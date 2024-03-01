Сейчас Харьков не так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полноценной защиты Харькова необходимо оттеснять русскую армию на большую дистанцию. По его мнению, защищенность Харькова сейчас не на том уровне, чтобы можно было советовать людям возвращаться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы знаем, насколько высоки риски, когда у тебя до минуты по времени попадает в цель ракета россиян. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита, и, пожалуй, самое главное - нужно действовать, усиливая не только ПВО Харькова, но и всего региона", - сказал президент на пресс-конференции с премьером Нидерландов в Харькове.
Как отметил Зеленский, "мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на значительно большее расстояние, иначе полностью защитить Харьков будет очень сложно – даже если мы еще усилимся соответствующими современными системами ПВО".
Президент также заявил, что "есть много разных деталей защиты Харькова и области, мы понимаем все вызовы, мы понимаем, чего не хватает".
"Главком ВСУ и министр обороны знают, над чем работать. Усиливается эта защита. Я не буду говорить вам, каким образом, чтобы не информировать лишних людей о количестве наших воинов и техники. Наши партнеры знают, почему и чего нам не хватает, чтобы быть очень сильными. Это касается не только, кстати, Харькова, а в целом касается приграничных городов или городов, расположенных вдоль контактной линии", - сказал Зеленский.
Глава государства также заявил, что отдельно обсуждал с премьером Нидерландов во время его визита в Харьков возможности по усилению ПВО в городе.
"Что касается возвращения харьковчан: понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так", - отметил Зеленский.
Президент добавил: "Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал, - а когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и наших военных".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але на що?
Турбує що це е його невпевненість у те що Харків взагалі встоїть…(?)
Його відношення до Харківа- « нейтральне». Е так е. Ну, нема, так це ху&ло…
Коли він приїздив вперше після бомбувань Салтовки, то він казав-
Ну, жітло будете восстонавлювати самі з інвесторами « під гарантіі держави» ?
Що це означае ? Невідомо.
Але його це не турбує.
Харків не Київ.
Це дуже добре що Голандці привезли його до Харківа знову.
Бо Харків-місто Герой!
Он не может запомнить два вопроса от журналиста
Он мысль теряет через 15 секунд
У него каша в голове, полный хаос
Он ни бельмеса ни в украинской истории
Он,я уверена, даже Шевченко не читал
Про Конституцию я вообще молчу
Он живет под лозунгом
КАКАЯ РАЗНИЦА
Так какая разница - сколько там народа в Харькове
Ему до жопы, уж простите за грубость
до сіх твої шашликі з зубів всі виколупують
Берегите себя...
на пост Президента України
Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
яка є чистою правдою
це, про голосування через інтернет
ОПа про це мріє
спить та бачить що таке відбулося
місто тримається і завдяки боям під Харьковом раша свій бліц кріг і здула
і не кожна буба галобородька...
Третий раз СБ ООН обсуждает ,,гибель мирных граждан в Газе,, .
Вчера, при доставке гуманитарных грузов в Газу, погибло 10 человек - сегодня заседает СБ ООН, чтобы осудить Израиль.
В Украине , россия уничтожает города, население....., почему молчат страны Европы и не поднимают вопрос, в СБ ООН, о выводе российских войск, с территории Украины??
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Наведені вище тексти написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року. Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
всі знають шо після застелених полононех буває...