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Выборы в США: Байден отстает от Трампа во всех 7 ключевых штатах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

байден,трамп

Президент США Джо Байден проигрывает бывшему американскому лидеру страны Дональду Трампу во всех семи ключевых штатах: в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

Согласно опросу, значительная часть американцев в этих штатах выразила обеспокоенность относительно возраста Байдена. В то же время, те же респонденты считают Трампа "опасным".

Во всех семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена.

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В Северной Каролине преимущество Трампа самое сильное, здесь он опережает Байдена на 9% с 50% поддержки по сравнению с 41% у Байдена.

В общей сложности Трамп сохранил 6% преимущество над Байденом в Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании - четырех штатах, где Байден лидировал в 2020 году.

Трамп випереджає Байдена в опитуваннях

Вибори у США

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Автор: 

Байден Джо (2790) выборы (24733) США (26835) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+31
Черговий мудрий нарід готує собі свій "чонгар"...
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01.03.2024 13:32
+26
Американський наріт наголосує собі проблем.
Нехай проконсультуються з українським нарітом, як можна все прої*бати поприколу.
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01.03.2024 13:32
+16
Было бы неплохо, если бы Никки Хейли отправила обоих этих пенсионеров на свалку. Хотя Джо можно просто на заслуженный отдых, а вот рыжего на нары в обязательном порядке.
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01.03.2024 13:35
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Трамп был лучшим президентом США за всю историю, ну может еще Джеферсон и Рузвельт. И все.
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01.03.2024 14:25 Ответить
..ещё и земля плоская... теперь всё
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01.03.2024 15:08 Ответить
Ну да, я дебила Рузвельта с Рейганом перепутал
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01.03.2024 18:30 Ответить
А що, в США не залишилось нормальних кандидатів у Президенти?
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01.03.2024 14:13 Ответить
как и у нас
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02.03.2024 02:30 Ответить
У нас є, але за них не проголосують.
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02.03.2024 19:38 Ответить
Пора демократам зробити заміну Байдена на більш молодого кандидата в президенит, інакше цю гонку можна програти з розгромним результатом приблизно 73на25 процента
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01.03.2024 14:14 Ответить
Дем.партія мала чотири роки, щоб висунути і розкрутити молодого кандидата із свого середовища, щоб на його фоні Трамп виглядав старим параноїком. Байден і зараз президент і як це Україні? Припустимо Джозеф виграє вибори, а республіканці далі контролюють конгрес, а будуть довибори і сенат і як тоді.
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01.03.2024 14:26 Ответить
У зв'язку із сьогоднішньою нашою ситуацією - нічого дивного. Байден загрався поставивши свої виборчі інтереси і допомогу Україні у зв'Язку.
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01.03.2024 14:27 Ответить
*****, як ви, брехуни, все плутаєте... на чорне - біле, і навпаки... Так само, як в 2019-му.
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01.03.2024 15:32 Ответить
як мінімум Трамп з яйцями.
а допомогу Байдена ми зараз дуже сильно відчуваємо!
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01.03.2024 14:48 Ответить
Згідно соціологічних опитувань, велику частину американців турбує вік Байдена, в той же час Трамп лише на декілька років молодший. Мабуть людина із сіном на голові витягне ще раз щасливий білет.
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01.03.2024 14:58 Ответить
Як це у американців працює- спочатку вигнали, потім знову полюбили?!
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01.03.2024 15:02 Ответить
Перекличка байдендрочерів . Тільки при президентстві байдена почалась війна. Він все зробив щоб підняти ціни на нафту , щоб москалі мали нескінченну фінансову підтримку на війну. Тому вони шалено штурмують укріпрайони щоб коли прийде Трамп , та піде ціна на нафту вниз вони мали найкраще положення для переговорів та як більше захопленої території для торгів. А байден відробляє гроші нафтогазових монополій, где також працює його синок. Нічого особистого тільки бізнес.
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01.03.2024 15:05 Ответить
Йде 38й місяць президенства
https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart На цей період нафта має таку різницю
Трамп: -61%
Байден: 53%
Обама: 147%

Тобто різниця складає всього 61%+53%=114%
Цеж не Обама, де різниця за 200%

"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).

По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет. До этого больше всего Россия выручила от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в 2013 году - 376 млрд долларов."

2013, 2022 - рекорд по прибутку
і в цей час Крим та напад
мабуть збіг...

Санкції "із ада" працюють, а в 2022 все рівно новий рекорд прибутку
мабуть збіг...
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01.03.2024 22:51 Ответить
некрономикон
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01.03.2024 15:06 Ответить
Згадайте результати екзітполів після виборів - Байден відстав навіть тоді, коли переміг. Всі ці екзітполи та опитування куплені трампістами, а на виборах демократи максимально мобілізуються та переможуть несподіванно для тих, хто довіряє купленим опитуванням
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01.03.2024 15:17 Ответить
Запам'ятайте, цей пакет на 60 млрд. все таки вижмуть. Але це останній пакет від США. І що збирається робити країна з жінкою у 15 млрд. Баксів у 2025? І це враховуючи вже з пакетом Євросоюзу... Оцей рік для економіки буде останнім, де ще можна якось перебитись і позатикати за рахунок інших. Далі все рухне як картковий дім.
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01.03.2024 15:28 Ответить
Пекельні борошна...
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01.03.2024 17:30 Ответить
"І що збирається робити країна з жінкою у 15 млрд. Баксів у 2025?"

А?! Гугаль-транслейт?
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01.03.2024 19:08 Ответить
суперечка "хто буде кращим Президентом - Байден чи Трамп" на 99% схожа на аналогічну суперечку в Україні від 2019-го року стосовно Порошенка і Зе.
Різниця полягає лише в тому, що до президенства Порошенка Зе не був президентом (як Трамп); він лише як "молоді регіони" підтримував янека і в 2004-му, і в 2010-му.

Думай-ТЕ.
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01.03.2024 15:37 Ответить
Весела передвиборча пісенька:
https://www.youtube.com/watch?v=tuH_HfxXhas&ab_channel=HerBunk https://www.youtube.com/watch?v=tuH_HfxXhas&ab_channel=HerBunk

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01.03.2024 22:36 Ответить
довбані демократи....що обама віддав ***** крим,що байден віддає Україну.а ядерну зброю забрали,і під гарантії.
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01.03.2024 16:19 Ответить
Так забрали ядерну зброю при Клінтоні, €πаниє демократи , російські куйлососи.
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01.03.2024 18:05 Ответить
А шо, бляха крім 90 річного байдена нікого бляха нема там? та тоді нам всім ******.
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01.03.2024 16:40 Ответить
та ему только 82 . А если серьезно, то нет, не видно никого, пока.
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01.03.2024 19:09 Ответить
Така велика краіна як Америка, а кризіс з політиками як і у нас. Відчуття, що одні "95 квартальці" там. Куди у 82 вже лізти, щоб він там вмер на якісь нараді... Виж там вожете впливати на своіх політиків, знайдіть когось достойного, тікі не такого дєбіля як там є якісь молодий від республіканців, індус здається. Таку чухню меле...

Бо нам реально всім пєхдєс прийде від альянса Китай - Іран - Росіія - КНДР (та іхніх холуів з Європи, Африки), нейтралів до них типу Бразиліі.

Амеріканці не думають шо пихдос підкрадається до них крок за кроком? Цікаво просто.
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01.03.2024 19:33 Ответить
Але ж економіка в США на підйомі. Чого ще амерам треба? Величі? Чи просто з жиру бісятся?
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01.03.2024 19:42 Ответить
2 старих ї6анux y6людки, поміщених на владі.
Здохніть обидва, nigapu.
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01.03.2024 22:41 Ответить
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