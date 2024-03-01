На Волыни разоблачили преступную группу, незаконно переправившую через границу в Польшу почти 170 военнообязанных, - ГБР

На Волыни работники ГБР разоблачили преступную группу, переправлявшую военнообязанных через границу в Польшу. Стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США с человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Преступники искали клиентов в соцсетях, стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США с человека.

"С ними заранее договаривались о встрече и доставляли автомобилем на пункт пропуска. Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. Инспектор не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу. Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу", - говорится в сообщении.

Помогала дельцам инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни. По данным следствия, по такой схеме группа переправила за пределы государства не менее 168 человек.

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Инспектору Госпогранслужбы уведомлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору с группой лиц, с использованием своего служебного положения. Ей грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Расследование продолжается, сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.