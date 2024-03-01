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Новости Война
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Ни одна страна не может поставить такое количество боеприпасов, которое нужно Украине для победы в артиллерийской войне, - Камышин

зброя,війна

Ни одна страна в мире не имеет столько боеприпасов, сколько нужно Украине для победы в артиллерийской войне с Россией, даже в Соединенных Штатах.

Об этом в интервью британскому The Independent заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, поскольку разгорается жестокая артиллерийская война, Украине нужно такое количество боеприпасов, которое "ни одна страна не может поставить" даже из Соединенных Штатов.

Поэтому Украина разрабатывает более "экономически эффективные средства для удержания фронта", одновременно максимизируя внутреннее производство, отметил он.

Камышин рассказал, что в 2023 году мощности внутреннего оборонного производства Украины выросли втрое, а в этом году планируется увеличить их в шесть раз.

По словам министра, Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, поскольку БПЛА "внезапно стали краеугольным камнем на самых современных полях сражений в Украине".

Читайте также: Украина догнала РФ в производстве дронов типа Shahed - Камышин

"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем произвести более миллиона FPV-дронов, а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в России. Это меняет правила игры", - подчеркнул он.

Камышин добавил, что украинские оборонные технологии "действительно крутые" и вместе с недавно сформированными Силами беспилотных систем "они принесут результаты".

Читайте также: Бельгия выделит 200 млн евро на чешскую инициативу относительно боеприпасов для Украины

Автор: 

боеприпасы (2342) Камышин Александр (83)


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Топ комментарии
+26
тобто у паРаші є стільки ***********, а жодна країна в світі більше не здатна наробити їх стільки? якась маячня, в якій промислово та технологічно відстала паРаша виставляється світовим лідером у виробництві ***********.
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01.03.2024 14:34
+19
Він що нас за дурнів має? Хто казав про одну країну?
Єдине що від нього треба- працювати а не мізки пудрити.
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01.03.2024 14:37
+11
Ахінея! Або черговий вкид з метою привчити "народонасєлєніє" до думки про капітуляцію!
Про "мільйон" дронів" та "зростання оборонної промисловості" краще промовчу.
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01.03.2024 14:43
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Правила форума Совет форумчан
тобто у паРаші є стільки ***********, а жодна країна в світі більше не здатна наробити їх стільки? якась маячня, в якій промислово та технологічно відстала паРаша виставляється світовим лідером у виробництві ***********.
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01.03.2024 14:34 Ответить
західний боеприпас коштує 600$
кацапський - 100$
далі сам
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01.03.2024 14:44 Ответить
Наш - ничего, бо зебилы почти не выпускают .
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01.03.2024 14:45 Ответить
друже подивися правді в очі
Європа МАЄ достатньо боеприпасів для України
Немає - політичної волі.
Голоний європейський "барон боеприпасів" - це Макрон
Макрон дозує боеприпаси для України
Більше того, як тільки Україна почала перемагати дронами - Макрон зразу підсуєтився та організував "дронову коаліцію", щоб дозувати крім боеприпасів і дрони...
... дальше більше - як тільки Україна почала виробництво дальнобійних С-200 - Макрон знову тут як тут - ось вам "коаліція по дальнобійному озброенню"
Макрон як той павук - ВСЕ повинно йти через нього - снаряди, дрони, дальнобійка
... і не доведи Господи - дати більше - кацап не повинні програти...
... а його останні заяви про французькі війська в Україні - це звичайний сарказм - мол і військових дозувати будемо
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01.03.2024 15:03 Ответить
То й чого ж тодi вже рiк, як головзеб не прислухаеться до Штатiв, що не канючити треба, гаючи час, а вiдбудовувати свiй ВПК; мiнiмум пiв року Байден благав зебiла залягти в глуху оборону, як i Залужний наполягав ще в липнi, припинити безглуздий наступ на мiннi поля, та на доре забетонованi позицii ворога, витрачаючи налiво-направо боекомплект, якого в оборонi хватило б зповна.
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01.03.2024 15:34 Ответить
а що дасть глуха оборона?
відтягне час остаточної смерті?
як помирать так з музикою!!!
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01.03.2024 15:37 Ответить
Даст время Штатам прийти до тями, в отношении помощи. На худой конец, самим нарастить производство боеприпасов, на чем не останавливаться в дальнейшем. А так... по-зебилячому - 5 рокiв загублених шансiв.
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01.03.2024 15:52 Ответить
ФПВ-дрони виготовляти важче і довше, ніж знаряди. Снаряди - то металічні болванки з вибухівкою. Дрони у нас якось почали робити. Що заважає виточувати снаряди?
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01.03.2024 14:56 Ответить
"Болванка" повинна бути зроблена із відповідного матеріалу і з великою точністю, та й підривник просто на станку не виточиш!!! Заповнювати вибухівкою це теж процес не аби який. Тож не треба спрощувати усе!!!
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01.03.2024 14:59 Ответить
Ось дуже "простий" снаряд:
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01.03.2024 15:05 Ответить
FPV дрон менше 100$, але дрон високоточна зброя і може замінити десяток снарядів при прямому попаданні
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01.03.2024 15:11 Ответить
якщо західний ********* коштує 600$ та на паРаші він буде коштувати 6000$, як мінімум. хоча скоріш за все дорожче, там апетити дуже і дуже немалі.
далі сам.
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01.03.2024 15:18 Ответить
це ти до чого?
друже - логіка війни заходу та логіка війни росії - інакші
на заході бажають воювати щоб заробляти гроші - тому зброя та снаряди - дорогі
на кацапії - бажають воювати просто так - їм подобається вбивати - тому чим дешевше - ти краще
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01.03.2024 15:35 Ответить
що ти за маячню несеш? просто так не воює ніхто, ***** в тому числі, якщо звичайні рядові кацапи дохнуть ні за що, це ніяк не означає, що їх хазяїн отримує лише моральне задоволення.
а на паРаші "додана" вартість складає 1000% від реальної вартості будь чого, крадуть всі і по максимуму, ось я до чого.
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01.03.2024 15:41 Ответить
ми про вартість боеприпасу
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/the-empire-of-profit-and-its-status про те чому боеприпас Європі 6 раз дорожчий чим на кацапах
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/the-empire-of-profit-and-its-status взагалі - почитай того ж тома купера
але думаю тобі потрібно інше чим реальність
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01.03.2024 15:47 Ответить
не знаю, яка там в тебе реальність, я саме про вартість **********...та і всього іншого на паРаші. в автократіях та тираніях, таких як паРаша чи Китай, корупція невід'ємна частина державного устрою і вона значно перевищує будь які розумні межі, збільшуючи вартість речей в рази, у порівнянні з рівнозначними в інших країнах.
наглядна демонстрація танк "армата" та літак "сухий". з ************ все те ж саме.
і всі ці байки про те, що жодна країна не може...ну і таке інше бла-бла-бла, це саме бла-бла-бла і нічого іншого. Південна Корея може, США можуть, Австралія, Канада, та купа країн може, задовбуся перераховувати, бо не може і не хоче - це не одне й те ж.
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01.03.2024 16:08 Ответить
October 24, 2023
За словами Бауера, ціна за один артилерійський снаряд зросла до 8 тис. євро ($8 489,60) з 2 тис. євро до нападу Росії на Україну.

https://www.reuters.com/world/nato-urges-common-standards-curbs-protectionism-boost-artillery-output-2023-10-24/
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01.03.2024 17:44 Ответить
двбйби зелені
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01.03.2024 14:45 Ответить
Куди поділись закуплені у 2018 році в Південної Кореї лінії по виробленню снарядів 122, 152, 155 мм, що були встановлені тоді ж на ДАХК "Артем"???!!!
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01.03.2024 14:56 Ответить
Зеленим покидькам весь час насрати на снаряди було,головне асфальт лінія ця робила 1 раз на тиждень, якщо не помиляюсь....а про зараз не можу написати...мразі зелені тай годі.
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01.03.2024 15:31 Ответить
Не лідер. параша, Іран, КНДР довго накопичували снаряди і не можна виготовити в реальнгом часі те, що вироблялось десятиліттями, але запаси рано чі пізно будуть закінчуватись
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01.03.2024 15:08 Ответить
Головне що ці запаси встигнуть накоїти поки скінчуться, тому - ДОРОГА ЛОЖКА ДО ОБІДУ, а ЗСУ замість черпака, чи хоча б столової ложки, дали барну, навіть не кавову чи чайну!!!
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01.03.2024 15:21 Ответить
Запаси не нескінчені і марнуються вже з 2022 року. Якщо так бездарно посипати снарядами рівняючи все з землею, то жодних запасів не вистачить
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01.03.2024 15:28 Ответить
термін придатності снарядів дуже невеликий: 10-12 років. а якщо їх якість низька, то вдвічі менше.
я приймав участь в утилізації снарядів, які були виготовлені в середині і наприкінці 70-х років минулого сторіччя, то десь приблизно 20 відсотків не вибухало взагалі, ще відсотків 35-40 вибухали як китайські петарди.
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01.03.2024 15:23 Ответить
Розкажи це вибухотехнікам. А то вони надто обережні за залізяками другою світової. За 10-12років снаряди вже вибухають як китайські петарди а 1940х років взагаля як новорічні хлопушки

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01.03.2024 15:33 Ответить
як буду перед дзеркалом - обов'язково розповім.
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01.03.2024 15:34 Ответить
пнх гвнюк. подавай у відставку.
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01.03.2024 14:36 Ответить
Він що нас за дурнів має? Хто казав про одну країну?
Єдине що від нього треба- працювати а не мізки пудрити.
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01.03.2024 14:37 Ответить
ничего себе обнадежил!
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01.03.2024 14:39 Ответить
Ну то поставте скільки можете.
А як би на вас напала рашка? Вам казково повезло, що на їхньому шляху опинились українці, які ціною своїх життів стримують цю навалу.
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01.03.2024 14:40 Ответить
Звичайно що одна не може-але разом зможуть,потрібно лише почати робити а не просто обіцяти...
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01.03.2024 14:42 Ответить
Цей вислів зєлєного "міністра" є підготовкою до капітуляції?
...того нема, сього нема...
Здайомсуууу!
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01.03.2024 14:43 Ответить
Ахінея! Або черговий вкид з метою привчити "народонасєлєніє" до думки про капітуляцію!
Про "мільйон" дронів" та "зростання оборонної промисловості" краще промовчу.
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01.03.2024 14:43 Ответить
Ага, жодна крім Північної Кореї.
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01.03.2024 14:45 Ответить
А "економічно ефективніші засоби для утримання фронту" це, судячи з усього, виловити та відправити під масовані обстріли побільше цивільних, бо недарма ж хламідія казав, що як бракуватиме зброї та припасів то більше буде мобілізовано.
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01.03.2024 14:46 Ответить
Цього року ми можемо зробити понад мільйон FPV-дронів, а також тисячі дронів, які зможуть пролітати понад 1000 км, досягаючи нафтопереробних заводів у Росії. Це змінює правила гри", - наголосив він. При всій повазі, я цього не розумію, навіщо про це говорити завжди тільки в майбутньому часі... та й ще якісь там можливо- майбутні досягнення чомусь можуть змінити правила гри зараз..., це може подіяти на якихось притомних людей, а на непритомних ніякі "грозные грозилки" не діють зовсім...
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01.03.2024 14:50 Ответить
Загалом в Україні за два перших місяця вироблено 200 000 FPV дронів не кажучи про інші типи БПЛА. Я багато чув про те на скільки це ефективна зброя, але замінити артилерію вона НЕ ЗДАТНА, бо велика кількість знешкоджується та перехоплюється ворогом (що із снарядом не станеться), боєзаряд набагато менший, як і швидкість! Тож дрони це добре, але це ОДНА З, а не єдина зброя потрібна для перемоги!!!
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01.03.2024 15:09 Ответить
Тупішої інформації не так часто почуєш, бо ОДНА країна можливо й не здатна забезпечити мільйонами снарядів за рік, хоча ті ж КНДР чомусь спромоглись продати Московії (т.з. "роССії") навіть більше, але ДЕКІЛЬКА країн в змозі. Як кажуть з кожного по нитці - голому рубашка! Тому ця заява безглузда і висновки виходячи з неї звісно не можуть апріорі бути розумними!!!
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01.03.2024 14:52 Ответить
Ну, виходячи з того, що ,,потужні,, західні країни знову в черговий раз відстрочили поставку 1 мільйона ***********, то він заявив вірно. Цей клятий мільйон кочує з місяця в місяць в обіцянках натовських очільників, але віз і нині там.
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01.03.2024 14:53 Ответить
Ну чому? Північна Корея поставляє
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01.03.2024 14:55 Ответить
Тому що накопичила за усі роки радянської окупації
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01.03.2024 15:12 Ответить
Але ж може. Думаєш США не накопичило?
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01.03.2024 15:21 Ответить
Вона їх виготовляє, зараз лінивий не виготовляє снаряди.
питання в ціні, за 8000е, вони нафіг не потрібні.
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01.03.2024 17:47 Ответить
Хочі із штанів вилазь виготовляючи, але вироблене за десятки років не наженеш за рік
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01.03.2024 18:02 Ответить
Знаю за всі 50 років у мільйонах снарядів, вироблених за всі ці роки, які зараз вибухають в Україні
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01.03.2024 18:06 Ответить
нато - пшик?
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01.03.2024 14:55 Ответить
Як ООН - клуб джентельменів
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01.03.2024 15:22 Ответить
Що це за вкиди? Зелені під свою кончину хочуть здати Україну! Вже на іншому новинному сайті написали на яких умовах зелені хотіли капітулювати. Тепер знову піднімають оту ж тему.
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01.03.2024 14:56 Ответить
А що їм залишається робити, якщо найзатятіші патріоти воюють в коментарях на Цензорі, а в ТЦК не поспішають?
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01.03.2024 15:25 Ответить
То може, воювати і ракетами, які знищать російські військові заводи і склади ?
І тоді *********** у московитів поменшає.
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01.03.2024 14:56 Ответить
І знов питання до керівництва країни на котре за усі роки управління нею Зеленського так і не було надано відповіді - Куди поділись закуплені у 2018 році в Південної Кореї лінії по виробленню снарядів 122, 152, 155 мм, що були встановлені тоді ж на ДАХК "Артем"???!!! Може мільйони на них й не виготовити, але те що це було б на користь забезпеченню ************ ЗСУ - ФАКТ!!!
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01.03.2024 15:02 Ответить
Скільки вони можуть виробити, ті кілька ліній? Малесенька краплинка від того, що потрібно.
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01.03.2024 15:33 Ответить
Тому по "Артему" і було стільки прильотів.
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01.03.2024 16:53 Ответить
Цікаво.
Росія робить та отримує набагато більше *********** ніж потрібно Україні.

Походу Камишин цей - чергове безглузде ляпало ЗЄвлади.
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01.03.2024 15:04 Ответить
Знищення нафтогазової інфраструктури справді змінить хід війни, бо вдарить по гаманцям пропутінських еліт а також західних і китайських стейкхолдерів які покупкою нафти і акцій Газпрому спонсорують війну. Окрім того надходжень у бюджет рф тане меньше, тому россіяни так бояться знищення нафтової інфраструктури, просувають на захід риторику що це загрожує стабільності тому не давайте їм ракети, і схоже що Шольца це переконує...
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01.03.2024 15:05 Ответить
Північна корея може
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01.03.2024 15:06 Ответить
А що ви хочете почути від влади,яка бреше і краде.
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01.03.2024 15:10 Ответить
Жодня людина не може накачати стільки м'язів, щоб задушити ведмедя чи забодати бика, але вона може знищити тварюк іншими способами. Не обов'язково знищувати ворога його ж засобами. Так і зі снарядами - потрібно шукати більше ефективні ******* засоби знищення артилерії ворога ніж осипати його снарядами як сто років тому. Звісно потрібні і снаряди, але високоточна зброя більше ефективна і повинна бути у пріоритеті.
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01.03.2024 15:15 Ответить
Нагадаю що ця особа міністр із ПИТАНЬ стратегічних галузей промисловості (що це за пузирка незрозуміло), тому із ВІДПОВІДЯМИ на питання в нього дуже погано!
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01.03.2024 15:15 Ответить
Феєричний дебіл! Сам не розуміє, що каже
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01.03.2024 15:17 Ответить
К северной корее, ирану обращались? Может на зерно поменялись бы?
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01.03.2024 15:22 Ответить
що воно куйню несе....???заключіть договір криворукі ,які крім красти, не вміють самі організувати виробництво у безперервному циклі з випуску *********** із Північно-Корейським недомірком на більш вигідних умовах.від рашиста....
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01.03.2024 15:33 Ответить
Жодна країна не може поставити таку кількість ***********, яка потрібна Україні для перемоги в артилерійській війні, - Камишін Джерело:

ви Зе Гниди неспроможні даже ящика зробити під снаряд, один піар і звіздосики
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01.03.2024 15:38 Ответить
Вот я опупеваю с зебилов и справа с Т.Кароль на картинке. Бездарь , нафига оно(все вместе взятое) мелькает промеж глаз?
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01.03.2024 15:55 Ответить
"Пировали, веселились, подсчитали, прослезились"..
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01.03.2024 16:02 Ответить
Шумел Камышин
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01.03.2024 16:06 Ответить
вывод какой? если нет снарядов? по кулебе с лопатами? для этого мобилизация?
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01.03.2024 16:17 Ответить
Довбойоб!!! Ти сам у них аудит проводив,чи Буданга виложив на стіл свої розвіддані?
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01.03.2024 16:18 Ответить
Звичайно,не може.
Крім,може,кинидири,яка 73 під санкціями.
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01.03.2024 16:33 Ответить
Міністр - ДЄБІЛ.
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01.03.2024 16:33 Ответить
Якшо українці 4 роки аплодували мирним очам зеленского - то причому тут увесь світ - та йдіть ви нах...рін, такі мудрили українськи з своїм зеленским.
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01.03.2024 16:43 Ответить
Ну то може якась страна, а може 2 чи 3 таких страни та + Українській УкрОборонПром, то може вийде навіть більше?
То називається разоМ. Якось він про дрони каже: "може будуть?"
...а може і не будуть, га?
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01.03.2024 16:44 Ответить
Шо він нам лапшу вішає ? Чому за два роки ми не робимо 155-мм заряди самі ?
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01.03.2024 16:48 Ответить
Тому що в нас нема свого виробництва порохів.
30 років червоні директори Кучманоїда, а потім їх нащадки дерибанили Україну як могли.
Довели Шостинську "Зірку" до банкрутства.
Наразі основним виробником порохів є "дружній" нам Китай.
Ви всі як з іншої планети...
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01.03.2024 18:00 Ответить
Ні на що не здатні зелені дегенерати, ну так ПРАЦЮЙТЕ щоб була зброя, думайте що робити щоб вона появилась, відосіками Зеленського ще ніхто не перемагав
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01.03.2024 17:02 Ответить
Жодна країна у світі не має стільки ***********, скільки потрібно Україні для перемоги в артилерійській війні з Росією Джерело:

А разом? Теж слабО?
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01.03.2024 18:25 Ответить
Вистачить декількох країн,щоб вистачило ***********,рашка і так не може ради дати
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01.03.2024 18:31 Ответить
Не вистачить. Концепція ведення війни блоком НАТО передбачала масове застосування ракет малої та середньої дальності, з наземних пускових установок, а також авіації.
Затяжних багатомісячних артилерійських боїв із застосуванням сотень тисяч/мільйонів снарядів ця концнпція не передбачала.
Франція на рік виробляє снарядів 155-мм у кількості, яку ЗСУ вистачить на 3 дні. Ця вся статистика є в інтернеті.
Ставку на арту робили срср/*********, КНР та КНДР. Саме вони мають найбільші запаси снарядів для ствольної арти у Світі.
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01.03.2024 18:57 Ответить
Це така відмовка? Він знає прислів'я "з миру по нитці - голому сорочка"? Чи він здатен вести справу тільки з однією країною, яка дасть відкат, або просто подарує ті **********? Можу підказати одну таку - расєя
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01.03.2024 18:57 Ответить
Боже, який ідіот! Штати виробляють в рази більше снарядів, ніж рашка!
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01.03.2024 19:30 Ответить
І знову зелений ******...
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02.03.2024 05:54 Ответить
Треба заміновувати територію вздовж,і чекати ***********,але багато має бути тоді ідемо в бій
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03.03.2024 09:40 Ответить
 
 