Минэнерго не планирует повышать тариф на электроэнергию: Все заявления на этот счет являются фейком

В Министерстве энергетики отрицали информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию. Там подчеркнули, что такие сообщения являются фейком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сегодня рядом информационных ресурсов в очередной раз была распространена информация о якобы подготовке Министерством энергетики Украины повышения тарифа на электроэнергию.

Официально сообщаем: пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. Все заявления на этот счет являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества", - отметили там.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что нынешнюю зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Отрицательные сценарии, распространяемые разными источниками, не сбылись.

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