Воинам 58-й ОМПБр, которые в течение февраля ликвидировали 56 оккупантов, нужна помощь
Воины 58-й Отдельной мотопехотной бригады в течение февраля ликвидировали 56 оккупантов. Защитникам нужна помощь.
Об этом сообщил командир роты 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, информирует Цензор.НЕТ.
Воинам бригады можно помочь по реквизитам:
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Варакин рассказал о результатах работы бригады.
"За период с 25 сентября 2023-го по 1 марта 2024 года снайперами, группой ударных БПЛА "Панишер", группой ударных БПЛА "FPV", "MAVIC" и минометного расчета роты снайперов 58-й ОМПБр, было уничтожено и критически повреждено:
– СП - 5 единиц (+1 - за февраль);
– ВОП - 1 единица;
– склад с БК - 5 единиц;
– РЭБ – 10 единиц, из них:
• Борисоглебськ - 2 единицы (+1 - за февраль);
– Акация - 1 единица, из них:
• 2С3 - 1 единица (+1 за февраль);
– Гаубица – 15 единиц, из них:
• МСТА С - 2 единицы (+1 за февраль);
• Д30 - 7 единиц (+ 4 за февраль);
• Д20 - 4 единицы (+2 за февраль);
• 2а65 - 2 единицы (+2 за февраль);
– Пушки - 10 единиц (+ 2 за февраль);
– Гиацинт - 3 единицы, из них:
• 2С5 - 1 единица;
• 2а36 - 1 единицо (+1 за февраль);
– Град БМ21з – 1 единица;
– Миномет 82 мм - 3 единицы;
– Миномет 120 мм - 12 единиц (+2 за февраль);
– ПТУР - 1 единица;
– Танки - 4 единицы; (+1 за февраль);
– САУ - 1 единица;
– БМП - 9 единиц (+2 за февраль);
– БТР - 2 единицы;
– МТЛБ - 5 единиц (+2 за февраль);
– АГС - 1 единица (+1 за февраль);
– УРАЛ - 22 единицы (+4 за февраль);
– КШМ - 1 единица;
– КамАЗ - 3 единицы;
– Газ-66 - 1 единица;
– Газель - 1 единица;
– Легковое авто - 2 единицы (+2 за февраль);
– ББМ - 6 единиц (+1 за февраль);
– Дом с антеннами (колениарные и ресиверы для фпв) - 2 единицы;
– ИФО – 1 единица", - отметил он.
Также воины бригады ликвидировали 213 оккупантов (в течение февраля - 56 рашистов), в том числе, одного снайпера РФ.
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