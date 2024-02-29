Никто в Европе не намерен отправлять войска в Украину, это неприемлемо, - премьер Чехии Фиала

Большинство стран Европы считают неприемлемой идею отправить в Украину войска.

Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его мнению, "было бы полезно", если бы некоторые солдаты, например из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в учебе.

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Но подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться дальше, поскольку такая идея для них "неприемлема", отметил чешский премьер.

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину <...> Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", – заявил Фиала, добавив, что обсуждение предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном темы по вводу войск НАТО в Украину заняли "минимум времени".

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