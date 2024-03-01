По передаче тел якобы погибших во время падения Ил-76 будет коммуникация с РФ, - Лубинец

Украина проведет коммуникации с российской стороной о возвращении тел украинских военнопленных, якобы погибших при падении самолета Ил-76 под Белгородом.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я не получил ни одного официального ответа того, что произошло. Мне не дали официально никаких списков. По утверждению российской стороны, там якобы погибли украинские военнопленные, но подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу", - сказал он.

Лубинец подчеркнул, что Украина всегда готова к репатриации тел воинов, погибших при исполнении своих обязанностей и при противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации. По мнению омбудсмена, РФ еще раз пытается спекулировать на теме гибели пленных.

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"Я говорю о том, что по состоянию на данный момент у меня как у уполномоченного Верховной рады Украины нет официальной информации, что там произошло. Нет официальных списков, мне их никто не передавал. Обращался ли я по этому вопросу к Москальковой? Да, обращался. Не могу сказать каким образом, но могу сказать, что в тот день, когда я отправил официальное свое обращение, которое в первую очередь было направлено к представителям Международного комитета Красного Креста, а также ООН, Москалькова такое обращение получила", - заявил омбудсмен.

Он добавил, что прошло немало времени после авиакатастрофы из Ил-76, поэтому у РФ была возможность предоставить всю информацию Украине, а также передать списки пленных или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные. Однако вместо этого Москва, как сказал омбудсмен, занимается информационной кампанией против нашего государства.

"Что собственно мешало передать раньше и списки, и останки? Если опять же они погибли на этом самолете. Скажу так. Я ознакомился утром с этой информацией. Сегодня будет соответствующее общение. Опять-таки я не скажу, что это будет общение напрямую. Я скажу, что общение через соответствующие каналы коммуникации сегодня состоится", - сказал Лубинец.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время авиакатастрофы Ил-76.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращениф тел украинских военнопленных, якобы погибших в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области РФ.