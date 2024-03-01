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Новости мобилизации
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Минюст предлагает, чтобы заключенные и осужденные могли мобилизоваться, решать должен суд, - замминистра Высоцкая

наручники,сізо,тюрма,злочинці

В Минюсте хотят устранить препятствия, которые позволили бы быть мобилизованными лицам, у которых есть судимость или осуждены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Речь идет не только о заключенных, но и об осужденных. Второй вопрос – бывшие осужденные, то есть лица, уже пребывающие на свободе, но имеющие судимость. В законе о мобилизации по состоянию на сегодня они сняты с военного учета. Это могут быть десятки тысяч человек. Не важно, за какие статьи они отбыли наказание. Они уже с нами. И вопрос, почему они выпадают из виду во время мобилизации", – заявила она.

По словам Высоцкой, позиция Минюста в том, чтобы устранить такие препятствия в законопроекте о мобилизации – чтобы те, кто уже отбыл наказание, мог быть мобилизованным.

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Более сложным вопросом заместитель министра назвала мобилизацию осужденных и заключенных, которые сейчас находятся в местах ограничения свободы.

Она отметила, что заключенный, к которому было применено содержание в СИЗО, может подать ходатайство в суд о мобилизации: "Если это поддерживает прокурор, то постановление суда дает основания выпустить человека из-под стражи".

Высоцкая добавила, что этот механизм работает, но "не очень хорошо".

Количество осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, составляет около 26 000 человек, из которых только тысяча – женщины, сообщила чиновник. Она заявила, что среди таких заключенных в начале полномасштабного вторжения было много желающих мобилизоваться вместо отбывания наказания.

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Чиновница отметила, что инициативы Минюста по этому поводу не поддержали раньше, и теперь позиция министерства – предусмотреть такие нормы в новом мобилизационном законопроекте.

Высоцкая отметила, что нецелесообразно мобилизовывать людей, получивших приговоры за преступления против национальной безопасности: государственную измену, коллаборацию и т.д. Также, отметила чиновница, есть позиции, что нужно воздержаться от мобилизации пожизненно осужденных или других категорий заключенных, однако это дискутируется.

"Модель, которую мы предлагаем, состоит в том, чтобы решение принимал суд. Но точка зрения военных как заказчика очень важна. Мы вместе с Минобороны определим, кто будет участвовать в отборе таких людей. И предварительно сделать такой отбор, а после этого решением суда разрешить или запретить мобилизовать этого конкретного человека", – подытожила она.

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Автор: 

Минюст (1751) заключенные (511) мобилизация (2777) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+14
відпустіть десятки, якщо не сотні засуджених учасників АТО, які були закриті ще за часів Порошенка, часто за надуманими злочинами, яких судили продажні судді з Донецької та Луганських областей, для яких ці люди були ворогами...
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01.03.2024 17:36
+13
Давайте правду без блабла - фронт це смерть. Можливо не гарантована але дуже імовірна, якщо не в перший тиждень то через рік чи два чи 4.

І ТАК - рузке втрачає нариків, алкашів і уморальних виродків - ми ІТшників, інженерів, поетів, економістів. Бог з ней з перемогою. Шо після? Який генефонд буде? Чим і Ким робити економіку?

Логічно було б відправити всіх увязнений в піхоту. Це може не по "рожевому" але факт
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01.03.2024 17:37
+10
ГОДІ ПРО НАТО!!!! - НАТО ніколи не воювало із серйозним противником - це завжди була армія менша, слабша і ніяка. НАТО 20 років воювало против овцепавіс в Афгані і програло.
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01.03.2024 17:46
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Правила форума Совет форумчан
відпустіть десятки, якщо не сотні засуджених учасників АТО, які були закриті ще за часів Порошенка, часто за надуманими злочинами, яких судили продажні судді з Донецької та Луганських областей, для яких ці люди були ворогами...
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01.03.2024 17:36 Ответить
Чому при зєлє не випустили "патріотів з тюрем"? Вже п'ять років пройшло, два роки війна повномасштабна йде. А патріоти досі сидять.
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01.03.2024 17:38 Ответить
ЗЕ це їх ідол - він ні при чому уже 5 років
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01.03.2024 17:47 Ответить
Давайте правду без блабла - фронт це смерть. Можливо не гарантована але дуже імовірна, якщо не в перший тиждень то через рік чи два чи 4.

І ТАК - рузке втрачає нариків, алкашів і уморальних виродків - ми ІТшників, інженерів, поетів, економістів. Бог з ней з перемогою. Шо після? Який генефонд буде? Чим і Ким робити економіку?

Логічно було б відправити всіх увязнений в піхоту. Це може не по "рожевому" але факт
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01.03.2024 17:37 Ответить
Цікаво, Європа згодиться давати такій піхоті зброю?
Ми ж тіпа на сторонє добра, нам ніззя в такіє грязниє прийомчікі.
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01.03.2024 17:39 Ответить
прекрасно - ми покладемо ВСІХ пасіонаріїв, професіоналів, наукову і культурну еліту і поякості населення будем на рівні Судану. Шикарно.
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01.03.2024 17:45 Ответить
Правильної відповіді не знає ніхто.
Судячи з усього, дійдемо і до такого.
Чим вищі ставки, тим брудніші прийоми.
Русня скаже Європі: да посмотрітє, кому ви помогаєтє. Такіє жє моральниє уроди, как і ми. Отдайтє нам нашіх братьєв по духу.
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01.03.2024 17:49 Ответить
а давайте взагалі не вбивати рузке бо вбивства це погано і шо там скажуть...краще щоб нас вбили а в ЕС потім знімуть дуже плаксиве кіно - лиш нам уже буде пофіг
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01.03.2024 17:50 Ответить
І важко щось сказати проти цього...
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01.03.2024 17:51 Ответить
Вони всі вже дриснули за кордон так шо не переживай вони свої яйця бережуть от тільки нахрен нам такі вумні яйценоси яки не бажають захищати державу і виконувати свій констітуційний обовйзок. Щоб потім знов обирали урода до влади аби поржати.
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01.03.2024 17:54 Ответить
Ну якщо їх у піхоту брати, а не в танкові війська чи артилерію, то можуть і без західної зброї воювати - калаші, рпг і тд...
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01.03.2024 19:01 Ответить
Насыпайте головуную боль командирам как на фронте, так и в тылу. Еще не забудьте психически больных в армию отправить. Пропутинские зеленые *****...
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01.03.2024 17:40 Ответить
Одне з питань. Як це узгоджується зі стандартами НАТО?
Друге. Звідки взялася дідовщина в радянській армії?
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01.03.2024 17:42 Ответить
ГОДІ ПРО НАТО!!!! - НАТО ніколи не воювало із серйозним противником - це завжди була армія менша, слабша і ніяка. НАТО 20 років воювало против овцепавіс в Афгані і програло.
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01.03.2024 17:46 Ответить
не бреши совкодрочер 👎👎👎
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01.03.2024 22:44 Ответить
"Дідівщину" в армію принесли з собою гопніки - мешканці "городскіх общежитій пролєтаріата". Має древню історію. Можна вважати що "дідівщина" вперше зявилась в римських легіонах, де в перших рядах стояли новобранці, а в останніх "діди" яких називали "тріарії". Для опису жорстокості битви був навіть опис "дійшло до триаріїв" - тобто всі перші ряди були поголовно знищені...
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01.03.2024 17:49 Ответить
респект за знання духи повинні літати - на то вони і духи а дідам треба готуватися к дембелю...
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01.03.2024 18:24 Ответить
Щодо римських легіонів доволі неточно.
"Веліти", котрі були озброєні тільки ножом, легким щитом і дротиками - так, були новобранцями молодого віку, але в перших рядах вони стояли тільки на самому початку бою. Як тільки доходило до контакту (чи поранені з них) - вони втікали назад. Теж використовувалися для розвідки та для контролю чи захоплення висот.
Якщо їх не ловила кіннота, загиблих серед них могло й не бути взагалі.

Далі стояли гастати, принципи, тріарії (гастати - наймолодші з полегченим озброєнням, тріарії - найстарші з важчим). Більшість тріаріїв вже не могли витримати довгої битви через вік. А бої між тяжкоозброєними піхотинцями могли тривати багато годин. Тому тріарії служили надійним резервом, котрий використовувався, коли перші лінії важкої піхоти (гастати і принципи) втрачали сили і потребували відпочинку, або для латання дірок (якщо ворог десь продавлював, що траплялося дуже рідко).
Щодо "тобто всі перші ряди були поголовно знищені" - це ви зовсім неправильно зрозуміли. Битви римської армії, коли вона несла такі тяжкі втрати, можна перерахувати на пальцях рук. Втрати римлян в битвах переважно складали 0-5%, в складних битвах до 10-15%.
"Дійшло до тріаріїв" означає битву проти складного ворога, який не розсипався під ударами двох перших ліній важкої піхоти (а переважно так бувало), але зовсім не означає загибелі 90% війська.
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01.03.2024 20:33 Ответить
Ще забув уточнити, що гастати з принципами постійно мінялися місцями під час бою.
Атака гастатів, натиск. Якщо в гастатів немає значних успіхів, то йде атака принципів (2-ї лінії) у проміжках між маніпулами гастатів (такі проміжки і їх використання були, мабуть, головним винаходом римлян у військовій справі), а гастати відтягувалися назад на перепочинок.
Далі черга гастатів атакувати і підміняти принципів.

Тому до тріаріїв справа доходила тільки після багатьох таких циклів, або внаслідок дуже потужної атаки ворога - як правило, це була фаланга (греко-македонська чи карфагенська), часом слони, інші роди військ не мали такої пробивної сили, щоб змішати ряди легіонерів.
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01.03.2024 21:31 Ответить
Дідівщина це є у кожній призовній армії. Тому нормальні країни це лайно під назвою "прізов атдавать несуществующіе далгі" і відмінили.
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01.03.2024 18:47 Ответить
Минуточку!
В Расии зекам пряник - пол года мясных штурмов - получай амнистию. А иначе нахрена им воевать вместо зоны?
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01.03.2024 17:51 Ответить
Малюска з Мін'юстом, це уже більше 2х років, пустопорожньої балаканини та бездіяльності… Співпадіння чи така «співпраця з орками…
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01.03.2024 17:54 Ответить
Які судді ? де ви їх бачили ? суддів нема, е бариги які за гроші разом з прокурорами присудять те що їм дасть збагачення
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01.03.2024 17:59 Ответить
І назва є рахуй, Шторм-Зе
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01.03.2024 18:00 Ответить
Зк бывшие давно вооюют.
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01.03.2024 18:01 Ответить
Там вже сидять засуджені з лднр - давайте їх до ЗСУ. Залужний був категорично проти - і де він зараз і де зараз фронт.
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01.03.2024 18:01 Ответить
В українських тюрмах приблизно такий склад - 20% винні лише в тому що опинились не в той час і не в тому місці і в результаті слабохарактерності і застосування до них фізичних та психологічних методів тиску поліцаями визнали себе винними. Твк вони винні. Сидять саме за слабохарактерність. Це "тєрпіли". 20% це ублюдки яких потрібно вбивати як скажених собак без будь яких сумнівів і жалості - це професійні злочинці які ненавидять все людське і порядне. Заздрісні, жорстокі, егоїстичні і ледачі ******** - "помилка природи" яку будь яке здорове суспільство виправляло шляхом знищення цієї категорії. Це невиправні. Випускати, а тим більше давати їм в руки зброю, категорично не можна. А 60% це злочинці ситуативні, які підлягають перевихованню і нічим від звичайних людей не відрізняються. Звідси лише 60% засуджених можуть служити в армії під час війни. ... Можна розраховувати на 30 000. Це що вирішить проблему? Ні! Створить ще більшу і "нагодує" тисячі юристів...
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01.03.2024 18:08 Ответить
"Верной дорогой идете, товарищи".
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01.03.2024 18:11 Ответить
"Вагнер"?
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01.03.2024 18:22 Ответить
давно пора
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01.03.2024 18:32 Ответить
мені одному здається,
що тим самим злочин плавно дорівнюється мобілізації ?
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01.03.2024 18:36 Ответить
Маючєго умовний термін згідно закону не призивають . Муляка якась.
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01.03.2024 18:38 Ответить
Маючого умовний термін не призивають . Що за ідіоти писали ці закони.
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01.03.2024 18:41 Ответить
тут одно из двух:
- или полезные идиоты или враги
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01.03.2024 19:17 Ответить
Влада находить десятки причин,щоб зірвати мобілізацію. Серед засуджених,чи хто був засуджений є тисячі людей,хто піде воювати по різним причинам--помста за загиблих рідних,ідологічних, "покуражитись"".заробити кошти,да і простолюбителів повоювати. Да і повинна бути справедливість---все для боротьби з рашкою, а не ховатись за різними статтями. Потрібно це процес МАКСИМУМ упростити.
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01.03.2024 18:59 Ответить
и кто же их охранять будет? возьмут оружие и уйдут к москалям и хрен их остановите.
или заградотряды сбу, по примеру кацапских заградотрядов?
ни в одной нормальной стране мира нет подобного дерьма👎👎👎
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01.03.2024 19:15 Ответить
в заградзагін візьмемо польських фермерів ті точно нікого не пропустять за рублі !
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01.03.2024 21:22 Ответить
🤣🤣🤣
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01.03.2024 22:39 Ответить
Та ви бляха ще три роки жопу чухайте, шо вам треба шоб ухвалити швидке рішення, взяти всіх тих зеків за жопу і відправити воювати. Воні ніяк не гірші тих хіпстеров, айтишніков, працівників заправок і всіх інших кого ви нахапали по селам і містам.

Ви вже задовбали в жопі чухаться місяцямі. А потім дивуються, чого ніхто не повертається. Бо повернешься і перспектива тількі здохнути з такою владою.
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01.03.2024 19:48 Ответить
а может разную погань разрядить- депутатов, чиновников, ментов, прокуроров и остальную погань и отправить повоевать за родину?
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01.03.2024 20:08 Ответить
Зелені стараються, щоб в Україні було все, як в Кацапії, а не по-людськи!
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01.03.2024 20:36 Ответить
ну,що ж,ми вкотре гвалтуємо Конституцію нашоі краіни(((
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01.03.2024 20:47 Ответить
3,14здата у нас Конституція , гинути за країну повинні всі крім депутатів і зеків ! дякую рудому чму за Конституцію і зате що що відав кацапам ЯЗ ! нагадаю, що цій Конституції можно в президенти з двома ходками .
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01.03.2024 21:29 Ответить
Проти, щоб давати воювати.
Може зменшення терміну в обмін на участь розмінуванні. Чи залучення до ліквідації наслідків (розбирання завалів, відновлювальні роботи в сірій зоні).
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01.03.2024 20:56 Ответить
Ти не знаєш як у нас саджають?
Захистив дружину від домагань п'яного мусора/прокурора/судді/СБУшника і поїхав на п'ять років...😒
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01.03.2024 22:41 Ответить
У президента є право на амністію. Що він і робив. Десь 340 приблизно вже на фронті.
По правкам лозового не сидять аферисти (ротендам +). А там десь 40 млрд вкрали.
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02.03.2024 08:15 Ответить
*****..ся, йшов третій рік війни...
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01.03.2024 22:38 Ответить
Так потрібно мобілізувати засуджених і ув'язнених за бажанням вони також мають право захищати нашу Україну.
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02.03.2024 04:01 Ответить
 
 