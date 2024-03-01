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Новости Война
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Группа вражеских "Шахедов" в Запорожской области двигается на север, - Воздушные силы

шахед

1 марта вечером войска РФ атаковали территорию Украины ударными БПЛА. Группа вражеских ударных БПЛА фиксируется в Запорожской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Группа вражеских ударных БПЛА в Запорожской области, движется на север!" - говорится в сообщении.

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Напомним, подразделения Сухопутных войск с 1 по 29 февраля уничтожили 228 воздушных целей оккупантов.

Автор: 

беспилотник (3639) Воздушные силы (2327)


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Чорт би їх побрав! Немає спокою від москолоти!
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01.03.2024 22:19 Ответить
 
 