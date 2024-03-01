В Украине в прошлом году диагностировали около 20 тысяч случаев туберкулеза, 835 из них у детей. ИНФОГРАФИКА

За прошлый год в Украине туберкулез диагностировали почти в 20 тысяч человек, среди них - 835 детей.

По данным ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", в 2023 году количество впервые зарегистрированных в Украине заболеваний туберкулезом (ТБ), включая его рецидивы, составило 19 851, или 48,4 на 100 000 населения*, что на 7,3% больше аналогичного показателя 2022 года (18 510 или 45,1 на 100 000 населения), передает Цензор.НЕТ.

Показатель заболеваемости ТБ среди детей 0–14 лет составил 10,4 на 100 000 детского населения* (в абсолютных значениях — 639 случаев, что составляет 3,2% от общего количества зарегистрированных случаев ТБ в 2023 году), что больше на 40,5% по сравнению с показателем 2022 (7,4 на 100 000 детского населения*). Увеличение заболеваемости туберкулезом среди детей 0–14 лет в 2023 году тесно связано с ухудшением эпидемической ситуации среди взрослых.

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Показатель заболеваемости ТБ среди подростков (включая 15–17 лет) увеличился на 55,3% — с 10,3 до 16,0 на 100 000 человек соответствующей возрастной группы (196 случаев в 2023 году против 127 — в 2022).

Заболеваемость активным туберкулезом в сочетании с болезнью, обусловленной вирусом иммунодефицита человека, по сравнению с 2022 годом увеличилась на 5,1% и составляет 8,2 на 100 000 населения* (3 350 случаев заболевания ТБ/ВИЧ в 2023 году против 3 19 в 2022).

Заболеваемость туберкулезом среди работников учреждений здравоохранения Украины в 2023 году увеличилась до 156 человек (2022: 148).



