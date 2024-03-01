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ТЦК Тернопольщины о смерти мужчины в своем учреждении: "Внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь"

мобілізація,тцк

Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал смерть 49-летнего жителя Чортковского района, доставленного в местную больницу из ТЦК в городе Бучач.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ТЦК в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"27 февраля 2024 года 49-летнему жителю Тернопольской области внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП (расположен в Бучаче, - ред.). Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи", - говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что мужчина был доставлен в КНП "Бучацкая городская больница" каретой скорой медицинской помощи с диагнозом "приступ судорог амнезии эпилепсии".

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"29.02.2024 он скончался в помещении больницы, предварительный диагноз эпилепсия, судорожный синдром", – добавили в ТЦК.

Там отметили, что по этому факту идет расследование. И выразили семье умершего соболезнования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Бучаче Тернопольской области умер военнообязанный, который 2 дня находился на территории ТЦК. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Автор: 

смерть (9230) ТЦК (537) Тернопольская область (729)


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Топ комментарии
+32
Звичайно ж, що ніякого тиску на людину за дві доби в ТЦК не було. Чаєм пригощали та бутербродами .
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01.03.2024 15:02
+25
От якби половину отих ТЦКашників реально посадили за вбивство то таких випадків поменшало
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01.03.2024 15:02
+23
Точно годен был. и такие ублюдки в каждом военкомате.
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01.03.2024 15:02
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"Ой, а як так вийшло, ми тут зовсім нідочого"(с)
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01.03.2024 15:01 Ответить
Точно годен был. и такие ублюдки в каждом военкомате.
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01.03.2024 15:02 Ответить
Раз дошел до военкомата на своих двух - значит здоров и годен. Значит какой вывод: просто не идешь туда, а раз не пришел значит дойти не смог, значит здоровля нету
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01.03.2024 15:23 Ответить
От якби половину отих ТЦКашників реально посадили за вбивство то таких випадків поменшало
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01.03.2024 15:02 Ответить
іх нізя-ані дєляца с кєм нада дєнєжкамі...
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01.03.2024 15:06 Ответить
Якби міцні здорові хлопці, які перепливають річки, щоб втекти за кордон, були б у військах, то таким, як ця людина, не треба було туди навіть йти. І ще! На початку війни навіть пенсіонери йшли... А зараз багато здорових і міцних хлопців їдуть, знаходячи привід не воювати. Нехай інші там будуть. Дайте нам те й те... А як же ті люди, що на початку війни пішли - їм також треба було якісь умови виставляти?
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01.03.2024 17:36 Ответить
Да это они заставили избивать до смерти челоа
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01.03.2024 17:47 Ответить
Звичайно ж, що ніякого тиску на людину за дві доби в ТЦК не було. Чаєм пригощали та бутербродами .
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01.03.2024 15:02 Ответить
Похмелитись не дали. Ось і не витримав.
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01.03.2024 15:45 Ответить
Не відмазуйтесь, вбивці...
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01.03.2024 16:48 Ответить
Объясните мне одно: люди не призваны, не мобилизованы, законов не нарушали - на каком основании их лишают воли на несколько суток, без суда причем?
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01.03.2024 18:14 Ответить
Звичайні вбивці.
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01.03.2024 15:04 Ответить
Убийцы
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01.03.2024 15:05 Ответить
Приходьте, оновлюйте дані.
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01.03.2024 15:05 Ответить
а лучше сразу врывайся в третью штурмовую, зачем этот пафос, данные там какие-то обновлять
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01.03.2024 15:24 Ответить
В 3-ю штурмовую с плохим здоровьем и старых не возьмут, таких только в роту " дедов" смертников, или как они их называют там
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01.03.2024 16:49 Ответить
Були просто хитродупими помийними котами. Тепер інший рівень. Професійне зростання очевидне.
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01.03.2024 15:07 Ответить
Людину з епілепсією тримати 2 доби в приміщенні ТЦК... Щоб вони пови3диxали cyки... Сподіваюся, їх якщо не посадять за вбивство, то хоча б викинуть на мороз із повістками в зубах.
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01.03.2024 15:07 Ответить
Так, вже "зникла" дата 25 лютого.
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01.03.2024 15:15 Ответить
Звісно, вже не тримали, коли стаття за умисне вбивство як мінімум для воєнкома на обрії замаячила...
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01.03.2024 15:16 Ответить
Вот теперь я понимаю Кавказ и обычай кровной мести! Что- то в этом есть
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01.03.2024 18:16 Ответить
У Бучачі на Тернопільщині люди вийшли на протест через смерть чоловіка, після його перебування у ТЦК

Міський голова запевнив, що вийде до людей після того, як вони поспілкуються із воєнкомом, який також має бути невдовзі.

Натовп невдоволений «поясненнями» військкома та вимагає розслідування справи за вбивством чоловіка, якого ТЦК побили до смерті.
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01.03.2024 15:10 Ответить
Тцк ще мабуть не розуміють що їх чекає після війни.це зараз вони ходять не бояться(хотя деякі вже додому не самі їздять)
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01.03.2024 15:22 Ответить
Ничего себе не боятся, а маски -балаклавы на ******* им зачем тогда. Есть еще практика тасовать рыбаков по областям, шоб местные потом не порешали их
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01.03.2024 15:26 Ответить
Буде як з поліцаями на Київщині в часи 2 ї світової після деокупації від фашистів. Не всіх червона влада судила.....
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01.03.2024 15:29 Ответить
З квітами і кульками
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01.03.2024 15:22 Ответить
Угу. Приблизно як з Навальним. Уроди
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01.03.2024 15:11 Ответить
я уверен, что это не первый случай эпилепсии у умершего, а значит у него была группаинвалидности . какого хрена он делал в тцк?
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01.03.2024 15:12 Ответить
49 років жив собі, а помер в ТЦК за два дні. Ну і зараз всі експертизи довіру людей не повернуть, хоч це дійсно міг бути нещасний випадок.
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01.03.2024 15:14 Ответить
Не ну какое нам уже после полтоса здоровье может быть? Как раз в штурмовики. Пусть идут молодые бугаи воюют 18-27 лет. От молодых толку сиравно нету, у нет нету образования, они нихера не умеют, токо вотку жрать да тянок трахать. А взрослый мужик это уже сформированая личность, который платит налоги и держит эту страну шоб она окончательно в унитаз не свалилась. Так что всех молодых бугаев на фронт!!!
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01.03.2024 15:38 Ответить
Недопрацювали. А так би діагноз раптової епілепсії був би в окопах біля Авдіївки
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01.03.2024 15:14 Ответить
ТЦК-(тернопільська цікава куйня )
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01.03.2024 15:19 Ответить
Территориальный Чекистский Комитет
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01.03.2024 15:27 Ответить
Десь тиждень тому, аналогічно вбили чоловіка у ТЦК на Рівненщині.
Це вже тенденція.
Не хочеш йти на фронт, бо хворий, або інвалід, або старий...
То вб'ють у ТЦК.
Тому , якщо не хочеш бути вбитим у ТЦК, не опирайся йди в армію, шанс на виживання все ж буде на фронті.
А скоро приймуть новий закон про мобілізацію, то вбивства людей в ТЦК стануть масовими.
І вбивцям нічого за це не буде. Як і зараз.
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01.03.2024 15:26 Ответить
Територіальний Центр Катувань в повному складі має відправитися за ґрати через скоєння низки злочинів вчинене групою осіб за попередньою змовою: викрадення, незаконне позбавлення волі, фізичне та моральне знущання що призвело до смерті потерпілого.
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01.03.2024 15:28 Ответить
И что характерно, что весь ****** с ТЦК твориться именно на западной Украине и в Одессе. Вот нигде такого нету как там. У меня в области я про беспредел не слышал, лично прошел 28 декабря ВЛК, был признан годным за пол часа, но у меня бронь и мне то ТЦК до жопы
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01.03.2024 15:32 Ответить
По селам таке є всюди і в центрі країни.
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01.03.2024 16:04 Ответить
Повезло, бронь не всім ВУС дають...
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01.03.2024 16:47 Ответить
Хлопчика наверное шокировали роскошные условия двухдневного добровольного нахождения в этом образцовом тэцэка,пятиразовая кормежка,стриптизерши,первокласное медобслуживание, безлимитный и бесплатный бар,спа услуги и почасовое начисление на карточку тысячей баксов.
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01.03.2024 15:43 Ответить
Ну це ж як в москалів.
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01.03.2024 16:03 Ответить
а на яких підставах він там перебував дві доби , чи вже є таке право у тцк затримувати людину .. шо то за куйня така ?
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01.03.2024 16:15 Ответить
Упал, ударился головой..... И так восемь раз подряд.
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01.03.2024 16:27 Ответить
Зелені вбивці...
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01.03.2024 16:45 Ответить
що черговий раз переконує тих хто сумнівається - потрапив до ТЦК тобі пи*а
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01.03.2024 16:53 Ответить
Згідно якого закону його утримували там 2 дні?
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01.03.2024 17:19 Ответить
Пусть дальше рассказывают о злых бурятах и Буче, когда сами ничем от злых бурятов не отличаются
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01.03.2024 17:49 Ответить
гірка правда
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01.03.2024 19:43 Ответить
Покази ТЦК та https://www.facebook.com/spzr.gp.gov.ua прокуратури різняться
кому вірити?

Якщо повірити:
- пустили пяного на територію
- потім два дні не випускали
- за два дні "інтоксикація" не вивітрилась, щось сталось
- маючи штат професійних лікарів для огляду, ніхто не зміг надати поміч

Стаття 426-1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст.426-1 КК України.

Як стало відомо із публікацій у медіа, у м. Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. Повідомлялося, що він хворів епілепсією, а на його тілі були забої та синці.

Попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров'я військовозобов'язаного погіршився - почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою.

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи
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01.03.2024 18:08 Ответить
Ішов мимо ТЦК та вмер, буває. Хапайте іншого

Такий коментар від ТЦК може визивати тількі сарказм та гнів.
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01.03.2024 19:42 Ответить
а зацініть, як суки вже оперативно відмазують 'територіальний центр катувань': вже помер не 27-ого в тцк, а 29-ого в лікарні згідно цієї статті!

в попередній статті смерть наступила якраз на території тцк, а не в лікарні!!!
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02.03.2024 02:29 Ответить
 
 