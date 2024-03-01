Группа вражеских "Шахедов" в Запорожской области двигается на север, - Воздушные силы
1 марта вечером войска РФ атаковали территорию Украины ударными БПЛА. Группа вражеских ударных БПЛА фиксируется в Запорожской области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Группа вражеских ударных БПЛА в Запорожской области, движется на север!" - говорится в сообщении.
Напомним, подразделения Сухопутных войск с 1 по 29 февраля уничтожили 228 воздушных целей оккупантов.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий01.03.2024 22:19 Ответить Мне нравится 1
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