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Новости Война
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Во время боев за Авдеевку самолетам РФ приходилось подлетать поближе, что давало возможность их уничтожать, - Игнат

су34

Россияне были вынуждены подлетать поближе во время боев за Авдеевку, что давало Воздушным силам возможность уничтожать большее количество авиации РФ.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник сильно атаковал во время боев за Авдеевку. Атаковал именно авиацией, управляемыми авиабомбами. Им приходилось рисковать, подлетать ближе. И в таких условиях они по одному, по два были уничтожены нашими Воздушными силами. Теми средствами, которые у нас есть на вооружении, дальнобойными", - отметил он.

"Каждый авианалет и удар авиационной бомбой оказывает серьезное влияние на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", - добавил Игнат

Напомним, ранее сообщалось, что в течение февраля 2024 года Воздушные силы уничтожили 13 российских самолетов.

Читайте также: У нас есть вооружение, которое достает российскую авиацию на больших расстояниях. Будут сюрпризы, - Воздушные Силы

Автор: 

авиация (2832) уничтожение (7010) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+13
Якщо не помиляюсь, пташкопад почався вже після втрати Авдіївки.
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01.03.2024 17:03
+10
Благаємо кацапських пілотів знову наближатися до нас ,
все ближче і ближче , щоби ми змогли їх краще розгледіти
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01.03.2024 17:17
+8
Устроить такой феерический сракопад рашкиных самолетов
Это вау!
Это ОСКАР !!!!
Во всех номинациях
Аплодмоменты, переходящие в бурные овации!
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01.03.2024 17:03
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Воно дебіл.
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01.03.2024 17:00 Ответить
дибіли літаки путіна не збивають
але думайте так і далі
думайте що всі хаймарси знищили
та шикуйтеся поближче на полігонах
це нормально
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01.03.2024 20:56 Ответить
Дебіли пишеться через е. Зрозумів дебіле?
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01.03.2024 22:10 Ответить
А А-50 над Азовом?
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01.03.2024 17:00 Ответить
Якщо не помиляюсь, пташкопад почався вже після втрати Авдіївки.
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01.03.2024 17:03 Ответить
А також Авдіївка була всередині захопленої кацапами території, тобто літакам не потрібно було підлітати ближче, ніж зараз.
Воно меле казна що, якщо чесно...
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01.03.2024 18:26 Ответить
З марафонної кастулі лохторат схаває і не поперхнеться.
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01.03.2024 19:50 Ответить
Устроить такой феерический сракопад рашкиных самолетов
Это вау!
Это ОСКАР !!!!
Во всех номинациях
Аплодмоменты, переходящие в бурные овации!
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01.03.2024 17:03 Ответить
Благаємо кацапських пілотів знову наближатися до нас ,
все ближче і ближче , щоби ми змогли їх краще розгледіти
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01.03.2024 17:17 Ответить
ігнат дещо схожий на каа
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01.03.2024 21:00 Ответить
Ми будемо кацапів вбивати , а не тягти їх за собою 🙁
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01.03.2024 17:22 Ответить
Навіщо вони один поперед одного цю хню несуть? Ну бл під час боїв за Авдіївку , коли кацапи бомби скидали на місто , не було ні одної новини про збиті літаки. Так в мене питання - чому їх тоді не збивали, якщо він зараз каже що вони ризикували і блаблабла?
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01.03.2024 17:50 Ответить
Він переплутав все що зміг.
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01.03.2024 18:27 Ответить
А ******* нужна чиста правдонька: каким комплексом, тип ракеты, где стояла пусковая ( и шоб с координатами и поименным составом расчета), частоты локатора , фамилия командира, остаток ракет в боезапасе...
На кого работаешь, п@дл@ ?
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01.03.2024 22:13 Ответить
Ти шо тупий ***** пєтушишся? До чого тут все що ти написав, какающая бурято-язична сволота?
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02.03.2024 00:26 Ответить
Дозволяло , ніхто не сперечається . Тільки біда в тому , що під час боїв за Авдіївку жодного літака не було знищено . Цей Ігнат людей хоче надурити , чи самого себе ?
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01.03.2024 18:19 Ответить
дурак ти ігнат і не лічишся!
Ти ж не служив в армії....чи в Африці навчився...?
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01.03.2024 18:31 Ответить
Не людей, а кацапов.
Но вы жеж сбрехать не дадите, все разузнаете и в интернет вывалите.
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01.03.2024 22:16 Ответить
 
 