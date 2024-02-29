Госдепартамент США о ядерном шантаже Путина: Мы предупредили Россию о возможных последствиях

Заявления президента России Путина о возможности применения ядерного оружия являются безответственной риторикой.

С таким заявлением выступил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он подчеркнул, что лидер ядерного государства не может выражаться таким образом.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты информировали российскую сторону официально и в частном порядке о том, какими могут быть последствия в случае применения ядерного оружия.

В то же время, Миллер отметил, что в США не видят признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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"Мы продолжим внимательно следить за этим", - отметил представитель Госдепартамента США.