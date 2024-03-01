Нидерланды передадут Украине 22 военных патрульных катера, 3 боевых корабля и 9 гаубиц, - Рютте

Нидерланды обязуются предоставить Украине 22 военных патрульных катера, 3 боевых корабля и по меньшей мере 9 гаубиц.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь и сейчас мы продолжим оказывать военную и финансовую поддержку и продолжим искать еще пути, как помочь. Приведу в пример наши последние закупки: мы бесплатно предоставим 22 военных патрульных катера от нидерландской полиции и пограничной службы, а также 3 боевых корабля CB90, 4 радарные системы и по меньшей мере 9 гаубиц, которые поступят свыше того, что мы уже предоставили", – объявил премьер.

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Комментируя вопрос передачи Украине истребителей F-16, глава нидерландского правительства отметил, что они следуют расписанию и позже в этом году они будут летать в украинском небе.

"Но впереди еще многое нужно сделать. Одна вещь, относительно которой мы сегодня согласились, заключается в ускорении процесса. То есть мы хотим убедиться, что впереди не будет неожиданных препятствий, которые мы еще не обсудили", – сказал премьер Нидерландов.