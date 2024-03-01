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На Волыни разоблачили преступную группу, незаконно переправившую через границу в Польшу почти 170 военнообязанных, - ГБР

дбр

На Волыни работники ГБР разоблачили преступную группу, переправлявшую военнообязанных через границу в Польшу. Стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США с человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Преступники искали клиентов в соцсетях, стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США с человека.

"С ними заранее договаривались о встрече и доставляли автомобилем на пункт пропуска. Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. Инспектор не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу. Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу", - говорится в сообщении.

Помогала дельцам инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни. По данным следствия, по такой схеме группа переправила за пределы государства не менее 168 человек.

Смотрите также: Группа мужчин пыталась переплыть Тису на надувных камерах для шин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Инспектору Госпогранслужбы уведомлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору с группой лиц, с использованием своего служебного положения. Ей грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Расследование продолжается, сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Автор: 

ГБР (3000) уклонисты (854) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+11
І інспектора діяла саменька і ніхто з начальства її не "інспектував' і не забирав доляху? - Вірю!!
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01.03.2024 13:15
+5
Шарамижники, тому й попалися що демпінгували ринок переправлення ухилянтів.
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01.03.2024 13:11
+5
Перші хто проти закінчення війни і взагалі проти вступу України в ЄС (тоді кордонів не було б) це є українські митники і всі їх родичі ! Це "бізнес на " мільярди доларів
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01.03.2024 13:27
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Шарамижники, тому й попалися що демпінгували ринок переправлення ухилянтів.
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01.03.2024 13:11 Ответить
І інспектора діяла саменька і ніхто з начальства її не "інспектував' і не забирав доляху? - Вірю!!
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01.03.2024 13:15 Ответить
Это бизнес сейчас прибыльнее контрабаса сигарет.
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01.03.2024 13:15 Ответить
200 військовозобов'язаних на 5 000$ =1 000 000$ -миллион
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01.03.2024 13:36 Ответить
Обсяг переправлених ухилянтів вражає. Мабуть це ціла армія. З іншого боку яки з них вояки. Хай звіздують?
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01.03.2024 13:17 Ответить
170 військовозобов'язаних за 2 роки - це дійсно ціла армія
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01.03.2024 13:20 Ответить
170 військовозобов'язаних за 2 роки - це дійсно ціла армія


170 осіб це тільки на одному погран.переході ,через одну прикордонницю, офіційно підтвердженні.
А загальна кількість у ЄС на сьогодні , якщо Вам цікаво - більше 600 тис. чоловіків з України, хто запросив статус захисту.
Це не наші данні. Це Євростат.
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01.03.2024 13:34 Ответить
скинь посилання на євростат
чекаю
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01.03.2024 13:37 Ответить
Сам пошукай. Інтернет маєш.
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01.03.2024 13:38 Ответить
ех тарас-капипаст - шею тебе намылит куратор
слабак
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01.03.2024 13:42 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo.amp
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01.03.2024 13:43 Ответить
ну? і де тут про зловлених на КПП 600 тис. чоловіків?
За кордон до Європи чоловіки виїхали ще до 2022 року на заробітки
Я тебе питав про зловлених на кордоні ухилянтів від евростату
чекаю
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01.03.2024 13:48 Ответить
Не маю бажання з Вами спілкуватися.
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01.03.2024 13:54 Ответить
це ти розпочав зі мною спілкуватися а не я
щож - сприймаю всі твої слова як путінське ІПСО - брехню
готуй шию на мило
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01.03.2024 14:07 Ответить
Чоловіче,я розумію,що ти інформацію черпаєш виключно з українських джерел. Але ж трохи усвідомлюй,що не усі такі,як ти...
Якщо тобі ВВС -це путінське ІПСО, то я вмиваю руки,як то кажуть.
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01.03.2024 14:26 Ответить
Я спираюся на твої слова - дослівно: "170 осіб це тільки на одному погран.переході ,через одну прикордонницю, офіційно підтвердженні. А загальна кількість у ЄС на сьогодні , якщо Вам цікаво - більше 600 тис. чоловіків з України"
Я тебе і запитую - де офф підтвердження, що 600 тис. - такіж злочинці як ті 170?
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01.03.2024 14:40 Ответить
Для кого вони злочинці?
Для Європи точно ні. Ті 170 спокійно собі увійшли до загальної статистики чоловіків з України,що опинилися у ЄС після 24.02.2022.
Вони усі дістають статус тимчасового захисту. Не залежно від того на якій підставі виїхали з України.
Ба більше, Європа наразі не віддає України навіть карних злочинців, бо вважається,що тут для них небезпека для життя через війну.
Це все загальновідомі речі.
І це все не спростовує моє твердження про 600 тис. То не я іх нарахував стільки.
Тому не треба мені закидати претензії.
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01.03.2024 14:50 Ответить
добре спитаю інакше - по якому аргументу ти прирівняв 170 злочинців до 600 тис. українців які виїхали до Європи в різний час і за різних підстав?
це лише твої домисли без аргументів
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01.03.2024 15:08 Ответить
Статтю перечитай! На яку я дав посилання.
Не треба перекручувати! Там мова їде про українців ( чоловіків) призовного віку (18-60), що опинилися в ЄС після початку війни,а не за "різний час".
Хтось перепливав Тису, хтось по підробленим документам, хтось по справжнім. Але оті усі 600 тис.( Хоча там пишуть,що вже більше ніж600). вони усі запросили собі біженство.
Який там відсоток серед тих втікачів якого гатунку ,я не маю змоги з'ясувати. Та й чесно кажучи, мені якось байдуже на них усіх.
Повертатися назад під час війни ніхто з них все рівно не буде. Тому для нашої країни вони усі пропащі.
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01.03.2024 15:26 Ответить
перечитав - де там пише що вони злочинці?
Кордон з України до Европи кожен день перетинають чоловіки - і що?
Вони теж злочинці?
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01.03.2024 15:32 Ответить
Та бляха-муха, ти сам їх "злочинцями" обізвав. У статті мова про чоловіків-біженців з України.
Це ми можемо їх сортувати, а для ЄС вони усі мають однакові права на підставі українського громадянства, не залежно від способу втечі з України.
Дійсно,не кожен українець з тих, хто заїздить зараз до Європи, потребує статусу біженця. Але подали на нього та вже отримали цей статус 600 тис.
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01.03.2024 15:45 Ответить
відкриваємо твою статтю - читаємо: Понад півмільйона чоловіків призовного віку виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Частині з них виїзд за кордон офіційно заборонений, пише австрійське видання https://exxpress.at/eurostat-zahlen-650-000-wehrfaehige-ukrainer-fluechteten-in-die-eu/ Exxpress із посиланням на дані Євростату.
Частині з них
НЕ ВСІМ 600 тисячам - а частині
Наприклад - тим 170 злочинцям
Ось я тебе і запитую - по якому праву ти називаєш ВСІХ злочинцями?
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01.03.2024 15:51 Ответить
Дай посилання , де я когось називав злочинцями. Чекаю.
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01.03.2024 15:54 Ответить
ех saimansay - шею тебе намылит твой подолякский куратор.
слабак
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01.03.2024 15:57 Ответить
170 ухилянтів - це злочинці?
якщо ні - то теми для розмови немає
якщо так - то ти їх прирівняв до 600 тищ. НЕ злочинців
обоснуй
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01.03.2024 16:26 Ответить
200 військовозобов'язаних на 5 000$ =1 000 000$ -миллион
ну как сказать - це дійсно ціла армія
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01.03.2024 13:37 Ответить
Якщо не вносили осіб в систему, то як порахували їх кількість-дедукцією.
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01.03.2024 15:00 Ответить
Калькулятором порахували. Задачка для второкласника. Є певна сума грошей у прикордонниці, відома ціна за одного (3000).
Ділимо на 3000 - маємо кількість втікачів!
Елементарно,Ватсон!.
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01.03.2024 15:32 Ответить
Потужно,як для другокласника.
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01.03.2024 19:09 Ответить
Так. Це армія майбутніх "явастуданєпасилал".
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01.03.2024 13:22 Ответить
точнее - армія майбутніх "путінпаслал"
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01.03.2024 13:26 Ответить
"путінпаслал" - це буде на расії. А у нас - "явастуданєпасилал".
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01.03.2024 13:52 Ответить
А саме злочинне угрупування само мабуть складалось з непридатних до призову до ЗСУ...
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01.03.2024 13:19 Ответить
Корумпована митниця стабільно на всьому заробляє бабки.
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01.03.2024 13:19 Ответить
А з польськими прикордонниками не має домовленості про перевірку з їхньої сторони на предмет законності в'їзду?
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01.03.2024 13:21 Ответить
Наші люди зівака не дають -- кожен хоче лівии дохід
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01.03.2024 13:25 Ответить
Поки не почнуть конфісковувати майно плавунів через Тису, це не припиниться.
Зараз - ну піймали його, 3000 штрафу і він навіть додому не їде знову через кордон...
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01.03.2024 13:25 Ответить
А де новинна,про побиття працівниками тцк,чоловіка до смерті? Це відбулося в тернопільській області.
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01.03.2024 13:26 Ответить
А у Волинській так взагалі вбили й з'їли. Кошмар що твориться...
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01.03.2024 13:29 Ответить
Нічого смішного не бачу.
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01.03.2024 13:32 Ответить
Ще одне тцкашне чудо вилізло...
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01.03.2024 13:47 Ответить
Якщо Ви про те, де людину дві доби незаконно утримували в ТЦК, що привело до її смерті, то нижче в 6:55 є відповідна стаття. Цю установу давно слід було перейменувати в Територіальний Центр Катувань, адже це далеко не перший і не останній випадок.
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01.03.2024 13:38 Ответить
А що стосовно військовозобовязаних з ДБР???
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01.03.2024 13:26 Ответить
Перші хто проти закінчення війни і взагалі проти вступу України в ЄС (тоді кордонів не було б) це є українські митники і всі їх родичі ! Це "бізнес на " мільярди доларів
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01.03.2024 13:27 Ответить
Всі хто при владі проти закінчення. Це ж безкінечна золота жил. Обмін чужих життів на гроші
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01.03.2024 13:31 Ответить
Тариф у $3500 це за теперішніми розцінками є дуже демократичною ціною, майже на рівні благодійності - хлопці не надто жадібні, відповідно, зовсім не дивно, що встигли переправити таку кількість людей. Певно, якась мерзота (яка бере в рази більше здала), аби усунути конкурентів.
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01.03.2024 13:31 Ответить
 
 