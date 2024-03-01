В соглашении с Нидерландами прописано намерение разместить трибунал относительно агрессии РФ в Гааге, - ОП
Блок об ответственности России в соглашении с Нидерландами является "самым сильным" среди всех уже подписанных двусторонних соглашений, в нем говорится в том числе о спецтрибунале относительно агрессии России в Гааге.
Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.
"Очередные обязательства по безопасности для Украины.
Сегодня в Харькове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между обоими государствами. Уже седьмое подобное соглашение по выполнению Совместной декларации G7.
Нидерланды зафиксировали предоставление Украине в 2024 году военной помощи на сумму 2 млрд евро и обязались продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия документа.
Традиционно соглашение имеет свои особенности:
- мощный военный блок с прямой ссылкой, в частности, на предоставление Украине огневых средств поражения дальнего радиуса действия и предоставление F16;
- блок поддержки оборонной промышленности Украины предусматривает привлечение нидерландских инвестиций в развитие украинского ОПК, в частности, в сферу производства БПЛА;
- впервые соглашение о безопасности закрепило поддержку культурного наследия Украины, в частности в рамках выполнения Гаагской конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года;
- закрепили мощные блоки по санкциям, возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности; в том числе, соглашение закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге!
Вообще раздел "Ответственность России" в настоящем Соглашении является лучшим и наиболее сильным из всех соглашений.
Кроме того, документ имеет четкие положения о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО; фиксирует механизм 24-часового реагирования за повторение военной агрессии против Украины; а также вопросы сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, экономического восстановления, противодействия гибридным угрозам, в сфере разведки и т.п.
Важно, что стороны договорились встречаться, по крайней мере, ежегодно для оценки прогресса имплементации Соглашения.
Подписание такого Соглашения именно в прифронтовом Харькове – символический шаг. Нидерланды предоставили четкий сигнал миру и агрессору, что они с Украиной до победы", - рассказал Жовква.
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Боже вбережи Україну!
та да - це ти, це ти все зробив - не Нідерланди ні.
то Нідерланди 17млрд на дороги, а ти з Нідерладів!
https://youtu.be/zd1J0rWgEpA?si=VP6OqaZUHQulCthx