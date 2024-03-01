Минюст предлагает, чтобы заключенные и осужденные могли мобилизоваться, решать должен суд, - замминистра Высоцкая
В Минюсте хотят устранить препятствия, которые позволили бы быть мобилизованными лицам, у которых есть судимость или осуждены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
"Речь идет не только о заключенных, но и об осужденных. Второй вопрос – бывшие осужденные, то есть лица, уже пребывающие на свободе, но имеющие судимость. В законе о мобилизации по состоянию на сегодня они сняты с военного учета. Это могут быть десятки тысяч человек. Не важно, за какие статьи они отбыли наказание. Они уже с нами. И вопрос, почему они выпадают из виду во время мобилизации", – заявила она.
По словам Высоцкой, позиция Минюста в том, чтобы устранить такие препятствия в законопроекте о мобилизации – чтобы те, кто уже отбыл наказание, мог быть мобилизованным.
Более сложным вопросом заместитель министра назвала мобилизацию осужденных и заключенных, которые сейчас находятся в местах ограничения свободы.
Она отметила, что заключенный, к которому было применено содержание в СИЗО, может подать ходатайство в суд о мобилизации: "Если это поддерживает прокурор, то постановление суда дает основания выпустить человека из-под стражи".
Высоцкая добавила, что этот механизм работает, но "не очень хорошо".
Количество осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, составляет около 26 000 человек, из которых только тысяча – женщины, сообщила чиновник. Она заявила, что среди таких заключенных в начале полномасштабного вторжения было много желающих мобилизоваться вместо отбывания наказания.
Чиновница отметила, что инициативы Минюста по этому поводу не поддержали раньше, и теперь позиция министерства – предусмотреть такие нормы в новом мобилизационном законопроекте.
Высоцкая отметила, что нецелесообразно мобилизовывать людей, получивших приговоры за преступления против национальной безопасности: государственную измену, коллаборацию и т.д. Также, отметила чиновница, есть позиции, что нужно воздержаться от мобилизации пожизненно осужденных или других категорий заключенных, однако это дискутируется.
"Модель, которую мы предлагаем, состоит в том, чтобы решение принимал суд. Но точка зрения военных как заказчика очень важна. Мы вместе с Минобороны определим, кто будет участвовать в отборе таких людей. И предварительно сделать такой отбор, а после этого решением суда разрешить или запретить мобилизовать этого конкретного человека", – подытожила она.
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І ТАК - рузке втрачає нариків, алкашів і уморальних виродків - ми ІТшників, інженерів, поетів, економістів. Бог з ней з перемогою. Шо після? Який генефонд буде? Чим і Ким робити економіку?
Логічно було б відправити всіх увязнений в піхоту. Це може не по "рожевому" але факт
Ми ж тіпа на сторонє добра, нам ніззя в такіє грязниє прийомчікі.
Судячи з усього, дійдемо і до такого.
Чим вищі ставки, тим брудніші прийоми.
Русня скаже Європі: да посмотрітє, кому ви помогаєтє. Такіє жє моральниє уроди, как і ми. Отдайтє нам нашіх братьєв по духу.
Друге. Звідки взялася дідовщина в радянській армії?
"Веліти", котрі були озброєні тільки ножом, легким щитом і дротиками - так, були новобранцями молодого віку, але в перших рядах вони стояли тільки на самому початку бою. Як тільки доходило до контакту (чи поранені з них) - вони втікали назад. Теж використовувалися для розвідки та для контролю чи захоплення висот.
Якщо їх не ловила кіннота, загиблих серед них могло й не бути взагалі.
Далі стояли гастати, принципи, тріарії (гастати - наймолодші з полегченим озброєнням, тріарії - найстарші з важчим). Більшість тріаріїв вже не могли витримати довгої битви через вік. А бої між тяжкоозброєними піхотинцями могли тривати багато годин. Тому тріарії служили надійним резервом, котрий використовувався, коли перші лінії важкої піхоти (гастати і принципи) втрачали сили і потребували відпочинку, або для латання дірок (якщо ворог десь продавлював, що траплялося дуже рідко).
Щодо "тобто всі перші ряди були поголовно знищені" - це ви зовсім неправильно зрозуміли. Битви римської армії, коли вона несла такі тяжкі втрати, можна перерахувати на пальцях рук. Втрати римлян в битвах переважно складали 0-5%, в складних битвах до 10-15%.
"Дійшло до тріаріїв" означає битву проти складного ворога, який не розсипався під ударами двох перших ліній важкої піхоти (а переважно так бувало), але зовсім не означає загибелі 90% війська.
Атака гастатів, натиск. Якщо в гастатів немає значних успіхів, то йде атака принципів (2-ї лінії) у проміжках між маніпулами гастатів (такі проміжки і їх використання були, мабуть, головним винаходом римлян у військовій справі), а гастати відтягувалися назад на перепочинок.
Далі черга гастатів атакувати і підміняти принципів.
Тому до тріаріїв справа доходила тільки після багатьох таких циклів, або внаслідок дуже потужної атаки ворога - як правило, це була фаланга (греко-македонська чи карфагенська), часом слони, інші роди військ не мали такої пробивної сили, щоб змішати ряди легіонерів.
В Расии зекам пряник - пол года мясных штурмов - получай амнистию. А иначе нахрена им воевать вместо зоны?
що тим самим злочин плавно дорівнюється мобілізації ?
- или полезные идиоты или враги
или заградотряды сбу, по примеру кацапских заградотрядов?
ни в одной нормальной стране мира нет подобного дерьма👎👎👎
Ви вже задовбали в жопі чухаться місяцямі. А потім дивуються, чого ніхто не повертається. Бо повернешься і перспектива тількі здохнути з такою владою.
Може зменшення терміну в обмін на участь розмінуванні. Чи залучення до ліквідації наслідків (розбирання завалів, відновлювальні роботи в сірій зоні).
Захистив дружину від домагань п'яного мусора/прокурора/судді/СБУшника і поїхав на п'ять років...😒
По правкам лозового не сидять аферисти (ротендам +). А там десь 40 млрд вкрали.