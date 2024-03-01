Выборы в США: Байден отстает от Трампа во всех 7 ключевых штатах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Президент США Джо Байден проигрывает бывшему американскому лидеру страны Дональду Трампу во всех семи ключевых штатах: в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

Согласно опросу, значительная часть американцев в этих штатах выразила обеспокоенность относительно возраста Байдена. В то же время, те же респонденты считают Трампа "опасным".

Во всех семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена.

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В Северной Каролине преимущество Трампа самое сильное, здесь он опережает Байдена на 9% с 50% поддержки по сравнению с 41% у Байдена.

В общей сложности Трамп сохранил 6% преимущество над Байденом в Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании - четырех штатах, где Байден лидировал в 2020 году.

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