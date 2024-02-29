Нардеп Торохтий задекларировал внедорожник Mercedes G 400 стоимостью 10 тыс. грн, - СМИ

Народный депутат группы "За Будущее" Богдан Торохтий и его супруга Алина Левченко в декларации за 2022 год внесли автомобиль Mercedes-Benz G 400 2020 года производства. Указанная стоимость внедорожника – 10 тыс. грн.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Согласно декларациям нардепа Богдана Торохтия и его супруги – председателя наблюдательного совета ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" Алины Левченко - на Левченко 26 июля 2022 оформили Mercedes-Benz G 400 2020 года выпуска. Автомобиль не раз появлялся в публикациях жены нардепа в сети Instagram. Особенности интерьера внедорожника свидетельствуют о том, что это спецверсия модели, посвященная 40-летию G-класса – Stronger Than Time.

Заявленная в декларациях супругов стоимость автомобиля на момент приобретения права собственности – 10 000 грн, или $273.37 по тогдашнему курсу.

До приобретения Mercedes-Benz G 400 супругами, в период с 20 июня по 26 июля 2022 года, внедорожник имел номера КА7000ОО. К G 400 эти же номера были закреплены на ряде автомобилей, продававшихся автодилером Art Motors. После оформления внедорожника на Левченко номера КА7000ОО оформили на другой внедорожник Mercedes-Benz, который тоже впоследствии продали Art Motors.

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На странице автодилера в сети Instagram от 29 июня 2022 года опубликовали объявления о продаже идентичного Mercedes-Benz G 400 2020 года выпуска в спецверсии Stronger Than Time. Объявленная Art Motors стоимость внедорожника – $153 000.

Согласно информации из сервиса "АвтоНомера", автомобиль 26 ноября 2022-го года выставлялся на продажу за 169 500. В декларациях Торохтия и его жены указано получение дохода от продажи движимого имущества в размере 6.5 млн грн, что сопоставимо с курсом валют за 8 декабря 2022 года года, когда Mercedes-Benz G 400 переоформили на нового владельца.

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