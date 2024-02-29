На Харьковщине планируют принудительно эвакуировать семьи с детьми из 18 сел, - Синегубов

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в скором времени будут рассмотрены вопросы принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Синегубова.

"В ближайшее время на Совете обороны области поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад. Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, авиа ", – объяснил он.

По его словам, в 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашовской, Куриловской громадах проживают 1082 ребенка.

"Здесь планируем ввести обязательную эвакуацию. Есть письма от Купянской РВА. Мы помогаем эвакуироваться. Привлечены почти 20 волонтерских организаций областного координационного центра", - добавил глава ОГА.

28329 человек за все время переехали в более безопасные условия, из них 869 детей. В частности, с начала этого года – полторы тысячи человек, из них 140 детей.

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