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Новости Война
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Сейчас Харьков не так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полноценной защиты Харькова необходимо оттеснять русскую армию на большую дистанцию. По его мнению, защищенность Харькова сейчас не на том уровне, чтобы можно было советовать людям возвращаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, насколько высоки риски, когда у тебя до минуты по времени попадает в цель ракета россиян. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита, и, пожалуй, самое главное - нужно действовать, усиливая не только ПВО Харькова, но и всего региона", - сказал президент на пресс-конференции с премьером Нидерландов в Харькове.

Как отметил Зеленский, "мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на значительно большее расстояние, иначе полностью защитить Харьков будет очень сложно – даже если мы еще усилимся соответствующими современными системами ПВО".

Президент также заявил, что "есть много разных деталей защиты Харькова и области, мы понимаем все вызовы, мы понимаем, чего не хватает".

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"Главком ВСУ и министр обороны знают, над чем работать. Усиливается эта защита. Я не буду говорить вам, каким образом, чтобы не информировать лишних людей о количестве наших воинов и техники. Наши партнеры знают, почему и чего нам не хватает, чтобы быть очень сильными. Это касается не только, кстати, Харькова, а в целом касается приграничных городов или городов, расположенных вдоль контактной линии", - сказал Зеленский.

Глава государства также заявил, что отдельно обсуждал с премьером Нидерландов во время его визита в Харьков возможности по усилению ПВО в городе.

"Что касается возвращения харьковчан: понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так", - отметил Зеленский.

Президент добавил: "Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал, - а когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и наших военных".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Харьков (7515)


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Топ комментарии
+39
Ти на що, квартальна морда, натякаешь?
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01.03.2024 18:44
+29
А якже шашлики в травні? Забув вже?
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01.03.2024 18:47
+24
Вы это серьезно?
Он не может запомнить два вопроса от журналиста
Он мысль теряет через 15 секунд
У него каша в голове, полный хаос
Он ни бельмеса ни в украинской истории
Он,я уверена, даже Шевченко не читал
Про Конституцию я вообще молчу
Он живет под лозунгом
КАКАЯ РАЗНИЦА
Так какая разница - сколько там народа в Харькове
Ему до жопы, уж простите за грубость
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01.03.2024 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Ти на що, квартальна морда, натякаешь?
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01.03.2024 18:44 Ответить
Так, натяк е.

Але на що?

Турбує що це е його невпевненість у те що Харків взагалі встоїть…(?)

Його відношення до Харківа- « нейтральне». Е так е. Ну, нема, так це ху&ло…

Коли він приїздив вперше після бомбувань Салтовки, то він казав-

Ну, жітло будете восстонавлювати самі з інвесторами « під гарантіі держави» ?
Що це означае ? Невідомо.

Але його це не турбує.
Харків не Київ.

Це дуже добре що Голандці привезли його до Харківа знову.
Бо Харків-місто Герой!
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01.03.2024 19:16 Ответить
Ну вы даёте... Вы что не понимаете, что за 2 года невозможно построить полноценную линию обороны? Можно разве что только асфальт в Харькове положить...
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01.03.2024 19:25 Ответить
И шашлыки на этом асфальте приготовить
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01.03.2024 19:30 Ответить
Він ще в якому там 22 гому казав Харків не встоїть від навали кацапів,забули вже зевиборці.
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01.03.2024 19:47 Ответить
поміняв командування...і знов те саме каже
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01.03.2024 20:04 Ответить
Харків не Авдіївка.
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01.03.2024 21:32 Ответить
Зе своїм гундосим ротом казав, що "Харків буде окуповано".
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02.03.2024 06:15 Ответить
До Белгорода зібрався відтіснити?
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01.03.2024 18:44 Ответить
Звідти С300 не збиваються. Зовсім.
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01.03.2024 19:30 Ответить
А якже шашлики в травні? Забув вже?
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01.03.2024 18:47 Ответить
Щоб повністю захистити Харків--потрібно кордон "пересунути" до Белгорода.
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01.03.2024 18:47 Ответить
Лучше до Курска, а ещё лучше до Воронежа
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01.03.2024 18:51 Ответить
Тут до Токмака не змогли за півроку, який нах Білгород.
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01.03.2024 19:56 Ответить
Так тебе ніхто і не слухає !
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01.03.2024 18:48 Ответить
Ему что, никто не сказал что в Харькове уже давно населения примерно 80% от довоенного?
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01.03.2024 18:49 Ответить
Вы это серьезно?
Он не может запомнить два вопроса от журналиста
Он мысль теряет через 15 секунд
У него каша в голове, полный хаос
Он ни бельмеса ни в украинской истории
Он,я уверена, даже Шевченко не читал
Про Конституцию я вообще молчу
Он живет под лозунгом
КАКАЯ РАЗНИЦА
Так какая разница - сколько там народа в Харькове
Ему до жопы, уж простите за грубость
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01.03.2024 19:38 Ответить
"Он мысль теряет через 15 секунд". Простите, это вы о чем? Мысль? У торчка в голове бывают мысли? И давно это с ним?
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01.03.2024 20:58 Ответить
2 роки що заважало? Хизувався наступом, звілнив Залужного та ще 16 генералів. Все іде до капітуляції. Андрійко Дермак та Марфа Безумна радіють
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01.03.2024 18:50 Ответить
Мабуть для цього вова відновлює мости та дороги на харківському напрямку?
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01.03.2024 18:50 Ответить
від твоїх порад чи непорад треба подалі...
до сіх твої шашликі з зубів всі виколупують
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01.03.2024 18:50 Ответить
У кого они остались, те зубы.
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01.03.2024 21:00 Ответить
Боря, вы мне нравитесь.....
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01.03.2024 21:41 Ответить
Дякую. Стараюсь как можно короче донести свое видение ситуации.
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02.03.2024 08:28 Ответить
И у вас это прекрасно получается!
Берегите себя...
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02.03.2024 11:10 Ответить
Ооо... Цікаво...
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01.03.2024 18:51 Ответить
«Звичайно, це дуже небезпечно в містах за п'ять кілометрів від лінії фронту, які можуть бути обстріляні з артилерії. Там живе все менше людей. Але є міста за 30-40 кілометрів від фронту, до яких російська артилерія не може дістатися, наприклад Краматорськ, де зароджується нова економіка.» (СерЛещ)
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01.03.2024 18:51 Ответить
хай Лещенко їде туди і поживе
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01.03.2024 19:04 Ответить
сир лещ далі лютеранської не виїджає бо можуть побити по мал...ській пиці
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01.03.2024 19:20 Ответить
Але при цьому руками зеленої поганої шобли місто ХАРКІВ виведено із зони бойових дій!!!!
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01.03.2024 18:51 Ответить
Це для інвесторів - потрібні інвестицїї, щоб Терехов з Синегубовим могли займатися звичними справами
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01.03.2024 19:02 Ответить
Знову Харків?
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01.03.2024 18:52 Ответить
Харьков - це Лівобережжя ! Дивись оманськи домовленності !
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01.03.2024 19:12 Ответить
Оманські інструкції.
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01.03.2024 21:01 Ответить
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01.03.2024 18:53 Ответить
В Україні немає нічого захищеного крім його бункеру.
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01.03.2024 18:56 Ответить
Асфальтний купол? Ні?
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01.03.2024 18:58 Ответить
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01.03.2024 18:59 Ответить
Передвиборча програма кандидата
на пост Президента України
Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.

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01.03.2024 19:05 Ответить
Це він так жартував !
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01.03.2024 19:09 Ответить
тут є частина речення
яка є чистою правдою
це, про голосування через інтернет
ОПа про це мріє
спить та бачить що таке відбулося
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01.03.2024 21:25 Ответить
А Херсон, захищений???? Зєля, ***??? Херсончатам можно повертатись під шоденні, цілодобові обстріли????
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01.03.2024 19:08 Ответить
То весняних шашликів не буде? Пічалька...
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01.03.2024 19:12 Ответить
Які прифронтові міста хочуть трохи передихнути від обстрілів запрошуйте в гості бубачку, туди де він знаходиться рашисти не стріляють.
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01.03.2024 19:26 Ответить
Треба там його взагалі прикувати намертво, а Дєрьмака - в Херсон, хто там ще кроти фсбшні? Розтикати по усіх містах зелень, та по критичних об'єктах.
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02.03.2024 00:10 Ответить
А яке в нас місто чи село захищено? Куди вже можна повертатися?
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01.03.2024 19:47 Ответить
Він хоч розуміє що Харків знаходится за 40 км. від кордону з рф ?
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01.03.2024 19:48 Ответить
Цинічна заява...як і прохання до урядів країн ЄС повертати біженців назад до України...і потім ще й випрошувати гроші на їх утримання...крінж ...
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01.03.2024 20:14 Ответить
атец радной!
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01.03.2024 20:24 Ответить
То для цього треба було звільняти Залужного і всіх неСирських генералів?
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01.03.2024 20:39 Ответить
Чепуха бесполезный.
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01.03.2024 20:52 Ответить
на здачу готовите странная заява и пво нормальное специально не даете
місто тримається і завдяки боям під Харьковом раша свій бліц кріг і здула
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01.03.2024 21:14 Ответить
як виявиловися, не кожна галобородька веласіпідіст
і не кожна буба галобородька...
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01.03.2024 21:33 Ответить
Всі на шашлікі!
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01.03.2024 21:36 Ответить
Парадокс, в Украине погибло около 10 тыс. мирных граждан, 600 детей, около 20 тыс. мирных граждан ранено.....Совет Безопасности молчит.
Третий раз СБ ООН обсуждает ,,гибель мирных граждан в Газе,, .
Вчера, при доставке гуманитарных грузов в Газу, погибло 10 человек - сегодня заседает СБ ООН, чтобы осудить Израиль.
В Украине , россия уничтожает города, население....., почему молчат страны Европы и не поднимают вопрос, в СБ ООН, о выводе российских войск, с территории Украины??
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01.03.2024 21:57 Ответить
поки в Україні "зе" вся Україна ,як Харків
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01.03.2024 22:06 Ответить
Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом.
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

Наведені вище тексти написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року. Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
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01.03.2024 23:00 Ответить
нічь така місячна, зоряна ясная, видно хочь орків вбивай...
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02.03.2024 00:17 Ответить
ні, мене не вражає коли кацапня сама себе застрелює і підриває.
всі знають шо після застелених полононех буває...
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02.03.2024 00:34 Ответить
Все як завжди... наш бовдур ляпає що в воду пє.....нув....
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02.03.2024 05:31 Ответить
 
 