Минюст предлагает, чтобы заключенные и осужденные могли мобилизоваться, решать должен суд, - замминистра Высоцкая

В Минюсте хотят устранить препятствия, которые позволили бы быть мобилизованными лицам, у которых есть судимость или осуждены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Речь идет не только о заключенных, но и об осужденных. Второй вопрос – бывшие осужденные, то есть лица, уже пребывающие на свободе, но имеющие судимость. В законе о мобилизации по состоянию на сегодня они сняты с военного учета. Это могут быть десятки тысяч человек. Не важно, за какие статьи они отбыли наказание. Они уже с нами. И вопрос, почему они выпадают из виду во время мобилизации", – заявила она.

По словам Высоцкой, позиция Минюста в том, чтобы устранить такие препятствия в законопроекте о мобилизации – чтобы те, кто уже отбыл наказание, мог быть мобилизованным.

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Более сложным вопросом заместитель министра назвала мобилизацию осужденных и заключенных, которые сейчас находятся в местах ограничения свободы.

Она отметила, что заключенный, к которому было применено содержание в СИЗО, может подать ходатайство в суд о мобилизации: "Если это поддерживает прокурор, то постановление суда дает основания выпустить человека из-под стражи".

Высоцкая добавила, что этот механизм работает, но "не очень хорошо".

Количество осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, составляет около 26 000 человек, из которых только тысяча – женщины, сообщила чиновник. Она заявила, что среди таких заключенных в начале полномасштабного вторжения было много желающих мобилизоваться вместо отбывания наказания.

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Чиновница отметила, что инициативы Минюста по этому поводу не поддержали раньше, и теперь позиция министерства – предусмотреть такие нормы в новом мобилизационном законопроекте.

Высоцкая отметила, что нецелесообразно мобилизовывать людей, получивших приговоры за преступления против национальной безопасности: государственную измену, коллаборацию и т.д. Также, отметила чиновница, есть позиции, что нужно воздержаться от мобилизации пожизненно осужденных или других категорий заключенных, однако это дискутируется.

"Модель, которую мы предлагаем, состоит в том, чтобы решение принимал суд. Но точка зрения военных как заказчика очень важна. Мы вместе с Минобороны определим, кто будет участвовать в отборе таких людей. И предварительно сделать такой отбор, а после этого решением суда разрешить или запретить мобилизовать этого конкретного человека", – подытожила она.

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