Ответ США в случае передачи иранских ракет России будет быстрым и строгим, - Госдепартамент
США быстро введут строгие меры против Тегерана и Москвы, если Иран передаст ракеты России, ведущей войну против Украины.
С таким заявлением выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продемонстрировали нашу способность в тесной координации с нашими партнерами и союзниками делать ответные шаги на военное партнерство между РФ и Ираном. И если Иран пойдет дальше и продаст баллистические ракеты России, я могу вас заверить, что ответ международного сообщества будет быстрым и строгим" , – сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
Он также подтвердил, что в США видели сообщение о запуске россиянами космического спутника для Ирана. Миллер назвал это еще одним свидетельством углубления военного сотрудничества между двумя режимами.
"Как мы неоднократно открыто предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", – подчеркнул представитель Государственного департамента США.
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"Головною проблемою Zolfaghar для наших ППО є те, що ця ракета має бойову частину масою 579 кг, яка відокремлюється при заході на ціль. Це ускладнює її виявлення, відстеження та знищення. Наприклад, цільнокорпусні ракети ОТРК "Іскандер" у цьому плані простіше перехоплювати", - пояснює він.
На думку Коваленка, українському ППО знадобиться час, щоб розробити алгоритми протидії іранським ракетам.
"глибоко занепокоєні"
"рішуче засуджуємо"
"непохитна рішучість"
Ммм.., це вже, щось.
Це і є максимум, що можуть вдіяти США. "Ми бачили", "ще одне свідчення", "Хіба сміються з імпотентів"
> ведь сколько кредитов взяла Украина
> чем торговал Зе,а что пописывал и под какие гарантии
, ти походу конспіролог-антиваксер, мля)
хочеться тобі чи ні, але помийка буде зруйнована
цукерок рошенівських захотів?
іди "скотів" найшашличнішого лідора дивись
Сумно, але США й весь цивілізований світ винладає дуже слабким, нажаль.
Вислів набув популярності в СРСР внаслідок постійних порушень китайського повітряного простору американськими https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-1 [1] , на що китайські військові видавали в ефір попередження, але ніяких конкретних дій не виконували.
У 1950-1960 роках американо-китайські стосунки загострилися через так зване тайванське питання. США не визнавали комуністичну владу в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР (але визнавали режим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%96 Чан Кайші ) і здійснювали розвідувальні польоти над територіальними водами Китаю. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай фіксував всі порушення свого повітряного і водного простору зі сторони https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США . На кожне таке порушення уряд Китаю по https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 дипломатичних каналах посилав так зване «попередження» американській стороні, проте жодних дій не робив. Усі ці попередження нумерувалися. Оскільки в ті роки порушення зі сторони США китайського повітряного і водного простору, особливо в районі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Тайванської протоки , були досить часті, то і лік порушень йшов на сотні. Точну кількість попереджень оцінити складно. Відомо тільки, що до кінця 1964 року їх було понад 900https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-1 [1] .
«Останні попередження» китайського уряду регулярно транслювалися інфагенствами й стали приказкою. Відтоді вираз «(останнє) китайське попередження» став загальновживаним у республіках Радянського Союзу. Використовуються різноманітні варіанти цього крилатого виразу, наприклад: «647-е китайське попередження», «723-е, останнє, китайське попередження» тощо.
,,Іран з початку року передав Росії близько 400 балістичних ракет - Reuters,,
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/21/7442958/