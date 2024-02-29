В случае неправильного использования может попасть в определенную цель где-то в Москве, - Шольц о решении не предоставлять Taurus Украине
Олаф Шольц назвал еще одну причину, почему Германия не должна передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Так, по словам Шольца, Taurus – ракета с максимальной дальностью полета до 500 километров – является оружием, которое "в случае неправильного использования может попасть в определенную цель где-то в Москве".
"Именно поэтому – выскажусь со всей дипломатической абстрактностью – другие также убедились, что знают, куда именно все попадает", - отметил он.
Немецкий канцлер подчеркнул, что в случае снабжения Taurus Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске ракет, и "я считаю, что это невозможно", подчеркнул Шольц.
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+36 Erlich Bachman
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+32 Максим Н.
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Наприклад, якщо б щось "дуже цікаве" вчора потрапило в потрібне місце і в потрібний час (під час виголошення путлером своєї промови), московія в існуючому вигляді припинила б існування (з ліквідацією всього кацапського керівництва і початком повного хаосу на болотах).
Німеччина має причину не давати бо Україна вдарить в Кремль
Тому виходить так що якщо дамо зброю але по ворогу не бийте
Для чого вказувати куди бити?
Тому навіть якщо і буде допомога від США
Але якщо такі політики будуть вказувати як вести війну, де стріляти, то допомога буде марною
Україна має сама вирішувати куди бити
Це як давати ножа не щоб від маніяка відбитися, а щоб нігті йому підстригти. А пістолета взагалі не дамо, бо це ж ви його вб'єте....
Чи за чотири роки і 10 місяців не наробили?
А вы уверены, что например Зеля ради видосика не отдаст приказ пульнуть Таурусом по Маскве несмотря на обещание западными ракетами не стрелять по территории Расии?
скажи, что мало ракет и жалко их отдавать бесплатно, вместо этого заявляет, что немецкие ракеты летят по непредсказуемой траектории из-за кривизны Земли и могут залететь куда угодно.