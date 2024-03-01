Мужчина пытался выехать в Молдову с напечатанной на принтере румынской id-картой, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Украинец выдавал себя за румына и с поддельной id-картой пытался уехать в Молдову, его задержали.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Сомнительный документ обнаружили пограничники во время проверки трех мужчин на блокпосте. Они направлялись в сторону соседней страны. Водитель и один из пассажиров предъявили на контроль паспорта граждан Молдовы. Другой пассажир – паспорт гражданина Румынии. Оказалось, что румынская ID-карта – подделка, а сам "владелец" является украинцем. Двое попутчиков согласились помочь его пересечению за $3 000", - говорится в сообщении.
Теперь им грозит ответственность, предусмотренная ст. 332 УК Украины. Относительно нарушителя составлен протокол об админнарушении.
Топ комментарии
+8 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий01.03.2024 19:59
+5 Андрій Саган
показать весь комментарий01.03.2024 19:50
+5 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий01.03.2024 19:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ай не даремно