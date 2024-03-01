В соглашении с Нидерландами прописано намерение разместить трибунал относительно агрессии РФ в Гааге, - ОП

Блок об ответственности России в соглашении с Нидерландами является "самым сильным" среди всех уже подписанных двусторонних соглашений, в нем говорится в том числе о спецтрибунале относительно агрессии России в Гааге.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Очередные обязательства по безопасности для Украины.

Сегодня в Харькове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между обоими государствами. Уже седьмое подобное соглашение по выполнению Совместной декларации G7.

Нидерланды зафиксировали предоставление Украине в 2024 году военной помощи на сумму 2 млрд евро и обязались продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия документа.

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Традиционно соглашение имеет свои особенности:

мощный военный блок с прямой ссылкой, в частности, на предоставление Украине огневых средств поражения дальнего радиуса действия и предоставление F16;

блок поддержки оборонной промышленности Украины предусматривает привлечение нидерландских инвестиций в развитие украинского ОПК, в частности, в сферу производства БПЛА;

впервые соглашение о безопасности закрепило поддержку культурного наследия Украины, в частности в рамках выполнения Гаагской конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года;

закрепили мощные блоки по санкциям, возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности; в том числе, соглашение закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге!

Вообще раздел "Ответственность России" в настоящем Соглашении является лучшим и наиболее сильным из всех соглашений.

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Кроме того, документ имеет четкие положения о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО; фиксирует механизм 24-часового реагирования за повторение военной агрессии против Украины; а также вопросы сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, экономического восстановления, противодействия гибридным угрозам, в сфере разведки и т.п.

Важно, что стороны договорились встречаться, по крайней мере, ежегодно для оценки прогресса имплементации Соглашения.

Подписание такого Соглашения именно в прифронтовом Харькове – символический шаг. Нидерланды предоставили четкий сигнал миру и агрессору, что они с Украиной до победы", - рассказал Жовква.



