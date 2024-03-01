На Волыни разоблачили преступную группу, незаконно переправившую через границу в Польшу почти 170 военнообязанных, - ГБР
На Волыни работники ГБР разоблачили преступную группу, переправлявшую военнообязанных через границу в Польшу. Стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США с человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Преступники искали клиентов в соцсетях, стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США с человека.
"С ними заранее договаривались о встрече и доставляли автомобилем на пункт пропуска. Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. Инспектор не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу. Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу", - говорится в сообщении.
Помогала дельцам инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни. По данным следствия, по такой схеме группа переправила за пределы государства не менее 168 человек.
Инспектору Госпогранслужбы уведомлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору с группой лиц, с использованием своего служебного положения. Ей грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Расследование продолжается, сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
170 осіб це тільки на одному погран.переході ,через одну прикордонницю, офіційно підтвердженні.
А загальна кількість у ЄС на сьогодні , якщо Вам цікаво - більше 600 тис. чоловіків з України, хто запросив статус захисту.
Це не наші данні. Це Євростат.
чекаю
слабак
За кордон до Європи чоловіки виїхали ще до 2022 року на заробітки
Я тебе питав про зловлених на кордоні ухилянтів від евростату
чекаю
щож - сприймаю всі твої слова як путінське ІПСО - брехню
готуй шию на мило
Якщо тобі ВВС -це путінське ІПСО, то я вмиваю руки,як то кажуть.
Я тебе і запитую - де офф підтвердження, що 600 тис. - такіж злочинці як ті 170?
Для Європи точно ні. Ті 170 спокійно собі увійшли до загальної статистики чоловіків з України,що опинилися у ЄС після 24.02.2022.
Вони усі дістають статус тимчасового захисту. Не залежно від того на якій підставі виїхали з України.
Ба більше, Європа наразі не віддає України навіть карних злочинців, бо вважається,що тут для них небезпека для життя через війну.
Це все загальновідомі речі.
І це все не спростовує моє твердження про 600 тис. То не я іх нарахував стільки.
Тому не треба мені закидати претензії.
це лише твої домисли без аргументів
Не треба перекручувати! Там мова їде про українців ( чоловіків) призовного віку (18-60), що опинилися в ЄС після початку війни,а не за "різний час".
Хтось перепливав Тису, хтось по підробленим документам, хтось по справжнім. Але оті усі 600 тис.( Хоча там пишуть,що вже більше ніж600). вони усі запросили собі біженство.
Який там відсоток серед тих втікачів якого гатунку ,я не маю змоги з'ясувати. Та й чесно кажучи, мені якось байдуже на них усіх.
Повертатися назад під час війни ніхто з них все рівно не буде. Тому для нашої країни вони усі пропащі.
Кордон з України до Европи кожен день перетинають чоловіки - і що?
Вони теж злочинці?
Це ми можемо їх сортувати, а для ЄС вони усі мають однакові права на підставі українського громадянства, не залежно від способу втечі з України.
Дійсно,не кожен українець з тих, хто заїздить зараз до Європи, потребує статусу біженця. Але подали на нього та вже отримали цей статус 600 тис.
Частині з них
НЕ ВСІМ 600 тисячам - а частині
Наприклад - тим 170 злочинцям
Ось я тебе і запитую - по якому праву ти називаєш ВСІХ злочинцями?
слабак
якщо ні - то теми для розмови немає
якщо так - то ти їх прирівняв до 600 тищ. НЕ злочинців
обоснуй
ну как сказать - це дійсно ціла армія
Ділимо на 3000 - маємо кількість втікачів!
Елементарно,Ватсон!.
Зараз - ну піймали його, 3000 штрафу і він навіть додому не їде знову через кордон...