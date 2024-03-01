Шпионил на полигонах ВСУ под видом инструктора: Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Российского агента, который под видом инструктора шпионил за Силами обороны на Николаевщине, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Инструктор по тактической подготовке местной общественной организации под видом тренировок на полигонах разведывал места базирования личного состава, военной техники и складов с боеприпасами Сил обороны.

Злоумышленника задержали "на горячем" в феврале 2023 года контрразведчики СБУ. Во время обыска в помещении задержанного изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

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"Как установило расследование, вражеский приспешник был на связи с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом Лохматый), скрывающегося в Донецке и работающего на фсб. На него мужчина по собственной инициативе вышел через популярный мессенджер и предложил свою помощь в войне против Украины.

Для сбора разведданных российский агент организовывал на военных полигонах обучение по тактической подготовке местных жителей.

Кроме того, чтобы получить "нужную" информацию, он пытался "втемную" использовать украинских защитников, с которыми знакомился во время полевых тренировок", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по двум статьям УКУ: ч. 2 ст.111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Суд объявил приговор – 15 лет лишения свободы.

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