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"Слугу народа" Мариковского будут судить за недостоверное декларирование криптовалюты почти на 25 млн грн

олександр,маріковський

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Мариковского, который умышленно внес в декларацию заведомо недостоверные сведения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в САП.

"1 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, что предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году народный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему вроде бы еще с 2019 года.

Однако расследование установило, что криптовалютный кошелек, который обвиняемый указал у себя в декларации, на самом деле никогда ему не принадлежал. Все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, никак не связанными с депутатом.

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В САП отмечают, что разоблачение и расследование преступления происходило при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Автор: 

депутат (3318) САП (2066) криптовалюта (93) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+7
Що не слуга, то подонок і мародер
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01.03.2024 16:13
+6
Кому ви брешете - нічого йому не буде. А от якщо ти ще не помер - тут да, непорядок.

Якщо ми не повісим їх - вони убють нас. Все просто
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01.03.2024 16:16
+5
Ну ну, казочки для 73% лохів,
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01.03.2024 16:23
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Ніколи такого не було і вот знову
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01.03.2024 16:12 Ответить
Що не слуга, то подонок і мародер
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01.03.2024 16:13 Ответить
Кому ви брешете - нічого йому не буде. А от якщо ти ще не помер - тут да, непорядок.

Якщо ми не повісим їх - вони убють нас. Все просто
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01.03.2024 16:16 Ответить
Ну ну, казочки для 73% лохів,
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01.03.2024 16:23 Ответить
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01.03.2024 16:23 Ответить
Ви про кожного ,,слугу урода'' подивіться!! Там зшквар!!!😡
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01.03.2024 16:24 Ответить
"Зазначається, що у 2020 році народний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, що належала йому начебто ще з 2019 року.
Проте розслідування встановило, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе у декларації обвинувачений, насправді ніколи йому не належав. Усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов'язані з депутатом."
---------
Більшість з зелених крадіїв використовували схожу схему, типу - це ми не намародерили, це воно в нас було.
Ще Арахамія колись брехав що в нього є гаманець де багато крипти, але він загубив пароль і "специ" намагаються "підібрати" той пароль. Ось коли він накраде так щоби вже нажертися - скаже що "нарешті розшифрували"
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01.03.2024 16:30 Ответить
Яка гарна Україна - всі слуги заробляють більше, ніж їхні господарі.
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01.03.2024 16:41 Ответить
Тільки цього *****???? Блт. Не смішіть))) А Генералвсімуса, з його швалью?
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01.03.2024 16:42 Ответить
Слугу зеленого лайна, судитимуть???))) Не смішіть
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01.03.2024 16:44 Ответить
Мабуть, ще один, черговий із слуг кала-зеленського у ВРУ, для донатів ЗСУ збирав, в районі Авдіївки… Але щось «пішло» не туди…, Стефанчук з корнієнком та аброхамієм, глибоко змастурбовані… можливо, і їсти не можуть…
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01.03.2024 16:58 Ответить
Де ці "слуги" вспіли наколядувати мільйони під час війни?
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01.03.2024 17:22 Ответить
 
 