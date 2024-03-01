ТЦК Тернопольщины о смерти мужчины в своем учреждении: "Внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь"

Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал смерть 49-летнего жителя Чортковского района, доставленного в местную больницу из ТЦК в городе Бучач.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ТЦК в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"27 февраля 2024 года 49-летнему жителю Тернопольской области внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП (расположен в Бучаче, - ред.). Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи", - говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что мужчина был доставлен в КНП "Бучацкая городская больница" каретой скорой медицинской помощи с диагнозом "приступ судорог амнезии эпилепсии".

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"29.02.2024 он скончался в помещении больницы, предварительный диагноз эпилепсия, судорожный синдром", – добавили в ТЦК.

Там отметили, что по этому факту идет расследование. И выразили семье умершего соболезнования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Бучаче Тернопольской области умер военнообязанный, который 2 дня находился на территории ТЦК. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.