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Ответ США в случае передачи иранских ракет России будет быстрым и строгим, - Госдепартамент

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

США быстро введут строгие меры против Тегерана и Москвы, если Иран передаст ракеты России, ведущей войну против Украины.

С таким заявлением выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продемонстрировали нашу способность в тесной координации с нашими партнерами и союзниками делать ответные шаги на военное партнерство между РФ и Ираном. И если Иран пойдет дальше и продаст баллистические ракеты России, я могу вас заверить, что ответ международного сообщества будет быстрым и строгим" , – сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Иран не передавал России дальнобойные ракеты, - Буданов

Он также подтвердил, что в США видели сообщение о запуске россиянами космического спутника для Ирана. Миллер назвал это еще одним свидетельством углубления военного сотрудничества между двумя режимами.

"Как мы неоднократно открыто предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", – подчеркнул представитель Государственного департамента США.

Читайте также: США отслеживают ситуацию относительно передачи иранских ракет РФ, - Госдепартамент

Автор: 

Госдепартамент США (1838) Иран (1804) баллистические ракеты (380)


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Топ комментарии
+33
Така ж швидка, та сурова, як і передача північно-корейських ракет.
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29.02.2024 23:17
+14
меня одного эта фраза рассмешила!?
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29.02.2024 23:18
+12
Ой ой!! Вони вже давно передають і трясуться від страху!!!
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29.02.2024 23:18
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Правила форума Совет форумчан
Така ж швидка, та сурова, як і передача північно-корейських ракет.
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29.02.2024 23:17 Ответить
Ой ой!! Вони вже давно передають і трясуться від страху!!!
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29.02.2024 23:18 Ответить
РФ з початку року отримала з Ірану 400 балістичних ракет класу "земля-земля" сімейства Fateh-110, зокрема Zolfaghar, здатних вражати цілі на відстані 300-700 км, кажуть джерела Reuters.
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29.02.2024 23:18 Ответить
Ідеться про ракети сімейства Fateh-110, зокрема Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. З початку січня вже нібито відбулося щонайменше чотири поставки - Каспійським морем і літаками - а найближчими тижнями очікуються нові партії.
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29.02.2024 23:19 Ответить
Джерела ройтерс оказались аля житомирскийи вестник
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29.02.2024 23:19 Ответить
Ракета Fateh-110 на параді у 2010 році

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29.02.2024 23:22 Ответить
Ракета Zolfaghar на параді у Тегерані в лютому 2024 року

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29.02.2024 23:25 Ответить
Пускова в них ну дуже сувора. З самоскиду та морського контейнеру. Нашим би повчитсь, а то з 2019р. жодної виразної ракетної програми. Тiльки дай- дай захiд нам те, чим по болотах бити не можна. Нам би теж таких хоч пiв тисячi хоч з гiвна та палок, але ж нiяких чомусь досi нема.
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29.02.2024 23:49 Ответить
низзя, фуры вывозят зерно, контейнеры тоже нужны. заводы \ ресурсы на приватизации. окопы и линии обороны на частной собственности - тоже копать нельзя. так что только лопаты, с Китая.
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01.03.2024 03:00 Ответить
"Всі ці ракети - високоточні, вони досить точні, досить руйнівні, з боєголовками вагою понад 500 кг"
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29.02.2024 23:26 Ответить
Український військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму https://t.me/zloyodessit/21087 телеграм-каналі назвав найбільш проблемною для української ППО ракету Zolfaghar.

"Головною проблемою Zolfaghar для наших ППО є те, що ця ракета має бойову частину масою 579 кг, яка відокремлюється при заході на ціль. Це ускладнює її виявлення, відстеження та знищення. Наприклад, цільнокорпусні ракети ОТРК "Іскандер" у цьому плані простіше перехоплювати", - пояснює він.

На думку Коваленка, українському ППО знадобиться час, щоб розробити алгоритми протидії іранським ракетам.
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29.02.2024 23:28 Ответить
меня одного эта фраза рассмешила!?
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29.02.2024 23:18 Ответить
плакать хочется...
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29.02.2024 23:33 Ответить
почему?
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03.03.2024 22:49 Ответить
"сильно стурбовані"
"глибоко занепокоєні"
"рішуче засуджуємо"
"непохитна рішучість"
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29.02.2024 23:19 Ответить
сувора і швидка стурбованість
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29.02.2024 23:19 Ответить
Покажчик стурбометра зафіксував 3,5 меркеля.
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29.02.2024 23:20 Ответить
За 140 км від фронту в Таганрозі стоїть А-50, 140 км і Україні немає чим його дістати, як їй перемагати? Для чого цей постійний обман українців і безкінечні смерті.
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29.02.2024 23:21 Ответить
Translator

Ммм.., це вже, щось.
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29.02.2024 23:21 Ответить
Нічого вони не зроблять
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29.02.2024 23:23 Ответить
А что должны? По Тегерану томагавками уе.ать? Или сразу по маскве
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29.02.2024 23:34 Ответить
США iмпотенти, весь свiт це бачить.
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29.02.2024 23:23 Ответить
брівки насуплять та пальчиком пригрозять
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29.02.2024 23:24 Ответить
Кулаком по столу стукав. Якщо ні то це просто мильна бульбашка.
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29.02.2024 23:26 Ответить
> Він також підтвердив, що в США бачили повідомлення про запуск росіянами космічного супутника для Ірану. Міллер назвав це ще одним свідченням поглиблення військового співробітництва між двома режимами.

Це і є максимум, що можуть вдіяти США. "Ми бачили", "ще одне свідчення", "Хіба сміються з імпотентів"
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29.02.2024 23:27 Ответить
пфффф
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29.02.2024 23:28 Ответить
> НАТо открывает второй фронт для быстрого поглащения
> ведь сколько кредитов взяла Украина
> чем торговал Зе,а что пописывал и под какие гарантии

, ти походу конспіролог-антиваксер, мля)
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29.02.2024 23:40 Ответить
добре, що у твоєї помийки кордон із НАТО став на тисячі км довший!
хочеться тобі чи ні, але помийка буде зруйнована
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29.02.2024 23:46 Ответить
кацапський довбойоб
цукерок рошенівських захотів?
іди "скотів" найшашличнішого лідора дивись
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29.02.2024 23:44 Ответить
Відповідаю швидко і суворо - "американських військ не буде на території України"
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29.02.2024 23:29 Ответить
"враться й закопаться...", відповість іран на таку "сувору відповідь" сша. РЕЙГАН ! ВСТАВАЙ !!!
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29.02.2024 23:31 Ответить
2 роки чуємо не ганьбіться крім нервового сміху ці заяви вже нічого не викликають ця імпотенція вже не лікується
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29.02.2024 23:34 Ответить
Строго укажут
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29.02.2024 23:34 Ответить
А що ще сурової занепокоєності небуло? Ну тобі "трєпєщі Засрашка ".....
Сумно, але США й весь цивілізований світ винладає дуже слабким, нажаль.
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29.02.2024 23:35 Ответить
Мені, останнім часом, здається що Цензор тролить власних читачів. Публікують якнайбільше новин, які так вкурвлюються шо ну...
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29.02.2024 23:36 Ответить
Це ж які? Майка джонсона до білого дому запросите? Де він на вас привселюдно за вказівкою Трампа справить маленьку нужду?
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29.02.2024 23:39 Ответить
Північна Корея вже не знає куди дітись від тих наслідків
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29.02.2024 23:39 Ответить
Останнє китайське попередження - алегорична ідіома радянського походження, що означає безплідні погрози «на словах», при цьому свідомо відомо, що ніяких дій найближчим часом не буде.

Вислів набув популярності в СРСР внаслідок постійних порушень китайського повітряного простору американськими https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-1 [1] , на що китайські військові видавали в ефір попередження, але ніяких конкретних дій не виконували.

У 1950-1960 роках американо-китайські стосунки загострилися через так зване тайванське питання. США не визнавали комуністичну владу в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР (але визнавали режим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%96 Чан Кайші ) і здійснювали розвідувальні польоти над територіальними водами Китаю. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай фіксував всі порушення свого повітряного і водного простору зі сторони https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США . На кожне таке порушення уряд Китаю по https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 дипломатичних каналах посилав так зване «попередження» американській стороні, проте жодних дій не робив. Усі ці попередження нумерувалися. Оскільки в ті роки порушення зі сторони США китайського повітряного і водного простору, особливо в районі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Тайванської протоки , були досить часті, то і лік порушень йшов на сотні. Точну кількість попереджень оцінити складно. Відомо тільки, що до кінця 1964 року їх було понад 900https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-1 [1] .

«Останні попередження» китайського уряду регулярно транслювалися інфагенствами й стали приказкою. Відтоді вираз «(останнє) китайське попередження» став загальновживаним у республіках Радянського Союзу. Використовуються різноманітні варіанти цього крилатого виразу, наприклад: «647-е китайське попередження», «723-е, останнє, китайське попередження» тощо.
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29.02.2024 23:50 Ответить
их же передали месяц назад еще
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01.03.2024 00:03 Ответить
ага, сразу как с границами своими разберетесь... слышали, знаем
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01.03.2024 00:11 Ответить
Я навіть знаю які будуть санкції ,накладуть ембарго на іранські фісташки.
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01.03.2024 00:34 Ответить
коли виголошують страшні погрози, а на виході потім виходить пук, то втрачається авторитет.
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01.03.2024 00:38 Ответить
ну прямо як понос - такий же швидкий і суворий
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01.03.2024 00:45 Ответить
Если США не знают, что Иран передал России 400 баллистических ракет, пусть читают украинские СМИ:
,,Іран з початку року передав Росії близько 400 балістичних ракет - Reuters,,
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/21/7442958/
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01.03.2024 00:48 Ответить
Reuters британская желтая газета.
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01.03.2024 05:58 Ответить
Что с британцами не так. Reuters, Financial Times, BBC. Ведут себя как таблоиды, если информацию невозможно проверить (никто не уличит во лжи), значит можно вбросить без всяких угрызений совести. Иногда откровенный вымысел под видом "анонимных источников".
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01.03.2024 06:03 Ответить
А то буде те що вчора.
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01.03.2024 01:38 Ответить
А що було вчора? Просто попи...ли і забули. От і вся "сила і пекельні санкції"
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01.03.2024 07:10 Ответить
І тою суворою відповіддю як в'є....
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01.03.2024 06:06 Ответить
что-то сша уе не слон, а моська
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01.03.2024 06:08 Ответить
По вашему что должны сделать США? Разбомбить Иран?
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01.03.2024 06:32 Ответить
только сильно обеспокоиться
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01.03.2024 06:48 Ответить
Ничего,пусть дальше позорятся.
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01.03.2024 08:27 Ответить
Немедленно выразят свою озабоченность.
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01.03.2024 06:43 Ответить
 
 