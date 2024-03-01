Воинам 58-й ОМПБр, которые в течение февраля ликвидировали 56 оккупантов, нужна помощь

Воины 58-й Отдельной мотопехотной бригады в течение февраля ликвидировали 56 оккупантов. Защитникам нужна помощь.

Об этом сообщил командир роты 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, информирует Цензор.НЕТ.

Воинам бригады можно помочь по реквизитам:

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Варакин рассказал о результатах работы бригады.

"За период с 25 сентября 2023-го по 1 марта 2024 года снайперами, группой ударных БПЛА "Панишер", группой ударных БПЛА "FPV", "MAVIC" и минометного расчета роты снайперов 58-й ОМПБр, было уничтожено и критически повреждено:

– СП - 5 единиц (+1 - за февраль);

– ВОП - 1 единица;

– склад с БК - 5 единиц;

– РЭБ – 10 единиц, из них:

• Борисоглебськ - 2 единицы (+1 - за февраль);

– Акация - 1 единица, из них:

• 2С3 - 1 единица (+1 за февраль);

– Гаубица – 15 единиц, из них:

• МСТА С - 2 единицы (+1 за февраль);

• Д30 - 7 единиц (+ 4 за февраль);

• Д20 - 4 единицы (+2 за февраль);

• 2а65 - 2 единицы (+2 за февраль);

– Пушки - 10 единиц (+ 2 за февраль);

– Гиацинт - 3 единицы, из них:

• 2С5 - 1 единица;

• 2а36 - 1 единицо (+1 за февраль);

– Град БМ21з – 1 единица;

– Миномет 82 мм - 3 единицы;

– Миномет 120 мм - 12 единиц (+2 за февраль);

– ПТУР - 1 единица;

– Танки - 4 единицы; (+1 за февраль);

– САУ - 1 единица;

– БМП - 9 единиц (+2 за февраль);

– БТР - 2 единицы;

– МТЛБ - 5 единиц (+2 за февраль);

– АГС - 1 единица (+1 за февраль);

– УРАЛ - 22 единицы (+4 за февраль);

– КШМ - 1 единица;

– КамАЗ - 3 единицы;

– Газ-66 - 1 единица;

– Газель - 1 единица;

– Легковое авто - 2 единицы (+2 за февраль);

– ББМ - 6 единиц (+1 за февраль);

– Дом с антеннами (колениарные и ресиверы для фпв) - 2 единицы;

– ИФО – 1 единица", - отметил он.

Также воины бригады ликвидировали 213 оккупантов (в течение февраля - 56 рашистов), в том числе, одного снайпера РФ.

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