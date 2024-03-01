"Слугу народа" Мариковского будут судить за недостоверное декларирование криптовалюты почти на 25 млн грн
Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Мариковского, который умышленно внес в декларацию заведомо недостоверные сведения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в САП.
"1 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, что предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году народный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему вроде бы еще с 2019 года.
Однако расследование установило, что криптовалютный кошелек, который обвиняемый указал у себя в декларации, на самом деле никогда ему не принадлежал. Все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, никак не связанными с депутатом.
В САП отмечают, что разоблачение и расследование преступления происходило при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.
Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
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Проте розслідування встановило, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе у декларації обвинувачений, насправді ніколи йому не належав. Усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов'язані з депутатом."
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Більшість з зелених крадіїв використовували схожу схему, типу - це ми не намародерили, це воно в нас було.
Ще Арахамія колись брехав що в нього є гаманець де багато крипти, але він загубив пароль і "специ" намагаються "підібрати" той пароль. Ось коли він накраде так щоби вже нажертися - скаже що "нарешті розшифрували"