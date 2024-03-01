ТЦК Тернопольщины о смерти мужчины в своем учреждении: "Внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь"
Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал смерть 49-летнего жителя Чортковского района, доставленного в местную больницу из ТЦК в городе Бучач.
Соответствующее сообщение опубликовано на странице ТЦК в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"27 февраля 2024 года 49-летнему жителю Тернопольской области внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП (расположен в Бучаче, - ред.). Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи", - говорится в сообщении.
В ТЦК утверждают, что мужчина был доставлен в КНП "Бучацкая городская больница" каретой скорой медицинской помощи с диагнозом "приступ судорог амнезии эпилепсии".
"29.02.2024 он скончался в помещении больницы, предварительный диагноз эпилепсия, судорожный синдром", – добавили в ТЦК.
Там отметили, что по этому факту идет расследование. И выразили семье умершего соболезнования.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Бучаче Тернопольской области умер военнообязанный, который 2 дня находился на территории ТЦК. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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Міський голова запевнив, що вийде до людей після того, як вони поспілкуються із воєнкомом, який також має бути невдовзі.
Натовп невдоволений «поясненнями» військкома та вимагає розслідування справи за вбивством чоловіка, якого ТЦК побили до смерті.
Це вже тенденція.
Не хочеш йти на фронт, бо хворий, або інвалід, або старий...
То вб'ють у ТЦК.
Тому , якщо не хочеш бути вбитим у ТЦК, не опирайся йди в армію, шанс на виживання все ж буде на фронті.
А скоро приймуть новий закон про мобілізацію, то вбивства людей в ТЦК стануть масовими.
І вбивцям нічого за це не буде. Як і зараз.
кому вірити?
Якщо повірити:
- пустили пяного на територію
- потім два дні не випускали
- за два дні "інтоксикація" не вивітрилась, щось сталось
- маючи штат професійних лікарів для огляду, ніхто не зміг надати поміч
Стаття 426-1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень
Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст.426-1 КК України.
Як стало відомо із публікацій у медіа, у м. Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. Повідомлялося, що він хворів епілепсією, а на його тілі були забої та синці.
Попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.
Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров'я військовозобов'язаного погіршився - почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою.
Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи
Такий коментар від ТЦК може визивати тількі сарказм та гнів.
в попередній статті смерть наступила якраз на території тцк, а не в лікарні!!!