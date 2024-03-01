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Производство боеприпасов в РФ, вероятно, достигнет пика в ближайший год из-за ограниченных мощностей, - британская разведка

рф,боєприпаси

В британской разведке считают, что оборонно-промышленный комплекс РФ не способен полностью удовлетворить потребности войны против Украины, но в то же время способен обеспечить превосходство Украины в 2024 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Минобороны Британии от 1 марта.

Как отмечается, российская оборонная промышленность в 2023 году существенно нарастила производство за счет увеличения количества работающих в ОПК людей до 3,5 млн человек, увеличения количества изменений и расширения имеющихся производственных линий.

В то же время, увеличение производства происходит за счет восстановления и модернизации существующих запасов, а не нового производства. К примеру, подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состоит из отремонтированных машин.

Также читайте: Северная Корея отправила в Россию 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, - ГУР

Кроме того, в 2023 году выросло производство артиллерийских боеприпасов. "Однако производство боеприпасов, вероятно, достигнет пика в следующие 12 месяцев, учитывая ограниченные мощности", – говорится в обзоре.

"Хотя оборонная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить потребности российских операций против Украины, она почти наверняка способна обеспечить материальное превосходство над Украиной в течение 2024 года", - утверждают в британской разведке.

Читайте также: РФ готовит свой ОПК к длительной войне в Украине, - ISW

Автор: 

Великобритания (4982) разведка (4179) россия (95660) ОПК (148)


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Топ комментарии
+6
Звичайно досягне піку і буде в рази більшою ніж в України. Кацапи звісно ідіоти але ж не на стільки щоб замість підготовки до війни жерти шашличок і будувати дороги замість того щоб робити нові снаряди
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01.03.2024 13:46
+1
Медведев набросился на директоров военных заводов РФ с «телеграммой Сталина»
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01.03.2024 13:43
+1
Як давно ти по нашим "дорогам" їздив?
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01.03.2024 14:10
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Медведев набросился на директоров военных заводов РФ с «телеграммой Сталина»
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01.03.2024 13:43 Ответить
Звичайно досягне піку і буде в рази більшою ніж в України. Кацапи звісно ідіоти але ж не на стільки щоб замість підготовки до війни жерти шашличок і будувати дороги замість того щоб робити нові снаряди
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01.03.2024 13:46 Ответить
не так - кацапи повиривали асфальт на всіх дорогах росії на виробництво асфальтових снарядів
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01.03.2024 13:52 Ответить
Таку країну хрін хтось захопить
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01.03.2024 16:14 Ответить
В нас зараз найбільше у світі доріг і найвищої якості. Мабуть...
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01.03.2024 13:53 Ответить
Як давно ти по нашим "дорогам" їздив?
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01.03.2024 14:10 Ответить
Дороги не подобаються? спробуй по залізничній колії їхати. Ідеальна поверхня, лише на стиках трохи підскакуєш.
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01.03.2024 17:33 Ответить
Я задав питання, а не питав поради на чому їздити. Ще раз: Як давно ти по нашим "дорогам" їздив?
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02.03.2024 10:08 Ответить
Я дав пораду не на чому їздити, а по чому. Дороги часів німецької окупації не застав, а часів російської окупації пам'ятаю, як хто проїде - то пилюка підіймається. Як давно їздив?...учора на тролейбусі їхав.
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02.03.2024 10:28 Ответить
В очевидь від демагога більшого чекати не варто. Відповіді я так і не почув.
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02.03.2024 10:40 Ответить
А як би ти відповів на моєму місці?
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02.03.2024 10:48 Ответить
Я задав дуже просте питання, відповіді так і не почув. Уточнююче питання: автотранспорт маєш, коли на ньому виїжджав на дорогу? Мені вже байдуже, але цікаво чи ти впораєшся з таким питанням.
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02.03.2024 10:54 Ответить
Автотранспорту не маю. У скільки балів ти оцінив би мою відповідь по стобальній шкалі?
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02.03.2024 11:02 Ответить
Ми не в школі і я не вчитель, і взагалі я такою ******* не займаюся. Досить того що нарешті спромігся і відповів.
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02.03.2024 18:48 Ответить
Спасіба батюшка...
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02.03.2024 18:56 Ответить
Кушайтє на здаров`є матушка.
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02.03.2024 19:10 Ответить
дєрзка...
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02.03.2024 19:16 Ответить
Таке нагальне питання зараз- дороги
Не дивно що ми в такій дупі, бо 73 % не вміє правильно розставляти пріоритети.
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02.03.2024 19:09 Ответить
так асфальт чи боеприпаси - ви вже визначіть пріорітет?
а народ зрозуміє
головне не кричати один день - асфальт
а другий - боеприпаси
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01.03.2024 16:25 Ответить
Почнемо з того, що коренем слова асфальт є ас, а англ. ass - укр.дупа. Такий от пріорітет...
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01.03.2024 16:48 Ответить
до слез - префікс "ас" слова назвати коренем
ви там на кацапії зовсім здичавіли
єфіопец пушкін в гробу вращається пропелером
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01.03.2024 20:47 Ответить
Сам ти префікс...
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02.03.2024 09:10 Ответить
То треба ті потужності та заводи та стратегічні бомбардувальники нищити. Для цього шо треба? Так таураси та ф16.
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01.03.2024 13:57 Ответить
Так,звичайно.
Лише кинидири передала 2,5 млн.тонн.
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01.03.2024 14:21 Ответить
а де наші снаряди заводи працюють на пів зміни не державного фінансування
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01.03.2024 15:02 Ответить
оборонно-промисловий комплекс РФ не здатний повністю задовольнити потреби війни проти України, але водночас здатний забезпечити перевагу над Україною,США І ЄС РАЗОМ ВЗЯТИХ 2024 році.
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01.03.2024 15:43 Ответить
В британской разведке считают:
"Толі дощ толі сніг, толі буде толі нiт. "
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01.03.2024 16:21 Ответить
ви своі бляха снаряди готуйте, а то в вас рашка вже 15 год розвалюється і ніяк не розвалиться
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01.03.2024 16:36 Ответить
 
 