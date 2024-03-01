Ни одна страна не может поставить такое количество боеприпасов, которое нужно Украине для победы в артиллерийской войне, - Камышин
Ни одна страна в мире не имеет столько боеприпасов, сколько нужно Украине для победы в артиллерийской войне с Россией, даже в Соединенных Штатах.
Об этом в интервью британскому The Independent заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, поскольку разгорается жестокая артиллерийская война, Украине нужно такое количество боеприпасов, которое "ни одна страна не может поставить" даже из Соединенных Штатов.
Поэтому Украина разрабатывает более "экономически эффективные средства для удержания фронта", одновременно максимизируя внутреннее производство, отметил он.
Камышин рассказал, что в 2023 году мощности внутреннего оборонного производства Украины выросли втрое, а в этом году планируется увеличить их в шесть раз.
По словам министра, Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, поскольку БПЛА "внезапно стали краеугольным камнем на самых современных полях сражений в Украине".
"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем произвести более миллиона FPV-дронов, а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в России. Это меняет правила игры", - подчеркнул он.
Камышин добавил, что украинские оборонные технологии "действительно крутые" и вместе с недавно сформированными Силами беспилотных систем "они принесут результаты".
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кацапський - 100$
далі сам
Європа МАЄ достатньо боеприпасів для України
Немає - політичної волі.
Голоний європейський "барон боеприпасів" - це Макрон
Макрон дозує боеприпаси для України
Більше того, як тільки Україна почала перемагати дронами - Макрон зразу підсуєтився та організував "дронову коаліцію", щоб дозувати крім боеприпасів і дрони...
... дальше більше - як тільки Україна почала виробництво дальнобійних С-200 - Макрон знову тут як тут - ось вам "коаліція по дальнобійному озброенню"
Макрон як той павук - ВСЕ повинно йти через нього - снаряди, дрони, дальнобійка
... і не доведи Господи - дати більше - кацап не повинні програти...
... а його останні заяви про французькі війська в Україні - це звичайний сарказм - мол і військових дозувати будемо
відтягне час остаточної смерті?
як помирать так з музикою!!!
далі сам.
друже - логіка війни заходу та логіка війни росії - інакші
на заході бажають воювати щоб заробляти гроші - тому зброя та снаряди - дорогі
на кацапії - бажають воювати просто так - їм подобається вбивати - тому чим дешевше - ти краще
а на паРаші "додана" вартість складає 1000% від реальної вартості будь чого, крадуть всі і по максимуму, ось я до чого.
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/the-empire-of-profit-and-its-status про те чому боеприпас Європі 6 раз дорожчий чим на кацапах
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/the-empire-of-profit-and-its-status взагалі - почитай того ж тома купера
але думаю тобі потрібно інше чим реальність
наглядна демонстрація танк "армата" та літак "сухий". з ************ все те ж саме.
і всі ці байки про те, що жодна країна не може...ну і таке інше бла-бла-бла, це саме бла-бла-бла і нічого іншого. Південна Корея може, США можуть, Австралія, Канада, та купа країн може, задовбуся перераховувати, бо не може і не хоче - це не одне й те ж.
За словами Бауера, ціна за один артилерійський снаряд зросла до 8 тис. євро ($8 489,60) з 2 тис. євро до нападу Росії на Україну.
https://www.reuters.com/world/nato-urges-common-standards-curbs-protectionism-boost-artillery-output-2023-10-24/
я приймав участь в утилізації снарядів, які були виготовлені в середині і наприкінці 70-х років минулого сторіччя, то десь приблизно 20 відсотків не вибухало взагалі, ще відсотків 35-40 вибухали як китайські петарди.
Єдине що від нього треба- працювати а не мізки пудрити.
А як би на вас напала рашка? Вам казково повезло, що на їхньому шляху опинились українці, які ціною своїх життів стримують цю навалу.
...того нема, сього нема...
Здайомсуууу!
Про "мільйон" дронів" та "зростання оборонної промисловості" краще промовчу.
питання в ціні, за 8000е, вони нафіг не потрібні.
І тоді *********** у московитів поменшає.
Росія робить та отримує набагато більше *********** ніж потрібно Україні.
Походу Камишин цей - чергове безглузде ляпало ЗЄвлади.
ви Зе Гниди неспроможні даже ящика зробити під снаряд, один піар і звіздосики
Крім,може,кинидири,яка 73 під санкціями.
То називається разоМ. Якось він про дрони каже: "може будуть?"
...а може і не будуть, га?
30 років червоні директори Кучманоїда, а потім їх нащадки дерибанили Україну як могли.
Довели Шостинську "Зірку" до банкрутства.
Наразі основним виробником порохів є "дружній" нам Китай.
Ви всі як з іншої планети...
А разом? Теж слабО?
Затяжних багатомісячних артилерійських боїв із застосуванням сотень тисяч/мільйонів снарядів ця концнпція не передбачала.
Франція на рік виробляє снарядів 155-мм у кількості, яку ЗСУ вистачить на 3 дні. Ця вся статистика є в інтернеті.
Ставку на арту робили срср/*********, КНР та КНДР. Саме вони мають найбільші запаси снарядів для ствольної арти у Світі.