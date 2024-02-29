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Никто в Европе не намерен отправлять войска в Украину, это неприемлемо, - премьер Чехии Фиала

Прем'єр Чехії Петр Фіала

Большинство стран Европы считают неприемлемой идею отправить в Украину войска.

Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его мнению, "было бы полезно", если бы некоторые солдаты, например из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в учебе.

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Но подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться дальше, поскольку такая идея для них "неприемлема", отметил чешский премьер.

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину <...> Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", – заявил Фиала, добавив, что обсуждение предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном темы по вводу войск НАТО в Украину заняли "минимум времени".

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Автор: 

НАТО (9998) Фиала Петр (72)


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Топ комментарии
+18
зустрінете ворога в своїй хаті, який переб'є вас поодинці
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29.02.2024 22:05
+15
Смішно.

А чому так розхвилювалися? Ніхто на вас і не сподівається.
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29.02.2024 22:07
+12
Це ж не Ірак,не Лівія,не Афганістан,де можна практично безкарно вбивати,від кацапа буде відповідь,от і всрались.
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29.02.2024 22:09
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зустрінете ворога в своїй хаті, який переб'є вас поодинці
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29.02.2024 22:05 Ответить
Ну не слабкіші вони будуть, ніж були ЗСУ в 22 році, після всіх скорочень, розмінувань та відведень.
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29.02.2024 22:07 Ответить
духом вони слабші. Здадуться без бою
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29.02.2024 22:10 Ответить
Ніхто не може знати наперед, як воно буде. Києву теж всі експерти давали 72 години.
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29.02.2024 22:12 Ответить
будь-яка аналогія кульгава, а твоя так на всі чотири копита - українці це не мляві чехи.
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29.02.2024 22:17 Ответить
То Зеленському давали 72 години. А народ підклав свиню !
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29.02.2024 22:23 Ответить
Ніколи не говоріть ніколи.
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29.02.2024 22:06 Ответить
"мы никогда не дадим самолеты
мы никогда не дадим абрамсы
мы никогда не дадим дальнобойные ракеты
мы никогда не пошлем войска" 👈 мы сейчас тут

а я бы уже ставил вопрос о ЯО
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01.03.2024 00:43 Ответить
Не *****, а збирай войсько!
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29.02.2024 22:07 Ответить
Смішно.

А чому так розхвилювалися? Ніхто на вас і не сподівається.
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29.02.2024 22:07 Ответить
Ми тільки подумали,що ви прокинулись. А ви впали у літаргічний сон, панове еуропейці!
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29.02.2024 22:08 Ответить
Фу лайно ,відкрийтє двері, вже смердить фікалою!!!
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29.02.2024 22:08 Ответить
Це ж не Ірак,не Лівія,не Афганістан,де можна практично безкарно вбивати,від кацапа буде відповідь,от і всрались.
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29.02.2024 22:09 Ответить
Ніхто - чи більшість -- чого ти так роздухарився?
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29.02.2024 22:12 Ответить
Якби винести на референдум, чи хочемо ми у таке НАТО, скільки б охочих проголосувало ЗА? Але й без референдуму впихнули ось це в Конституцію, не думаючи навіщо таке треба.
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29.02.2024 22:12 Ответить
А чого тебе так цікавить, кацап, чому ми внесли до конституції про НАТО?
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29.02.2024 22:16 Ответить
Кацапи як ти, завжди паляться на "конституція" і "україна". Зате НАТО, це як положено написано)
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29.02.2024 22:19 Ответить
кацап
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29.02.2024 22:46 Ответить
А Макрон іншої думки.
І це ще підтверджує думку що *уйло бачить перелякану Европу на яку може легко напасти (це про думку деяких польських політиків що *уйло на НАТО не нападе бо НАТО сильне)
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29.02.2024 22:12 Ответить
меня интересует другое, что так перелякало макрона, что он запел такую песню?
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01.03.2024 00:44 Ответить
It sure looks like Messrs. Chamberlain and Deladier are finally getting some serious appreciation in the West, a bit belated, but universal.
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29.02.2024 22:18 Ответить
Fialka, fuck you ! Your place is Praha in 1968.
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29.02.2024 23:03 Ответить
"Granica на мяжы". Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь | УП. Розслідування

https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
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29.02.2024 22:26 Ответить


Пане Ви думаєте що Вас захистить НАТО?! Помиляєтесь, кремль не зупиниться на Україні.
Якщо тільки московія подолає Україну( не дай бог) , то насильно мобілізує на захоплених землях до московського війська всіх українців (а це може бути до двох мільйонів) і їх поженуть штурмувати Варшаву, Берлін, Париж.... Поголовна мобілізація українців на окупованих територіях тільки про це свідчить. Тоді вже буде запізно допомагати. Тому зараз треба боротись , гуртом, захищати свій дім, країну Європу, від рашизму щоб не було більше голодоморів, репресій, вбивств,терору...
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29.02.2024 22:30 Ответить
А почему неприемлемо??? Или в Чехии свободу и демократию не считают ценностью? Или их вполне устраивает перекраивание границ в Европе в 21 веке? Переляканые ссыкуны.
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29.02.2024 22:33 Ответить
считают. Только свою личною, а не какого-то 3го сорта с Украины
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01.03.2024 00:46 Ответить
Країни Європи, як мінімум, могли би дозволити своїм солдатам воювати в Україні як в якості добровольців без кримінального переслідування. Це б дало Україні в 10 раз більше бійців ніж зараз воює в іноземному легіоні, і вони були би вже навчені. Чого Європі боятися, їх країнам все одно ніщо не загрожує крім Россії. А якщо у россії будуть притензії то можна сміливо відповісти: "Нас там нет, воюют добровольцы!".
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29.02.2024 22:34 Ответить
А хіба в Європі так багато бажаючих воювати добровольців?
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29.02.2024 23:22 Ответить
Та досить вже серти! Досить! Й так смердить на півсвіту.
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29.02.2024 22:44 Ответить
Сказал премьер Чехии
Страны с населением в 10 миллионов
А в Европе почти 750 миллионов
Не уверена ,что будет так, как хочет временный премьер Чехии
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29.02.2024 22:45 Ответить
Пан Фіала сподівається що кремль злякається НАТО?! Дарма, якщо впаде Україна, не дай бог, то мобілізує до війська московії біля 2 мільйонів українців і пошле штурмувати Варшаву, Прагу, Берлін, Париж. Приклад на окупованих територіях про це свідчить. Тому вже сьогодні треба гуртуватися і допомогти Україні зброєю і військами вистояти. А то може бути дуже пізно. І зазнає тоді Європа "привабливості" руського міра, гвалтувань, вбивств, грабежів, терору
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29.02.2024 22:46 Ответить
прем'єр Чехії - піздун
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29.02.2024 22:57 Ответить
"...це неприйнятно.." - !? А що прийнятно ? Коли у центрі Європи ядерна держава з потенціалом в 5-10 раз вищим за країну - жертву наводить ПОРЯДОК під свою геополітику. Це прийнятно ? Коли всі інші країни Європи сидять у кущах і сподіваються, що агресора втихомирить одна країна, яка стікає кров'ю. Це прийнятно ? Це - лицемірство. Це - боягузтво. Це - безпорадність. Було вже таке з вашою країною у 1938 році ! Забули ? "можєм пАвторіть!" не бажаєте ще ? Як у 1968 році !!!
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29.02.2024 22:57 Ответить
Для старих європейських країн відправка військ в Україну є непринятною. Бо вони потрібні для парадної зустрічі російських танків. Після зради України їх чекають багато парадів на честь асфабаждєнія Варшави, Берліна, Будапешта, Праги і таке інше. Тож вже зараз навчаються швидко віддавати честь рузьге воїнству. Вшивають в галіфе ширіньку ззаді. В аптечку вазелін.
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01.03.2024 01:35 Ответить
коли постукають в твої двері ядерною дубиною, до тебе теж ніхто не прийде на допомогу. Щоб не драматизувати, та не лякати людей
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01.03.2024 02:34 Ответить
Ось і пройшла хвиля пустих заяв про те що в Європі хтось збирається відправляти війська в Україну - чисто пропагандистський прийом: пустити брехню по світу щоб через деякий час її спростувати. Такі собі ніби невинні "сплетни в виде версий" (с) замість реальної допомоги Україні в скрутний час. Ці хоть словами, а Польща взагалі блокує кордони України, яка в стані війни з Росією.
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01.03.2024 06:48 Ответить
 
 