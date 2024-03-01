Выборы в США: Байден отстает от Трампа во всех 7 ключевых штатах, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Президент США Джо Байден проигрывает бывшему американскому лидеру страны Дональду Трампу во всех семи ключевых штатах: в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.
Согласно опросу, значительная часть американцев в этих штатах выразила обеспокоенность относительно возраста Байдена. В то же время, те же респонденты считают Трампа "опасным".
Во всех семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена.
В Северной Каролине преимущество Трампа самое сильное, здесь он опережает Байдена на 9% с 50% поддержки по сравнению с 41% у Байдена.
В общей сложности Трамп сохранил 6% преимущество над Байденом в Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании - четырех штатах, где Байден лидировал в 2020 году.
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а допомогу Байдена ми зараз дуже сильно відчуваємо!
https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart На цей період нафта має таку різницю
Трамп: -61%
Байден: 53%
Обама: 147%
Тобто різниця складає всього 61%+53%=114%
Цеж не Обама, де різниця за 200%
"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).
По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет. До этого больше всего Россия выручила от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в 2013 году - 376 млрд долларов."
2013, 2022 - рекорд по прибутку
і в цей час Крим та напад
мабуть збіг...
Санкції "із ада" працюють, а в 2022 все рівно новий рекорд прибутку
мабуть збіг...
А?! Гугаль-транслейт?
Різниця полягає лише в тому, що до президенства Порошенка Зе не був президентом (як Трамп); він лише як "молоді регіони" підтримував янека і в 2004-му, і в 2010-му.
Думай-ТЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=tuH_HfxXhas&ab_channel=HerBunk https://www.youtube.com/watch?v=tuH_HfxXhas&ab_channel=HerBunk
Бо нам реально всім пєхдєс прийде від альянса Китай - Іран - Росіія - КНДР (та іхніх холуів з Європи, Африки), нейтралів до них типу Бразиліі.
Амеріканці не думають шо пихдос підкрадається до них крок за кроком? Цікаво просто.
Здохніть обидва, nigapu.