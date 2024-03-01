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В Украине в прошлом году диагностировали около 20 тысяч случаев туберкулеза, 835 из них у детей. ИНФОГРАФИКА

Рентген

За прошлый год в Украине туберкулез диагностировали почти в 20 тысяч человек, среди них - 835 детей.

По данным ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", в 2023 году количество впервые зарегистрированных в Украине заболеваний туберкулезом (ТБ), включая его рецидивы, составило 19 851, или 48,4 на 100 000 населения*, что на 7,3% больше аналогичного показателя 2022 года (18 510 или 45,1 на 100 000 населения), передает Цензор.НЕТ.

Показатель заболеваемости ТБ среди детей 0–14 лет составил 10,4 на 100 000 детского населения* (в абсолютных значениях — 639 случаев, что составляет 3,2% от общего количества зарегистрированных случаев ТБ в 2023 году), что больше на 40,5% по сравнению с показателем 2022 (7,4 на 100 000 детского населения*). Увеличение заболеваемости туберкулезом среди детей 0–14 лет в 2023 году тесно связано с ухудшением эпидемической ситуации среди взрослых.

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Показатель заболеваемости ТБ среди подростков (включая 15–17 лет) увеличился на 55,3% — с 10,3 до 16,0 на 100 000 человек соответствующей возрастной группы (196 случаев в 2023 году против 127 — в 2022).

Заболеваемость активным туберкулезом в сочетании с болезнью, обусловленной вирусом иммунодефицита человека, по сравнению с 2022 годом увеличилась на 5,1% и составляет 8,2 на 100 000 населения* (3 350 случаев заболевания ТБ/ВИЧ в 2023 году против 3 19 в 2022).

Заболеваемость туберкулезом среди работников учреждений здравоохранения Украины в 2023 году увеличилась до 156 человек (2022: 148).

Захворюваність на туберкульоз в Україні 2022-23 роки
Захворюваність на туберкульоз в Україні 2022-23 роки

Автор: 

медицина (2524) туберкулез (82)


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Топ комментарии
+4
А в Австрии заболело 300( из 9 миллионов)человек в 2023 году и то большинство это беженцы!! так может нужно перестать колоть в роддоме при рождении ребёнка в первый - третий день прививку БЦЖ, КОГДА У РЕБЕНКА ещё нет иммунитета??? что это за показатели таки в 2023 году!!!! это же эпидемия 20000 за год!!! и то ,а сколько не выявленно!!! если все привиты то почему такие цифры?? может пора задаться вопросом??? Кто в ответе за эпидемию , и это среди детей!!!! У каждой проблемы есть фамилия и цыфра бюджета!!
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01.03.2024 22:28
+3
її 5 років як нема в Україні...
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01.03.2024 22:37
+3
Да, но именно оно их закрыло, а отсроченный эффект, помноженный на снижение иммунитета на фоне белкового голодания, гиподинамии и т.д Украина пожинает сегодня.
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01.03.2024 23:11
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Правила форума Совет форумчан
Ти хоч раз була у тому тубдиспансері, що ти за ним так плачеш? Навіть у Києві ті диспансери були лютою жєстю, де держава не тільки знущалися над паціентами, але й над лікарями і персоналом, який там працював. Тому краще лікування закритої форми проходити в звичайній районній поліклініці, а ніж у тій жєсті.
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02.03.2024 10:23 Ответить
її 5 років як нема в Україні...
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01.03.2024 22:37 Ответить
Да, но именно оно их закрыло, а отсроченный эффект, помноженный на снижение иммунитета на фоне белкового голодания, гиподинамии и т.д Украина пожинает сегодня.
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01.03.2024 23:11 Ответить
И слава богу иначе бы остались бы без хирургических отделений и негде бы было лечить раненных.
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02.03.2024 06:50 Ответить
А в Австрии заболело 300( из 9 миллионов)человек в 2023 году и то большинство это беженцы!! так может нужно перестать колоть в роддоме при рождении ребёнка в первый - третий день прививку БЦЖ, КОГДА У РЕБЕНКА ещё нет иммунитета??? что это за показатели таки в 2023 году!!!! это же эпидемия 20000 за год!!! и то ,а сколько не выявленно!!! если все привиты то почему такие цифры?? может пора задаться вопросом??? Кто в ответе за эпидемию , и это среди детей!!!! У каждой проблемы есть фамилия и цыфра бюджета!!
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01.03.2024 22:28 Ответить
А тубики кто ликвидировал? Ась?
"и кто это в лифле накакал, ай-ай-ай"
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01.03.2024 23:15 Ответить
Раніше була практика рентгенів обовʼязково - так і виявляли .

і ще були пересувни рентгенлаби і по селам їздили.

А В УКРАЇНІ ще існує МОЗ ??
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02.03.2024 00:33 Ответить
хоть с выдуманной ковидо-неболячкой заткнулись и перестали залечивать
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02.03.2024 09:52 Ответить
18 років назад перехворів туберкульозом. Політ нормальний. Бігаю ультрамарафони, плаваю - кілометрами.
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02.03.2024 10:30 Ответить
 
 