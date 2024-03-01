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Минэнерго не планирует повышать тариф на электроэнергию: Все заявления на этот счет являются фейком

світло

В Министерстве энергетики отрицали информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию. Там подчеркнули, что такие сообщения являются фейком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сегодня рядом информационных ресурсов в очередной раз была распространена информация о якобы подготовке Министерством энергетики Украины повышения тарифа на электроэнергию.

Официально сообщаем: пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. Все заявления на этот счет являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества", - отметили там.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что нынешнюю зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Отрицательные сценарии, распространяемые разными источниками, не сбылись.

Читайте также: Обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию нет, - Галущенко

Автор: 

опровержение (172) тарифы (1883) Повышение тарифов (56) Минэнерго (365)


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Топ комментарии
+6
Значить підвищать.
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01.03.2024 13:31
+2
О-о!!! Что, опять? задрали...
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01.03.2024 13:29
+2
Это типа - все на шашлыки. Повышения тарифов не будет.
Ждем повышения.
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01.03.2024 13:45
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О-о!!! Что, опять? задрали...
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01.03.2024 13:29 Ответить
Значить підвищать.
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01.03.2024 13:31 Ответить
100%
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01.03.2024 14:10 Ответить
Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства", - зазначили там. Джерело:

Навіть і здогадуватися не потрібно яким політичним силам нашої країни потрібно розповсюджувати ці фейки, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства
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01.03.2024 13:32 Ответить
Увага! - зебот.
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01.03.2024 13:44 Ответить
Это типа - все на шашлыки. Повышения тарифов не будет.
Ждем повышения.
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01.03.2024 13:45 Ответить
Значит будут повышать.....
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01.03.2024 14:13 Ответить
Так,звичайно.Два роки тому обіцяли не півищувати тарифи на час воєнгого стану.Обіцянки виявилися фецком.
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01.03.2024 14:24 Ответить
«Антимайдан»,котрий засідає в ОПі відмінив вибори Президента, але заяви звучать ніби вибори будуть за планом.
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01.03.2024 14:29 Ответить
А нічого що зелень кинула всіх у кого електроопалення, а тепер змушений платити в ТРИ рази більше за опалення, ніж ті хто опалює свої домівки газом?
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01.03.2024 16:59 Ответить
Ну то что на данный момент, в этом месяце никакого повышения не планируется - верю. Но вот только в той информации которую опровергают, шлось про повышения с мая месяца. И вот это с большой вероятностью будет.
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01.03.2024 18:20 Ответить
Отже, скоро підвищать тарифи
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02.03.2024 00:56 Ответить
 
 