На Прикарпатье заместитель председателя ВВК купила сыну заключение о непригодности к военной службе, - прокуратура

Заместитель председателя ВВК при Ивано-Франковском районном ТЦК СП, купила за $1000 у своих коллег заключение о непригодности сына для военной службы. Ей сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в области обороны Западного региона и полицию Ивано-Франковской области.

По данным следствия, 50-летняя врач-отоларинголог, воспользовавшись служебным положением, повлияла на коллег из военно-врачебной комиссии, чтобы те сфабриковали данные о состоянии здоровья ее 27-летнего сына.

Установлено, что за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США медики выдали заключение комиссии о непригодности мужчины к военной службе с последующим снятием с военного учета.

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По информации полиции, 50-летнему врачу объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злоупотреблении влиянием.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Следователи выясняют причастность подозреваемой к другим аналогичным правонарушениям, а также причастность к преступлению других членов ВВК.