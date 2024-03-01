Минэнерго не планирует повышать тариф на электроэнергию: Все заявления на этот счет являются фейком
В Министерстве энергетики отрицали информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию. Там подчеркнули, что такие сообщения являются фейком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Сегодня рядом информационных ресурсов в очередной раз была распространена информация о якобы подготовке Министерством энергетики Украины повышения тарифа на электроэнергию.
Официально сообщаем: пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. Все заявления на этот счет являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества", - отметили там.
В Министерстве энергетики подчеркнули, что нынешнюю зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Отрицательные сценарии, распространяемые разными источниками, не сбылись.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть і здогадуватися не потрібно яким політичним силам нашої країни потрібно розповсюджувати ці фейки, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства
Ждем повышения.