Мужчина пытался выехать в Молдову с напечатанной на принтере румынской id-картой, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Украинец выдавал себя за румына и с поддельной id-картой пытался уехать в Молдову, его задержали.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Сомнительный документ обнаружили пограничники во время проверки трех мужчин на блокпосте. Они направлялись в сторону соседней страны. Водитель и один из пассажиров предъявили на контроль паспорта граждан Молдовы. Другой пассажир – паспорт гражданина Румынии. Оказалось, что румынская ID-карта – подделка, а сам "владелец" является украинцем. Двое попутчиков согласились помочь его пересечению за $3 000", - говорится в сообщении.

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Теперь им грозит ответственность, предусмотренная ст. 332 УК Украины. Относительно нарушителя составлен протокол об админнарушении.