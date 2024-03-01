На Новопавловском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 01.03.2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 737-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Всего враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Глухов, Волфино Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополи Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Прогресс Черниговской области; Шалыгино, Сварково, Старая Гута Сумской области; Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка и Садово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Петропавловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Раздолевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Львово, Херсон, Станислав Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения военной техники, 2 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления, 3 складам боеприпасов противника", - сообщили в Генштабе.