Во время боев за Авдеевку самолетам РФ приходилось подлетать поближе, что давало возможность их уничтожать, - Игнат

Россияне были вынуждены подлетать поближе во время боев за Авдеевку, что давало Воздушным силам возможность уничтожать большее количество авиации РФ.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник сильно атаковал во время боев за Авдеевку. Атаковал именно авиацией, управляемыми авиабомбами. Им приходилось рисковать, подлетать ближе. И в таких условиях они по одному, по два были уничтожены нашими Воздушными силами. Теми средствами, которые у нас есть на вооружении, дальнобойными", - отметил он.

"Каждый авианалет и удар авиационной бомбой оказывает серьезное влияние на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", - добавил Игнат

Напомним, ранее сообщалось, что в течение февраля 2024 года Воздушные силы уничтожили 13 российских самолетов.

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