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Мужчина пытался выехать в Молдову с напечатанной на принтере румынской id-картой, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Украинец выдавал себя за румына и с поддельной id-картой пытался уехать в Молдову, его задержали.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Сомнительный документ обнаружили пограничники во время проверки трех мужчин на блокпосте. Они направлялись в сторону соседней страны. Водитель и один из пассажиров предъявили на контроль паспорта граждан Молдовы. Другой пассажир – паспорт гражданина Румынии. Оказалось, что румынская ID-карта – подделка, а сам "владелец" является украинцем. Двое попутчиков согласились помочь его пересечению за $3 000", - говорится в сообщении.

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Порушники кордону
Порушники кордону

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Порушники кордону

Теперь им грозит ответственность, предусмотренная ст. 332 УК Украины. Относительно нарушителя составлен протокол об админнарушении.

Автор: 

Госпогранслужба (6466) граница (5273) мужчины (132)


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Топ комментарии
+8
Треба було не тим двом довбням давати гроші, а покласти під обкладинку картки $3000 і тоді у прикордонників не виникло б жодних сумнівів стосовно його румунського громадянства.
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01.03.2024 19:59
+5
по легенді був глухонімим
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01.03.2024 19:50
+5
Перетворили країну на шапіто зелені виродки
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01.03.2024 19:54
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Молодці карацупи.
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01.03.2024 19:42 Ответить
насправді підробку виявив Інгус, бо вона була такої ******* якості, що навіть і не дійшла до карацупи.
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01.03.2024 20:50 Ответить
ой не даремно кгб ссср придумувало анекдоти про малдаван
ай не даремно
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01.03.2024 20:53 Ответить
Блин, да ему в шпиёны надо подастся...
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01.03.2024 19:44 Ответить
Румунську вспів вивчити?
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01.03.2024 19:45 Ответить
по легенді був глухонімим
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01.03.2024 19:50 Ответить
У вмілих руках пробило б на мову
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01.03.2024 19:57 Ответить
У Чернівцях міг знати, могла бути навіть рідиною.
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02.03.2024 00:43 Ответить
Тобто замість того,щоб зробити за 3000$ якийсь більш менш правдоподібний документ і не друкувати його на принтері, він віддав їх поводирям котрі його погодилися супроводжувати? Це грамотно
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01.03.2024 19:53 Ответить
Перетворили країну на шапіто зелені виродки
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01.03.2024 19:54 Ответить
Так і є
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01.03.2024 21:17 Ответить
Колись бачив липові литовські картки - 300 євро шахраї заробляли. До першої перевірки поліцейськими... Штраф 5000 плюс депорт.
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01.03.2024 19:55 Ответить
$3 000 тоже распечатаны на цветном принтере, но молдаване согласились
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01.03.2024 19:58 Ответить
Треба було не тим двом довбням давати гроші, а покласти під обкладинку картки $3000 і тоді у прикордонників не виникло б жодних сумнівів стосовно його румунського громадянства.
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01.03.2024 19:59 Ответить
Теоретик, чи теж хабарник?
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01.03.2024 20:08 Ответить
Тю...Раньше проходило.
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01.03.2024 22:58 Ответить
 
 