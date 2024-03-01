На Прикарпатье заместитель председателя ВВК купила сыну заключение о непригодности к военной службе, - прокуратура
Заместитель председателя ВВК при Ивано-Франковском районном ТЦК СП, купила за $1000 у своих коллег заключение о непригодности сына для военной службы. Ей сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в области обороны Западного региона и полицию Ивано-Франковской области.
По данным следствия, 50-летняя врач-отоларинголог, воспользовавшись служебным положением, повлияла на коллег из военно-врачебной комиссии, чтобы те сфабриковали данные о состоянии здоровья ее 27-летнего сына.
Установлено, что за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США медики выдали заключение комиссии о непригодности мужчины к военной службе с последующим снятием с военного учета.
По информации полиции, 50-летнему врачу объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злоупотреблении влиянием.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Следователи выясняют причастность подозреваемой к другим аналогичным правонарушениям, а также причастность к преступлению других членов ВВК.
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Якщо воєнний стан, то ніхто не їздить і сидить думає та працює за Україну. Якщо щось інше, де можна сигари покурити або як Притулі на альпійських курортах селфі зробити... То зробіть і оголосіть. Війна для бидла, а висока знать тільки спостерігає?