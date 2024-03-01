Сейчас Харьков не так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полноценной защиты Харькова необходимо оттеснять русскую армию на большую дистанцию. По его мнению, защищенность Харькова сейчас не на том уровне, чтобы можно было советовать людям возвращаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, насколько высоки риски, когда у тебя до минуты по времени попадает в цель ракета россиян. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита, и, пожалуй, самое главное - нужно действовать, усиливая не только ПВО Харькова, но и всего региона", - сказал президент на пресс-конференции с премьером Нидерландов в Харькове.

Как отметил Зеленский, "мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на значительно большее расстояние, иначе полностью защитить Харьков будет очень сложно – даже если мы еще усилимся соответствующими современными системами ПВО".

Президент также заявил, что "есть много разных деталей защиты Харькова и области, мы понимаем все вызовы, мы понимаем, чего не хватает".

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"Главком ВСУ и министр обороны знают, над чем работать. Усиливается эта защита. Я не буду говорить вам, каким образом, чтобы не информировать лишних людей о количестве наших воинов и техники. Наши партнеры знают, почему и чего нам не хватает, чтобы быть очень сильными. Это касается не только, кстати, Харькова, а в целом касается приграничных городов или городов, расположенных вдоль контактной линии", - сказал Зеленский.

Глава государства также заявил, что отдельно обсуждал с премьером Нидерландов во время его визита в Харьков возможности по усилению ПВО в городе.

"Что касается возвращения харьковчан: понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так", - отметил Зеленский.

Президент добавил: "Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал, - а когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и наших военных".

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