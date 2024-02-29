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Новости Е-декларации госслужащих
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Нардеп Торохтий задекларировал внедорожник Mercedes G 400 стоимостью 10 тыс. грн, - СМИ

бігусінфо

Народный депутат группы "За Будущее" Богдан Торохтий и его супруга Алина Левченко в декларации за 2022 год внесли автомобиль Mercedes-Benz G 400 2020 года производства. Указанная стоимость внедорожника – 10 тыс. грн.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Согласно декларациям нардепа Богдана Торохтия и его супруги – председателя наблюдательного совета ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" Алины Левченко - на Левченко 26 июля 2022 оформили Mercedes-Benz G 400 2020 года выпуска. Автомобиль не раз появлялся в публикациях жены нардепа в сети Instagram. Особенности интерьера внедорожника свидетельствуют о том, что это спецверсия модели, посвященная 40-летию G-класса – Stronger Than Time.

Заявленная в декларациях супругов стоимость автомобиля на момент приобретения права собственности – 10 000 грн, или $273.37 по тогдашнему курсу.

До приобретения Mercedes-Benz G 400 супругами, в период с 20 июня по 26 июля 2022 года, внедорожник имел номера КА7000ОО. К G 400 эти же номера были закреплены на ряде автомобилей, продававшихся автодилером Art Motors. После оформления внедорожника на Левченко номера КА7000ОО оформили на другой внедорожник Mercedes-Benz, который тоже впоследствии продали Art Motors.

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На странице автодилера в сети Instagram от 29 июня 2022 года опубликовали объявления о продаже идентичного Mercedes-Benz G 400 2020 года выпуска в спецверсии Stronger Than Time. Объявленная Art Motors стоимость внедорожника – $153 000.

Согласно информации из сервиса "АвтоНомера", автомобиль 26 ноября 2022-го года выставлялся на продажу за 169 500. В декларациях Торохтия и его жены указано получение дохода от продажи движимого имущества в размере 6.5 млн грн, что сопоставимо с курсом валют за 8 декабря 2022 года года, когда Mercedes-Benz G 400 переоформили на нового владельца.

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Автор: 

декларация (1359) депутат (3318) электронное декларирование (1025) Торохтий Богдан (8)


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Топ комментарии
+43
Коли обираєш бидло, отримуєш те, чого вартий.
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29.02.2024 23:17
+35
поможу їм - викуплю за 11К!
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29.02.2024 23:10
+19
а я переслав скромних 300 грн Юсуповій кілька гілок нижче... а міг би відкласти собі на такого мерса
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29.02.2024 23:22
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Цей торохтій--цінний кадр; його приймають усі смітники: і "слуги не українського народу". і "за майбутнє кремля".
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01.03.2024 10:38 Ответить
Я також хочу змінити свою 7ку(1986 р.н), на щось подібне,але чогось в гривнях,даже за 30000 не бачив....
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01.03.2024 11:02 Ответить
Фрікція "За Майбах" брехуни, злодії, корупціонери і ВОРОГИ...
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01.03.2024 11:19 Ответить
Торохтій знає класні місця, де продають дешеві позашляховики???
То може дасть наводку волонтерам, для закупівлі військовим???💁🏻‍♂️
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01.03.2024 11:52 Ответить
От що значить якісна робота автодобірників...За 10 к грн знайшли геліка 20 року... Їх послуги гривень 250, мабуть, коштують точно...
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01.03.2024 12:07 Ответить
Шутки шутками но таких гнид душить надо
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01.03.2024 12:37 Ответить
Суд Лінча?!
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01.03.2024 12:54 Ответить
Цікаво коли ж ці
гниди вдавляться
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02.03.2024 13:44 Ответить
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