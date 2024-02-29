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Новости
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На Харьковщине планируют принудительно эвакуировать семьи с детьми из 18 сел, - Синегубов

синєгубов

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в скором времени будут рассмотрены вопросы принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Синегубова.

"В ближайшее время на Совете обороны области поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад. Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, авиа ", – объяснил он.

По его словам, в 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашовской, Куриловской громадах проживают 1082 ребенка.

"Здесь планируем ввести обязательную эвакуацию. Есть письма от Купянской РВА. Мы помогаем эвакуироваться. Привлечены почти 20 волонтерских организаций областного координационного центра", - добавил глава ОГА.

28329 человек за все время переехали в более безопасные условия, из них 869 детей. В частности, с начала этого года – полторы тысячи человек, из них 140 детей.

Смотрите также: Рашисты ударили по Волчанску из артиллерии и атаковали FPV-дроном: ранен 18-летний парень. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2077) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+7
1% торгує, 1% провокатори перекрили кордон. А в Україні що мало путєнської срані?

І в Польщі вистачає.

А ти, *******, на кого працюєш? По тупості розповсюджуєш чи завдання виконуєш, провокатор?
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29.02.2024 22:40
+3
уряд Фінляндії одразу після початку війни з рашкою евакуював все населення з перепілля Лінії Манергейма, а хутори спалили.

бо для Фінляндії найважливіше - люди
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29.02.2024 23:04
+2
Полный фильм расследование как поляки торгуют с рашкой в то время когда украинская агропродукция заблокирована. Лицемерство которое не имеет границ - https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
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29.02.2024 22:32
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Полный фильм расследование как поляки торгуют с рашкой в то время когда украинская агропродукция заблокирована. Лицемерство которое не имеет границ - https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
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29.02.2024 22:32 Ответить
1% торгує, 1% провокатори перекрили кордон. А в Україні що мало путєнської срані?

І в Польщі вистачає.

А ти, *******, на кого працюєш? По тупості розповсюджуєш чи завдання виконуєш, провокатор?
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29.02.2024 22:40 Ответить
Не вижу смысла отвечать на тупой комментарий. Но то что кому то всего одно упоминание о том что Польша свободно торгует с Рашкой агропродукцией подрывает пятую точку я удовлетворен.
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29.02.2024 22:45 Ответить
Познавательный фильм в отличии от твоего бреда. Ты не интересный.
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29.02.2024 22:57 Ответить
допоки хоч одне зернятко ввезено з рашки чи білорашки в Польщу, поляки не мають ніякого морального права перекривати імпорт української агропродукції, а потім треба вести переговори
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29.02.2024 23:00 Ответить
ще одне подоляцьке?..
Хто блокує кордони - керівництво Польщі чи кацапські провокатори?

А хто ти, що тут розбрат намагаєшся втулити?
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29.02.2024 23:07 Ответить
Люди! Виїздить,пожалійте своїх дітей і чоловіків,бо дітей і матерів депортують в рашку,якщо залишитесь живими,а чоловіків на фронт заберуть!
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29.02.2024 22:46 Ответить
Ти думаєш кацапня їх пожаліє і залишить цілими їхні будинки? Ти помиляєшся! Подивись на Авдіївку,Бахмут,що там залишилось?
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29.02.2024 22:55 Ответить
Береженого Бог береже! Себе не шкода,хай пожаліють діток!
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29.02.2024 23:11 Ответить
уряд Фінляндії одразу після початку війни з рашкою евакуював все населення з перепілля Лінії Манергейма, а хутори спалили.

бо для Фінляндії найважливіше - люди
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29.02.2024 23:04 Ответить
що означає "хотяб выплачивали за погибших" ?

за загиблих Воїнів виплачують компенсацію, у наших умовах - дуже велику, хоча, звісно ці гроші не коштують життя
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29.02.2024 23:44 Ответить
то якись кацап тут бушуе..незвертайте уваги..
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01.03.2024 00:12 Ответить
а в украине чоловикам рай создадут
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01.03.2024 06:10 Ответить
Несвоєчасною евакуацією влада здійснює геноцид народу
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29.02.2024 23:26 Ответить
Вже не знаєш, що й вигадати? В нас добровільна евакуація діє завжди.
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01.03.2024 07:27 Ответить
 
 