Ответ США в случае передачи иранских ракет России будет быстрым и строгим, - Госдепартамент

США быстро введут строгие меры против Тегерана и Москвы, если Иран передаст ракеты России, ведущей войну против Украины.

С таким заявлением выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продемонстрировали нашу способность в тесной координации с нашими партнерами и союзниками делать ответные шаги на военное партнерство между РФ и Ираном. И если Иран пойдет дальше и продаст баллистические ракеты России, я могу вас заверить, что ответ международного сообщества будет быстрым и строгим" , – сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Он также подтвердил, что в США видели сообщение о запуске россиянами космического спутника для Ирана. Миллер назвал это еще одним свидетельством углубления военного сотрудничества между двумя режимами.

"Как мы неоднократно открыто предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", – подчеркнул представитель Государственного департамента США.

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