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Командующий сухопутными войсками Павлюк принял участие в XVI Диалоге по безопасности Украина-США и назвал основные потребности на поле боя

павлюк,олександр

Александр Павлюк очертил основные потребности ВСУ во время XVI Диалога по безопасности Украина-США

Об этом генерал Павлюк сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В формате онлайн присоединился к XVI Диалогу по безопасности Украина-США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны, который прошел в Вашингтоне. Тематическая часть, посвященная, в частности, вопросам Сухопутных войск, состоялась при участии уважаемых военных специалистов и аналитиков ведущих учреждений по безопасности", - написал он.

Командующий выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России.

"В ходе разговора также обозначил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против превосходящего противника. В частности, по отдельным видам вооружения, военной технике и возможностям усиления армейской авиации", - отметил Павлюк.

Кроме того, он заверил участников, что только продолжение поддержки Украины, Вооруженных Сил и Сухопутных войск ВСУ позволит полностью восстановить территориальную целостность страны в международно признанных границах и снизит возможности России распространить свою агрессию на другие страны.

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Автор: 

помощь (7814) США (26763) ВСУ (6603) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+5
Виходить Павлюк є "смотрящим" від Єрмака за Сирським і ЗСУ.
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29.02.2024 22:18
+2
Російські снайперські вінтовки, як це було в січні - лютому 2014 року.

Татаров підтримає
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29.02.2024 22:01
+2
Зараз в штабі тільки посіпаки Зеленського. Вони нічого не знають.
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29.02.2024 22:01
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Російські снайперські вінтовки, як це було в січні - лютому 2014 року.

Татаров підтримає
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29.02.2024 22:01 Ответить
Зараз в штабі тільки посіпаки Зеленського. Вони нічого не знають.
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29.02.2024 22:01 Ответить
Палата представників США затвердила короткостроковий бюджет про який говорив Джонсон, що дозволить уряду уникнути шатдауну

Американські законодавці мають нарешті погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік, включно з допомогою Україні.

Раніше спікер Палати представників Джонсон заявив: як тільки уряд отримає фінансування, перейдемо до питання про ухвалення допомоги Україні.
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29.02.2024 22:04 Ответить
Виходить Павлюк є "смотрящим" від Єрмака за Сирським і ЗСУ.
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29.02.2024 22:18 Ответить
Хтось чув про такого видатного фахівця з тактики і стратегії бою, як генерал Павлюк? Боюся я , що з тими зільоними рукавадітєлями УКРАЇНА приречена !!!
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29.02.2024 22:29 Ответить
А ви що не чули, що передник йому спочатку генерал-майора дав, а потім генерал-лейтенанта? Це ж його вихованець, як його попередник виховав, так він зараз і керує.
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29.02.2024 22:43 Ответить
В УКРАЇНІ зараз керує завгосп.... всі решта імітують ...
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29.02.2024 23:09 Ответить
побачів нумерацію рімскою ...сімволічно
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29.02.2024 22:30 Ответить
Якщо не помиляюсь в законі нема терміну 'передусім винен' який дає право державним органам вчиняти розправи без суду. Держава не працює. Цей пес гавкає не на тих.
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24.03.2024 17:24 Ответить
 
 