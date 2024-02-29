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Госдепартамент США о ядерном шантаже Путина: Мы предупредили Россию о возможных последствиях

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Заявления президента России Путина о возможности применения ядерного оружия являются безответственной риторикой.

С таким заявлением выступил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он подчеркнул, что лидер ядерного государства не может выражаться таким образом.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты информировали российскую сторону официально и в частном порядке о том, какими могут быть последствия в случае применения ядерного оружия.

В то же время, Миллер отметил, что в США не видят признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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"Мы продолжим внимательно следить за этим", - отметил представитель Госдепартамента США.

Автор: 

Госдепартамент США (1838) путин владимир (31303) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+10
Пальчиком погрозили?
Смотрите там - поаккуратнее
Путин может пальчик откусить
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29.02.2024 22:47
+7
Це падло попереджувати треба тільки так, щоб мінімум місяць кров'ю харкали. Інакше вони не сприймають.
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29.02.2024 22:56
+5
Ми попередили Росію про можливе жорстке занепокоєння
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29.02.2024 23:05
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Пальчиком погрозили?
Смотрите там - поаккуратнее
Путин может пальчик откусить
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29.02.2024 22:47 Ответить
Не наважиться відгризти пальчика 🙁
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29.02.2024 22:54 Ответить
запросто. Он больной
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01.03.2024 00:22 Ответить
"Лідер"??

Ну-ну, продовжуйте стежити.
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29.02.2024 22:47 Ответить
Трясуть мудяками, лякають,а на ділі,хай тільки спробують,вибухне ракета з атомною боєголовкою на старті! Амінь!
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29.02.2024 22:51 Ответить
Останнє китайське американське попередження!
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29.02.2024 22:56 Ответить
Це падло попереджувати треба тільки так, щоб мінімум місяць кров'ю харкали. Інакше вони не сприймають.
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29.02.2024 22:56 Ответить
BBC

Поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї насправді значно нижчий, ніж публічно заявляли російські офіційні особи, пише газета https://www.ft.com/content/f18e6e1f-5c3d-4554-aee5-50a730b306b7 Financial Times з посиланням на російські секретні документи, які потрапили до рук журналістів.

Йдеться про 29 секретних військових файлів, створених у період з 2008 по 2014 рік. Це сценарії військових ігор та презентації для офіцерів ВМФ, де обговорюються принципи застосування ядерної зброї.

Згідно зі сценарієм навчань, на яких відпрацьовувалося можливе вторгнення Китаю, Росія ("Північна Федерація") може відповісти тактичним ядерним ударом на другу хвилю наступу армії Китаю (у легенді він названий "Півднем").

У презентації для офіцерів ВМФ викладається ще більше критеріїв потенційного застосування ядерної зброї. Серед них - висадка противника на території Росії, ураження з'єднань, відповідальних за охорону кордону, або неминучий напад супротивника з використанням звичайного озброєння.

На слайдах вказується, що порогом може стати сукупність факторів, коли втрати, завдані російським військам, "незворотно призведуть до їхньої нездатності зупинити масштабну агресію супротивника".

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основних та резервних берегових командних центрах.

З одного боку, відносини Росії (СРСР) і Китаю переживали різні періоди, в 1960-х справа доходила навіть до збройного зіткнення, так що не можна виключати те, що серед російських воєначальників хтось міг з підозрою ставитися до Китаю.

З іншого - завдання генерального штабу готуватися до війни з будь-якою державою, якою б близькою вона не була. Відносини між країнами часом псуються за кілька років.

Яскравим прикладом може бути війна в Україні. За десять років до російського вторгнення Росію можна було вважати однією з найближчих та дружніх країн України.

Тому відпрацювання відбиття китайської агресії російською армією укладається у логіку організації оборони держави.
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29.02.2024 22:57 Ответить
10 лет прошло вообще-то
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01.03.2024 00:23 Ответить
Прежде всего такие заявления говорят о слабости путина, он уже проигрывает. Угроза ядерным оружием это уже последний вопль диктатора со слабой психикой. Как последний вопль з болот. Рядом с ним находяться не такие безумцы которые должны осознавать всю утопию таких заявлений. Они погибнут все. В ответ будут нанесены ядерные удары по россии, выжить удастся единицам. И если диктатор путин отдаст такой приказ, он будет ликвидирован своим же окружением во имя спасения россии.
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29.02.2024 23:00 Ответить
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29.02.2024 23:10 Ответить
И что смешного ? Его свои же грохнут отдай он такой приказ. Они же не самоубийцы. Это всё страшилки только на словах.
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29.02.2024 23:16 Ответить
не факт. Там сборище полоумных. Зачем нам жизнь без россии, слыхали?
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01.03.2024 00:24 Ответить
Центр мааацквабада должен выглядеть так.
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29.02.2024 23:02 Ответить
Ми попередили Росію про можливе жорстке занепокоєння
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29.02.2024 23:05 Ответить
Ахаха, наслідки це "дуже велика стурбованість"!
Сцикуни американські!
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29.02.2024 23:08 Ответить
Це які? Мокрі штани у байдена? Чи істерика у салівана? Чи менопауза у бернса?
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29.02.2024 23:20 Ответить
Братішкі Moment🤝

Сотні вантажівок їздять з Польщі в Білорусь і в зворотному напрямку, в той час як українські перевізники заблоковані, - розслідування УП, за яке у Польщі затримували Михайла Ткача.

російська продукція прямує з рф до Білорусі, там вона перевантажується у фури на польських номерах, а потім спокійно заїжджає в Польщу.

А ще, торік Польща імпортувала з білорусі товарів на $450 млн, з росії - на $2,6 млрд. Попри війну, поляки лиш посилюють співпрацю із державами-агресорами.
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29.02.2024 23:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk&t=1144s "Granica на мяжы". Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь | УП. Розслідування

Кілька днів тому нашу знімальну групу затримали польські правоохоронці неподалік від польсько-білоруського кордону. Ми вирушили туди для того, щоб побачити масштаби товарообігу між Польщею та Білоруссю. Ми поїхали саме в ті дні, коли напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії польські фермери, або ті хто за ними стоять, повністю заблокували пункти перетину кордону з Україною. Інколи навіть для військової техніки та гуманітарної допомоги. Докладніше - у відео. Автор: Михайло Ткач Режисер: Андрій Ігнатенко Оператор: Ярослав Бондаренко Звукорежисер: Дмитро Козиренко
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29.02.2024 23:30 Ответить
 
 