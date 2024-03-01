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На Прикарпатье заместитель председателя ВВК купила сыну заключение о непригодности к военной службе, - прокуратура

лікар

Заместитель председателя ВВК при Ивано-Франковском районном ТЦК СП, купила за $1000 у своих коллег заключение о непригодности сына для военной службы. Ей сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в области обороны Западного региона и полицию Ивано-Франковской области.

По данным следствия, 50-летняя врач-отоларинголог, воспользовавшись служебным положением, повлияла на коллег из военно-врачебной комиссии, чтобы те сфабриковали данные о состоянии здоровья ее 27-летнего сына.

Установлено, что за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США медики выдали заключение комиссии о непригодности мужчины к военной службе с последующим снятием с военного учета.

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По информации полиции, 50-летнему врачу объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злоупотреблении влиянием.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Следователи выясняют причастность подозреваемой к другим аналогичным правонарушениям, а также причастность к преступлению других членов ВВК.

Автор: 

врачи (1516) Ивано-Франковская область (923) подозрение (491) военно-врачебная комиссия (192) ТЦК (537)


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Топ комментарии
+11
Тільки уявіть скільки у членів комісій рідних, родичів призовного віку, і мабуть всі вони чесно проходять ВЛК і стають до лав ЗСУ?
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01.03.2024 13:10
+5
Натомість з дійсно непридатних та інвалідів намагаються зняти а чимоло і знімають обмеження-це можуть робити та роблять мерзенні кінчені ублюдки...
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01.03.2024 13:12
+4
А хоча б клоунів із 95 кварталу ніхто не перевіряв? І ніхто не подумав, чому назріває пожежа всередині, не від кацапської пропаганди, а тому що виникають певні запитання.

Якщо воєнний стан, то ніхто не їздить і сидить думає та працює за Україну. Якщо щось інше, де можна сигари покурити або як Притулі на альпійських курортах селфі зробити... То зробіть і оголосіть. Війна для бидла, а висока знать тільки спостерігає?
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01.03.2024 13:19
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Тільки уявіть скільки у членів комісій рідних, родичів призовного віку, і мабуть всі вони чесно проходять ВЛК і стають до лав ЗСУ?
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01.03.2024 13:10 Ответить
СБУ ловять на живця
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01.03.2024 13:24 Ответить
Не на живця. Оперативна комбінація. Через предекантну ст. 28 ККУ, ой буде веселе.
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01.03.2024 13:30 Ответить
А ти заздриш
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01.03.2024 14:03 Ответить
Ні очу побачити скільки з них після нашої Перемоги за дівідентами прискачє.
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01.03.2024 15:39 Ответить
Не купила, а на сдачу получила.
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01.03.2024 13:10 Ответить
Так, кацапе, у нас скрізь Україна і скрізь можуть бути проблеми з криміналом та іншим. Здивування?
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01.03.2024 13:21 Ответить
До чого ти це сказав,не ясно... там також гівна вистачає і то багато, як і повсюди. Взагалі узагальнювати що десь тотально хороші, а десь погані це тупість тому що такого в природі не буває,це нонсенс
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01.03.2024 13:31 Ответить
Буває. Підари живуть всюди але їх концентрація на Заліссі така що це для них норма. Природний відбір. Безжальний.
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01.03.2024 14:15 Ответить
Натомість з дійсно непридатних та інвалідів намагаються зняти а чимоло і знімають обмеження-це можуть робити та роблять мерзенні кінчені ублюдки...
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01.03.2024 13:12 Ответить
🤣
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01.03.2024 13:16 Ответить
А хоча б клоунів із 95 кварталу ніхто не перевіряв? І ніхто не подумав, чому назріває пожежа всередині, не від кацапської пропаганди, а тому що виникають певні запитання.

Якщо воєнний стан, то ніхто не їздить і сидить думає та працює за Україну. Якщо щось інше, де можна сигари покурити або як Притулі на альпійських курортах селфі зробити... То зробіть і оголосіть. Війна для бидла, а висока знать тільки спостерігає?
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01.03.2024 13:19 Ответить
Всі війни для "бидла". Навпаки ще жодної не було...
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01.03.2024 13:22 Ответить
не на часі, бо це 73 квартал
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01.03.2024 13:22 Ответить
Всі клоуни кварталу скоро будуть в збройних силах. Правда тільки як пікалов - будуть числитись в якійсь військовій частині і отримувати гроші з бюджету але при цьому займатись клоунадою а не службою.
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01.03.2024 13:26 Ответить
Й де тут новина?
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01.03.2024 13:23 Ответить
Уявляю, яку ціну вони дерли з простих смертних, якщо навіть з заступниці голови ВЛК здерли $1000. В принципі, матір можна зрозуміти - абсолютна більшість зробила б те саме для своєї дитини (які б правильні та патріотичні коментарі тут не писали). Шкода. що не зазначено, яким чином вони попалися, адже, ні мати, ні члени ВЛК точно не зізналися б самі.
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01.03.2024 13:27 Ответить
може невістка підсуетила, набридла їй ця сімейка ухилянтів корупціонерів. невдаху в армію, свекруху в тюрьму. І життя з чистого листа
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01.03.2024 16:17 Ответить
И что? Она же купила, не украла! Все честно.
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01.03.2024 13:29 Ответить
ось так просто, за бабло було і з ковідом, - намалювати на папірцях можна усьо
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01.03.2024 13:57 Ответить
со своих же дерут!!..о времена! о нраві!!)))
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01.03.2024 14:15 Ответить
серйозна організація - коли ти заступник пахана,але все рівно платиш за те що дихаєш.значить ті що зверху безпринципні.
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01.03.2024 16:26 Ответить
 
 