"Слугу народа" Мариковского будут судить за недостоверное декларирование криптовалюты почти на 25 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Мариковского, который умышленно внес в декларацию заведомо недостоверные сведения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в САП.

"1 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, что предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году народный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему вроде бы еще с 2019 года.

Однако расследование установило, что криптовалютный кошелек, который обвиняемый указал у себя в декларации, на самом деле никогда ему не принадлежал. Все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, никак не связанными с депутатом.

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В САП отмечают, что разоблачение и расследование преступления происходило при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.