Ни одна страна не может поставить такое количество боеприпасов, которое нужно Украине для победы в артиллерийской войне, - Камышин

Ни одна страна в мире не имеет столько боеприпасов, сколько нужно Украине для победы в артиллерийской войне с Россией, даже в Соединенных Штатах.

Об этом в интервью британскому The Independent заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, поскольку разгорается жестокая артиллерийская война, Украине нужно такое количество боеприпасов, которое "ни одна страна не может поставить" даже из Соединенных Штатов.

Поэтому Украина разрабатывает более "экономически эффективные средства для удержания фронта", одновременно максимизируя внутреннее производство, отметил он.

Камышин рассказал, что в 2023 году мощности внутреннего оборонного производства Украины выросли втрое, а в этом году планируется увеличить их в шесть раз.

По словам министра, Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, поскольку БПЛА "внезапно стали краеугольным камнем на самых современных полях сражений в Украине".

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"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем произвести более миллиона FPV-дронов, а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в России. Это меняет правила игры", - подчеркнул он.

Камышин добавил, что украинские оборонные технологии "действительно крутые" и вместе с недавно сформированными Силами беспилотных систем "они принесут результаты".

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