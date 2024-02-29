В случае неправильного использования может попасть в определенную цель где-то в Москве, - Шольц о решении не предоставлять Taurus Украине

Олаф Шольц назвал еще одну причину, почему Германия не должна передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Так, по словам Шольца, Taurus – ракета с максимальной дальностью полета до 500 километров – является оружием, которое "в случае неправильного использования может попасть в определенную цель где-то в Москве".

"Именно поэтому – выскажусь со всей дипломатической абстрактностью – другие также убедились, что знают, куда именно все попадает", - отметил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что в случае снабжения Taurus Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске ракет, и "я считаю, что это невозможно", подчеркнул Шольц.

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