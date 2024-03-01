Во время боев за Авдеевку самолетам РФ приходилось подлетать поближе, что давало возможность их уничтожать, - Игнат
Россияне были вынуждены подлетать поближе во время боев за Авдеевку, что давало Воздушным силам возможность уничтожать большее количество авиации РФ.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник сильно атаковал во время боев за Авдеевку. Атаковал именно авиацией, управляемыми авиабомбами. Им приходилось рисковать, подлетать ближе. И в таких условиях они по одному, по два были уничтожены нашими Воздушными силами. Теми средствами, которые у нас есть на вооружении, дальнобойными", - отметил он.
"Каждый авианалет и удар авиационной бомбой оказывает серьезное влияние на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", - добавил Игнат
Напомним, ранее сообщалось, что в течение февраля 2024 года Воздушные силы уничтожили 13 российских самолетов.
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але думайте так і далі
думайте що всі хаймарси знищили
та шикуйтеся поближче на полігонах
це нормально
Воно меле казна що, якщо чесно...
Это вау!
Это ОСКАР !!!!
Во всех номинациях
Аплодмоменты, переходящие в бурные овации!
все ближче і ближче , щоби ми змогли їх краще розгледіти
На кого работаешь, п@дл@ ?
Ти ж не служив в армії....чи в Африці навчився...?
Но вы жеж сбрехать не дадите, все разузнаете и в интернет вывалите.