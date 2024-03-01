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Новости Война
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Наша стратегия - не дать России победить, но французы не будут умирать за Украину, - глава МИД Сежурне

стефан,сежурне

Во Франции заявили, что предпринимают действия, направленные на то, чтобы избежать войны.

Об этом заявил глава МИД Стефан Сежурне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы избежать войны и, очевидно, не прибавлять французам тревоги, а значит, наша стратегия в настоящее время неопределенности направлена именно на то, чтобы не дать России победить", – пояснил он.

"Французы не будут умирать за Украину или видеть боевые действия, поскольку наши границы четко установлены - не дать России победить. И это то, что сказал президент республики", - добавил министр.

По словам Сежурне, крах Украины будет стоить миру гораздо дороже.

В то же время последние заявления Макрона он назвал такими, что позволяют Франции быть "на правильной стороне истории".

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"У нас есть информация, (согласно которой) Россия не остановится на достигнутом", - сказал министр иностранных дел, комментируя ситуацию с Молдовой и Приднестровьем, которое обратилось в Москву с просьбой о защите.

Сежурне провел параллель с судетским эпизодом. "Мы не можем оказаться в том же периоде, что и в сентябре 1938 года, когда Чехословакия была отдана за мимолетный мир", - подытожил глава французской дипломатии.

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Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Позже Макрон подчеркнул, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину взвешена и продумана.

Автор: 

Франция (3523) Макрон Эмманюэль (1312) Сежурне Стефан (26)


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Топ комментарии
+24
Французи й за Францію не дуже так вмирали (як скажемо британці), уряд здав країну Гітлеру та й все...
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01.03.2024 13:57
+19
Не дати Росії перемогти і дати Україні перемогти Росію - це дуже різні речі.

Всі на Заході досі не можуть собі уявити розгром РФ. Або не хочуть.
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01.03.2024 13:59
+17
Та ви і за себе не готові вмирати! Ніхто на вас і не розраховує! Піаф співала для фашистів, про шанель теж мови нема!
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01.03.2024 13:58
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Примерно лет 85 назад в совдепии молодой песню шуточную пели в пол голоса. ,,Мы смело в бой пойдём----и мы за вами. И как один умрём---умирайте сами,,. Угадайте, какой народец отвечает во второй части предложения в песне? Подсказка---но это не французы.
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01.03.2024 23:10 Ответить
Та ніхто і не заставляє вмирати- треба вбивати кацапів за Україну.
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02.03.2024 00:08 Ответить
Зброю дайте , не жміться.
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02.03.2024 00:09 Ответить
рф підняла на вуха всі соцмережі у Франції,наплив раша ботів що косять під французів зашкалює , і так вони хочуть створити якусь суспільну думку щоб тиснути на політиків..
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02.03.2024 00:23 Ответить
дайте оружие и хавате дальше лягушек.
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02.03.2024 05:19 Ответить
А хавать раков нормалек ?
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02.03.2024 06:38 Ответить
Вояки
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02.03.2024 08:01 Ответить
Читаєш тупе рагульське бидло і дивуєшся, наскільки воно далеке від розуміння допомоги нам Франції... тупим зебілам все мало і обсирають тих хто допомагає
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02.03.2024 10:40 Ответить
Французи не будуть вмирати за Україну,їх до того часу виріжуть араби...
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02.03.2024 21:15 Ответить
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