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Новости Война
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В случае неправильного использования может попасть в определенную цель где-то в Москве, - Шольц о решении не предоставлять Taurus Украине

шольц

Олаф Шольц назвал еще одну причину, почему Германия не должна передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Так, по словам Шольца, Taurus – ракета с максимальной дальностью полета до 500 километров – является оружием, которое "в случае неправильного использования может попасть в определенную цель где-то в Москве".

"Именно поэтому – выскажусь со всей дипломатической абстрактностью – другие также убедились, что знают, куда именно все попадает", - отметил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что в случае снабжения Taurus Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске ракет, и "я считаю, что это невозможно", подчеркнул Шольц.

Читайте также: Никаких войск стран НАТО или ЕС в Украине не будет, - Шольц

Автор: 

ракеты (3573) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+36
Він так говорить наче це щсь погане
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29.02.2024 22:57
+33
вау, а хто це ? хєр шольць у младіє годи. Виступав проти НАТО та "імперіалізму ФРН"
і ви ще чомусь дивуєтесь в його промовах ?

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29.02.2024 23:08
+32
Це він так рекламує німецьку якість? Чомусь Шторм Шедоу десь в Москві не опиняються.
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29.02.2024 22:57
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Міг би у вікно залетіти,якщо таке там є)Я зрештою не про це,а про те ,що колись вночі ніби по кремлю прилетів,а не в робочу годину.Так ,можливо б і не вбив усіх,але підгузники були б повні)
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01.03.2024 08:43 Ответить
Колись, давши підсрачника, казав - а якщо б там було око. То поцілив би в око.
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01.03.2024 08:19 Ответить
Де,,курво, не певна ціль у мацкві? Там усі цілі таки, ЯК ТРЕБА. Га, ковбаса з лайна?
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01.03.2024 08:33 Ответить
То це добре, що потрапить по москві, і ви нарешті зрозумієте, що нічого не сталось і можна і потрібно їба.. ти по москві.
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01.03.2024 08:33 Ответить
І що з того, що "таурас" "може потрапити в якусь ціль у москві", в чому проблема? Йде війна і українська зброя (а будь-яка зброя, передана Україні, стає УКРАЇНСЬКОЮ після передачі) має туди потрапляти в разі ПРАВИЛЬНОГО використання.
Наприклад, якщо б щось "дуже цікаве" вчора потрапило в потрібне місце і в потрібний час (під час виголошення путлером своєї промови), московія в існуючому вигляді припинила б існування (з ліквідацією всього кацапського керівництва і початком повного хаосу на болотах).
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01.03.2024 08:34 Ответить
Попадёт по Мацкве? Да не приведи Господи! (ирония)
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01.03.2024 08:36 Ответить
Безхребетний фріц...
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01.03.2024 08:52 Ответить
Ображена ліверна ковбаса.
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01.03.2024 10:24 Ответить
выкормишь косорылого Кабла меркель, а как вы собираетесь выполнять какието гарантии безпеки, с которыми носиться бенин Оманский Нарик как дурак с фантиками если вы сците воевать с козломордыми....на как минимум 50% в том, что сейчас происходит виновата сама Европа и еще умоется кровавыми слезами за желания дешевого газа и т.д...
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01.03.2024 09:09 Ответить
Тобто по Москві бити не можна?
Німеччина має причину не давати бо Україна вдарить в Кремль
Тому виходить так що якщо дамо зброю але по ворогу не бийте
Для чого вказувати куди бити?
Тому навіть якщо і буде допомога від США
Але якщо такі політики будуть вказувати як вести війну, де стріляти, то допомога буде марною
Україна має сама вирішувати куди бити
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01.03.2024 09:15 Ответить
треба свою робить і бити, а німці не дуже хочуть війни з державою,в якої 6000 ядерних зарядів.
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01.03.2024 10:15 Ответить
То нехай намалюють на літаках жовто-блакитні кокарди, на танках, бмп і ракетних системах -- білі хрести, а вояків одягнуть в українські однострої -- і не матиме рашка формального "казуса бейлі". Якщо москальщина не хоче війни з Заходом, то не буде шукати формальних приводів та присікуватися до деталей. Ну а якщо хоче?... Якщо ж прагне, то тут жодна "обережність щодо ескалації" не допоможе-- формальним приводом може стати навіть те, що цей рік високосний. І коли на Заході це нарешті зрозуміють? Навіть в 1914 р. ніхто б не звернув особливу увагу на Фердинанда, якщо б країни Європи з різних причин тоді не прагнули війни (звичайно, кожний тоді вважав, що переможе в ній саме він).
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01.03.2024 11:56 Ответить
Пиши простіше - РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ України, бо ніяких "кокард" на літаках не малюють, а кокарда це формений металевий чи пластиковий знак установленого зразка на головному уборі!
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01.03.2024 14:37 Ответить
Потужно.

Це як давати ножа не щоб від маніяка відбитися, а щоб нігті йому підстригти. А пістолета взагалі не дамо, бо це ж ви його вб'єте....
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01.03.2024 09:46 Ответить
А нащо нам той Шольц,давайте свої ракети використовувати.
Чи за чотири роки і 10 місяців не наробили?
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01.03.2024 09:54 Ответить
Нас тримають за дурнів... публічно
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01.03.2024 10:13 Ответить
Ні, він СЕБЕ виставляє дурнем, як і )(уйло (він же путін), коли у черговий раз несе бо зна що!
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01.03.2024 14:32 Ответить
Це вже через край, паталогичне сцикло.
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01.03.2024 10:22 Ответить
А что Шольц?
А вы уверены, что например Зеля ради видосика не отдаст приказ пульнуть Таурусом по Маскве несмотря на обещание западными ракетами не стрелять по территории Расии?
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01.03.2024 10:32 Ответить
Так в случае неправильного использования и немецкие гаубицы ************** 2000 могут попасть по другим целям.
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01.03.2024 10:46 Ответить
дедушка Шницель в последнее время делает много высеров.
скажи, что мало ракет и жалко их отдавать бесплатно, вместо этого заявляет, что немецкие ракеты летят по непредсказуемой траектории из-за кривизны Земли и могут залететь куда угодно.
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01.03.2024 10:48 Ответить
Шольц поджатый хвост
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01.03.2024 12:47 Ответить
От дибіл! Якшо попаде по Мацкві, то це правильне застосування!
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01.03.2024 12:51 Ответить
Цікаво дізнатися, чи усі країни, котрі отримують німецьку зброю мають обмеження по її використанню по територіям сусідніх держав у разі ВИДБИТТЯ агресії з їх боку?! Впевнений що НІ, тому ТАКІ "пояснення" дивні і викликають лише сміх!!!! Просто РЕАЛЬНО німці бояться Московії (т.з. "роССії")!!!
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01.03.2024 14:30 Ответить
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