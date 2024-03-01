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Новости Помощь Украине
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Нидерланды передадут Украине 22 военных патрульных катера, 3 боевых корабля и 9 гаубиц, - Рютте

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Нидерланды обязуются предоставить Украине 22 военных патрульных катера, 3 боевых корабля и по меньшей мере 9 гаубиц.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь и сейчас мы продолжим оказывать военную и финансовую поддержку и продолжим искать еще пути, как помочь. Приведу в пример наши последние закупки: мы бесплатно предоставим 22 военных патрульных катера от нидерландской полиции и пограничной службы, а также 3 боевых корабля CB90, 4 радарные системы и по меньшей мере 9 гаубиц, которые поступят свыше того, что мы уже предоставили", – объявил премьер.

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Комментируя вопрос передачи Украине истребителей F-16, глава нидерландского правительства отметил, что они следуют расписанию и позже в этом году они будут летать в украинском небе.

"Но впереди еще многое нужно сделать. Одна вещь, относительно которой мы сегодня согласились, заключается в ускорении процесса. То есть мы хотим убедиться, что впереди не будет неожиданных препятствий, которые мы еще не обсудили", – сказал премьер Нидерландов.

Автор: 

помощь (7820) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+14
З миру по нитці - голожопим кацапам кіл в сраку
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01.03.2024 19:53
+9
"МО Сінгапура", це новий хіт 🤣
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01.03.2024 20:03
+9
По Дунаю і турків не питатимуть навіть.
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01.03.2024 20:04
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З миру по нитці - голожопим кацапам кіл в сраку
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01.03.2024 19:53 Ответить
Тільки як вони ті кораблі в Чорне море переправлять. Турки можуть заартачитись...
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01.03.2024 19:57 Ответить
По Дунаю і турків не питатимуть навіть.
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01.03.2024 20:04 Ответить
Венгрия и Сербия обязательно пропустят, без вопросов.
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01.03.2024 20:07 Ответить
Вже 10 раніше якось переплавили. Зброю з турелей знати і маємо прогулянковий катер.
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01.03.2024 20:27 Ответить
CВ90 это катер, не корабль.

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01.03.2024 20:41 Ответить
Combat Boat 90 (CB90; швед. Stridsbåt 90) - це військовий швидкісний броньований десантний корабель, розроблений шведською компанією Dockstavarvet,
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01.03.2024 22:31 Ответить
Через Кильский канал, а потом волоком до Дуная. А до Измаила потом и рукой подать. По пути цыган в Будапеште пугануть для порядку! Шутка. Там 3 корабля указано. Какие не ясно. Катера можно и на трейлерах, если мачты складываются.
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01.03.2024 23:34 Ответить
З'явилась інформація, що в Україні вже застосовані F-35.
Яких мосвовиська ПВО тупо не бачила, як і в Сирії.
Сенсация от МО Сингапура: F-35 работают по оккупантам в Украине. Первые результаты
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01.03.2024 19:57 Ответить
"МО Сінгапура", це новий хіт 🤣
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01.03.2024 20:03 Ответить
А шо ві імєєтє протів МО Сінгапура ?
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01.03.2024 20:19 Ответить
У Сингапура флот в разы мощнее, страна закупает F-35. Клянчить по всему миру, да стебаться наше все.
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01.03.2024 20:31 Ответить
"МО Сінгапура" - це такий тєлєграмканал?
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01.03.2024 20:38 Ответить
Сенсация от МО Сингапура: F-35 работают по оккупантам в Украине. Первые результаты
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iVQgFmkdA
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01.03.2024 22:29 Ответить
до першого квітня ще місяць.
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01.03.2024 22:32 Ответить
Дякуємо, Нідерланди! Сподіваюсь, цей мудак, який переміг на виборах, ніколи не стане прем"єром. Рютте - топ!
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01.03.2024 20:12 Ответить
Еще 8 САУ PzH 2000 точно пригодятся. Катера небольшие, по суше привезут.
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01.03.2024 20:17 Ответить
суходолом дохєра дозволів треба, бо ширина 3,8 м. Скоріше через Дунай прибуксирують.
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01.03.2024 20:44 Ответить
Дунай проходит через Венгрию и Сербию, "очень дружественные" Украине. Посмотрим как сложится.
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01.03.2024 20:47 Ответить
думаєте, ****** з берега будуть обстрілювати?
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01.03.2024 20:52 Ответить
Не дадут разрешения на проход, иначе бы тральщики "Черкассы" и "Чернигов" были бы уже в Одессе.
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01.03.2024 20:55 Ответить
та хєрйого знає.. У сандаунів осадка 2,3. Може це є причина.
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01.03.2024 22:09 Ответить
Дякуємо Нідерландам!
Одне що турбує, щоб наше величне усе не пересрало!
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01.03.2024 20:19 Ответить
Оце щедро, щира подяка…
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01.03.2024 20:41 Ответить
Дякуємо Королівству Нідерландів!
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01.03.2024 20:54 Ответить
Hartelijk dank
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01.03.2024 21:20 Ответить
Про які корабля мова? Знову Zелений ПІЗДЬОЖ ?
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02.03.2024 10:23 Ответить
 
 