Никто в Европе не намерен отправлять войска в Украину, это неприемлемо, - премьер Чехии Фиала
Большинство стран Европы считают неприемлемой идею отправить в Украину войска.
Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его мнению, "было бы полезно", если бы некоторые солдаты, например из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в учебе.
Но подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться дальше, поскольку такая идея для них "неприемлема", отметил чешский премьер.
"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину <...> Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", – заявил Фиала, добавив, что обсуждение предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном темы по вводу войск НАТО в Украину заняли "минимум времени".
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мы никогда не дадим абрамсы
мы никогда не дадим дальнобойные ракеты
мы никогда не пошлем войска" 👈 мы сейчас тут
а я бы уже ставил вопрос о ЯО
А чому так розхвилювалися? Ніхто на вас і не сподівається.
І це ще підтверджує думку що *уйло бачить перелякану Европу на яку може легко напасти (це про думку деяких польських політиків що *уйло на НАТО не нападе бо НАТО сильне)
https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
Пане Ви думаєте що Вас захистить НАТО?! Помиляєтесь, кремль не зупиниться на Україні.
Якщо тільки московія подолає Україну( не дай бог) , то насильно мобілізує на захоплених землях до московського війська всіх українців (а це може бути до двох мільйонів) і їх поженуть штурмувати Варшаву, Берлін, Париж.... Поголовна мобілізація українців на окупованих територіях тільки про це свідчить. Тоді вже буде запізно допомагати. Тому зараз треба боротись , гуртом, захищати свій дім, країну Європу, від рашизму щоб не було більше голодоморів, репресій, вбивств,терору...
Страны с населением в 10 миллионов
А в Европе почти 750 миллионов
Не уверена ,что будет так, как хочет временный премьер Чехии