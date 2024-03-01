Наша стратегия - не дать России победить, но французы не будут умирать за Украину, - глава МИД Сежурне

Во Франции заявили, что предпринимают действия, направленные на то, чтобы избежать войны.

Об этом заявил глава МИД Стефан Сежурне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы избежать войны и, очевидно, не прибавлять французам тревоги, а значит, наша стратегия в настоящее время неопределенности направлена именно на то, чтобы не дать России победить", – пояснил он.

"Французы не будут умирать за Украину или видеть боевые действия, поскольку наши границы четко установлены - не дать России победить. И это то, что сказал президент республики", - добавил министр.

По словам Сежурне, крах Украины будет стоить миру гораздо дороже.

В то же время последние заявления Макрона он назвал такими, что позволяют Франции быть "на правильной стороне истории".

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"У нас есть информация, (согласно которой) Россия не остановится на достигнутом", - сказал министр иностранных дел, комментируя ситуацию с Молдовой и Приднестровьем, которое обратилось в Москву с просьбой о защите.

Сежурне провел параллель с судетским эпизодом. "Мы не можем оказаться в том же периоде, что и в сентябре 1938 года, когда Чехословакия была отдана за мимолетный мир", - подытожил глава французской дипломатии.

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Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Позже Макрон подчеркнул, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину взвешена и продумана.