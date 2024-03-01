Производство боеприпасов в РФ, вероятно, достигнет пика в ближайший год из-за ограниченных мощностей, - британская разведка
В британской разведке считают, что оборонно-промышленный комплекс РФ не способен полностью удовлетворить потребности войны против Украины, но в то же время способен обеспечить превосходство Украины в 2024 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Минобороны Британии от 1 марта.
Как отмечается, российская оборонная промышленность в 2023 году существенно нарастила производство за счет увеличения количества работающих в ОПК людей до 3,5 млн человек, увеличения количества изменений и расширения имеющихся производственных линий.
В то же время, увеличение производства происходит за счет восстановления и модернизации существующих запасов, а не нового производства. К примеру, подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состоит из отремонтированных машин.
Кроме того, в 2023 году выросло производство артиллерийских боеприпасов. "Однако производство боеприпасов, вероятно, достигнет пика в следующие 12 месяцев, учитывая ограниченные мощности", – говорится в обзоре.
"Хотя оборонная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить потребности российских операций против Украины, она почти наверняка способна обеспечить материальное превосходство над Украиной в течение 2024 года", - утверждают в британской разведке.
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Не дивно що ми в такій дупі, бо 73 % не вміє правильно розставляти пріоритети.
а народ зрозуміє
головне не кричати один день - асфальт
а другий - боеприпаси
ви там на кацапії зовсім здичавіли
єфіопец пушкін в гробу вращається пропелером
Лише кинидири передала 2,5 млн.тонн.
"Толі дощ толі сніг, толі буде толі нiт. "