", - написал он.

Командующий выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России.

"В ходе разговора также обозначил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против превосходящего противника. В частности, по отдельным видам вооружения, военной технике и возможностям усиления армейской авиации", - отметил Павлюк.

Кроме того, он заверил участников, что только продолжение поддержки Украины, Вооруженных Сил и Сухопутных войск ВСУ позволит полностью восстановить территориальную целостность страны в международно признанных границах и снизит возможности России распространить свою агрессию на другие страны.

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